Возвращение «легенды России». Билич снова тренер Хорватии, но где он пропадал?

В сборной Хорватии завершилась эпоха Златко Далича. За девять лет при нём хорваты провели множество топ-матчей, взяли серебро ЧМ-2018 и бронзу ЧМ-2022. В июле в национальную команду вернулся Славен Билич, которому мы благодарны за выход на Евро-2008. Если бы его команда не победила англичан на «Уэмбли», у нас не было бы «бронзовой сказки» чемпионата Европы. Сам Билич в первый заход возглавлял хорватов в течение шести лет – с 2006 по 2012 год. Затем провёл сезон в «Локомотиве». А как развивалась его тренерская карьера после отъезда из России? Второй заход в сборную – хороший повод вспомнить о Славене.

Роман с Москвой у хорвата не сложился, тем не менее без работы он оставался недолго. Летом 2013-го, уйдя из «Локомотива», Билич поехал в Турцию и возглавил «Бешикташ». Агент тренера выбил своему клиенту трёхлетний контракт с зарплатой на общую сумму € 4,8 млн (в среднем – € 1,6 млн в год). Славен принимал третью команду Суперлиги по итогам предыдущего сезона. Но, конечно, в стамбульском топ-клубе мечтали о золоте. В первый год при Биличе «Бешикташ» набрал на четыре очка больше, однако всё равно отстал в чемпионской гонке от «Фенербахче» и «Галатасарая» – снова замкнул топ-3. Да и в Лиге Европы не задержался. Не по вине Славена. «Бешикташ» исключили по ходу розыгрыша за старые грехи – договорные матчи.

Впрочем, на следующий сезон третье место давало путёвку в квалификацию Лиги чемпионов. Билич со своей командой её не прошёл. Со жребием не повезло – «Бешикташ» попал в раунде плей-офф на лондонский «Арсенал», проиграл из-за одного гола и отправился в Лигу Европы. Там долетел до 1/8 финала, выбив, между прочим, в 1/16 финала «Ливерпуль». В чемпионате Турции стамбульцы набрали ещё на семь очков больше, чем годом ранее, однако по привычке финишировали третьими. После этого клуб и тренер разошлись.

В июле 2015-го Билич вернулся в «Вест Хэм», за который в середине 1990-х поиграл как защитник. Его задачей было поднять команду с 12-го места в топ-10, а в идеале – в зону еврокубков. Агент опять выбил хорвату трёхлетний контракт с зарплатой £ 3 млн в год. Больше зарабатывали только шесть тренеров АПЛ.

Стартовал Билич в лондонском клубе круто. Его команда переиграла в гостях одного за другим «Арсенал» (2:0), «Ливерпуль» (3:0) и «Манчестер Сити» (2:1). Это был первый случай за долгие годы, когда «Вест Хэм» победил в трёх выездных встречах подряд. Счастливый Славен сыпал яркими образами на пресс-конференциях.

Славен Билич бывший главный тренер «Вест Хэма» «Победить «Сити» — всё равно что зайти в паб, заполненный девушками! Мне нравится выигрывать. Не знаю, как долго это продлится, но, надеюсь, закончится не скоро. Сложно представить более качественных игроков, чем те, что есть в моём распоряжении. Главное — сделать так, чтобы футболисты бились за команду. Бывает, играя на выезде, ты действуешь более организованно вне зависимости от соперника».

Весь первый сезон в АПЛ был для Билича-тренера «пабом, заполненным девушками». Его команда финишировала на седьмом месте, установив рекорды клуба по набранным очкам (62), забитым голам (51) и некоторым другим статистическим показателям. Вдохновлённый успехом хорват говорил о новой цели на следующий год – борьбе за попадание в Лигу чемпионов. Однако дальше начались проблемы.

В сезоне-2016/2017 «Вест Хэм» занял только 11-е место, потерпев в АПЛ в два с лишним раза больше поражений (17 против восьми годом ранее). Ситуацию Биличу усложнил бунт звезды клуба Димитри Пайета, который отказывался играть за команду и требовал трансфера. Новый домашний стадион не приносил удачи. Руководство лондонского клуба вело переговоры с хорватом о продлении контракта, но на фоне спада свернуло их. Славен на эмоциях срывался на судьях – однажды тренер «Вест Хэма» был обвинён в неподобающем поведении и оштрафован на £ 8000.

Билич остался на третий сезон, однако уже в ноябре 2017-го был отправлен в отставку. «Вест Хэм» выдал худший старт с 1988 года – набрал лишь четыре очка в первых семи встречах чемпионата. Кроме того, команда по какой-то злой иронии судьбы второй год подряд вылетела из квалификации Лиги Европы от малоизвестной румынской «Астры». Хорвата уволили после 11 туров АПЛ, когда «Вест Хэм» застрял в зоне вылета – на 18-м месте. По данным The Times, клуб выплатил Славену компенсацию в размере £ 2 млн. Вместе с тем в спину тренеру полетели стрелы критики от руководства. В частности, совладелец «Вест Хэма» Дэвид Салливан обвинил Билича в провальных трансферах, а удачные сделки (подписания Пайета и Мануэля Лансини) приписал себе.

Славен Билич с игроками «Вест Хэма» Фото: Mike Hewitt/Getty Images

«Вест Хэм» — мой клуб, я не боюсь конфронтации, но не хочу ругаться с людьми, с которыми работал два года. Однако должен сказать кое-что. Говорить, что все хорошие новички пришли в клуб благодаря ему, а в плохих трансферах виноват я, — это немного низко. И это просто неправда. Не хочу себя хвалить, но если вы спросите о Лансини, то я хотел купить его ещё во время работы в «Бешикташе». Никогда не рассматривал трансферы как «своих игроков» и «чужих игроков». Нет, все они были нашими игроками, это коллективная ответственность», – парировал Билич.

Несмотря на грустный финал карьеры в Лондоне, хорват ушёл из «Вест Хэма» с лучшим для тренеров клуба средним показателем набранных очков в АПЛ. Билич перезагружался в течение года, а в октябре 2018-го согласился на предложение из Саудовской Аравии. Тогда это было ещё не такое популярное направление для футбольных звёзд, как сейчас. Тем не менее Славен возглавил «Аль-Иттихад», причём не в межсезонье, а после пяти туров чемпионата. В то время команда из Джидды переживала не лучший период. В предыдущем сезоне финишировала только девятой, на момент назначения Билича занимала последнее, 16-е место с одной ничьей при четырёх поражениях. Экс-тренер «Локо» вырулить ситуацию не смог. Продержался всего четыре с половиной месяца. В следующих 16 турах «Аль-Иттихад» одержал при нём только три победы и оставался в зоне вылета – на момент отставки Славена шёл 15-м. Спаслись уже без хорвата.

Билич скучал по Англии, поэтому через полгода, в июле 2019-го, принял предложение от игравшего в Чемпионшипе «Вест Бромвича». В тот год команда не сумела вернуться в АПЛ, заняв четвёртое место и уступив в плей-офф «Астон Вилле». Так что целью Славена был выход в элиту напрямую. Первый сезон, как и с «Вест Хэмом», получился у Билича замечательным. «Вест Бромвич» стал вторым – поднялся наверх. Тем не менее это не спасло тренера от увольнения уже декабре 2020-го после 13-го тура АПЛ. Усиления на € 40 млн команде не хватило, чтобы быть конкурентоспособной на топ-уровне (к слову, среди прочих подписали ушедшего свободным агентом из «Зенита» Бранислава Ивановича). Когда хорвату указали на дверь, «Вест Бромвич» занимал 19-е место с одной-единственной победой. Правда, в отставку Билича отправили после позитивного результата – выездной ничьей с «Манчестер Сити».

Славен Билич в «Вест Бромвиче» Фото: Catherine Ivill/Getty Images

Отдохнув всего полмесяца, Славен решил открыть для себя новую страну и лигу. Заключил договор с «Бэйцзин Гоань» – третьей командой китайской Суперлиги. Биличу дали двухлетний контракт. Тогда местная лига как раз менялась, сокращая раздутые бюджеты клубов, а из-за пандемии коронавируса чемпионат проводили по изменённой формуле с двумя группами и меньшим количеством матчей. Хорват отработал весь сезон-2021. На первом этапе «Бэйцзин Гоань» финишировал в топ-3. Попал в «чемпионскую группу», однако там занял только пятое место. Результат никого не устроил – тренер собрал чемоданы.

В сентябре 2022-го Билич вернулся в Англию, чтобы поднять из Чемпионшипа уже вылетевший из АПЛ «Уотфорд». Принял команду, находившуюся на седьмом месте после 11 туров. Однако повторить трюк, сделанный в «Вест Бромвиче», у Славена не вышло. Тренером «Уотфорда» он пробыл лишь пять с половиной месяцев. Команда оставалась нестабильной и к 35-му туру свалилась на 11-ю строчку – хорвата убрали, хотя до зоны плей-офф было всего четыре очка.

А последнее место работы Билича в клубном футболе – Саудовская Аравия. Через четыре месяца после ухода из «Уотфорда» он возглавил шестой на тот момент клуб страны «Аль-Фатех». За один сезон никакого прогресса не добился. Команда, пусть и взяла на два очка больше, нежели годом ранее, финишировала на седьмом месте. Исходя из результатов, можно было подумать, что Славен выгорел. Возможно, поэтому и сам он никого не тренировал с августа 2024-го. Правда, потом английские СМИ несколько раз публиковали информацию о переговорах агента Билича по поводу возвращения в «Вест Хэм». Но – не сложилось. Зато о легенде не забыли на родине. Сборная Хорватии – вызов для Славена: сохранить команду на уровне, который был при Даличе, не так-то просто.