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Трансферы РПЛ, лето-2026: российские футболисты, оставшиеся без клуба, Дзюба, Кокорин, Жемалетдинов, Игнатьев, Черышев, Васютин

Дзюба и ещё топ-5 российских футболистов, которые остались без работы до зимы
Никита Паглазов
Российские футболисты, оставшиеся без клуба
Комментарии
Кто из этих звёзд завершит карьеру в ближайшее время?

В Альфа-Банк РПЛ завершился период дозаявок свободных агентов. Теперь клубы окончательно сформировали составы до зимнего трансферного окна. Махачкалинское «Динамо», например, подписало контракт с Далером Кузяевым, а «Рубин» – с экс-форвардом миланского «Интера» Эдди Сальседо. Но не все российские звёзды нашли себе новые команды. На рынке остался доступен даже Артём Дзюба. А что дальше делать с карьерой свободным агентам?

Артём Дзюба, 38 лет

Артём Дзюба

Артём Дзюба

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В 2024 году Дзюба подписал контракт с «Акроном» 12 сентября. Тогда Артём нашёл клуб как раз в период дозаявок. Сейчас — нет. Леонид Гольдман, представитель форварда, сообщил, что игроком интересовались три клуба: «Потенциально было три клуба, с которыми мы могли подписать контракт, с которыми велись в той или иной степени переговоры. Два из них озвучивать не буду, а третий — «Спартак».

Большинство людей в руководстве «Лукойла» не возражали против этого трансфера. Единственный, кто был против в «Спартаке», — Фрэнсис Кахигао. К сожалению, этот трансфер не состоялся из-за вето спортивного блока».

Получается, мы были близки к сумасшедшей сделке?!

Также Гольдман прокомментировал будущее Артёма: «Я бы не стал бросаться громкими фразами о том, что Артём точно закончил карьеру. Если вы спросите его, наверное, он скажет, что закончил. Сейчас он будет заниматься проектами — может, связанными с футболом, может, и не связанными. Покажут ближайшие месяцы, но я для себя лично эту историю закрывать бы пока не стал. Понятно, что зимой Артём будет уже полгода без футбола. Но, учитывая сегодняшний уровень лиги, усиливающийся лимит и так далее, Дзюба даже с годом без игровой практики всё равно не будет лишним».

Дзюба — одна из главных потерь?
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Рифат Жемалетдинов, 30 лет

Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Жемалетдинов покинул «Ахмат» в июне 2026 года. За прошлый сезон Рифат провёл 16 матчей во всех турнирах, в которых забил один мяч и оформил один ассист. Всего — 594 минуты. Хотя тренер Станислав Черчесов любит Жемалетдинова и часто использовал его во время работы со сборной России, в Грозном сотрудничество не вышло успешным. За всё лето к Рифату с конкретным предложением так никто и не вышел. Хотя агент Владимир Кузьмичёв сообщал об интересе из Турции. Теперь же полузащитник остался без клуба. Но в 30 лет о завершении карьеры думать преждевременно. Наверняка Жемалетдинов найдёт вариант в другой стране либо получит хорошее предложение из медиафутбола. А в январе мы почитаем и о других вариантах для экс-полузащитника сборной России.

Александр Кокорин, 35 лет

Александр Кокорин

Александр Кокорин

Фото: Пресс-служба ФК «Арис»

По окончании сезона-2025/2026 Кокорин покинул кипрский «Арис». Последний год оказался неудачным: из-за тяжёлой мышечной травмы он пропустил аж 127 дней. Команда из Лимасола решила не продлевать контракт с 35-летним форвардом. И летом за Кокориным также никто не пришёл.

Агент Тимофей Бердышев в августе отмечал, что Александра интересуют не деньги, а проект: «Будет то, что нас всех заинтересует, команды, люди, которые ставят максимальные цели и задачи, — деньги у Александра не будут стоять на первом месте. То, что сейчас предлагают, — пойти, поиграть, заработать. Саша так не хочет».

В итоге перспективных вариантов так и не появилось. Агент Кокорина отметил, что будущее форварда остаётся под вопросом: «Мы не можем знать, что будет на тот момент. У нас подготовлены разные варианты развития событий дальнейшей судьбы Саши. У нас нет никаких переживаний или опасений. Будет то, что в футболе заинтересует Сашу. Он скажет: «Да, я просто хочу» — останемся в футболе. Если будет что-то в вопросе функционирования в футболе, вещей, не касающихся конкретно игры ногами, будем разговаривать. Если и это нет, есть и третьи варианты. В этом вопросе никаких переживаний нет».

Александр Кокорин Подробнее

Александр Васютин, 31 год

Александр Васютин

Александр Васютин

Фото: Пресс-служба ФК «Акрон»

В сезоне-2024/2025 Васютин провёл 15 матчей в РПЛ. Но в прошлом чемпионате Александр потерял место в составе «Акрона», уступив его Виталию Гудиеву. Итог — грустные пять матчей в РПЛ и Кубке России, в которых Александр пропустил 11 мячей. В июне 2026 года 31-летний голкипер покинул «Акрон» и до сих пор остаётся без команды. Но Васютин всё ещё находится в отличном для вратаря футбольном возрасте. Поэтому о завершении карьеры речь вряд ли идёт. А вот путешествие в другую лигу или потенциальный отпуск в медиафутболе — реальные истории.

Иван Игнатьев, 27 лет

Иван Игнатьев

Иван Игнатьев

Фото: Пресс-служба тульского «Арсенала»

За последние два с половиной года Игнатьев выступал в Сербии, Армении и даже Алжире, а затем не воспользовался шансом в «Оренбурге». Зимой 2026 года форварда взял в аренду тульский «Арсенал». Игнатьев провёл всего три матча, после чего в марте надолго выбыл из-за травмы. Прошедшим летом 27-летний форвард мог оказаться в БАТЭ.

Однако сделка не состоялась. Спортивный директор клуба из Борисова Денис Сарсания объяснил причину: «Человек прошёл медосмотр, мы сняли видеопрезентацию. Однако в последний момент он сказал, что ему надо подумать. Наверное, внутри появились какие-то сомнения. Это затянулось, и мы переключились на другого игрока на эту позицию».

Теперь, вероятно, Игнатьев был бы рад подписать контракт с БАТЭ. Но пока форвард остаётся без клуба. Возможно, стоит рассмотреть вариант с практикой в медийном футболе?

Денис Черышев, 35 лет

Денис Черышев

Денис Черышев

Фото: Пресс-служба ФК «Красава»

Последним клубом Черышева была кипрская «Красава». За неё Денис выступал на протяжении пяти месяцев (с февраля по июнь 2026-го). 35-летний полузащитник выступал в роли универсала: и на флангах, и на позиции «десятки». Всего за 13 матчей он забил два мяча и отдал три результативные передачи. Не так и плохо! Однако «Красава» не решилась на новое предложение для Черышева.

Дмитрий Черышев, отец Дениса, в беседе с «Чемпионатом» прокомментировал будущее сына и не стал говорить о завершении карьеры: «Не могу сказать. Если бы я знал… Знаете, когда приходит сын и говорит: «Я ухожу из клуба, больше не буду там продолжать» — какой вопрос я задам? Я спрашиваю «А куда ты пошёл? У тебя есть предложения?» В ответ: «Пап, всему своё время». Если всему своё время – будем знать. Что он решил по поводу карьеры — понятия не имею».

Черышев так и не заехал в РПЛ до 35 лет. И в лучшем случае Денис окажется в нашей лиге зимой 2027 года. Или полузащитник решит, что пора завязать с футболом? Всё же на протяжении всей карьеры Черышев часто мучился от травм. Возможно, стоит поберечь себя.

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Другие российские свободные агенты

Вратари: Николай Сысуев (экс-«Оренбург», 27 лет), Юрий Дюпин (экс-«Сочи», 38 лет).

Защитники: Павел Маслов (экс-«Чайка», 26 лет), Евгений Чернов (экс-«Ростов», 33 года), Тимофей Маргасов (экс-«Урал», 34 года).

Полузащитники: Аяз Гулиев (экс-«Арсенал» Тула, 29 лет), Резиуан Мирзов (экс-«Арсенал» Тула, 33 года).

Нападающие: Евгений Марков (экс-«Урал», 32 года), Владимир Ильин (экс-«Сочи», 34 года), Фёдор Смолов (36 лет).

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