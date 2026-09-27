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Норвегия — Португалия, Лига наций, 27 сентября 2026, статистика голов и трофеев Холанда и Роналду на момент 26-летия

Холанд опережает график Роналду. А насколько Криштиану был хорош в возрасте Эрлинга?
Кирилл Закатченко
Эрлинг Холанд и Криштиану Роналду
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Сравнили показатели двух бомбардиров. Сегодня они сыграют друг против друга!

Главный матч воскресенья пройдёт в Осло. Именно там футболисты сборных Норвегии и Португалии определят лидера группы 4 в Лиге наций (речь о дивизионе А).

Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 4. 2-й тур
27 сентября 2026, воскресенье. 21:45 МСК
Норвегия
Окончен
1 : 2
Португалия
0:1 Феликс – 17'     1:1 Холанд – 51'     1:2 Рамуш – 54'    

Холанд стартовал гораздо результативнее Роналду

В составе обеих команд играют выдающиеся бомбардиры. Правда, Криштиану Роналду — это уже всё-таки прошлое, а Эрлинг Холанд — настоящее. Игроки представляют разные поколения. Роналду 41 год, а Холанд гораздо моложе. Давайте сравним, чего оба игрока добились к 26-летнему возрасту (именно столько сейчас нападающему «Манчестер Сити»).

Холанд забил уже 367 мячей с учётом двух голов во встрече 1-го тура Лиги наций с датчанами (3:2). Данные мы взяли с FotMob. Особенно впечатляют его цифры в сборной Норвегии — больше одного гола за игру (64 результативных удара в 56 матчах). Норвежец забил 169 мячей в составе «Манчестер Сити», 86 — в дортмундской «Боруссии», 29 — в «Зальцбурге», 19 — в «Мольде». И надо отметить, что Эрлинг идёт с заметным опережением графика Роналду.

Криштиану Роналду в 26-летнем возрасте

Криштиану Роналду в 26-летнем возрасте

Фото: Carl Recine/Getty Images

Криштиану раскрылся как бомбардир позже 26 лет. К тому возрасту, в котором сейчас находится Холанд, португалец забил 220 мячей. Эта цифра выглядит даже несколько смешно в сравнении с показателем норвежца. Если вам интересно, то Лионель Месси наколотил к тому моменту 350 голов. Холанд забивает примерно по 0,83 раза за игру. Если Эрлинг сохранит темп в 40 голов за сезон на клубном уровне, то через 10 лет его показатель вырастет до отметки в 767 голов. И это без учёта результативных ударов в составе сборной. С ними цифра явно будет выше 800 голов.

У Роналду, как известно, 979 голов. Если не произойдёт форс-мажора, то португалец наверняка доберётся до тысячи. А вот покорит ли Холанд эту отметку? Тут, конечно, многое зависит от здоровья. Далеко не каждый футболист способен играть в возрасте Роналду. Криштиану — уникальный атлет, который маниакально следит за своим здоровьем. Впрочем, Холанд тоже подходит к этому вопросу с максимальной серьёзностью. Пока Эрлинг идёт с опережением графика Роналду, однако португалец заметно прибавил в результативности после переезда в Мадрид.

Ещё одно сравнение. Холанд провёл 11 полноценных сезонов в профессиональном футболе и отыграл семь встреч на старте 12-го. У Роналду на том же отрезке со старта карьеры больше голов, но при этом он отбегал значительно больше игр. И если посчитать среднее количество забитых мячей за один матч, то показатель норвежца выше (0,79 против 0,64). Опять же, в расчёт принимались только голы на клубном уровне.

Статистика Эрлинга Холанда

СезонКлубМатчиГолы
2016«Брюне»160
2017«Мольде»183
2018«Мольде»3016
2018/2019«Зальцбург»51
2019/2020«Зальцбург»2228
2019/2020«Боруссия» Д1816
2020/2021«Боруссия» Д4141
2021/2022«Боруссия» Д3029
2022/2023«Манчестер Сити»5352
2023/2024«Манчестер Сити»4538
2024/2025«Манчестер Сити»4431
2025/2026«Манчестер Сити»5641
2026/2027«Манчестер Сити»77
Итого385303

Статистика Криштиану Роналду

СезонКлубМатчиГолы
2002/2003«Спортинг»284
2003/2004«Манчестер Юнайтед»344
2004/2005«Манчестер Юнайтед»5011
2005/2006«Манчестер Юнайтед»4712
2006/2007«Манчестер Юнайтед»5323
2007/2008«Манчестер Юнайтед»4942
2008/2009«Манчестер Юнайтед»4723
2009/2010«Реал»3533
2010/2011«Реал»5453
2011/2012«Реал»5560
2012/2013«Реал»5555
2013/2014«Реал»79
Итого514329

У норвежца есть преимущество и по трофеям, но он до сих пор не получил «Золотой мяч»

А теперь давайте сравним количество трофеев, которые завоевали два бомбардира. Естественно, мы брали в расчёт показатели Роналду в том возрасте, в котором сейчас находится Холанд. И здесь небольшое преимущество на стороне норвежского нападающего.

Командные трофеи Роналду и Холанда в возрасте 26 лет

Криштиану РоналдуЭрлинг Холанд
Лига чемпионов1 (2008)1 (2023)
АПЛ3 (2007, 2008, 2009)2 (2023, 2024)
Чемпионат Австрии-2 (2019, 2020)
Кубок Англии1 (2004)2 (2023, 2026)
Кубок английской лиги2 (2006, 2009)1 (2026)
Кубок Германии-1 (2021)
Суперкубок Португалии1 (2003)-
Суперкубок Англии1 (2007)1 (2024)
Клубный ЧМ1 (2008)1 (2023)
Суперкубок УЕФА-1 (2023)
Итого1012

Если рассматривать индивидуальные призы, то к 26 годам Роналду один раз получил «Золотой мяч», один раз — «Золотую бутсу», один раз стал лучшим футболистом года в Европе по версии УЕФА и один раз — лучшим бомбардиром Лиги чемпионов. А ещё Криштиану оказался лучшим бомбардиром АПЛ в 2008 году. У Холанда есть «Золотая бутса», плюс он по два раза становился лучшим бомбардиром АПЛ и Лиги чемпионов. Главное отличие – в том, что норвежец пока не получал «Золотой мяч». И вряд ли он появится в его коллекции после ближайшей церемонии награждения.

Эрлинг Холанд

Эрлинг Холанд

Фото: Denis Doyle/Getty Images

Правда, на днях независимая комиссия признала факт нарушения «Манчестер Сити» более чем сотни финансовых правил. Есть вероятность (правда, очень маленькая), что клуб лишат титулов в период с 2009 по 2023 год. Если это произойдёт, то список достижений Холанда станет гораздо скромнее. Впрочем, пока мало кто верит, что к «Сити» применят столь суровые санкции. А вот в сборной Норвегии решили снять с бомбардира лишнее давление и отменили пресс-конференцию с участием Эрлинга перед игрой. Точнее, туда отправили другого футболиста. Холанду же дали возможность не отвечать на вопросы, связанные со скандалом, в который вляпался его клуб.

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