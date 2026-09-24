Мбаппе усиленно выпрашивает «Золотой мяч». Его беспощадная пиар-машина — испанский стыд

26 октября в Лондоне мир узнает имя нового обладателя «Золотого мяча». На этот раз слишком очевидного кандидата нет. Да, Родри и Лионель Месси сильнее других сверкали на ЧМ. Но первый из-за проблем со здоровьем смазал клубный сезон, а второй и чемпионом мира не стал, и давно выступает в нишевой МЛС.

Фаворитом считается перевернувший представление о нападающих форвард-опорник Гарри Кейн. Англичанин наколотил 73 гола, и это главный аргумент. Показатель действительно выдающийся – больше за всю историю забивал лишь праймовый Месси. Большой минус – у британца нет трофеев за пределами не слишком конкурентной Германии: в ЛЧ и на ЧМ он ограничился полуфиналами.

Ещё есть Хвича Кварацхелия – абсолютно лучший игрок Лиги чемпионов. Который обязательно получил бы «ЗМ» не в год чемпионата мира, куда сборная Грузии попросту не отобралась. Ламин Ямаль не показал ничего выдающегося в важных матчах и вылетел из ЛЧ уже в четвертьфинале. Тем не менее выиграл и ЧМ, и Ла Лигу, и в довесок Суперкубок Испании. С этим тоже стоит считаться.

Доводов в пользу каждого хватает. Чьи именно перевесят, узнаем через месяц. Но, кажется, мы про кого-то забыли. Ах да, Килиан Мбаппе. В гонке личных пиар-машин он точно вне конкуренции. Активно агитирует за себя и Ямаль, однако испанец подкрепил слова широкой трофейной полкой. А насколько соответствуют реальности высочайшие притязания француза? Подробно разберём его предвыборные речи.

Пункт первый. «Я всегда считал, что «Золотой мяч» должен присуждаться по-настоящему выдающемуся игроку. Конечно, есть и командный компонент, и он важен. Футбол – командный вид спорта. Но это индивидуальный трофей. И моё видение «Золотого мяча» – это эпоха Месси и Роналду. Его никогда не вручают обычным игрокам, а исключительным. И думаю, что в этом году я показал похожее. Поэтому я верю, что могу его выиграть. У меня есть отличная возможность получить приз», – публиковал высказывание Мбаппе AS.

Килиан на самом деле исключительный футболист. Но таковыми можно назвать и других соискателей. Разве Кейн не исключителен? А Хвича или Родри? Давно прошли времена, когда есть Роналду с Месси – и только потом все остальные. Там, где-то поодаль от двух небожителей. Мбаппе – самый звёздный среди номинантов, если убрать за скобки уже ветеранистого Месси. Однако было бы неплохо эту звёздность ещё и подкреплять результатами.

Не все «Золотые мячи» Криша и Лео получились на 100% однозначными. Поинтересуйтесь у Уэсли Снейдера, Андреса Иньесты, Франка Рибери и Роберта Левандовского, которых обделили из-за личной статистики и/или магии имени более статусных конкурентов. Тем не менее ни один «ЗМ» португальцу и аргентинцу не вручали, когда те остались совсем без командных достижений. Что же у Мбаппе? Второй в Ла Лиге, четвёртый на ЧМ. Вылетел из ЛЧ уже в четвертьфинале. Кубок с Суперкубком Испании – и те мимо.

Килиан Мбаппе в «Реале» Фото: Fran Santiago/Getty Images

Второй пункт – продолжение первого. «Для меня главное, чтобы «Золотой мяч» вернулся в «Реал». Он должен вернуться на «Сантьяго Бернабеу», к мадридистам. Он должен вернуться ради всех этих людей, чтобы подарить им мечту. Болельщики заслуживают этого больше всех», – другое высказывание Килиана для AS.

Когда-нибудь он туда точно вернётся. Но явно же не после абсолютно бестрофейного сезона? Когда «ЗМ» уже вслед за эпохой царствования Роналду присуждали Луке Модричу и Кариму Бензема, решение вообще не вызывало вопросов.

Да даже у Винисиуса в 2024-м справедливых доводов было куда больше, нежели сейчас у Мбаппе. Всё-таки бразилец тогда в роли лидера привёл «Реал» к победам в ЛЧ и Ла Лиге плюс эффектно закинул «Барсе» трёшку в финале Суперкубка Испании. Тот Вини показал себя гораздо круче нынешнего Килиана. И всё равно остался вторым. На что же рассчитывает француз?

Трофейный статус играл бы куда меньшую роль, выступай Мбаппе за нишевые команды. Как Модрич привёл бы Хорватию к финалу ЧМ. А Лука тогда и Лигу чемпионов выиграл заодно. Или условный «Монако» – к финалу ЛЧ. «Реал» и сборная Франции же считаются одними из главных фаворитов везде, где участвуют. И даже с таким бомбардиром, как Килиан, и россыпью других прим они ничего не добились.

Идём дальше. Третий пункт. «Золотой мяч»? На мой взгляд, это хороший год для того, чтобы выиграть его. Мои ноги – мои лучшие адвокаты, способные сказать больше меня. У меня есть ощущение, что я могу выиграть «ЗМ» в нынешнем году. Это одна из моих целей, и времени осталось немного… Объективно, я могу понять тех, кто голосует иначе. Не существует диктатуры мысли. Но когда анализируешь аргументы и конкуренцию, это не было бы несправедливо. Никто не провёл прошлый сезон лучше, чем я».

Никто. Не провёл. Прошлый сезон. Лучше. Чем Мбаппе. Чтобы переварить эту мысль, её нужно разбить на маленькие кусочки. Хорошо, отсутствие командных достижений уже разобрали. Здесь, очевидно, идёт упор на личные. По ним Килиан на самом деле в порядке. Всё-таки лучший бомбардир ЛЧ, ЧМ и Ла Лиги. Тем не менее везде – с оговорками.

Да, Мбаппе забил 15 голов в ЛЧ. Правда, при этом только два из них достались сопернику сопоставимого с «Реалом» уровня – «Баварии». И их не хватило даже для выхода в полуфинал. Остальные – «Олимпиакосу», «Кайрату», «Марселю», «Монако» и «Бенфике». Кейн вот отличился 14 раз – разница минимальна. И от него пострадали не только «Пафосы» с «Юнионами», но и дважды «Челси», «Реал» и «ПСЖ».

Килиан Мбаппе на ЧМ-2026 Фото: Kevin C. Cox/Getty Images

На ЧМ-2026 Мбаппе отметился 10 голами. Но как только получил в соперники не менее звёздную Испанию, растворился. А 4:6 с дублем Килиана в матче за третье место – тот случай, когда на результат после провального полуфинала всем было плевать. В обороне тогда ни у Англии, ни у Франции никто и не думал стараться.

Индивидуально чемпионат мира из атакующих игроков точно не хуже провёл Месси с его результативными действиями в каждой игре вплоть до финала. У Лео при этом не было столь же именитой свиты, как у Мбаппе. Гениального ассистента вроде Олисе, сильного амбидекстра вроде Дембеле, стеноподобных центральных защитников вроде Салиба с Юпамекано. Тем не менее Аргентина прошла Англию и уступила испанцам лишь в овертаймах.

Что касается Ла Лиги, там у Килиана 25 голов, из которых восемь – с пенальти. Больше с игры – 18 раз – забил Ведат Мурики из «Мальорки». Которая вообще вылетела. Здесь уровень партнёров и сравнивать смысла нет. Да и показатель в 25 мячей – точно не выдающийся. В нынешнем сезоне у Рафиньи ещё до октября их уже 12.

В сезоне-2011/2012 у Месси набралось 50 голов в Ла Лиге. Спустя три года у Криштиану – 48. Вот это действительно высший класс. Как и 36 штук у Кейна в Бундеслиге-2025/2026 – а там ещё и на четыре тура меньше. Прежде такую планку перебивали только Герд Мюллер с Левандовским.

Хорошо, отбросим все противоречия. Мбаппе по факту лучший бомбардир трёх важных турниров. И он не соревнуется с Месси и Роналду 2010-х, те вообще улетали куда-то в космос. Ещё один нюанс вот в чём – везде был официально назван лучший игрок, и это не Килиан. В ЛЧ – Хвича. В Ла Лиге – Ямаль. На ЧМ – Родри. Француза таковым не назвали нигде. Так почему он должен быть им в голосовании на «Золотой мяч»?

Вдвойне забавна и другая реплика Мбаппе: «Мне не стыдно говорить про «Золотой мяч». Я не боюсь высказывать мысли, даже если люди порой могут сказать: «Что несёт этот парень?» Быть честным не постыдно. Я никогда не говорил: «Я его выиграю». Но я считаю, что у меня был хороший год. Многие говорили, что у меня был хороший год, и связывали меня с этим трофеем. Так что посмотрим, что может случиться».

Интересно, в Мадриде считают так же? Если год без трофеев получился хорошим, каким же тогда будет плохой?

В пользу Килиана агитирует не только он сам. По удивительному стечению обстоятельств это либо французы, либо экс-игроки «Реала». Вот что говорил Майкл Оуэн: «Я абсолютно уверен, что у Мбаппе большие шансы выиграть. Возглавляя рейтинг бомбардиров Ла Лиги и ЧМ, вы должны всерьёз претендовать на эту награду. Хотя в конечном счёте то, что он не выиграл ни одного крупного титула в год проведения чемпионата мира, не выиграл ни Ла Лигу, ни ЛЧ, может сработать против него. Но у него всё ещё есть большие достижения, которые должны отнести его к категории тех, у кого большие шансы на победу».

Или Тьерри Анри: «Люди скажут, что он ничего не выиграл… Но мы видим, чего Килиан добился в индивидуальном плане: стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов, Ла Лиги и чемпионата мира. У Олисе похожая ситуация в плане голевых передач. Это просто невероятно. А если подумать, сколько голов Мбаппе забил на чемпионате мира и в Лиге чемпионов, – это просто уму непостижимо. Я хочу сказать, что другие кандидаты – это не какие-то Микки Маусы, но лично я бы выбрал Килиана».

А вот слова Кристофа Дюгарри: «Почему Мбаппе не может стать лучшим игроком мира? В прошлом сезоне он забил 44 гола, побил рекорд по забитым мячам на чемпионатах мира. Кто сегодня может сказать, что он лучше Мбаппе? Даже если он не идеален, даже если он не стал чемпионом, не выиграл чемпионат мира, это индивидуальная награда и он имеет право отстаивать шансы на её получение».

Продолжаем. Самуэль Юмтити: «Я должен говорить про лучшего игрока. Для меня это Килиан Мбаппе. Он провёл невероятный сезон, забил столько голов и в клубе, и в сборной Франции».

Предлагаем всем этим, безусловно, уважаемым людям окунуться в прошлое. В 2018 году лучшим бомбардиром ЧМ стал Кейн. Заняв аналогичное четвёртое место со сборной Англии. И он же настрелял в АПЛ 30 голов. Да и в ЛЧ добрался до плей-офф, обогнав в группе «Реал». Какое тогда место Гарри занял в голосовании на «Золотой мяч»? 10-е. Ниже не только Модрича, Роналду, Месси и, кстати, Мбаппе, но и Рафаэля Варана.

Англичанин скромен и не призывает отдать приз ему. Даже сейчас, когда он реально близок к награде: «Я горжусь тем, что номинирован вместе с моими одноклубниками. Мы выиграли все три трофея в Германии и лишь немного не дотянули до победы в Лиге чемпионов. Но это не в моих руках – всё зависит от тех, кто голосует. Для меня лично тот сезон был особенным, но сейчас я могу лишь сосредоточиться на нынешнем».

Килиан Мбаппе и Гарри Кейн Фото: Jose Breton/Getty Images

Понимаете, да? С одной стороны – «Никто не провёл прошлый сезон лучше, чем я». С другой – «Горжусь тем, что номинирован вместе с моими одноклубниками». Аналогично не агитируют за себя Родри, Месси и Хвича. Отношение Кейна подкупает. Реакция Мбаппе – вызывает исключительно испанский стыд.

Никто не отрицает, что Мбаппе – выдающийся футболист. И всё же от его фраз про заслуженный «ЗМ» становится неловко. Криштиану о себе и своей значимости тоже говорил много. В самовлюблённости равных ему вообще нет. При этом высокомерные слова он подкреплял делом. До его переезда в Мадрид «Реал» то и дело тормозил в 1/8 финала ЛЧ. С ним в главной роли – четырежды победил. Здесь его большое отличие от Килиана. Как и в количестве «Золотых мячей».

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