Топ-события субботы: Ямаль против Кейна, гонка Формулы-1, теннис, волейбол и хоккей

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 26 сентября в Матч-центре

🎦 — помеченные этим значком спортивные события вы можете посмотреть онлайн прямо на «Чемпионате»!

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

✅ 🎾 13:30: Даниил Медведев (Россия, 1) — Валантен Руае (Франция), Ханчжоу, второй круг — 7:6, 6:3

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: как Медведев начнёт азиатскую серию?

Даниил Медведев (№6 рейтинга) готовится сыграть первый матч с US Open. Россиянин дебютирует на азиатской серии в Ханчжоу на турнире серии ATP-250. Во втором круге Даниил сразится с французом Валантеном Руае (№104). Друг с другом они встречаются впервые.

✅ 🏎 14:00: Формула-1, этап 15, Гран-при Азербайджана, гонка — победа Рассела

Интрига: а может, интрига в сезоне ещё жива?

Джордж Расселл в пятницу в доминирующем стиле выиграл квалификацию Формулы-1 на уличной трассе в Баку, в то время как лидер общего зачёта Андреа Кими Антонелли грубо ошибся, разбил машину и теперь будет стартовать только 16-м. Конечно, на могучем «Мерседесе» у Антонелли есть шансы если не повторить триумф образца Монцы, то хотя бы минимизировать потери. Но, может, по уверенности Кими в собственных силах всё же нанесён удар? Год назад именно в Азербайджане пошёл наперекосяк сезон Оскара Пиастри, когда уже казалось, что его чемпионство – вопрос времени…

✅ ⚽️ 14:30: «Спартак» Кострома — «Урал», Первая лига, 7-й тур — 1:2

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: встреча двух претендентов на РПЛ

«Спартак» и «Урал» находятся в верхней части таблицы Первой лиги. Клуб из Костромы занимает второе место, екатеринбуржцы — пятые. Разница между командами составляет всего два очка. Поэтому в случае победы «Урал» обгонит «Спартак». Но если сильнее окажется команда Романа Березовского, то она упрочит свои позиции в борьбе за выход в РПЛ.

✅ 🏒 14:30: «Металлург» Магнитогорск — «Ак Барс», регулярный чемпионат КХЛ — 2:1

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: кто победит в центральном матче игрового дня КХЛ?

В минувшем плей-офф пути соперников пересеклись в финале Восточной конференции. Тогда казанцы добились успеха, который вывел их в главную серию сезона, так что в этом сезоне магнитогорцы всерьёз настраиваются на принципиального соперника. В этой регулярке соперники уже успели сыграть в Казани, где сильнее оказались уральцы. Теперь обе команды подошли к предстоящему матчу с небольшими победными сериями. Подопечные Андрея Разина выиграли три последние встречи, команда Анвара Гатиятулина идёт на серии из двух побед. Чья серия продлится в субботу, а кто потерпит неудачу?

Главного тренера уральцев оштрафовали в его собственном клубе. Что произошло? «Металлург» применил дисциплинарное взыскание к главному тренеру Андрею Разину

✅ ⛸️ 14:30: Фигурное катание. Мемориал Ондрея Непелы

Интрига: Семененко оставит позади олимпийского чемпиона?

Выступления наших фигуристов на зарубежных турнирах уже становятся обыденностью — и это прекрасно. И особенно приятно, что к этому моменту успели вернуться талантливые спортсмены. Пара Ирины Хаврониной и Дэвида Нарижного не появлялась на стартах целых 1,5 года, а теперь возвращается к соревновательной деятельности — и сразу на международной арене. В таком тандеме они ещё не выступали за рубежом, поэтому будет интересно увидеть, как их примут иностранные судьи и зрители.

В мужском одиночном катании и вовсе случилась сенсация — наш Евгений Семененко с сумасшедшими баллами обошёл олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова и победителя европейского первенства Адама Сяо Хим Фа. Ученик Алексея Мишина набрал лучший результат за короткую программу среди российских одиночников с 2018 года. И у него есть все шансы на победу в Братиславе. Глеб Лутфуллин может ещё зацепиться за медали, а у Григория Фёдорова КП не задалась. Но это мужская одиночка — здесь бывает всякое.

✅ 🏐 16:00: «Заречье-Одинцово» — «Динамо-Ак-Барс», Кубок Легенд, женщины, 1/2 финала — 0:3

Интрига: сыграет ли «Динамо-Ак Барс» в финале второго Кубка Легенд?

Первая встреча финалистов чемпионата России прошлого сезона. Тогда казанское «Динамо-Ак Барс» не позволило «Заречью» даже зацепиться за серию. Сейчас всё станет зависеть от результата одного матча, в котором победа будет стоить прохода в финал Кубка Легенд. Казанская команда даже без своих легионеров постарается выжать максимум, чтобы защитить титул. «Зареченки» же сделают всё, чтобы не пустить соперника в финал.

✅ 🏒 17:00: «Динамо» Москва — «Салават Юлаев», регулярный чемпионат КХЛ — 1:4

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: придал ли камбэк сил и уверенности команде Тамбиева?

Накануне московские динамовцы находились в одной минуте от третьего поражения кряду, но смогли найти в себе силы и переломили ход противостояния с минскими одноклубниками. Гол Максима Летунова перевёл встречу в овертайм, где отличился Булат Шафигуллин. Бело-голубые одержали волевую победу и прервали двухматчевую серию неудач. Придаст ли этот успех импульс команде Леонида Тамбиева перед матчем с уфимцами, в составе которых солирует легионерское трио Шелдона Ремпала, Девина Броссо и Джека Родуолда?

✅ 🏒 17:00: «Спартак» — «Автомобилист», регулярный чемпионат КХЛ — 2:4

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: смогут ли уральцы прервать череду неудач?

Перед началом сезона многие эксперты отмечали мощную селекцию екатеринбургского клуба, который значительным образом усилил свой состав. Но сентябрь традиционно оказался проклятым месяцем для тренерского штаба Алексея Кудашова. На старте сезона уральский клуб угодил в кризис, проиграв четыре последних матча. Смогут ли екатеринбуржцы переломить чёрную полосу в российской столице?

✅ 🏀 18:00: УНИКС — «Бетсити Парма», Единая лига ВТБ — 88:97

Интрига: пермяки удивят фаворита?

Команды встречались в предсезонке в Кубке Кондрашина и Белова. УНИКС тогда спокойно одолел «Парму» и пробился в финал турнира. Но начало регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — уже совсем другое дело. Кому достанется победа в этот раз?

Что в итоге: Финалист прошлого сезона УНИКС проиграл «Парме» в домашнем матче Единой лиги

✅ 🏐 19:00 «Локомотив» Калининград — «Динамо» Москва, Кубок Легенд, женщины, 1/2 финала — 25:22, 25:18, 22:25, 25:22

Интрига: поможет ли «Локомотиву» домашняя площадка выйти в финал?

«Локомотив» и московское «Динамо» подходят к «Финалу четырёх» с разным настроением. Железнодорожницы – на подъёме, после группового этапа, который они прошли безупречно. Динамовки, напротив, в заключительном раунде смогли выиграть всего один матч. К тому же под вопросом выступление основной связующей – Елизаветы Синициной. Получится ли у «Динамо» противостоять калининградской команде на их площадке или «Локомотив» быстро расправится с соперником?

✅ 🌟⚽️ 20:00: Прощальный матч Вагнера Лава. Легенды ЦСКА — Друзья Вагнера Лава — 3:3

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: легенда ЦСКА прощается с игровой карьерой в Москве

Вагнер Лав проведёт заключительный матч в карьере! Легендарный футболист ЦСКА собрал друзей в Москве, чтобы выдать классное шоу. Приглашённых звёзд — море. Например, мы увидим братьев Березуцких, Игнашевича, Красича, Тошича, Жиркова, Дзагоева, Мамаева, Жо, Карвальо, Фелипе Аугусто. А тренировать команды будут Валерий Газзаев и Леонид Слуцкий. Такое мероприятие нельзя пропускать!

✅ ⚽️ 21:45: Англия — Испания, Лига наций УЕФА, лига A, группа 3, 1-й тур — 2:3

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: ремейк финала Евро-2024

Сборные Испании и Англии в последний раз встречались в финале чемпионата Европы 2024 года. Тогда команда Луиса де ла Фуэнте одержала победу. После этого команды сгоняли на ЧМ-2026. Там испанцы снова взяли золото, англичане же стали третьими. То есть подтвердили статус сильнейших сборных мира. Теперь любопытно посмотреть на новый раунд противостояния топ-команд — уже в Лиге наций.

✅ ⚽️🎦 21:45: Чехия — Хорватия, Лига наций УЕФА, лига A, группа 2, 1-й тур — 1:2

💬 Матч с текстовой трансляцией

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Интрига: как сборные начнут новую Лигу наций?

Чехия и Хорватия попали в непростую группу Лиги наций с Испанией и Англией. Чтобы рассчитывать на плей-офф (или как минимум на невылет в Лигу В), нужно набирать очки в битве с прямым конкурентом. Чехи и хорваты — именно такие друг для друга. Поэтому стратегически важно сыграть на победу уже в 1-м туре. Иначе шанс встречи со сборными из Лиги В кратно повысится.

✅ 🏆🏐 22:00: Франция — Польша, чемпионат Европы, мужчины, финал — 29:31, 19:25, 25:20, 16:25

Интрига: сможет ли Франция помешать Польше?

Полуфиналы сенсаций не принесли — Польша выбила Словению, а Франция завершила финскую сказку. Теперь эти команды сразятся в финале. Поляки — фавориты, их состав глубже и опытнее. Но у Франции есть Антуан Бризар и фирменная защита. И если им удастся затащить соперника в свою игру, в этом финале всё может завершиться и неожиданным образом.