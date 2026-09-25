«В ближайшие четыре года мы возьмём трофей». Как Манчини меняет сборную Италии

Сборная Италии начинает новый цикл под руководством Роберто Манчини. Тренер вернулся в национальную команду спустя три года после ухода. Как отнеслись к этому на родине? И что Манчини уже изменил в сборной Италии? Разбираемся.

Роберто покинул команду со скандалом в августе 2023 года. Тогда тренер обвинил в уходе президента Федерации футбола Италии (FIGC) Габриэле Гравину.

Роберто Манчини тренер сборной Италии – об уходе из команды в 2023-м «Я пытался донести до Гравины, что мне нужна спокойная рабочая обстановка. Он не смог это гарантировать, поэтому я подал в отставку. Это мой личный выбор. Вы когда-нибудь видели, чтобы президент федерации менял весь тренерский штаб? Гравина целый год хотел произвести в нём революцию, я дал ему ясно понять, что не надо этого делать. Во всяком случае, решение о замене сотрудников принимаю я. Если бы Гравина хотел – он удержал бы меня. Мне хватило бы намёка, чтобы остаться, но он не захотел».



Однако итальянские инсайдеры нашли другой мотив для решения Роберто. Тренера активно звали на большой контракт в сборную Саудовской Аравии. И уже через две недели после расставания с Италией Манчини оказался на Ближнем Востоке. Он подписал контракт с саудовской федерацией сроком на три года, а зарплата составила безумные € 30 млн! Роберто оказался одним из самых высокооплачиваемых тренеров мира.

Правда, союз быстро развалился. Манчини покинул сборную через год: Саудовская Аравия вылетела в 1/8 финала Кубка Азии, а затем плохо шла в квалификации ЧМ-2026. Уже после увольнения в интервью Il Giornale Манчини признался, что уход из сборной Италии — ошибка: «Мой уход с поста главного тренера сборной Италии был ошибкой. Сейчас я бы поступил совершенно по‑другому. Если бы мы с Гравиной поговорили, возможно, всё сложилось бы иначе. Между нами всегда были отношения, основанные на большом уважении и диалоге».

Роберто Манчини в Саудовской Аравии Фото: Yasser Bakhsh/Getty Images

Далее у Роберто был опыт работы в катарском «Аль-Садде» – пришёл в ноябре 2025-го, но уже в начале лета 2026-го покинул клуб. Одним из мотивов стала надежда Манчини на предложение от Федерации футбола Италии. Только вот приоритетным вариантом на пост тренера стал Андреа Пирло. Corriere della Sera сообщал, что Роберто был разочарован решением. Однако Пирло в итоге не назначили из-за его связи с российской букмекерской конторой. Зато с Манчини всё получилось согласовать.

Роберто Манчини главный тренер сборной Италии «Ключ к победам — получать удовольствие от футбола и играть хорошо. Я хочу создать команду, которая будет доминировать. Уверен, что в ближайшие четыре года мы завоюем трофей. Я здесь, чтобы выиграть что-то как можно быстрее. Когда я стал тренером, все думали, что Италия — седьмая или восьмая команда в Европе. Мы установили рекорд по количеству побед, так что мы сделали что-то хорошее, но, к сожалению, Испания отобрала у нас этот рекорд. Скажу одно: когда Италия выходит на чемпионат мира, что по-хорошему должно происходить, тогда она становится опасной».



В Италии назначение Манчини встретили полярно. Журналист Corriere dello Sport Иван Дзаццарони описал его возвращение как «новое начало». По его словам, Роберто возвращается в сложнейшей ситуации. Ему предстоит не только перезагрузить национальную команду, но и столкнуться с давлением со стороны фанатов. Хотя именно Манчини — последний тренер, добившийся успеха с Италией (победа на Евро-2020). Этот фактор способен дать ему определённые поблажки.

Конечно, сам Манчини на первой пресс-конференции высказался об отношениях с болельщиками. Роберто осознаёт, что ему предстоит заново завоёвывать доверие после неожиданного ухода в первый раз: «Моё первое впечатление от болельщиков? Понимаю, что некоторые из них настроены против, но я постараюсь сделать национальную команду настолько хорошей, чтобы болельщики меня простили».

«Возникает вопрос: насколько уместно приглашать сейчас, когда мы ищем – как выразился президент федерации – тренера, «который отдаст все силы, который полон страсти и преданности национальной команде», тренера вроде Роберто Манчини. Всего три года назад он отвернулся от этой сборной, оставив её в тяжёлом положении и с огромными трудностями. Уместно ли в то время, когда восстановление футбольной системы требует прежде всего командного духа и преданности, рассматривать возможность инвестирования в человека, который решил больше не бороться за эту команду, предпочтя многомиллионную зарплату в Саудовской Аравии? Да, он извинился, но извинений не всегда достаточно. И итальянский футбол, страна с миллионами болельщиков, с трудом сможет это забыть», — обратное мнение Элизабет Эспозито из La Gazzetta dello Sport.

А как отреагировала на возвращение сама команда? Президент федерации Джованни Малаго рассказал, что в сборной Италии одобрили назначение Манчини: «Джиджи Доннарумма прислал мне сообщение. Он даже пригласил меня на свадьбу, но у меня были кое-какие дела. Он написал: «Президент, Роберто — именно тот, кого мы с командой хотели. Спасибо». Это правда». Также о возвращении Манчини положительно высказался полузащитник Давиде Фраттези: «Я рад, что он вернулся — как и вся команда. Честно говоря, это [причины ухода Манчини в 2023 году] нас особо не касается, и я не думаю, что кого-то стоит винить. Люди любят поговорить, но интересно было бы посмотреть, многие ли поступили бы иначе. Разговоры не имеют никакого значения, мы все невероятно рады, что он снова с нами».

Что уже изменил Манчини?

Вместе с Роберто в сборную Италии пришёл новый штаб. В него вошли: Альберто Боллини (ассистент главного тренера), Леонардо Бонуччи, Антонио Гальярди и Массимо Маккароне (помощники). Чемпион мира 1982 года Габриэле Ориали вернулся на пост менеджера команды, который занимал ранее (с 2014-го по 2023-й). А олимпийская чемпионка по фехтованию Диана Бьянкеди стала первой женщиной, занявшей должность главы делегации мужской сборной Италии.

Также Манчини вернул команде базовую схему 4-3-3. С ней Италия выиграла Евро-2020. На первом полноценном тренировочном занятии 21 сентября журналисты La Gazzetta dello Sport подметили конкретные детали: Манчини разделил игроков по позициям и сразу начал отрабатывать взаимодействия в 4-3-3, причём футболисты рассматривались сразу в нескольких ролях. При этом практически на каждую позицию Роберто уже определил по два-четыре кандидата. То есть он строит не просто стартовый состав, а своеобразную карту конкуренции по позициям.

Роберто Манчини в сборной Италии Фото: Claudio Villa/Getty Images

Также Манчини сразу уделил внимание фазе без мяча: игроки одновременно отрабатывали движения и взаимодействия. Причём он рассматривает футболистов не как жёстко привязанных к одной роли, а создаёт несколько вариантов. Плюс пошли переназначения позиций игроков: например, Риккардо Калафьори отныне рассматривается как левый защитник в четвёрке. Хотя ранее он действовал в роли центрального защитника в схеме с тремя ЦЗ.

Манчини решился и на революцию с заявкой. На первый сбор в состав сборной попали сразу девять новичков. А всего Роберто вызвал 34 футболиста. Сам тренер прямо объясняет логику: ему необходимо быстро понять, какие молодые футболисты способны стать частью сборной на несколько лет вперёд. Он специально говорит, что сейчас задача не просто вызвать уже известных игроков, а увидеть потенциал новых. Например, в заявку попал футболист даже из Второй Бундеслиги – форвард «Нюрнберга» Мохамед Али Зома!

«Вратарь и защита в порядке, но нам нужно поработать над полузащитой и атакой. У нас есть такой футболист, как Пио Эспозито, который регулярно играет за «Интер». Когда мы выиграли чемпионат Европы, у нас был Чиро Иммобиле – нападающий «Лацио», занявшего пятое место. Так что это уже шаг вперёд. У нас есть несколько хороших игроков, нужно вселить в них уверенность, даже позволяя совершать ошибки в начале. Потом они быстро научатся», — сказал Манчини в интервью Sky Sports.

Франческо Пио Эспозито Фото: Claudio Villa/Getty Images

Роберто обещает уделять особое внимание молодёжи. Ещё до объявления заявки итальянские СМИ отметили, что тренер очень внимательно отслеживает юных игроков, а также футболистов с двойным гражданством. Также Манчини отметил, что все составы Италии должны действовать по единой системе: «Игроки и игровые системы имеют значение, мы должны адаптироваться. Национальные команды – по крайней мере, U21, U20, U19 и U18 — должны использовать одну и ту же игровую систему».

Самое важное, над чем Манчини предстоит работа — это над улучшением атмосферы внутри команды. Игрокам необходимо напомнить, что Италия — великая футбольная держава. И уступать в квалификации Северной Македонии с Боснией и Герцеговиной попросту не по статусу. Однако для изменения ментальности Роберто, конечно, понадобится время. И Лига наций — отличный турнир, чтобы начать прогрессировать.