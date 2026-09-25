Самый памятный матч Зидана за Францию. Скандал с Россией, голы или то самое удаление?

У Зизу-игрока было много перформансов в сборной. А сегодня он начинает в ней как тренер.

Зинедин Зидан вернулся в сборную Франции – теперь в качестве тренера. Дебют легенды в новой роли состоится 25 сентября в матче Лиги наций с Турцией. Это событие – повод вспомнить и лучшие, и скандальные перформансы экс-полузащитника за национальную команду.

Какой матч Зидана в сборной Франции был самым запоминающимся? Участвуйте в составлении рейтинга, голосуйте и делитесь своим мнением в комментариях! Мы выбрали 10 вариантов, но можно проголосовать и за какой-то другой яркий перформанс Зизу.

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