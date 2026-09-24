Как умер главный тренерский проект ФНЛ

Ульяновская «Волга» второй сезон подряд выступает в Лиге Pari. Это одна из самых интересных команд нашего подземелья – в ФНЛ мало кто играет в свежий комбинационный футбол. В прошлом году боролись за выживание, но запомнились благодаря стилю. К тому же здорово усилились зимой и сохранили прописку в Первой лиге.

Старт нового сезона получился сложным – всего шесть очков в семи матчах. Михаила Белова отправили в отставку. Его сменил Александр Грищенко, работавший в штабе Ильдара Ахметзянова в «Оренбурге».

Необычный подход «Волги» цепляет. Это как «Лидс» Даниэля Фарке в топ-5 АПЛ после прошлогодней борьбы за выживание – если внимательно следить за командой, то всё встаёт на свои места. Но у «Лидса» хотя бы есть деньги на трансферы – летом потратили € 100 млн. Откуда в Ульяновске такое стремление к прогрессу и на что рассчитывает «Волга» в будущем?

«Волга» нравится болельщикам

«Волга» практически всю жизнь была командой Вторых лиг. До Белова клуб всего два раза засветился на втором уровне российского футбола. В 2008 году команду завёл и отправил обратно местная легенда Сергей Седышев. В сезоне-2022/2023 работали экс-футболист «Волги» Ринат Аитов и нынешний главный тренер «СКА-Хабаровск» Сергей Жуков. Оба раза Ульяновск возвращался обратно в первый же сезон.

Белов вписал себя в историю. Под его руководством «Волга» стала первой командой, которая за год прошла путь от «Серебра» LEON-Второй лиги до Первой лиги (сразу два подъёма!).

Ещё во Второй лиге «Волга» сильно отличалась от конкурентов – игра низом, контроль мяча, быстрые комбинации, интенсивный прессинг. При этом Белова точно нельзя было назвать утопичным романтиком. «Волга» удачно комбинировала прагматизм и борьбу со свежими взглядами на футбол.

Михаил Белов бывший главный тренер «Волги» – в интервью «Бизнес Online» «Хороший пример – «Родина», которая стала чемпионом Первой лиги и придерживалась своей комбинационной стилистики. Команда была хорошо организована, играла с высокими прессингом и контролем мяча. Показала, что в этом чемпионате можно играть красиво и побеждать. В какой бы лиге команда ни играла – мы должны в первую очередь играть для болельщика».

За время работы Белова средняя посещаемость домашних матчей «Волги» выросла с 1400 до 2500 зрителей (девятый результат в Первой лиге прошлого сезона). Он долгое время трудился в андерграунде – тут выделяется небольшой период самостоятельной работы в «Торпедо» в 2012-м. Всё остальное – Вторая лига. Белов стал лучшим тренером зоны «Урал-Поволжье» в «Носте» в сезоне-2018/2019 (команда со скромными возможностями заняла шестое место). В 2023 году его «Калуга» выиграла группу 3 Второй лиги «Б». Специалист снова взял приз лучшему тренеру.

Так что до перехода в «Волгу» Белов уже успел сделать себе имя. Работал в тренерских штабах «Родины» и «Новосибирска». Интересно, что он находился в отряде Дениса Бояринцева, который когда-то сам был помощником Белова в «Торпедо-М» и «Носте». В Ульяновске новому тренеру предоставили большие полномочия – как по выбору состава, так и по формированию игрового стиля.

Спорная селекция и поспешная отставка

В «Волге» Белов руководил не только тренировочным процессом. Занимался селекцией – вёл переговоры и лично подбирал футболистов. У него было полное доверие губернатора Ульяновской области Алексея Русских.

Клуб проделал качественную работу по всем фронтам. Посвежели даже визуально. Запустили редизайн – устаревшую эмблему поменяли на стильное чёрно-жёлтое лого. После этого «Волгу» ещё больше стали сравнивать с дортмундской «Боруссией».

АЛЕКСАНДР САПЛИНОВ Фото: fcvu.ru

Селекция – отдельная тема. В прошлом году Белов пришёл на эфир программы «Мы хотим играть в футбол» и раскрыл некоторые детали трансферной работы – «Волга» очень тщательно подбирала игроков, а сам тренер на переговорах подробно раскрывал детали, тактику и роли потенциальных новичков. Именно так в Ульяновск заманили воспитанника «Спартака» Кирилла Фольмера – в сезоне-2024/2025 он оформил 4+21 по «гол+пас» в составе «Сибири». К распасовщику возник большой интерес со стороны команд Первой лиги. Но гонку выиграла скромная «Волга».

Ещё одна находка – опорник Руслан Шагиахметов. 22-летний высоченный (191 см) центрхав играет в авантюрный футбол – выжигает центр поля, а потом идёт в дриблинг на двух-трёх игроков. Теряет мяч, потом снова его отбирает. Это выглядит крайне эффектно. Шагиахметов прошёл через Люберцы, академию «Спартака», «Динамо», стажировался в «Аугсбурге» и «Хоффенхайме». Сильный путь. Советуем запомнить это имя.

После работы с Беловым на повышение уехали нападающие Георгий Уридия (костромской «Спартак» заплатил € 33 тыс.) и Дмитрий Каменщиков (свободным агентом ушёл в «Челябинск»). Атакующий хавбек Евгений Воронин несколько лет провёл в «КАМАЗе» Ахметзянова. После аренды в Ульяновске защитник «Родины» Илья Дятлов дорос до игры в Альфа-Банк РПЛ, а опорник Михаил Умников теперь бегает за «Ротор». И забивает вот такие безумные голы.

К Белову часто приезжали довольно сильные игроки. Например, нынешний лидер команды Александр Саплинов после разрыва с костромским «Спартаком» нарочно выбрал «Волгу» – именно из-за стиля команды.

Впрочем, были и неудачные трансферы. Например, «Волга» заплатила € 15 тыс. за вингера Данила Поляха из «Биолого» – он так и не вписался в состав (сейчас бегает в ялтинском «Рубине» во Второй лиге «Б»). Воспитанник «Спартака» Артём Гуца обошёлся клубу в € 32 тыс. – Белов хорошо знал защитника по «Калуге». Парень не закрепился на уровне Первой лиги. В аренде в «Ленинградце» тоже затерялся. Летом «Волга» искала ему варианты, но левый фулбек так и остался в команде – сейчас даже не попадает в заявку.

Этим летом селекция «Волги» прошла не так гладко. Клуб усилил фланги атаки – выкупил у «Факела» Луку Багателия за € 50 тыс. и оперативно забрал у «Нефтехимика» Андрея Никитина (свободный агент). Под вратаря Егора Бабурина приехал Ренат Шакеров из «Калуги» (тоже бесплатно). Но слишком долго решался вопрос с укреплением обороны, плюс не хватало забивного нападающего (основной, Каменщиков, уехал в «Челябинск»). В июле добавились известный по игре за «Рубин», «Химки» и «Торпедо» Данил Степанов и экс-защитник «Сокола» Артём Быков. Нужен был ещё один правый фулбек. После ухода Дмитрия Тихого в «Урал» и травмы Дэвида Кокоева возникла дыра в центре обороны.

В середине августа наконец-то приехал нападающий – из «Енисея» прибыл Астемир Хашкулов. «Факел» отдал в аренду центрального защитника Макса Дзиова – это произошло, когда Белов уже покинул команду. Правого защитника так и не нашли.

АСТЕМИР ХАШКУЛОВ (СПРАВА) Фото: fcvu.ru

Отставка Михаила Белова получилась внезапной. Две победы и пять поражений – неудачный старт для потенциального лидера лиги, но не для середняка. Тем более с Беловым команды регулярно раскачивались по ходу дистанции, плюс новичкам требовалось время на адаптацию.

Решающим стало домашнее поражение от «Шинника» (1:3), в котором команду традиционно подвели реализация и дурацкие ошибки на своей половине поля.

Индивидуальные огрехи – основная причина, по которой многие тренеры в России отказываются от контроля мяча. Неудачный результат перечёркивает всю работу. В прошлом сезоне только «Чайка» теряла мяч на своей половине чаще, чем «Волга». По пропущенным голам (48), вынося за скобки «Чайку», ульяновцев «превзошёл» лишь «Черноморец» (49).

При этом не сказать, что «Волга» имела преимущество по атакующим показателям. Команда шла в серединке по голевым моментам, ударам и входам в чужую штрафную. По забитым голам (35) обогнали только «Сокол» (16), «Чайку» (30), «Уфу» (32) и «Шинник» (34). А вот по выигранным единоборствам «Волга» вошла в топ-5.

В нынешнем сезоне Ульяновск планирует закрепиться в середине таблицы. Публично такую цель никто не объявлял, но даже по стоимости состава «Волга» находится на 10-м месте в Первой лиге. В итоге команда будто застряла в прежних игровых рамках. В Белова перестали верить.

Михаил Белов бывший главный тренер «Волги» – в интервью «Бизнес Online» «Руководство клуба никаких задач не озвучивало. Об этом не было разговора – ни с президентом, ни с гендиректором. Команда сама хотела предложить поставить задачу и прописать за неё бонусы. Но ни к чему так и не пришли. Я донёс до ребят, что мы можем бороться за более высокие места, чем в прошлом сезоне, игроки это понимали и знали свои возможности. При этом у меня был разговор с губернатором, он просил, чтобы мы поборолись за седьмое место. Но я понимал, что, объективно, сделать это будет непросто».

Можно сетовать на недостаточность действий руководства «Волги» для развития. Например, с 2024 года совсем не решалась проблема инфраструктуры. Белов часто говорил об этом. На натуральном поле стадиона «Труд» тяжело играть в комбинационный футбол. «Волга» тренируется на искусственном покрытии – других вариантов нет. Это риск. Шагиахметов и Кокоев пропустили большое количество матчей из-за травм.

В тренерском штабе тоже возникла «пробоина» – Белову так и не нашли нового помощника. Весь 2025 год ему помогал уже упомянутый выше Александр Грищенко. Он отвечал за стандарты и подготовку к соперникам. В январе 2026-го Грищенко ушёл в штаб Ахметзянова в «Оренбург».

Какой будет «Волга» при Грищенко?

После отставки Белова директор «Волги» Михаил Наволокин сказал, что футбол был порой «слишком романтичный и авантюрный», а клуб больше не хочет бороться за выживание. При этом выбор следующего тренера обошёлся без революционного перехода к другому стилю игры. У Грищенко похожая философия. Его «Балтика» и «Велес» тоже делали ставку на контроль мяча и игру низом.

Из минусов – небольшой самостоятельный опыт и отсутствие ощутимых результатов. В «Велесе» Грищенко полностью прошёл лишь весенний этап 2024 года, когда занял пятое место и не смог выйти в Первую лигу. В «Балтике» – вступил в конфликт со спортивным директором Арменом Маргаряном.

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«Балтика» проиграла всего один раз в восьми матчах (одержала три победы), а футболисты – в частности, капитан Тигран Аванесян – публично выразили молодому специалисту поддержку. В итоге Грищенко ушёл. На смену приехал Андрей Талалаев, который быстро поставил свой экстремальный футбол и вывел «Балтику» в РПЛ.

В «Волгу» тренера назначили за день до игры с костромским «Спартаком». Интересно, что без Белова команда прошла целый отрезок без поражений – 2:2 с «Нижним Новгородом», 3:0 с «Арсеналом» и 2:2 с «Уфой». Главным был помощник Алексей Тускаев. Дебют Грищенко не удался – «Спартак» опять засушил игру и удержал победные 1:0.

Грищенко в первом тайме перешёл с 3-5-2 на 4-4-2 с ромбом, заменив фулбека Олега Красильниченко на вингера Багателию. «Волга» владела мячом 65% времени, создала несколько голевых моментов, но так и не отыгралась. Зато Грищенко после матча рассказал, каких изменений ждать в будущем.

Александр Грищенко главный тренер «Волги» – после матча со «Спартаком» Кс «Хотелось бы поднять уровень интенсивности. Чтобы выигрывать в этой лиге, нужно поднимать уровень контактной борьбы. Команда должна выглядеть чуть более интенсивной во всех игровых фазах. Также стоит улучшить игру в обороне. Пропущенные голы кажутся нелепыми, они относятся больше к детско-юношескому футболу. Отдельный момент – мы бьём по воротам, но у нас нет голов. Хотелось бы забивать как можно больше».

Большая пауза – как раз вовремя. Правда, 26 сентября «Волга» сыграет с «Ленинградцем» в 7-м туре (его порезали на две части). Но потом будет две недели отдыха. В штаб добавился Лев Мокеичев, работавший в академии «Зенита». А вот сможет ли Грищенко заманивать в Ульяновск сильных футболистов? Тоже большая интрига.

Впрочем, за «Волгой» точно нужно следить дальше. Почему? Если вам интересно, как на уровне Первой лиги могут работать прессинг, изощрённые стандарты (не такие как у Костромы, конечно) и быстрый футбол с дальними ударами Саплинова – включайтесь в лор Ульяновска. Точно зацепит.