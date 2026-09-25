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Футбольные топ-матчи выходных, 25-28 сентября, расписание: Франция, Германия, Португалия, Англия, Испания, Роналду, Холанд, Клопп

Заруба Холанда и Роналду, повторение финала Евро. Топ-матчи выходных
Кирилл Закатченко
Футбольные топ-матчи выходных, 25-28 сентября
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Немцы проведут первую домашнюю игру при Клоппе, а французы дебютируют с Зиданом в роли тренера.

Скучаете без клубного футбола? А ведь можно развлечь себя просмотром матчей сборных в Лиге наций. Там немало сюжетов, на которые стоит обратить внимание. Французы впервые сыграют при Зинедине Зидане, итальянцы — после камбэка Роберто Манчини. А ведь ещё и хорваты с бельгийцами поменяли тренеров, а Юргена Клоппа ждёт первая домашняя встреча со сборной Германии. По традиции отобрали для вас несколько любопытных матчей ближайших дней. Ваша задача — распределить их по местам.

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Рейтинг: 10 самых интригующих матчей 25-28 сентября
Фото: Carl Recine/Getty Images
1 место

Англия — Испания: суббота, 26 сентября, 21:45 мск

Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 3. 1-й тур
26 сентября 2026, суббота. 21:45 МСК
Англия
Окончен
2 : 3
Испания
0:1 Ямаль – 2'     1:1 Гордон – 36'     2:1 Кейн – 40'     2:2 Баэна – 60'     2:3 Оярсабаль – 74'    

Интрига: прервут ли англичане впечатляющую серию испанцев без поражений?

Топовая вывеска 1-го тура группового этапа Лиги наций. Испания и Англия подтвердили статус лучших европейских сборных. Сначала они зарубились в финале Евро-2024, а затем попали в число призёров ЧМ-2026. Испанцы в последние годы выглядят как машина, которую невозможно сломать. Длительная серия без поражений, золото Евро и ЧМ, грамотный тренер.

Англичанам в последнее время часто не хватает совсем чуть-чуть до завоевания титула. Команда два раза подряд проигрывала в финале Евро, а на предыдущем ЧМ заняла третье место (лучший результат с 1966 года). В 2018-м соперники рубились друг с другом в Лиге наций. Тогда обменялись гостевыми победами. А вот в финале Евро-2024 испанцы одолели соперника (2:1) благодаря голу в концовке встречи.

Фото: Alex Slitz/Getty Images
2 место

Норвегия — Португалия: воскресенье, 26 сентября, 21:45 мск

Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 4. 2-й тур
27 сентября 2026, воскресенье. 21:45 МСК
Норвегия
Окончен
1 : 2
Португалия
0:1 Феликс – 17'     1:1 Холанд – 51'     1:2 Рамуш – 54'    

Интрига: Холанд или Роналду — кто забьёт больше?

Этот матч можно рассматривать как противостояние двух бомбардиров разных поколений. Криштиану Роналду думал о завершении карьеры в сборной после ЧМ-2026, однако остался в команде. Эрлингу Холанду слишком рано думать о том, когда уходить из большого футбола. Форвард помог сборной Норвегии отлично выступить на чемпионате мира. Там команда добралась до четвертьфинала, а сам Холанд забил семь мячей на турнире. Любопытно, насколько результативно Эрлинг покажет себя в предстоящей встрече? И чем ответит Роналду?

Фото: Ali Atmaca/Getty Images
3 место

Турция — Франция: пятница, 25 сентября, 21:45 мск

Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 1. 1-й тур
25 сентября 2026, пятница. 21:45 МСК
Турция
Окончен
0 : 1
Франция
0:1 Мбаппе – 54'    
Удаления: Чакыр – 87' / нет

Интрига: как французы проведут первый матч под руководством Зидана?

Сборная Франции начинает новый цикл под руководством нового тренера. В своё время Зинедин Зидан становился вместе с командой чемпионом мира и Европы, но тогда он был игроком. Теперь у него другая роль. Француз возобновил тренерскую карьеру, чтобы возглавить национальную команду. Её пока что тяжело представить без Дидье Дешама, всё-таки он работал с ней 14 лет.

Первый соперник Зидана как тренера сборной Франции — турецкая команда. С одной стороны, она отобралась на чемпионат мира впервые с 2002 года. С другой — выступила там бесславно. Турки не вышли из группы, а шансы на плей-офф потеряли ещё после 2-го тура. Впрочем, Винченцо Монтелла сохранил пост главного тренера. Любопытно, что Зидан уже обыгрывал соперника на крупном турнире. В финале Евро-2000 французы одолели итальянцев (2:1, д. вр.). Зидан вышел в основе, а Монтеллу выпустили в концовке основного времени.

Фото: Buda Mendes/Getty Images
4 место

Бельгия — Франция: понедельник, 28 сентября, 21:45 мск

Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 1. 2-й тур
28 сентября 2026, понедельник. 21:45 МСК
Бельгия
Окончен
0 : 1
Франция
0:1 Олисе – 88'    

Интрига: французы снова обыграют удобного соперника?

Франция в последнее время стала настоящим криптонитом для сборной Бельгии. Соперники встретились друг с другом и на ЧМ-2018, и на Евро-2024. В обоих случаях французы побеждали со счётом 1:0. Только на турнире в России команды рубились в полуфинале, а на чемпионате Европы — в 1/8 финала. А ещё на этом отрезке соперники трижды встречались с Лиге наций, и всегда побеждали французы. Бельгия не обыгрывала оппонента с 2015 года. Прервёт ли команда неприятную серию под руководством нового главного тренера?

Фото: Claudio Villa/Getty Images
5 место

Италия — Бельгия: пятница, 25 сентября, 21:45 мск

Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 1. 1-й тур
25 сентября 2026, пятница. 21:45 МСК
Италия
Окончен
0 : 2
Бельгия
0:1 Годтс – 20'     0:2 Лукебакио – 69'    

Интрига: победят ли итальянцы в первом матче после камбэка Манчини?

В это тяжело поверить, но Италия пропустила три подряд чемпионата мира. Команду даже не спасло расширение числа участников финальной стадии. После очередного провала итальянцы вернулись к кандидатуре Роберто Манчини. При нём сборная выиграла Евро-2020, однако не попала на ЧМ-2022. Впоследствии Манчини отправился за большими деньгами в сборную Саудовской Аравии, где, кстати, не преуспел.

Бельгийцы тоже поменяли тренера. Руди Гарсия покинул свой пост, несмотря на четвертьфинал ЧМ-2026. Да, бельгийцам дико повезло в первом раунде плей-офф, когда они вытащили почти безнадёжный матч с Сенегалом (3:2, д. вр.). Новым тренером команды стал Марк ван Боммел, и пока это назначение выглядит не самым правильным. Да, он приводил «Антверпен» к победе в чемпионате Бельгии, однако в целом тренерская карьера Марка не впечатляет.

Фото: Alex Grimm/Getty Images
6 место

Турция — Италия: понедельник, 28 сентября, 21:45 мск

Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 1. 2-й тур
28 сентября 2026, понедельник. 21:45 МСК
Турция
Окончен
1 : 4
Италия
0:1 Бастони – 9'     0:2 Фраттези – 22'     0:3 Кайоде – 27'     1:3 Йылмаз – 47'     1:4 Эспозито – 50'    

Интрига: кто победит в матче с участием двух итальянских тренеров?

Битва двух итальянских тренеров. Винченцо Монтелла никогда не работал со сборной Италии, а Роберто Манчини попал туда во второй раз. Кстати, у нынешнего тренера сборной Италии есть приятные воспоминания, связанные с турецкой командой. Предыдущий официальный матч с участием соперников состоялся в июне 2021 года. Тогда они встретились на Евро-2020, а итальянцы победили со счётом 3:0. Через несколько недель команда Манчини добралась до золота турнира. Турки же на том Евро не вышли из группы и не набрали ни одного очка.

Фото: Carl Recine/Getty Images
7 место

Сербия — Нидерланды: воскресенье, 27 сентября, 19:00 мск

Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 2. 2-й тур
27 сентября 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Сербия
Окончен
1 : 2
Нидерланды
0:1 Мердинк – 30'     1:1 Йович – 46'     1:2 Мердинк – 69'    

Интрига: остановят ли сербы команду Хави?

Сборная Нидерландов проведёт второй матч после назначения Хави на пост главного тренера. Это решение выглядело в некоторой степени неожиданным. Команда неудачно выступила на чемпионате мира — уступила марокканцам по пенальти в 1/16 финала. Сербы и вовсе не прошли квалификацию, поскольку заняли только третье место в отборочной группе. Кстати, сейчас их тренирует бывший нападающий «Рубина» Велько Паунович. А ещё сербы ни разу не играли с Нидерландами после того, как страна получила своё нынешнее название.

Фото: Lars Baron/Getty Images
8 место

Германия — Греция: воскресенье, 27 сентября, 21:45 мск

Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 2. 2-й тур
27 сентября 2026, воскресенье. 21:45 МСК
Германия
Окончен
0 : 1
Греция
0:1 Курбелис – 74'    

Интрига: как сложится для Клоппа первый домашний матч со сборной Германии?

Юрген Клопп серьёзно взялся за дело после назначения в сборную Германии. Опытный тренер регулярно мелькал в кадре на встречах Бундеслиги, а потом вызвал почти полсотни игроков. Их разбили на два состава — каждый проведёт по два матча. Помимо этого, тренер установил несколько запретов для футболистов, чтобы наладить дисциплину. Греки же не попали на чемпионат мира и оказались в достаточно сложной группе Лиги наций. Немцы проведут первую домашнюю встречу под руководством Клоппа, и есть ощущение, что сопернику придётся достаточно сложно. Наберут ли греки хоть какие-то очки?

Фото: Michael Campanella/Getty Images
9 место

Швеция — Польша: понедельник, 28 сентября, 21:45 мск

Лига наций УЕФА. Лига B . Группа 4. 2-й тур
28 сентября 2026, понедельник. 21:45 МСК
Швеция
Окончен
3 : 1
Польша
1:0 Нюгрен – 8'     1:1 Шиманьски – 43'     2:1 Аяри – 64'     3:1 Дьёкереш – 72'    

Интрига: возьмут ли поляки реванш за поражение в предыдущем матче?

Шведы всё-таки попали на чемпионат мира, несмотря на провал в отборочной группе. Да, они стали последними в квартете, однако получили второй шанс благодаря успешному выступлению в Лиге наций. Две победы в стыковых встречах — здравствуй, путёвка в Северную Америку. Впрочем, там не преуспели. Вышли из группы, но сразу попали под французов, которым проиграли без вариантов (0:3). А теперь самое главное — в финале стыков сборная Швеции одолела как раз Польшу (3:2). Поляки наверняка не забыли о том поражении и сделают всё, чтобы взять реванш.

Фото: Clive Brunskill/Getty Images
10 место

Чехия — Хорватия: суббота, 26 сентября, 21:45 мск

Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 3. 1-й тур
26 сентября 2026, суббота. 21:45 МСК
Чехия
Окончен
1 : 2
Хорватия
0:1 Модрич – 47'     1:1 Карабец – 54'     1:2 Пашалич – 77'    

Интрига: выиграют ли хорваты в первом матче после возвращения Билича?

Хорваты, как и итальянцы, назначили нового главного тренера, который когда-то уже работал с командой. Златко Далич покинул сборную, а вместо него пришёл Славен Билич. Он уже трудился в команде с 2006 по 2012 год, после чего возглавил «Локомотив». На прошедшем ЧМ балканская сборная вышла из группы, однако обидно уступила португальцам (1:2) в первом раунде плей-офф. Чехи тоже приехали в Северную Америку, но покинули турнир по итогам группового этапа. Кстати, соперники играли друг с другом в квалификации ЧМ-2026. Хорваты разгромили чехов (5:1) дома, а матч в Праге завершился без голов.

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