Новая роль Мбаппе, пересборка состава. Зидан устанавливает новые порядки в сборной Франции

Зизу выбрал схему, с которой был успешен в Мадриде, и позвал Бартеза. В команде восемь новичков, а 11 человек тренер убрал.

После ЧМ-2026 в сборной Франции сменился главный тренер – впервые с июля 2012-го, когда после неудачного для французов Евро Лорана Блана подвинул Дидье Дешам. Зинедин Зидан ждал назначения больше пяти лет, отвергая множество предложений. В том числе от «Манчестер Юнайтед».

Мечта Зизу осуществилась, и сегодня он дебютирует на новом месте гостевым матчем с Турцией. Что он уже успел поменять в команде?

11 французов с ЧМ-2026 в команде больше нет. Но это всё равно не сильная чистка состава

Да, состав значительно обновился. Вот те 15 человек, кто сохранил за собой место в сборной:

вратари: Мик Меньян («Милан») и Робен Риссер («Ланс»);

защитники: Жюль Кунде («Барселона»), Ибраима Конате («Реал»), Максанс Лакруа («Челси») и Деотшанкюль Юпамекано («Бавария»);

полузащитники: Райан Шерки («Манчестер Сити»), Ману Коне («Рома»), Адриен Рабьо («Милан») и Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ»);

атакующие игроки: Брэдли Баркола («Ливерпуль»), Усман Дембеле, Дезире Дуэ (оба – «ПСЖ»), Килиан Мбаппе («Реал») и Майкл Олисе («Бавария»).

Теперь – о новичках. Их набралось аж восемь:

вратарь: Гийом Рест («Тулуза»);

защитники: Жереми Жаке («Ливерпуль»), Пьер Калюлю («Ювентус») и Адриен Трюффер («Борнмут»);

полузащитники: Эдуарду Камавинга («Реал»), Анди Диуф («Интер»), Лукаш Да Кунья («Комо»);

нападающий: Эстебан Леполь («Ренн»).

А теперь попробуйте напрячь память и вспомнить 11 футболистов с ЧМ-2026, оказавшихся вне первой заявки. Ответ – ниже:

вратарь: Брис Самба («Ренн»);

защитники: Мало Гюсто («Челси»), Вильям Салиба («Арсенал»), Люка Эрнандес и Люка Динь (оба – «ПСЖ») и Тео Эрнандес («Аль-Хиляль»);

полузащитники: Орельен Тчуамени («Реал») и Н'Голо Канте («Фенербахче»);

атакующие игроки: Магнес Аклиуш («ПСЖ»), Маркус Тюрам («Интер») и Жан-Филипп Матета («Кристал Пэлас»).

Это изначальные списки. Их мы показали, чтобы зафиксировать план Зизу. Позже из-за травм Заира-Эмери и Конате пришлось вносить корректировки: одноклубника заменил как раз Аклиуш, а защитник «Реала» освободил место для дебютанта – Лени Йоро из «МЮ». Магнес пока с трудом осваивается в Париже. Видимо, Зидан решил его лишний раз не отвлекать. Поворот судьбы заставил тренера изменить решение. А защитник «Манчестер Юнайтед» провёл в нынешнем сезоне АПЛ всего 22 минуты. И неожиданно получил такой вот сюрприз.

Если разобрать по персоналиям, большой чистки состава не наблюдается. Канте, как и Бензема, которого Зидан в силу дружбы вполне мог вернуть в сборную, просто попал под плановое командное омоложение. О чём деликатно сообщил RMC Sport лично Зизу: «Я провёл с Бензема много замечательных лет в «Реале». Уважаю Карима, но он уже ветеран. Похожая ситуация с Канте. Я восхищаюсь всем, чего они добились, их карьерой… Но сегодня мне нужны игроки моложе».

Хорош сейчас и Флорьян Товен. Только и ему уже 33 года, вот он и не получил вызов. Как и его ровесник Динь, который в «ПСЖ» к тому же совсем не играет. Наверняка Зидан вызвал бы Салиба с Тео, будь они здоровы. Как и Уго Экитике. Травмироны и Рандаль Коло Муани с Матета.

Любопытен размен Камавинга на Тчуамени. Первый, в отличие от второго, не поехал в Северную Америку. А теперь полузащитники поменялись ролями. При этом Орельен месяц лечился и начал набирать форму только две с половиной недели назад, тем не менее даже так сыграл не слишком-то меньше Эдуарду: 189 минут против 240. Жозе Моуринью ещё до публикации заявки рассказывал As, что хотел бы отпустить Тчуамени в сборную.

Жозе Моуринью главный тренер «Реала» – о возможном вызове Тчуамени «Я не знаю, что для Тчуамени будет лучше: остаться в «Реале» и тренироваться или же получать игровое время в национальной команде. Вероятно, лучшим вариантом для Орельена было бы играть за сборную с контролируемым количеством времени, что позволит ему развиваться, а не накапливать усталость. Я не разговаривал с Зиданом, но думаю, что он человек здравого смысла и знает, что для футболиста лучше. Орельен должен отправиться в сборную, не ставя под угрозу будущее пребывание в ней».



Как говорил классик: «Ваши ожидания – ваши проблемы». Дальше Тчуамени игнорировать едва ли станут. А пока Зидан проверит других. Жаке шикарно вписался в АПЛ, Калюлю, Трюффер и Да Кунья сейчас тоже в порядке. Их вызов точно не шокирует. Особенно радостно за 26-летнего Леполя. Лучший бомбардир прошлого сезона Лиги 1 давно заслуживал шанса. А вот отсутствие Тюрама весьма интригует: в сентябре Маркус оформил 2+2 в Серии А. В качестве «компенсации» перед «Интером» в сборную попал преобразившийся на правой бровке Диуф с 0+3. Причём Зизу признался, что видит его конкурентом Трюффера на левом фланге.

Леполь вне себя от счастья: «Какая гордость – носить форму двукратных чемпионов мира. Я постепенно открываю для себя Клерфонтен и ещё не знаю всего здесь. По приезде на базу я сразу же попал не на тот этаж. Что может быть лучше, чем принимать передачи Зидана? Пусть даже на тренировке. Всё прошло очень хорошо. Стресс и давление от вызова в сборную быстро исчезли», – процитировал форварда Football.fr.

Эстебан Леполь Фото: Franco Arland/Getty Images

И раз уж представили всех футболистов, стоит заодно подсветить тренерский штаб Зидана. Там люди из его мадридского прошлого: ассистенты Давид Беттони и Хамиду Мсаиди, тренер по физподготовке Грегори Дюпон. Плюс партнёр по сборной ещё в игроцкие времена – великий для сборной Франции и ужасный для болельщиков «Манчестер Юнайтед» Фабьен Бартез. Он, что логично, займётся прокачкой вратарей. Это его первая работа в футболе за пять лет.

Фабьен Бартез и Зинедин Зидан Фото: Mustafa Yalcin/Getty Images

Зидан определился со схемой. И поменял местами Мбаппе с Дембеле

Согласно инсайду Foot Mercato, который подтвердился на сборах, 4-2-3-1 Дешама в сборной Франции больше не актуальны. Вообще, Зидан вариативен и за годы в «Реале» перепробовал несколько схем. На новое же место он пришёл с коронными 4-3-3, ориентированными на атаку (ну а как иначе?) с контролем мяча. Основным в центре поля должен был стать Заир-Эмери. Теперь же дуэт составят Коне и Рабьо, а над ними сыграет Шерки. Тот самый, с кем конфликтовал Дешам.

Главное изменение касается рокировки Мбаппе с Дембеле. Килиан, как в старые добрые времена, вернётся на левый край, а Усман исполнит «ложную девятку». На это тонко намекнул сам Зизу: «Мбаппе способен выйти на всех трёх позициях впереди. Мне, например, он очень нравится слева». Спасибо «ПСЖ» за наработки. Правда, не факт, что мы насладимся такой конструкцией сразу. RMC Sport писал, что Мбаппе простудился и, возможно, пропустит матч с Турцией. К тренировкам он вернулся в среду. К слову, его Зидан оставил капитаном. Вице-капитанами же стали Дембеле, Рабьо и Кунде.

Килиан, как и полагается, поприветствовал назначение Зизу словами восхищения: «Начинается новый этап с новым тренером. Впереди Лига наций – четыре матча, посмотрим, как они пройдут. Для всех это будет новый опыт, ведь до сих пор мы знали только Дешама. Нас ждут перемены, но я думаю, что всё сложится очень хорошо. Зидан отвёз меня в «Реал» – на тренировочную базу, когда мне было 13 или 14 лет. Целая вечность прошла. А теперь он тренер моей сборной. Это словно сюжет из фильма, но всё по-настоящему и на высшем уровне. Мы вступили в новый этап со сборной Франции: у нас есть два года на подготовку к чемпионату Европы, и именно над этим мы сейчас работаем», – сказал Мбаппе As.

Football.fr прикинул стартовый состав при Зидане: Меньян – Трюффер, Жаке, Юпамекано, Кунде – Коне, Рабьо, Шерки – Мбаппе, Дембеле, Олисе. А если Килиан окажется недоступен, подстрахует Дуэ или Баркола. В любом случае с большой плотностью графика шансы получат многие. Спасибо за тяжёлый календарь Лиги наций сдвинувшему сроки чемпионату мира:

25 сентября 2026, 21:45 мск. Турция – Франция.

28 сентября 2026, 21:45 мск. Бельгия – Франция.

2 октября 2026, 21:45 мск. Франция – Италия.

5 октября 2026, 21:45 мск. Франция – Бельгия.

Первые домашние матчи сборной под руководством Зидана пользуются бешеным ажиотажем. Свыше 80 тысяч билетов на встречу с итальянцами распродали всего за сутки.

Настрой у Зизу серьёзный. Он уже сделал сборную более закрытой. Раньше прибытие игроков в команду превращалось в масштабное представление. Фотографы заранее собирались возле замка Клерфонтен толпами, а футболисты им подыгрывали и козыряли яркими нарядами. Кунде вот вообще примерял юбку с каблуками, чем вызывал у многих недоумение. Кадры мигом разлетались по соцсетям. Теперь дефиле стали гораздо скромнее: его запретили снимать всем, кроме сотрудников местной федерации. Как сказал бы типичный представитель нового поколения, вайб уничтожен.

Вполне возможно, такая строгость и была необходима. На примере «Реала» Зидан уже доказал, что умеет сплотить вокруг себя звёзд и, даже не будучи тактическим новатором, добиваться невероятных успехов.

Контракт с ним подписан сразу на два цикла – до 2030 года. Как раз есть возможность повторить игроцкое достижение, за два года выиграв чемпионаты Европы и мира.