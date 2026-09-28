Важный тренд РПЛ, в котором лучший — «Спартак». Таблица сезона без голов после 80-й минуты

Уже больше недели не играются матчи Альфа-Банк РПЛ. Нам не остаётся ничего другого, кроме как ностальгически вспоминать ушедший период. И рассчитывать, что оставшееся время до возобновления чемпионата (это случится 9 октября) пройдёт быстрее.

Важная тенденция первой части сезона – голы в самой концовке встреч. Из того, что вы точно запомнили: перформанс Ивана Облякова на 90+8-й в Петербурге, который помог ЦСКА победить. Или Угальде на 90+1-й с «Факелом». Или Хуан Боселли, спасший «Краснодар» на 88-й в почти проигранном матче с «Акроном». У некоторых может возникнуть справедливое ощущение, что итоговая таблица РПЛ собрана из событий последних минут. И оно не особо обманчиво.

Мы собрали статистику всех 72 встреч с начала сезона и зафиксировали счёт перед 80-й минутой. Всё, что забито после 80-й и до конца матча, вычеркнули и пересчитали очки.

Из 197 голов 40 забиты после 80-й минуты – то есть каждый пятый. 12 из них пришлись на добавленное время. А главное, в 17 встречах из 72 поздний гол изменил результат. То есть почти в каждой четвёртой игре.

И вот какой могла быть таблица, если бы последних 10 минут плюс добавленного времени не существовало.

Таблица РПЛ без голов после 80-й минуты Фото: «Чемпионат»

Кто продуктивнее всех в концовке?

Возможно, кто-то удивится, но это «Спартак». С 80-й минуты команда Карседо забила пять мячей и не пропустила ни одного. Такого баланса в концовках нет больше ни у кого. Очки принесли два гола: Эсекьель Барко в Грозном превратил ничью с «Ахматом» в победу, а Угальде доломал оборону «Факела», которая весь матч уверенно удерживала нулевую ничью. Без этих перформансов красно-белые набрали бы два очка, а не шесть. И в таблице их было бы 15 вместо 19. Как следствие – пятое место они делили бы с махачкалинским «Динамо».

Можно говорить о случайности. Но мы не будем. Согласитесь, пять голов в концовках без единого пропущенного – это ещё и про хорошую физику, правильные замены, глубину состава и характер. Ведь и остальные три поздних мяча «Спартака» пришлись на встречи, которые и так были выиграны.

А что ЦСКА с суперконцовкой в Питере?

Парадоксально, но самая крутая развязка девяти туров на таблицу не повлияла. Ведь к 80-й минуте ЦСКА и так выигрывал. Потом уже Соболев сравнял на 84-й, а Обляков на 90+8-й забил победный. Однако в нашем подсчёте три очка и так остаются у армейцев.

В целом у ЦСКА с 80-й минуты один забитый мяч и один пропущенный. Ни одного очка команда в концовках не заработала и не потеряла. Абсолютный баланс. Именно поэтому без поздних голов москвичи стали бы единоличными лидерами.

Окишор и Соболев Фото: РИА Новости/ФК «Зенит»

«Краснодар» отставал бы на одно очко: концовки дали ему три очка в Махачкале благодаря голу Жубала. Плюс не забываем тот самый спасительный мяч Боселли на 88-й с «Акроном» дома. Тогда вице-чемпионы могли проиграть впервые в сезоне. Но очень повезло. А вот «Динамо» и «Зенит» всего по разу затащили в финальных отрезках: Виктор Окишор забил «Оренбургу» на 90-й, а Соболев реализовал пенальти в Воронеже.

Внизу всё правда плохо?

Да, скорее, даже ужасно. «Родина» с 80-й минуты пропустила семь мячей и не забила ни одного. Пять очков утеряны именно в концовках. Победа над «Акроном» превратилась в ничью 3:3 после гола Кевина Аревало, в Самаре Кирилл Столбов принёс «Крыльям Советов» победу, а в последнем матче отличился казанский Андерсон Арройо. Без этих эпизодов у «Родины» были бы 10 очков и место в середине таблицы, а не 15-я строчка.

Можно долго рассуждать, работал бы и дальше с командой Хуан Диас, если бы встречи сократились до 80 минут. Вряд ли причины увольнения связаны только с результатами. По информации «Чемпионата», дело в том числе и в недопонимании между главным тренером и клубом. Впрочем, все подробности можно прочитать ниже.

«Факел» в концовках потерял четыре очка. Два нулевых матча воронежцы проиграли на последних минутах: «Спартаку» и «Зениту». А победу над «Балтикой» у них отнял пенальти Брайана Хиля на 90+5-й. Вместо трёх очков у «Факела» было бы семь. И это уже не последнее место.

Там, кстати, оказался бы «Оренбург», который в скором времени может отпустить Ильдара Ахметзянова на повышение. Тренер явно понимает, как доводить среднюю команду до пика. Уральцы перевернули игру с «Ростовом» благодаря голам Руслана Куля и Андрея Касаджикова на последних минутах, а ничью с «Акроном» спас Алешандре Жезус. Без этих очков команда замыкала бы таблицу.

Понятно, что делать выводы по отрезку в девять туров и без учёта последних 10 игровых минут не совсем релевантно. И вряд ли «Спартак» с «Оренбургом» продолжат настолько стабильно набирать очки в неучтённый период. При этом одна тенденция всё-таки прослеживается: аутсайдеры сыплются именно в концовке. Фавориты – нет.