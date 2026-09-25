Большие перемены в «Соколе», начальник «Химок» — в международном розыске. Главное в ФНЛ

Клубный футбол – на паузе из-за сборных. Но не весь! Команды Лиги Pari готовятся к оставшейся части перенесённого 7-го тура, а Leon-Вторая лига вообще проигнорировала перерыв. Это, кстати, вызвало очередную волну гнева в исполнении тренера брянского «Динамо». Интриги, новости, перестановки – в еженедельном дайджесте «Чемпионата».

Харлачёв ушёл из «Сокола»

Евгений Харлачёв покинул пост главного тренера саратовского «Сокола». Команда набрала восемь очков после девяти туров «Золота» Второй лиги «А». В последней встрече «Сокол» уступил кировскому «Динамо» (1:3). Клуб идёт на девятом месте в турнирной таблице. Напомним, в «Золоте» сейчас играют всего 10 команд. Четыре худшие по итогам осеннего этапа отправятся в «Серебро».

В прошлом сезоне «Сокол» выступал в Первой лиге – казалось, что команда легко вклинится в борьбу за повышение в классе. Вышло ровно наоборот – Харлачёв ничего не выжал из довольно сильного по меркам «Золота» состава. Весной тренер уже уходил из «Сокола» – тогда уговорили остаться.

Белов нашёл новое место работы

«Сокол» быстро подогнал замену. В Саратов пригласили Михаила Белова, который с 2024-го работал в ульяновской «Волге» – поставил яркий футбол, вывел команду в Первую лигу и сохранил прописку на сезон-2026/2027. Руководству не понравился старт нового чемпионата – Белова уволили после поражения от «Шинника» (1:3).

При Младене Кашчелане и Евгении Харлачёве «Сокол» старательно устраивал регби на футбольном газоне – теперь есть шанс, что проект заиграет новыми красками.

Джиоев объявлен в международный розыск

Бывший начальник «Химок» Хасан Джиоев объявлен в международный розыск. По данным следствия, в 2023 году он через посредника предложил 2 млн рублей главному арбитру матча «Алания» – «Химки» в Первой лиге.

Встреча прошла в ноябре 2023 года и завершилась победой «Химок» со счётом 4:1. По версии следствия, после получения денег судья передал 200 тысяч рублей каждому из двух помощников и 400 тысяч рублей – инспектору матча. Уголовное дело направлено в Ахматовский районный суд в Грозном для рассмотрения по существу.

Ташуев прокомментировал уход из «Енисея»

Бывший тренер красноярской команды дал интервью, в котором раскрыл причины разрыва с «Енисеем».

Сергей Ташуев бывший главный тренер «Енисея» — в интервью «Евро-Футбол.ру» «Да, я по обоюдному согласию расторг контракт. Те задачи, которые я хотел решать, руководство обещало постепенно реализовать. Мне обещали большое будущее, я взял команду и привил ей свой смотрибельный стиль, который у меня всегда есть. В прошлом году на футбол в Красноярске ходили по шесть-восемь тысяч болельщиков, а до меня — по две тысячи.

Я свою работу сделал, но хотел прогрессировать дальше. К сожалению, клуб находится в сложной ситуации, в первую очередь финансовой. Он не готов решать серьёзные задачи, а мне просто так работать неинтересно. Я понимаю, что ничего из того, что я хочу выстроить, не будет. Смысла нет. У меня огромный опыт, я не хочу бороться за выживание, а хочу возглавить серьёзный, фундаментальный проект под большие задачи. У меня большой потенциал, но клуб пока не готов к решению серьёзных и масштабных задач».



Что касается нового тренера – скорее всего, «Енисей» предоставит шанс Вячеславу Молчанову, который уже добился победы над «Арсеналом» (3:1) в роли исполняющего обязанности главного. Спортивный директор красноярцев Михаил Комков заявил, что у Молчанова есть шанс полноценно встать у руля команды. Ещё одна проверка состоится 26 сентября – «Енисей» сыграет с «Челябинском».

Канчельскис — снова против РФС!

Главный тренер брянского «Динамо» Андрей Канчельскис выступил против отсутствия международной паузы во Второй лиге.

Андрей Канчельскис главный тренер «Динамо» Брянск — в интервью «СЭ» «У нас тоже есть игроки, семьи. Почему-то Вторую лигу делают отбросами. У нас тоже есть игроки в сборных. Вы что, не считаете игроков Второй лиги футболистами?»



Нагрузка действительно приличная – 27 сентября Брянск сыграет дома с «Динамо-Владивосток», 4 октября в гостях встретится с «Сибирью». Сейчас команда Канчельскиса занимает третью строчку в «Золоте» Второй лиги «А».