Холанд опережает график Роналду. А насколько Криштиану был хорош в возрасте Эрлинга?

Главный матч воскресенья пройдёт в Осло. Именно там футболисты сборных Норвегии и Португалии определят лидера группы 4 в Лиге наций (речь о дивизионе А).

Холанд стартовал гораздо результативнее Роналду

В составе обеих команд играют выдающиеся бомбардиры. Правда, Криштиану Роналду — это уже всё-таки прошлое, а Эрлинг Холанд — настоящее. Игроки представляют разные поколения. Роналду 41 год, а Холанд гораздо моложе. Давайте сравним, чего оба игрока добились к 26-летнему возрасту (именно столько сейчас нападающему «Манчестер Сити»).

Холанд забил уже 367 мячей с учётом двух голов во встрече 1-го тура Лиги наций с датчанами (3:2). Данные мы взяли с FotMob. Особенно впечатляют его цифры в сборной Норвегии — больше одного гола за игру (64 результативных удара в 56 матчах). Норвежец забил 169 мячей в составе «Манчестер Сити», 86 — в дортмундской «Боруссии», 29 — в «Зальцбурге», 19 — в «Мольде». И надо отметить, что Эрлинг идёт с заметным опережением графика Роналду.

Криштиану Роналду в 26-летнем возрасте Фото: Carl Recine/Getty Images

Криштиану раскрылся как бомбардир позже 26 лет. К тому возрасту, в котором сейчас находится Холанд, португалец забил 220 мячей . Эта цифра выглядит даже несколько смешно в сравнении с показателем норвежца. Если вам интересно, то Лионель Месси наколотил к тому моменту 350 голов. Холанд забивает примерно по 0,83 раза за игру. Если Эрлинг сохранит темп в 40 голов за сезон на клубном уровне, то через 10 лет его показатель вырастет до отметки в 767 голов. И это без учёта результативных ударов в составе сборной. С ними цифра явно будет выше 800 голов.

У Роналду, как известно, 979 голов. Если не произойдёт форс-мажора, то португалец наверняка доберётся до тысячи. А вот покорит ли Холанд эту отметку? Тут, конечно, многое зависит от здоровья. Далеко не каждый футболист способен играть в возрасте Роналду. Криштиану — уникальный атлет, который маниакально следит за своим здоровьем. Впрочем, Холанд тоже подходит к этому вопросу с максимальной серьёзностью. Пока Эрлинг идёт с опережением графика Роналду, однако португалец заметно прибавил в результативности после переезда в Мадрид.

Ещё одно сравнение. Холанд провёл 11 полноценных сезонов в профессиональном футболе и отыграл семь встреч на старте 12-го. У Роналду на том же отрезке со старта карьеры больше голов, но при этом он отбегал значительно больше игр. И если посчитать среднее количество забитых мячей за один матч, то показатель норвежца выше (0,79 против 0,64). Опять же, в расчёт принимались только голы на клубном уровне.

Статистика Эрлинга Холанда

Сезон Клуб Матчи Голы 2016 «Брюне» 16 0 2017 «Мольде» 18 3 2018 «Мольде» 30 16 2018/2019 «Зальцбург» 5 1 2019/2020 «Зальцбург» 22 28 2019/2020 «Боруссия» Д 18 16 2020/2021 «Боруссия» Д 41 41 2021/2022 «Боруссия» Д 30 29 2022/2023 «Манчестер Сити» 53 52 2023/2024 «Манчестер Сити» 45 38 2024/2025 «Манчестер Сити» 44 31 2025/2026 «Манчестер Сити» 56 41 2026/2027 «Манчестер Сити» 7 7 Итого 385 303

Статистика Криштиану Роналду

Сезон Клуб Матчи Голы 2002/2003 «Спортинг» 28 4 2003/2004 «Манчестер Юнайтед» 34 4 2004/2005 «Манчестер Юнайтед» 50 11 2005/2006 «Манчестер Юнайтед» 47 12 2006/2007 «Манчестер Юнайтед» 53 23 2007/2008 «Манчестер Юнайтед» 49 42 2008/2009 «Манчестер Юнайтед» 47 23 2009/2010 «Реал» 35 33 2010/2011 «Реал» 54 53 2011/2012 «Реал» 55 60 2012/2013 «Реал» 55 55 2013/2014 «Реал» 7 9 Итого 514 329

У норвежца есть преимущество и по трофеям, но он до сих пор не получил «Золотой мяч»

А теперь давайте сравним количество трофеев, которые завоевали два бомбардира. Естественно, мы брали в расчёт показатели Роналду в том возрасте, в котором сейчас находится Холанд. И здесь небольшое преимущество на стороне норвежского нападающего.

Командные трофеи Роналду и Холанда в возрасте 26 лет

Криштиану Роналду Эрлинг Холанд Лига чемпионов 1 (2008) 1 (2023) АПЛ 3 (2007, 2008, 2009) 2 (2023, 2024) Чемпионат Австрии - 2 (2019, 2020) Кубок Англии 1 (2004) 2 (2023, 2026) Кубок английской лиги 2 (2006, 2009) 1 (2026) Кубок Германии - 1 (2021) Суперкубок Португалии 1 (2003) - Суперкубок Англии 1 (2007) 1 (2024) Клубный ЧМ 1 (2008) 1 (2023) Суперкубок УЕФА - 1 (2023) Итого 10 12

Если рассматривать индивидуальные призы, то к 26 годам Роналду один раз получил «Золотой мяч», один раз — «Золотую бутсу», один раз стал лучшим футболистом года в Европе по версии УЕФА и один раз — лучшим бомбардиром Лиги чемпионов. А ещё Криштиану оказался лучшим бомбардиром АПЛ в 2008 году. У Холанда есть «Золотая бутса», плюс он по два раза становился лучшим бомбардиром АПЛ и Лиги чемпионов. Главное отличие – в том, что норвежец пока не получал «Золотой мяч». И вряд ли он появится в его коллекции после ближайшей церемонии награждения.

Эрлинг Холанд Фото: Denis Doyle/Getty Images

Правда, на днях независимая комиссия признала факт нарушения «Манчестер Сити» более чем сотни финансовых правил. Есть вероятность (правда, очень маленькая), что клуб лишат титулов в период с 2009 по 2023 год. Если это произойдёт, то список достижений Холанда станет гораздо скромнее. Впрочем, пока мало кто верит, что к «Сити» применят столь суровые санкции. А вот в сборной Норвегии решили снять с бомбардира лишнее давление и отменили пресс-конференцию с участием Эрлинга перед игрой. Точнее, туда отправили другого футболиста. Холанду же дали возможность не отвечать на вопросы, связанные со скандалом, в который вляпался его клуб.