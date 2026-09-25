Самый памятный матч Зидана за Францию. Скандал с Россией, голы или то самое удаление?

Зинедин Зидан вернулся в сборную Франции – теперь в качестве тренера. Дебют легенды в новой роли состоится 25 сентября в матче Лиги наций с Турцией. Это событие – повод вспомнить и лучшие, и скандальные перформансы экс-полузащитника за национальную команду.
Какой матч Зидана в сборной Франции был самым запоминающимся? Участвуйте в составлении рейтинга, голосуйте и делитесь своим мнением в комментариях! Мы выбрали 10 вариантов, но можно проголосовать и за какой-то другой яркий перформанс Зизу.
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ЧМ-1998. Финал. Франция — Бразилия — 3:0
Первый финал Зидана в составе сборной Франции. На домашнем чемпионате мира команда Эме Жаке билась за золото с Бразилией. Героем встречи на «Стад де Франс» стал 26-летний полузащитник, которого признали лучшим игроком матча. Исход противостояния решили угловые французов и мастер-класс игры в воздухе от Зизу. На 27-й минуте Зинедин забил головой после подачи Эммануэля Пети, а перед перерывом сотворил похожий гол уже с паса Юрия Джоркаеффа. В концовке Пети добил соперника – «трёхцветные» одержали крупную победу со счётом 3:0.
ЧМ-2006. Финал. Франция — Италия — 1:1, 3:5 пен.
Последний финал Зидана со сборной Франции – самая большая драма в его карьере. Зинедин должен был превратиться в главного героя матча в Берлине. Именно он вывел свою команду вперёд уже на седьмой минуте, забив с пенальти. Но у итальянцев нашёлся тот, кто испортил вечер легенде. Имя его назовёт любой – Марко Матерацци. Защитник «Скуадра адзурра» сначала отыграл гол Зидана, а на 110-й минуте «отправил» его в раздевалку. Матерацци спровоцировал Зизу, который в ответ на оскорбление боднул Марко и был удалён. «Трёхцветные» дотянули до 11-метровых, однако в серии пенальти проиграли титул. Таким грустным вышло прощание полузащитника с французской сборной.
Евро-2000. Финал. Франция — Италия — 2:1
После матча с Италией на Евро-2000 французы забрали себе звание чемпионов Европы вслед за титулом чемпионов мира. Зидан же получил награду лучшему игроку турнира, несмотря на то что не совершил результативных действий в финале. Великолепный Зизу и без голов и голевых передач определял игру «трёхцветных». В Роттердаме команде Роже Лемерра потребовался камбэк, как в полуфинале с Португалией. «Скуадра адзурра», поведя на исходе часа матча, уже практически держала в руках золото. Но Сильвен Вильтор спас сборную Франции в компенсированное время. А на 103-й минуте Давид Трезеге забил «золотой» гол.
ЧМ-2006. Четвертьфинал. Франция — Бразилия — 1:0
Четвертьфинал ЧМ-2006 мог стать для Бразилии реваншем за проигранный французам финал ЧМ-1998. Но не стал, так как и в этом матче бразильцев растоптал Зидан. Достаточно одного факта – Зинедина признали лучшим игроком встречи. Даже несмотря на то, что победный мяч забил не он. На исходе часа полузащитник организовал гол в ворота Диды, сделав голевую передачу на Тьерри Анри. Бразилия выиграла до того все матчи на турнире и считалась уже едва ли не фаворитом. Вот только у Зинедина были свои планы на последний чемпионат мира в карьере.
Евро-2000. Полуфинал. Франция — Португалия — 2:1
В полуфинале чемпионата Европы 2000 года Зидан выглядел здорово, как и на всём турнире. Франция победила Португалию в дополнительное время благодаря «золотому» голу, а его автором стал Зинедин, реализовавший пенальти. Французам потребовался камбэк, чтобы выйти в финал, так как они уступали до 51-й минуты. В начале второго тайма Тьерри Анри отыграл мяч, забитый Нуну Гомешем. Концовка получилась скандальной. Когда судья назначил 11-метровый за игру рукой Абела Шавьера, звезда португальцев Луиш Фигу ещё до удара Зидана с «точки» ушёл с поля в знак протеста.
ЧМ-2006. 1/8 финала. Франция — Испания — 3:1
На своём последнем турнире в составе сборной Франции Зидан выступал в 34 года. Тем не менее его влияние на игру национальной команды оставалось большим. Особенно в плей-офф. Ход матча с Испанией в 1/8 финала изменил топ-класс плеймейкера «трёхцветных». Французы уступали, пропустив с пенальти, на исходе получаса. Потом Франк Рибери отыграл пропущенный гол, а концовку решил индивидуальными действиями Зизу. На 84-й минуте Зинедин ассистировал Патрику Виейра со штрафного, на 90-й сам добил испанцев. Воспользовался ошибкой Сеска Фабрегаса и не оставил шансов голкиперу Икеру Касильясу.
Евро-2004. Групповой этап. Франция — Англия — 2:1
На Евро-2004 французы приехали, чтобы защитить титул чемпионов Европы и реабилитироваться за позорное выступление на ЧМ-2002. На групповом этапе стартовали с победы, добытой посредством дубля Зидана. Англичане повели в первом тайме после гола Фрэнка Лэмпарда и удерживали преимущество до 90-й минуты. Но в компенсированное время Зинедин сделал разницу. Сначала он забил Дэвиду Джеймсу со штрафного, а ещё через пару минут реализовал пенальти, который заработал Тьерри Анри. Лиссабонский камбэк «имени Зидана», вне всяких сомнений, заслуживает включения в рейтинг, пусть это и не был матч плей-офф.
Товарищеский матч 1994 года. Франция — Чехия — 2:2
Это был первый матч Зидана за сборную Франции. 22-летний на тот момент полузащитник «Бордо» дебютировал в национальной команде в апреле 1994-го. Главный тренер Эме Жаке вызвал Зинедина на товарищескую встречу с Чехией, а когда хозяева «горели» со счётом 0:2, выпустил его на замену за полчаса до конца. Молодой Зидан превзошёл все ожидания! «Трёхцветные» перевернули игру благодаря его дублю. На 85-й минуте Зизу забил левой из-за штрафной, ловко убрав защитника финтом, а на 87-й – головой после углового. В итоге Франция заработала ничью – 2:2.
Товарищеский матч 2002 года. Франция — Россия — 0:0
Не лучший матч Зинедина за сборную Франции, но в России его хорошо помнят. В апреле 2002-го наша национальная команда увезла почётную ничью из Сен-Дени. Незадолго до конца товарищеской встречи Карпин и Зидан устроили стычку после фола на российском полузащитнике. Сказали друг другу «пару ласковых», завелись. Конфликт получил продолжение в подтрибунке. Карпин рассказывал:
«Случилась, так скажем, заварушка небольшая. Переросла в драку, можно сказать, уже в подтрибунном помещении. Обзывались нехорошими словами на испанском языке. Оба. Виделись ли потом? После матча – да. Случайно практически. Увиделись в одном из ресторанов или баров, уже не помню. Там по пиву выпили, и нормально всё».
Евро-2000. Четвертьфинал. Франция — Испания — 2:1
На Евро-2000 сборная Франции приехала в статусе действующего чемпиона мира. Зидан, по его собственному признанию, именно на том турнире находился на пике формы. В четвертьфинале с Испанией Зинедин открыл счёт на 33-й минуте прекрасным ударом со штрафного – положил мяч в левую девятку ворот Сантьяго Каньисареса. Впрочем, этот выдающийся гол полузащитника не стал победным. До перерыва испанцы отыгрались после того, как Гаиска Мендьета реализовал пенальти, но французы снова вышли вперёд – решающий мяч забил Юрий Джоркаефф.
Самый запоминающийся матч Зидана за сборную — другой
Если самым запоминающимся для вас был другой матч Зидана за сборную Франции, то голосуйте за этот вариант. У Зинедина много ярких перформансов в национальной команде. В список можно добавить, например, полуфинал ЧМ-2006 с Португалией, в котором полузащитник забил победный гол с пенальти. Либо полуфинал ЧМ-1998 с Хорватией – там Зизу тоже тащил сборную изо всех сил, хотя это был день Лилиана Тюрама. А ещё – встречу Франции с Данией на групповом этапе Евро-2000, где Зидан своей игрой и голевой передачей помог разгромить соперника со счётом 3:0. Да и удаление в финале ЧМ-2006 – не единственное для него на чемпионатах мира. На ЧМ-1998 полузащитник получил красную карточку, наступив на игрока Саудовской Аравии.