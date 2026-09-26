Решение Дзюбы — грустное и логичное одновременно. Артёма точно можно понять

В Альфа-Банк РПЛ окончательно захлопнулось дозаявочное окно. После 11 сентября клубы в течение двух недель могли добрать свободных агентов. Самым статусным лотом оставался Артём Дзюба. Два года назад он таким же способом заскочил в «Акрон». Теперь – так нигде и не прописался. То есть минимум до зимы на поле мы его не увидим. Разве что в Медиалиге или в каком-нибудь любительском турнире. Что, по сути, одно и то же.

Понятно, что Дзюбе уже далеко не 30. И даже не 35. Тем не менее варианты у 38-летнего форварда были, пусть от него и публично открестились многие клубы: «Рубин», «Балтика», «Крылья», «Ахмат», махачкалинское «Динамо». По словам агента Леонида Гольдмана, причина нетрудоустроенности Артёма – в его высоких ожиданиях. Он хотел исключительно бороться за трофеи, даже не обсуждая предложения от команд вне топ-5. И готов был к статусу запасного. Но так взаимности и не нашёл.

К его решению можно относиться по-разному. Кто-то из вас наверняка приготовился оставить примерно такой комментарий: какой ему топ-клуб, Дзюба уже объективно не тянет. В основе клуба верхней части таблицы – скорее всего. Банально в силу возраста. Тем не менее роль джокера вроде той, что в «Зените» у Александра Ерохина, он вполне потянул бы. Когда нужно выйти в концовке и спасти результат. Заковырять какой-нибудь неказистый и очень важный гол.

Артём Дзюба Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Даже ветеранистый Дзюба способен принести разницу. В прошлом сезоне РПЛ у него на одно результативное действие уходила в среднем 171 минута. Прямо как у Мирлинда Даку, вокруг которого тоже строилась игра команды. При этом 25 из 26 матчей Дзюба начинал в старте. Теперь он мог выходить под уже уставших защитников, и его потерянная с годами скорость не так бросалась бы в глаза.

Тот же Кристофер Ву из «Спартака» на днях рассуждал в «Царском подкасте»: «В прошлом году мы играли с «Акроном». Дзюба находился на поле. Было невероятно трудно! Меня по поводу него предостерегали. Я думал, что без труда справлюсь с нападающим, которому под 40. Но играть против него очень сложно! Он физически сильный и умный игрок. Борьбу в воздухе у него выиграть невозможно. Поэтому против Дзюбы нужно обороняться вместе с партнёрами».

И ведь Дзюбу хотел забрать в «Факел» гендиректор воронежцев Дмитрий Кондратов. Им как раз отчаянно не хватает голов. Однако форвард сильно ограничил список потенциальных работодателей.

Леонид Гольдман агент Артёма Дзюбы «Артём и я озвучивали критерии для потенциально заинтересованных команд. Он был готов заранее обговорить свою роль в команде. Очевидно, что он не претендовал бы на 90 минут игрового времени. Если учитывать его возраст, физические кондиции и другие факторы, его роль была бы другой, нежели в «Акроне». Но было принципиально важно бороться за высокие места и трофеи. Если учитывать уровень футбола на старте РПЛ, Артём точно не был бы лишним ни в одной команде».



Согласно словам Гольдмана, круг сузился до трёх соискателей: «Потенциально было три клуба, с которыми мы могли подписать контракт и с которыми велись в той или иной степени переговоры. Два из них называть не буду, а третий – «Спартак». Большинство людей в руководстве «Лукойла» не возражали против этого трансфера. Единственный, кто был против в «Спартаке», – Фрэнсис Кахигао. К сожалению, этот трансфер не состоялся из-за вето спортивного блока».



По нашей информации, два других клуба – это «Краснодар» и московское «Динамо». Поиграть под руководством Мурада Мусаева Дзюба не сможет из-за личного нежелания Сергея Галицкого. В менее статусном месте – из-за собственного. Гольдман рассказал, что попытается устроить Артёма зимой. Только для успешной попытки должно сойтись слишком многое. Например, травмы сразу нескольких форвардов одной команды.

Финиш карьеры Дзюбы получается скомканным, и причина – он сам. Артём мечтал красиво закольцевать историю, и никак иначе. С трофеем в руках или хотя бы с борьбой за него до последних туров. За игровыми минутами Дзюба уже не гнался – их у него и так набралось немало. Лучшим бомбардиром в истории российского футбола он давно стал – глобальных ориентиров, кроме новой строчки в Википедии, больше нет.

Понять его совсем не сложно. Период в «Акроне» точно не назовёшь неудачным. Тем не менее там он испытал 50 оттенков проблем. Партнёры – совсем не тот уровень, что был в «Спартаке», «Зените» и «Локомотиве». И в основном молодняк. Даже тульский «Арсенал» с ним претендовал на попадание в еврокубки. Здесь же вместо привычно высокого статуса – тяжёлое сохранение прописки в РПЛ вплоть до стыков. Приходилось даже выпрашивать усиление команды через СМИ.

После таких качелей Дзюбе захотелось спокойствия в топ-клубе. Он уже не молодой парень, чтобы, как в начале карьеры, уезжать в провинцию и доказывать свою значимость. Артём мог стать российским Джейми Варди, который в 39 лет отправился спасать «Бёрнли» от вылета из Чемпионшипа. А предпочёл быть как такой же ветеран Уэлбек. Только за Дэнни пришёл «Челси». За Дзюбой клуб аналогичного статуса в России – нет. Грустный, но в то же время логичный финиш.