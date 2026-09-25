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Расписание спортивных матчей 26 сентября 2026 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события субботы: Ямаль против Кейна, гонка Формулы-1, теннис, волейбол и хоккей
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 26 сентября 2026 года
Комментарии
Горячее 26 сентября: прощальный матч Вагнера Лава, Чехия — Хорватия в Лиге наций, «Металлург» — «Ак Барс», баскетбол и фигурное катание!

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Время в материале указано по Москве.

✅ 🎾 13:30: Даниил Медведев (Россия, 1) — Валантен Руае (Франция), Ханчжоу, второй круг — 7:6, 6:3

💬 Матч с текстовой трансляцией

Ханчжоу. 2-й круг
26 сентября 2026, суббота. 14:35 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 8 		6
6 6 		3
         
Валантен Руае
Франция
Валантен Руае
В. Руае

Интрига: как Медведев начнёт азиатскую серию?

Даниил Медведев (№6 рейтинга) готовится сыграть первый матч с US Open. Россиянин дебютирует на азиатской серии в Ханчжоу на турнире серии ATP-250. Во втором круге Даниил сразится с французом Валантеном Руае (№104). Друг с другом они встречаются впервые.

Сетка Ханчжоу
Что в итоге:
Медведев и Сафиуллин — в 1/4 финала Ханчжоу! Роман вернётся в топ-100 рейтинга ATP
Медведев и Сафиуллин — в 1/4 финала Ханчжоу! Роман вернётся в топ-100 рейтинга ATP

✅ 🏎 14:00: Формула-1, этап 15, Гран-при Азербайджана, гонка — победа Рассела

Формула-1 2026. Этап 15, Баку, Азербайджан
Гран-при Азербайджана. Гонка (51 круг, 306.049 км)
26 сентября 2026, суббота. 14:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:38:02.143
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.196
3
Исак Хаджар
Red Bull
+10.704

Интрига: а может, интрига в сезоне ещё жива?

Джордж Расселл в пятницу в доминирующем стиле выиграл квалификацию Формулы-1 на уличной трассе в Баку, в то время как лидер общего зачёта Андреа Кими Антонелли грубо ошибся, разбил машину и теперь будет стартовать только 16-м. Конечно, на могучем «Мерседесе» у Антонелли есть шансы если не повторить триумф образца Монцы, то хотя бы минимизировать потери. Но, может, по уверенности Кими в собственных силах всё же нанесён удар? Год назад именно в Азербайджане пошёл наперекосяк сезон Оскара Пиастри, когда уже казалось, что его чемпионство – вопрос времени…

Положение в личном зачёте и Кубке конструкторов Ф-1
Что в итоге:
Ферстаппен не додавил Расселла в Баку. А две «Альпин» эпично столкнулись на рестарте
Ферстаппен не додавил Расселла в Баку. А две «Альпин» эпично столкнулись на рестарте

✅ ⚽️ 14:30: «Спартак» Кострома — «Урал», Первая лига, 7-й тур — 1:2

💬 Матч с текстовой трансляцией

Россия — Лига Pari . 7-й тур
26 сентября 2026, суббота. 14:30 МСК
Спартак Кс
Кострома
Окончен
1 : 2
Урал
Екатеринбург
0:1 Бегич – 27'     1:1 Калмыков – 43'     1:2 Тихий – 70'    
Удаления: нет / Кордейро – 76'

Интрига: встреча двух претендентов на РПЛ

«Спартак» и «Урал» находятся в верхней части таблицы Первой лиги. Клуб из Костромы занимает второе место, екатеринбуржцы — пятые. Разница между командами составляет всего два очка. Поэтому в случае победы «Урал» обгонит «Спартак». Но если сильнее окажется команда Романа Березовского, то она упрочит свои позиции в борьбе за выход в РПЛ.

Турнирная таблица Первой лиги
Что в итоге:
Юран «прибил» конкурента! «Пушка» Тихого «Спартаку» мощно подняла «Урал» в таблице. Видео
Юран «прибил» конкурента! «Пушка» Тихого «Спартаку» мощно подняла «Урал» в таблице. Видео

✅ 🏒 14:30: «Металлург» Магнитогорск — «Ак Барс», регулярный чемпионат КХЛ — 2:1

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 сентября 2026, суббота. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
2 : 1
Ак Барс
Казань
0:1 Семёнов (Терехов, Яруллин) – 18:11 (5x5)     1:1 Минулин (Сиряцкий, Хабаров) – 45:32 (5x5)     2:1 Вовченко (Орехов, Тодд) – 48:49 (5x5)    

Интрига: кто победит в центральном матче игрового дня КХЛ?

В минувшем плей-офф пути соперников пересеклись в финале Восточной конференции. Тогда казанцы добились успеха, который вывел их в главную серию сезона, так что в этом сезоне магнитогорцы всерьёз настраиваются на принципиального соперника. В этой регулярке соперники уже успели сыграть в Казани, где сильнее оказались уральцы. Теперь обе команды подошли к предстоящему матчу с небольшими победными сериями. Подопечные Андрея Разина выиграли три последние встречи, команда Анвара Гатиятулина идёт на серии из двух побед. Чья серия продлится в субботу, а кто потерпит неудачу?

Календарь регулярного чемпионата КХЛ
Главного тренера уральцев оштрафовали в его собственном клубе. Что произошло?
«Металлург» применил дисциплинарное взыскание к главному тренеру Андрею Разину

✅ ⛸️ 14:30: Фигурное катание. Мемориал Ондрея Непелы

Фигурное катание. Мемориал Ондрея Непелы. Братислава, Словакия
Танцы на льду. Ритм-танец
26 сентября 2026, суббота. 14:30 МСК
Окончено
Фигурное катание. Мемориал Ондрея Непелы. Братислава, Словакия
Мужчины. Произвольная программа
26 сентября 2026, суббота. 18:45 МСК
Окончено
1
Евгений Семененко
Россия
292.09
2
Даниэль Грассль
Италия
278.80
3
Михаил Шайдоров
Казахстан
272.75

Интрига: Семененко оставит позади олимпийского чемпиона?

Выступления наших фигуристов на зарубежных турнирах уже становятся обыденностью — и это прекрасно. И особенно приятно, что к этому моменту успели вернуться талантливые спортсмены. Пара Ирины Хаврониной и Дэвида Нарижного не появлялась на стартах целых 1,5 года, а теперь возвращается к соревновательной деятельности — и сразу на международной арене. В таком тандеме они ещё не выступали за рубежом, поэтому будет интересно увидеть, как их примут иностранные судьи и зрители.

В мужском одиночном катании и вовсе случилась сенсация — наш Евгений Семененко с сумасшедшими баллами обошёл олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова и победителя европейского первенства Адама Сяо Хим Фа. Ученик Алексея Мишина набрал лучший результат за короткую программу среди российских одиночников с 2018 года. И у него есть все шансы на победу в Братиславе. Глеб Лутфуллин может ещё зацепиться за медали, а у Григория Фёдорова КП не задалась. Но это мужская одиночка — здесь бывает всякое.

Наши парни показали себя в Братиславе — Семененко пока лучше всех!
Семененко пока опережает олимпийского чемпиона! Шайдоров впервые на льду с победы в Милане
Семененко пока опережает олимпийского чемпиона! Шайдоров впервые на льду с победы в Милане

✅ 🏐 16:00: «Заречье-Одинцово» — «Динамо-Ак-Барс», Кубок Легенд, женщины, 1/2 финала — 0:3

Кубок Легенд (ж) . 1/2 финала
26 сентября 2026, суббота. 16:00 МСК
Заречье-Одинцово
Московская область
Окончен
0 : 3
Динамо-Ак Барс
Казань
Заречье-Одинцово: Павлович, Купряшкина, Буркова, Гатина, Столяр, Ермолаева, Бярда, Багрей, Лазарева, Хабибрахманова, Сперскайте, Соболева, Бирюкова, Перова
Динамо-Ак Барс: Милина Рахматуллина, Матвеева, Трофимова, Зайцева, Светник, Бибина, Ануфриенко, Кудряшова, Давыскиба, Реброва, Коновалова

Интрига: сыграет ли «Динамо-Ак Барс» в финале второго Кубка Легенд?

Первая встреча финалистов чемпионата России прошлого сезона. Тогда казанское «Динамо-Ак Барс» не позволило «Заречью» даже зацепиться за серию. Сейчас всё станет зависеть от результата одного матча, в котором победа будет стоить прохода в финал Кубка Легенд. Казанская команда даже без своих легионеров постарается выжать максимум, чтобы защитить титул. «Зареченки» же сделают всё, чтобы не пустить соперника в финал.

Статистика Кубка Легенд
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✅ 🏒 17:00: «Динамо» Москва — «Салават Юлаев», регулярный чемпионат КХЛ — 1:4

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 сентября 2026, суббота. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 3
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Ремпал (Жаровский, Щербаков) – 12:14 (5x5)     0:2 Варлов (Ефремов) – 22:22 (5x5)     1:2 Бондарь (Меликов, Пыленков) – 22:44 (5x5)     1:3 Броссо (Ремпал, Зоркин) – 59:44 (en)    

Интрига: придал ли камбэк сил и уверенности команде Тамбиева?

Накануне московские динамовцы находились в одной минуте от третьего поражения кряду, но смогли найти в себе силы и переломили ход противостояния с минскими одноклубниками. Гол Максима Летунова перевёл встречу в овертайм, где отличился Булат Шафигуллин. Бело-голубые одержали волевую победу и прервали двухматчевую серию неудач. Придаст ли этот успех импульс команде Леонида Тамбиева перед матчем с уфимцами, в составе которых солирует легионерское трио Шелдона Ремпала, Девина Броссо и Джека Родуолда?

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
Что в итоге:
Видео
«Салават Юлаев» в гостях победил московское «Динамо»

✅ 🏒 17:00: «Спартак» — «Автомобилист», регулярный чемпионат КХЛ — 2:4

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 сентября 2026, суббота. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
2 : 4
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Денежкин – 11:02 (5x5)     0:2 Черников (Бусыгин, Горбунов) – 26:15 (5x5)     1:2 Филин (Райлли, Мансуров) – 44:40 (5x5)     2:2 Филин – 47:02 (5x5)     2:3 Карпухин (Денежкин, Черников) – 55:01 (5x5)     2:4 Спронг (Карпухин, Кадейкин) – 59:42 (en)    

Интрига: смогут ли уральцы прервать череду неудач?

Перед началом сезона многие эксперты отмечали мощную селекцию екатеринбургского клуба, который значительным образом усилил свой состав. Но сентябрь традиционно оказался проклятым месяцем для тренерского штаба Алексея Кудашова. На старте сезона уральский клуб угодил в кризис, проиграв четыре последних матча. Смогут ли екатеринбуржцы переломить чёрную полосу в российской столице?

Что в итоге:
Видео
«Спартак» отыгрался с 0:2, но потерпел поражение от «Автомобилиста» в матче КХЛ

✅ 🏀 18:00: УНИКС — «Бетсити Парма», Единая лига ВТБ — 88:97

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
26 сентября 2026, суббота. 18:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
88 : 97
Бетсити Парма
Пермь
УНИКС: Шаманич - 23, Рейнольдс - 16, Адамс - 14, Беленицкий - 11, Ратэн-Мэйс - 11, Швед - 8, Захаров - 3, Маккормак - 2, Брайс, Гудумак, Коновалов, Узинский
Бетсити Парма: Примо - 22, Мартин - 19, Джонсон - 15, Фоббс - 14, Уэйли - 11, Шашков - 7, Карпенков - 4, Егоров - 3, Свинин - 2, Головченко, Ильницкий, Миронов

Интрига: пермяки удивят фаворита?

Команды встречались в предсезонке в Кубке Кондрашина и Белова. УНИКС тогда спокойно одолел «Парму» и пробился в финал турнира. Но начало регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — уже совсем другое дело. Кому достанется победа в этот раз?

Календарь Единой лиги
Что в итоге:
Финалист прошлого сезона УНИКС проиграл «Парме» в домашнем матче Единой лиги

✅ 🏐 19:00 «Локомотив» Калининград — «Динамо» Москва, Кубок Легенд, женщины, 1/2 финала — 25:22, 25:18, 22:25, 25:22

Кубок Легенд (ж) . 1/2 финала
26 сентября 2026, суббота. 19:00 МСК
Локомотив К
Калининградская область
Окончен
3 : 1
Динамо М
Москва
Локомотив К: Костюкевич, Киселёва, Хлебникова, Беликова, Воронкова, Насименто, Капустина, Костючик, Купреева, Аслямова, Тинникова, Капралова, Погорельченко, Карасёва
Динамо М: Маршавина, Юникова, Чернова, Енина, Егоровцева, Малишевская, Ковалёва, Бровкина, Гатина, Сикачёва, Шевчук, Масалева, Столбова, Синицына

Интрига: поможет ли «Локомотиву» домашняя площадка выйти в финал?

«Локомотив» и московское «Динамо» подходят к «Финалу четырёх» с разным настроением. Железнодорожницы – на подъёме, после группового этапа, который они прошли безупречно. Динамовки, напротив, в заключительном раунде смогли выиграть всего один матч. К тому же под вопросом выступление основной связующей – Елизаветы Синициной. Получится ли у «Динамо» противостоять калининградской команде на их площадке или «Локомотив» быстро расправится с соперником?

Что в итоге:
Калининградский «Локомотив» вышел в финал Кубка Легенд, обыграв московское «Динамо»

✅ 🌟⚽️ 20:00: Прощальный матч Вагнера Лава. Легенды ЦСКА — Друзья Вагнера Лава — 3:3

Прощальный матч Вагнера Лава . Финал
26 сентября 2026, суббота. 20:00 МСК
Легенды ЦСКА
Окончен
3 : 3
Друзья Вагнера Лава
0:1 Лав – 23'     1:1 Гусев – 46'     1:2 Вагнер – 48'     1:3 Карвальо – 57'     2:3 Набабкин – 66'     3:3 Лав – 73'    

💬 Матч с текстовой трансляцией

Вагнер Лав Подробнее

Интрига: легенда ЦСКА прощается с игровой карьерой в Москве

Вагнер Лав проведёт заключительный матч в карьере! Легендарный футболист ЦСКА собрал друзей в Москве, чтобы выдать классное шоу. Приглашённых звёзд — море. Например, мы увидим братьев Березуцких, Игнашевича, Красича, Тошича, Жиркова, Дзагоева, Мамаева, Жо, Карвальо, Фелипе Аугусто. А тренировать команды будут Валерий Газзаев и Леонид Слуцкий. Такое мероприятие нельзя пропускать!

Что в итоге:
Вагнер забил ЦСКА и празднованием вернул 2005-й! Количество легенд на поле зашкаливало!
Видео
Вагнер забил ЦСКА и празднованием вернул 2005-й! Количество легенд на поле зашкаливало!

✅ ⚽️ 21:45: Англия — Испания, Лига наций УЕФА, лига A, группа 3, 1-й тур — 2:3

💬 Матч с текстовой трансляцией

Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 3. 1-й тур
26 сентября 2026, суббота. 21:45 МСК
Англия
Окончен
2 : 3
Испания
0:1 Ямаль – 2'     1:1 Гордон – 36'     2:1 Кейн – 40'     2:2 Баэна – 60'     2:3 Оярсабаль – 74'    

Интрига: ремейк финала Евро-2024

Сборные Испании и Англии в последний раз встречались в финале чемпионата Европы 2024 года. Тогда команда Луиса де ла Фуэнте одержала победу. После этого команды сгоняли на ЧМ-2026. Там испанцы снова взяли золото, англичане же стали третьими. То есть подтвердили статус сильнейших сборных мира. Теперь любопытно посмотреть на новый раунд противостояния топ-команд — уже в Лиге наций.

Календарь Лиги наций УЕФА
Что в итоге:
Концерт Испании и Англии с пятью мячами! Как же часто всё менялось после гола Ямаля. Видео
Концерт Испании и Англии с пятью мячами! Как же часто всё менялось после гола Ямаля. Видео

✅ ⚽️🎦 21:45: Чехия — Хорватия, Лига наций УЕФА, лига A, группа 2, 1-й тур — 1:2

💬 Матч с текстовой трансляцией

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 3. 1-й тур
26 сентября 2026, суббота. 21:45 МСК
Чехия
Окончен
1 : 2
Хорватия
0:1 Модрич – 47'     1:1 Карабец – 54'     1:2 Пашалич – 77'    

Интрига: как сборные начнут новую Лигу наций?

Чехия и Хорватия попали в непростую группу Лиги наций с Испанией и Англией. Чтобы рассчитывать на плей-офф (или как минимум на невылет в Лигу В), нужно набирать очки в битве с прямым конкурентом. Чехи и хорваты — именно такие друг для друга. Поэтому стратегически важно сыграть на победу уже в 1-м туре. Иначе шанс встречи со сборными из Лиги В кратно повысится.

Турнирная таблица Лиги наций УЕФА
Что в итоге:
Модрич отметил камбэк Билича, Якин доминировал. Сегодня зажгли не только Англия и Испания
Модрич отметил камбэк Билича, Якин доминировал. Сегодня зажгли не только Англия и Испания

✅ 🏆🏐 22:00: Франция — Польша, чемпионат Европы, мужчины, финал — 29:31, 19:25, 25:20, 16:25

ЧЕ-2026 (м) . Финал
26 сентября 2026, суббота. 22:00 МСК
Франция
Окончен
1 : 3
Польша
Франция: Тизи-Уалу, Бризар, Буайе, Энно, Клевено, Дьез, Фор, Гейе, Юэтс, Лиегбекедо, Потрон, Маньен, Рамон, Дюфло-Росси
Польша: Попивчак, Коменда, Лемански, Леон, Сливка, Шальпук, Семенюк, Гранечны, Форналь, Боладзь, Якубишак, Сасак, Новак, Фирлей

Интрига: сможет ли Франция помешать Польше?

Полуфиналы сенсаций не принесли — Польша выбила Словению, а Франция завершила финскую сказку. Теперь эти команды сразятся в финале. Поляки — фавориты, их состав глубже и опытнее. Но у Франции есть Антуан Бризар и фирменная защита. И если им удастся затащить соперника в свою игру, в этом финале всё может завершиться и неожиданным образом.

Статистика ЧЕ-2026
Что в итоге:
Польша — чемпион Европы! Но как же ей повезло в первом сете финала
Польша — чемпион Европы! Но как же ей повезло в первом сете финала
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