Заруба Холанда и Роналду, повторение финала Евро. Топ-матчи выходных

Скучаете без клубного футбола? А ведь можно развлечь себя просмотром матчей сборных в Лиге наций. Там немало сюжетов, на которые стоит обратить внимание. Французы впервые сыграют при Зинедине Зидане, итальянцы — после камбэка Роберто Манчини. А ведь ещё и хорваты с бельгийцами поменяли тренеров, а Юргена Клоппа ждёт первая домашняя встреча со сборной Германии. По традиции отобрали для вас несколько любопытных матчей ближайших дней. Ваша задача — распределить их по местам.
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Англия — Испания: суббота, 26 сентября, 21:45 мск
Интрига: прервут ли англичане впечатляющую серию испанцев без поражений?
Топовая вывеска 1-го тура группового этапа Лиги наций. Испания и Англия подтвердили статус лучших европейских сборных. Сначала они зарубились в финале Евро-2024, а затем попали в число призёров ЧМ-2026. Испанцы в последние годы выглядят как машина, которую невозможно сломать. Длительная серия без поражений, золото Евро и ЧМ, грамотный тренер.
Англичанам в последнее время часто не хватает совсем чуть-чуть до завоевания титула. Команда два раза подряд проигрывала в финале Евро, а на предыдущем ЧМ заняла третье место (лучший результат с 1966 года). В 2018-м соперники рубились друг с другом в Лиге наций. Тогда обменялись гостевыми победами. А вот в финале Евро-2024 испанцы одолели соперника (2:1) благодаря голу в концовке встречи.
Норвегия — Португалия: воскресенье, 26 сентября, 21:45 мск
Интрига: Холанд или Роналду — кто забьёт больше?
Этот матч можно рассматривать как противостояние двух бомбардиров разных поколений. Криштиану Роналду думал о завершении карьеры в сборной после ЧМ-2026, однако остался в команде. Эрлингу Холанду слишком рано думать о том, когда уходить из большого футбола. Форвард помог сборной Норвегии отлично выступить на чемпионате мира. Там команда добралась до четвертьфинала, а сам Холанд забил семь мячей на турнире. Любопытно, насколько результативно Эрлинг покажет себя в предстоящей встрече? И чем ответит Роналду?
Турция — Франция: пятница, 25 сентября, 21:45 мск
Интрига: как французы проведут первый матч под руководством Зидана?
Сборная Франции начинает новый цикл под руководством нового тренера. В своё время Зинедин Зидан становился вместе с командой чемпионом мира и Европы, но тогда он был игроком. Теперь у него другая роль. Француз возобновил тренерскую карьеру, чтобы возглавить национальную команду. Её пока что тяжело представить без Дидье Дешама, всё-таки он работал с ней 14 лет.
Первый соперник Зидана как тренера сборной Франции — турецкая команда. С одной стороны, она отобралась на чемпионат мира впервые с 2002 года. С другой — выступила там бесславно. Турки не вышли из группы, а шансы на плей-офф потеряли ещё после 2-го тура. Впрочем, Винченцо Монтелла сохранил пост главного тренера. Любопытно, что Зидан уже обыгрывал соперника на крупном турнире. В финале Евро-2000 французы одолели итальянцев (2:1, д. вр.). Зидан вышел в основе, а Монтеллу выпустили в концовке основного времени.
Бельгия — Франция: понедельник, 28 сентября, 21:45 мск
Интрига: французы снова обыграют удобного соперника?
Франция в последнее время стала настоящим криптонитом для сборной Бельгии. Соперники встретились друг с другом и на ЧМ-2018, и на Евро-2024. В обоих случаях французы побеждали со счётом 1:0. Только на турнире в России команды рубились в полуфинале, а на чемпионате Европы — в 1/8 финала. А ещё на этом отрезке соперники трижды встречались с Лиге наций, и всегда побеждали французы. Бельгия не обыгрывала оппонента с 2015 года. Прервёт ли команда неприятную серию под руководством нового главного тренера?
Италия — Бельгия: пятница, 25 сентября, 21:45 мск
Интрига: победят ли итальянцы в первом матче после камбэка Манчини?
В это тяжело поверить, но Италия пропустила три подряд чемпионата мира. Команду даже не спасло расширение числа участников финальной стадии. После очередного провала итальянцы вернулись к кандидатуре Роберто Манчини. При нём сборная выиграла Евро-2020, однако не попала на ЧМ-2022. Впоследствии Манчини отправился за большими деньгами в сборную Саудовской Аравии, где, кстати, не преуспел.
Бельгийцы тоже поменяли тренера. Руди Гарсия покинул свой пост, несмотря на четвертьфинал ЧМ-2026. Да, бельгийцам дико повезло в первом раунде плей-офф, когда они вытащили почти безнадёжный матч с Сенегалом (3:2, д. вр.). Новым тренером команды стал Марк ван Боммел, и пока это назначение выглядит не самым правильным. Да, он приводил «Антверпен» к победе в чемпионате Бельгии, однако в целом тренерская карьера Марка не впечатляет.
Турция — Италия: понедельник, 28 сентября, 21:45 мск
Интрига: кто победит в матче с участием двух итальянских тренеров?
Битва двух итальянских тренеров. Винченцо Монтелла никогда не работал со сборной Италии, а Роберто Манчини попал туда во второй раз. Кстати, у нынешнего тренера сборной Италии есть приятные воспоминания, связанные с турецкой командой. Предыдущий официальный матч с участием соперников состоялся в июне 2021 года. Тогда они встретились на Евро-2020, а итальянцы победили со счётом 3:0. Через несколько недель команда Манчини добралась до золота турнира. Турки же на том Евро не вышли из группы и не набрали ни одного очка.
Сербия — Нидерланды: воскресенье, 27 сентября, 19:00 мск
Интрига: остановят ли сербы команду Хави?
Сборная Нидерландов проведёт второй матч после назначения Хави на пост главного тренера. Это решение выглядело в некоторой степени неожиданным. Команда неудачно выступила на чемпионате мира — уступила марокканцам по пенальти в 1/16 финала. Сербы и вовсе не прошли квалификацию, поскольку заняли только третье место в отборочной группе. Кстати, сейчас их тренирует бывший нападающий «Рубина» Велько Паунович. А ещё сербы ни разу не играли с Нидерландами после того, как страна получила своё нынешнее название.
Германия — Греция: воскресенье, 27 сентября, 21:45 мск
Интрига: как сложится для Клоппа первый домашний матч со сборной Германии?
Юрген Клопп серьёзно взялся за дело после назначения в сборную Германии. Опытный тренер регулярно мелькал в кадре на встречах Бундеслиги, а потом вызвал почти полсотни игроков. Их разбили на два состава — каждый проведёт по два матча. Помимо этого, тренер установил несколько запретов для футболистов, чтобы наладить дисциплину. Греки же не попали на чемпионат мира и оказались в достаточно сложной группе Лиги наций. Немцы проведут первую домашнюю встречу под руководством Клоппа, и есть ощущение, что сопернику придётся достаточно сложно. Наберут ли греки хоть какие-то очки?
Швеция — Польша: понедельник, 28 сентября, 21:45 мск
Интрига: возьмут ли поляки реванш за поражение в предыдущем матче?
Шведы всё-таки попали на чемпионат мира, несмотря на провал в отборочной группе. Да, они стали последними в квартете, однако получили второй шанс благодаря успешному выступлению в Лиге наций. Две победы в стыковых встречах — здравствуй, путёвка в Северную Америку. Впрочем, там не преуспели. Вышли из группы, но сразу попали под французов, которым проиграли без вариантов (0:3). А теперь самое главное — в финале стыков сборная Швеции одолела как раз Польшу (3:2). Поляки наверняка не забыли о том поражении и сделают всё, чтобы взять реванш.
Чехия — Хорватия: суббота, 26 сентября, 21:45 мск
Интрига: выиграют ли хорваты в первом матче после возвращения Билича?
Хорваты, как и итальянцы, назначили нового главного тренера, который когда-то уже работал с командой. Златко Далич покинул сборную, а вместо него пришёл Славен Билич. Он уже трудился в команде с 2006 по 2012 год, после чего возглавил «Локомотив». На прошедшем ЧМ балканская сборная вышла из группы, однако обидно уступила португальцам (1:2) в первом раунде плей-офф. Чехи тоже приехали в Северную Америку, но покинули турнир по итогам группового этапа. Кстати, соперники играли друг с другом в квалификации ЧМ-2026. Хорваты разгромили чехов (5:1) дома, а матч в Праге завершился без голов.