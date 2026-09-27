Холанд опережает график Роналду. А насколько Криштиану был хорош в возрасте Эрлинга?

Главный матч воскресенья пройдёт в Осло. Именно там футболисты сборных Норвегии и Португалии определят лидера группы 4 в Лиге наций (речь о дивизионе А).
Холанд стартовал гораздо результативнее Роналду
В составе обеих команд играют выдающиеся бомбардиры. Правда, Криштиану Роналду — это уже всё-таки прошлое, а Эрлинг Холанд — настоящее. Игроки представляют разные поколения. Роналду 41 год, а Холанд гораздо моложе. Давайте сравним, чего оба игрока добились к 26-летнему возрасту (именно столько сейчас нападающему «Манчестер Сити»).
Холанд забил уже 367 мячей с учётом двух голов во встрече 1-го тура Лиги наций с датчанами (3:2). Данные мы взяли с FotMob. Особенно впечатляют его цифры в сборной Норвегии — больше одного гола за игру (64 результативных удара в 56 матчах). Норвежец забил 169 мячей в составе «Манчестер Сити», 86 — в дортмундской «Боруссии», 29 — в «Зальцбурге», 19 — в «Мольде». И надо отметить, что Эрлинг идёт с заметным опережением графика Роналду.
Криштиану Роналду в 26-летнем возрасте
Фото: Carl Recine/Getty Images
Криштиану раскрылся как бомбардир позже 26 лет. К тому возрасту, в котором сейчас находится Холанд, португалец забил 220 мячей. Эта цифра выглядит даже несколько смешно в сравнении с показателем норвежца. Если вам интересно, то Лионель Месси наколотил к тому моменту 350 голов. Холанд забивает примерно по 0,83 раза за игру. Если Эрлинг сохранит темп в 40 голов за сезон на клубном уровне, то через 10 лет его показатель вырастет до отметки в 767 голов. И это без учёта результативных ударов в составе сборной. С ними цифра явно будет выше 800 голов.
У Роналду, как известно, 979 голов. Если не произойдёт форс-мажора, то португалец наверняка доберётся до тысячи. А вот покорит ли Холанд эту отметку? Тут, конечно, многое зависит от здоровья. Далеко не каждый футболист способен играть в возрасте Роналду. Криштиану — уникальный атлет, который маниакально следит за своим здоровьем. Впрочем, Холанд тоже подходит к этому вопросу с максимальной серьёзностью. Пока Эрлинг идёт с опережением графика Роналду, однако португалец заметно прибавил в результативности после переезда в Мадрид.
Ещё одно сравнение. Холанд провёл 11 полноценных сезонов в профессиональном футболе и отыграл семь встреч на старте 12-го. У Роналду на том же отрезке со старта карьеры больше голов, но при этом он отбегал значительно больше игр. И если посчитать среднее количество забитых мячей за один матч, то показатель норвежца выше (0,79 против 0,64). Опять же, в расчёт принимались только голы на клубном уровне.
Статистика Эрлинга Холанда
|Сезон
|Клуб
|Матчи
|Голы
|2016
|«Брюне»
|16
|0
|2017
|«Мольде»
|18
|3
|2018
|«Мольде»
|30
|16
|2018/2019
|«Зальцбург»
|5
|1
|2019/2020
|«Зальцбург»
|22
|28
|2019/2020
|«Боруссия» Д
|18
|16
|2020/2021
|«Боруссия» Д
|41
|41
|2021/2022
|«Боруссия» Д
|30
|29
|2022/2023
|«Манчестер Сити»
|53
|52
|2023/2024
|«Манчестер Сити»
|45
|38
|2024/2025
|«Манчестер Сити»
|44
|31
|2025/2026
|«Манчестер Сити»
|56
|41
|2026/2027
|«Манчестер Сити»
|7
|7
|Итого
|385
|303
Статистика Криштиану Роналду
|Сезон
|Клуб
|Матчи
|Голы
|2002/2003
|«Спортинг»
|28
|4
|2003/2004
|«Манчестер Юнайтед»
|34
|4
|2004/2005
|«Манчестер Юнайтед»
|50
|11
|2005/2006
|«Манчестер Юнайтед»
|47
|12
|2006/2007
|«Манчестер Юнайтед»
|53
|23
|2007/2008
|«Манчестер Юнайтед»
|49
|42
|2008/2009
|«Манчестер Юнайтед»
|47
|23
|2009/2010
|«Реал»
|35
|33
|2010/2011
|«Реал»
|54
|53
|2011/2012
|«Реал»
|55
|60
|2012/2013
|«Реал»
|55
|55
|2013/2014
|«Реал»
|7
|9
|Итого
|514
|329
У норвежца есть преимущество и по трофеям, но он до сих пор не получил «Золотой мяч»
А теперь давайте сравним количество трофеев, которые завоевали два бомбардира. Естественно, мы брали в расчёт показатели Роналду в том возрасте, в котором сейчас находится Холанд. И здесь небольшое преимущество на стороне норвежского нападающего.
Командные трофеи Роналду и Холанда в возрасте 26 лет
|Криштиану Роналду
|Эрлинг Холанд
|Лига чемпионов
|1 (2008)
|1 (2023)
|АПЛ
|3 (2007, 2008, 2009)
|2 (2023, 2024)
|Чемпионат Австрии
|-
|2 (2019, 2020)
|Кубок Англии
|1 (2004)
|2 (2023, 2026)
|Кубок английской лиги
|2 (2006, 2009)
|1 (2026)
|Кубок Германии
|-
|1 (2021)
|Суперкубок Португалии
|1 (2003)
|-
|Суперкубок Англии
|1 (2007)
|1 (2024)
|Клубный ЧМ
|1 (2008)
|1 (2023)
|Суперкубок УЕФА
|-
|1 (2023)
|Итого
|10
|12
Если рассматривать индивидуальные призы, то к 26 годам Роналду один раз получил «Золотой мяч», один раз — «Золотую бутсу», один раз стал лучшим футболистом года в Европе по версии УЕФА и один раз — лучшим бомбардиром Лиги чемпионов. А ещё Криштиану оказался лучшим бомбардиром АПЛ в 2008 году. У Холанда есть «Золотая бутса», плюс он по два раза становился лучшим бомбардиром АПЛ и Лиги чемпионов. Главное отличие – в том, что норвежец пока не получал «Золотой мяч». И вряд ли он появится в его коллекции после ближайшей церемонии награждения.
Эрлинг Холанд
Фото: Denis Doyle/Getty Images
Правда, на днях независимая комиссия признала факт нарушения «Манчестер Сити» более чем сотни финансовых правил. Есть вероятность (правда, очень маленькая), что клуб лишат титулов в период с 2009 по 2023 год. Если это произойдёт, то список достижений Холанда станет гораздо скромнее. Впрочем, пока мало кто верит, что к «Сити» применят столь суровые санкции. А вот в сборной Норвегии решили снять с бомбардира лишнее давление и отменили пресс-конференцию с участием Эрлинга перед игрой. Точнее, туда отправили другого футболиста. Холанду же дали возможность не отвечать на вопросы, связанные со скандалом, в который вляпался его клуб.