Заруба Холанда и Роналду, повторение финала Евро. Топ-матчи выходных

Скучаете без клубного футбола? А ведь можно развлечь себя просмотром матчей сборных в Лиге наций. Там немало сюжетов, на которые стоит обратить внимание. Французы впервые сыграют при Зинедине Зидане, итальянцы — после камбэка Роберто Манчини. А ведь ещё и хорваты с бельгийцами поменяли тренеров, а Юргена Клоппа ждёт первая домашняя встреча со сборной Германии. По традиции отобрали для вас несколько любопытных матчей ближайших дней. Ваша задача — распределить их по местам.

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