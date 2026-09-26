Ямаль заслужил «Золотой мяч». Его самоуверенность — правильный подход в нынешних реалиях

Церемония вручения «Золотого мяча» состоится ровно через месяц — 26 октября. Однако разгоны от главных претендентов на награду начались сильно заранее. Особенно ярко выделяется Ламин Ямаль. Вингер «Барселоны» открыто заявляет: я — лучший футболист мира и должен получить «Золотой мяч».

Ламин Ямаль нападающий «Барселоны» и сборной Испании «Кому бы я отдал «Золотой мяч»? Если честно, думаю, что, возможно, в мире есть только два лучших игрока, но в этом году награда должна достаться мне. Для меня Килиан Мбаппе и я — два лучших игрока в мире, и любой, кто смотрит матчи, это понимает».

Даже несмотря на достаточно наглый тон, со словами Ламина вполне можно согласиться. Ямаль заслуживает получить «Золотой мяч». Почему? Приводим аргументы в пользу 19-летнего испанца.

Ламин уже был близок к «ЗМ». В 2025 году он занял в голосовании второе место, уступив только Усману Дембеле. Больших вопросов к победе француза не было: «ПСЖ» выиграл Лигу чемпионов, все внутренние французские турниры, а вингер показал индивидуальный топ-уровень. Но, конечно, в сознании Ямаля именно он — лучший футболист мира. И это нормально: большинство спортсменов элитного уровня эгоистичны. Они подпитываются самоуверенностью.

В сезоне-2025/2026 так получилось, что трудно выделить одного лучшего игрока. На награду претендует большая группа: Гарри Кейн, Ямаль, Майкл Олисе, Хвича Кварацхелия, Мбаппе, даже Деклан Райс. И Ламин классно чувствует ситуацию. Если в прошлом году не получилось осуществить мечту, то сейчас она гораздо ближе к реализации. Именно по этой причине Ямаль атакует инфополе смелыми высказываниями. Пиар к 2026 году в футболе стал не менее важным критерием голосования, чем непосредственно игра на поле. Агент футболиста Жорже Мендеш должен отлично понимать это. И наверняка вместе с командой разработал план работы в СМИ.

Совпало всё. В 2026 году Ламин стал чемпионом мира в составе сборной Испании. А с «Барселоной» выиграл Ла Лигу, также став лучшим футболистом сезона-2025/2026. Да, на ЧМ Ямаль не был мегаярок: забил всего один мяч в восьми встречах. Но тут есть два аргумента в защиту. Во-первых, на турнир Ямаль приехал после тяжёлой травмы. Также сборная Испании крута именно командными взаимодействиями. По этой причине в команде больше выделяется Родри, мозговой центр любого коллектива.

Свои сильнейшие качества Ламин показал в «Барселоне». В прошлом сезоне он забил 24 мяча и отдал 16 голевых передач в 45 встречах. Почти одно результативное действие на 90 минут. По статистике Ямаль уступает тем же Кейну или Мбаппе. Однако не забываем, что испанец играет на фланге и часто находится вдали от ворот, а его конкуренты — центрфорварды.

Релевантнее сравнивать степень влияния на игру команд. И в этом плане испанец не уступает Кейну, точно превосходя Мбаппе. А самое главное — стиль. Ямаль показывает на поле ту самую красоту, которой так не хватает в современном футболе. Яркий дриблинг, сумасшедшая техника, креативные передачи, поставленный удар — всё при нём. Ламин стал последователем магов «Барселоны» из прошлого — Роналдиньо и Неймара.

ЛАМИН ЯМАЛЬ И НЕЙМАР Фото: Getty Images

Сам испанец также отмечает свой стиль как один из главных аргументов в пользу получения «Золотого мяча». «Я всегда говорил, что мой кумир — Неймар. Я считаю, это [манера игры] должна учитываться при вручении «Золотого мяча» — его должен получить лучший футболист, игрой которого ты наслаждаешься, который выше других, и тебе это нравится — это выделяет меня. Это никак не связано с количеством забитых голов или чем‑то ещё. Не знаю, когда думаю о «Золотом мяче», я вспоминаю Месси, Роналдиньо, таких игроков — они особенные, от их игры хочется улыбаться», — сказал Ямаль.

Самоуверенно. Но в его словах есть доля правды, разве нет?

Ламин Ямаль нападающий «Барселоны» и сборной Испании «Думаю, все, кто смотрит футбол, уже знают мои аргументы. Выхожу на поле, получаю удовольствие, играю хорошо, играю как хочу. К счастью, мне также удалось выиграть множество трофеев с «Барсой», а в последнее время — самый важный трофей, чемпионат мира со своей сборной. Но важнее всего, на мой взгляд, что моя манера игры — это самый сильный аргумент и то, что делает меня особенным. В конечном счёте очень важно, что, помимо того, что ты хороший игрок, лучший футболист всегда помогает своей команде побеждать. В конце концов, когда твоя команда выигрывает, все выделяются, все сияют ярче».

Футбол обязан дарить эмоции. И Ямаль справляется с этим: как на поле, так и за его пределами. Современные звёзды зачастую рафинированно правильные. Например, основной конкурент Ламина — Гарри Кейн. Он отказался проводить кампанию по продвижению к «Золотому мячу». А слова Ямаля прокомментировал так: «Лично мне несвойственно говорить о себе в таком ключе. Я всегда очень горжусь тем, чего мне удалось добиться. Исходя из принципа, я знаю, что мои результаты прошлого года не хуже, чем у кого-либо ещё. Поэтому не хочу отказываться от них. С моей точки зрения, было бы невероятно выиграть, и я был бы чрезвычайно горд, если бы мне это удалось. Думаю, у меня есть все шансы на победу, без сомнения».

Согласитесь, если бы все топ-футболисты отвечали так правильно, то было бы не так весело? А когда появляется молодой нахальный игрок, то это даёт дополнительную линию сюжета. Без результатов это всё осталось бы болтовнёй. Но Ламин подкрепляет слова делом.

Даже если вингер «Барселоны» не возьмёт заветный «Золотой мяч», то хочется, чтобы шоу продолжалось. Пусть Ямаль и дальше играет ярко, задорно, а для СМИ подгоняет крутые цитаты. Ламин адаптировался под современные реалии. Нравится вам это или нет – другой вопрос. Плюс не забываем, что мы следим за 19-летним юношей. И хочется, чтобы Ямаль не терял свою непосредственность как можно дольше. Жги, Ламин!