Громкие трансферы, две тренерские отставки и одно назначение. Главное в РПЛ за неделю

Чемпионат России поставлен на паузу, но жизнь в РПЛ бьёт ключом и тогда, когда нет матчей. Завершающаяся неделя принесла несколько громких новостей, связанных с трансферами и тренерскими отставками. Рассказ о главных событиях – в этом обзоре.

Закрылось окно для свободных агентов — Дзюба до зимы без клуба

В России вслед за летним трансферным окном закрыто и окно для дозаявки клубами свободных агентов. Как минимум до зимы без команды остались сразу несколько известных игроков – Артём Дзюба, Рифат Жемалетдинов, Александр Васютин, Владимир Ильин, Резиуан Мирзов, Евгений Марков, Александр Кокорин, Павел Маслов, Юрий Дюпин и Иван Игнатьев. Увидим ли мы их ещё в РПЛ? Кстати, в списке безработных российских футболистов есть и никогда не игравший в нашем чемпионате Денис Черышев.

«Краснодар» отказался от Джейдона Санчо!

Самый громкий трансфер после закрытия летнего окна мог оформить лидер РПЛ «Краснодар». Как сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией, клубу Сергея Галицкого предлагали подписать находящегося в статусе свободного агента Джейдона Санчо. Сам 26-летний экс-вингер сборной Англии готов был приехать в Россию, однако «Краснодар» отказался от кандидатуры высокооплачиваемого игрока, поэтому стороны даже не вступали в продвинутые переговоры. Прошлый сезон Санчо отыграл на правах аренды за «Астон Виллу». В 36 матчах АПЛ и Лиги Европы забил один мяч и сделал три голевые передачи.

ДЖЕЙДОН САНЧО Фото: Gareth Copley/Getty Images

«Рубин» взял экс-нападающего «Интера»

А вот «Рубин», не найдя за целое лето замену проданному в «Спартак» Мирлинду Даку, воспользовался возможностью взять свободного агента после закрытия окна. Казанский клуб подписал экс-нападающего миланского «Интера» Эдди Сальседо. 24-летний итальянец с колумбийским корнями заключил договор по схеме 1+1. В последнее время Сальседо выступал в Греции за ОФИ. В минувшем сезоне стал лучшим бомбардиром этой команды, набрав 10+2 в 26 встречах.

Махачкала вернула в РПЛ Кузяева, а доктор клуба — спас жизнь

Махачкалинское «Динамо» тоже оформило трансфер заметного свободного агента – экс-игрока сборной России Далера Кузяева. 33-летний полузащитник подписал контракт с дагестанским клубом до конца нынешнего сезона. Он будет выступать за команду Вадима Евсеева под 14-м номером. Предыдущий сезон Кузяев провёл в «Рубине» – в 19 матчах РПЛ и Кубка России не совершил результативных действий. Гендиректор «Динамо» Шамиль Газизов так прокомментировал пресс-службе подписание Далера:

«Рады, что Далер принял наше предложение стать частью махачкалинского «Динамо». Переговоры получились быстрыми. Далеру большое спасибо! Тут всё сошлось: и наше желание видеть его в «Динамо», и его желание играть у нас. Поэтому движение навстречу было обоюдным…

Далер — большой футболист, статусный игрок. Однозначная помощь для нас. Уверен, что он внесёт новые краски в нашу игру и поможет клубу достичь новых высот. Спасибо, Далер, что ты с нами!»

Между тем настоящим героем недели стал врач «Динамо» Мурад Гиреев. Во время перелёта из Махачкалы в Санкт-Петербург он спас жизнь одному из пассажиров. Молодому человеку, у которого была сердечная недостаточность, стало плохо во время полёта, а доктор футбольного клуба оказал ему необходимую помощь и помог нормализовать самочувствие – пассажира передали врачам скорой в состоянии, которое не угрожало жизни.

«Родина» сменила тренера и не смогла подписать экс-одноклубника Головина

Дебютант и пока что аутсайдер чемпионата «Родина» стала в последнюю неделю одним из главных поставщиков новостей. Московский клуб первым в этом сезоне уволил тренера. Испанец Хуан Диас, выведший «Родину» в элиту, отправлен в отставку уже после девяти матчей РПЛ. Под его руководством команда одержала только одну победу – над «Зенитом» в Санкт-Петербурге, два раза сыграла вничью, потерпела шесть поражений и занимает 15-е место. Кто заменит Диаса, пока неизвестно, а временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Барсег Киракосян.

ХУАН ДИАС Фото: РИА Новости

«Работа с Хуаном Диасом строилась на взаимном доверии и уважении. Но даже при таких вводных любая история имеет свой конец. Мы поговорили с Хуаном и совместно пришли к тому, что наступило время прощаться. Футбольный клуб «Родина» благодарен Хуану за его работу, за его умение заряжать людей и исторические достижения, которых мы добились плечом к плечу», – прокомментировал уход тренера гендиректор «Родины» Александр Погонин.

Кроме того, у московского клуба сорвался достаточно громкий трансфер свободного агента. Как стало известно «Чемпионату», «Родина» вела переговоры с экс-игроком «Монако» и участником ЧМ-2026 в составе сборной Сенегала Крепеном Диатта, но хавбек отказался от перехода, так как его семья не захотела жить в России. В прошлом сезоне Диатта, выступая за монегасков, набрал 0+2 в 21 встрече Лиги 1 и Лиги чемпионов.

«Ростов» тоже убрал испанского тренера — Альбу сменил Кириченко

Вторым тренером, отправленным в отставку, тоже стал испанец. «Ростов» расторг контракт с Джонатаном Альбой, под руководством которого команда в девяти турах взяла восемь очков – две победы, две ничьих и пять поражений. Четыре проигрыша в последних пяти матчах чемпионата отбросили ростовчан на 12-е место. Альба возглавлял «Ростов» с февраля 2025 года после ухода Валерия Карпина. Интересно, что одной из причин увольнения Джонатана назвали совмещение с работой в сборной России, хотя раньше отъезды испанца к Карпину клубу не мешали.

«Отдельно клуб отмечает, что в последнее время Джонатан Альба вместе с коллегами совмещали работу в «Ростове» и в сборной России – написала пресс-служба дончан. – В сложившихся условиях руководство клуба считает необходимым, чтобы тренерский штаб был полностью сосредоточен на решении турнирных задач «Ростова», которые требуют поступательной и системной работы».

ДЖОНАТАН АЛЬБА Фото: Артем Гусев, «Чемпионат»

Новым главным тренером назначен 49-летний экс-форвард «Ростова» и сборной России Дмитрий Кириченко. Ранее он возглавлял «Текстильщик» из Иванова и ассистировал Курбану Бердыеву в ростовском клубе и других командах. В 2016 и 2017 годах был исполняющим обязанности главного тренера «Ростова».

Галактионов тоже может уйти. Вслед за спортивным директором «Локо»

«Локомотив» объявил об уходе спортивного директора Дмитрия Ульянова. Стороны расторгли контракт «по взаимному согласию». Как стало известно «Чемпионату», главный кандидат на эту должность – Нариман Акавов. Ранее он был шеф-скаутом московского «Динамо».

МИХАИЛ ГАЛАКТИОНОВ Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Под вопросом сейчас и будущее в команде Михаила Галактионова. Как сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией, главный тренер железнодорожников раздумывает над тем, чтобы инициировать переговоры по расторжению своего контракта. Причины – семейные обстоятельства, а также уход Ульянова и шеф-скаута Сергея Литвинова. Договор Галактионова с «Локомотивом» действует до конца 2028 года.

«Зенит» улетел в Китай на встречу с бывшей командой Слуцкого

Чемпион России «Зенит» заполнит паузу товарищеским матчем за границей. Сине-бело-голубые улетели в Китай, где встретятся с бывшей командой Леонида Слуцкого «Шанхай Шэньхуа». Игра пройдёт сегодня, 27 сентября, и начнётся в 15:00 мск. Из-за отъезда в сборные большой группы футболистов в распоряжении Сергея Семака только 12 игроков основной обоймы – Денис Адамов, Богдан Москвичев, Густаво Мантуан, Вячеслав Караваев, Сергей Волков, Нино, Вильмар Барриос, Александр Ерохин, Педро, Джон Джон, Луис Энрике и Фелипе Аугусто. Остальные – молодёжь из фарм-клуба. Семак рассчитывает, что кто-то из дублёров воспользуется шансом закрепиться в первой команде:

«Наша главная задача, конечно же, показать хороший футбол. А если её разделить на подзадачи, то дать возможность сыграть больше тем, кто играет меньше. И, безусловно, посмотреть на наших молодых футболистов, которые заслужили своим трудом попасть в основную команду. Для них это честь, шанс. Надеюсь, они смогут им воспользоваться».

Названа «самая бегающая» команда РПЛ

ФК ЦСКА Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Статистический телеграм-канал «РУСТАТ» опубликовал рейтинг команд РПЛ по показателю преодолённой дистанции за первые девять туров чемпионата. На первом месте в этом рейтинге оказался ЦСКА. Игроки команды Дмитрия Игдисамова набрали в общей сумме 1 093 560 метров. В тройку лучших вошли также «Ростов» и «Балтика». Интересно, что среди аутсайдеров по данному показателю оказались «Зенит» (13-е место) и «Краснодар» (15-е место), а ниже лидера РПЛ – только «Ахмат».

Акинфеев вернётся через два месяца

Тем временем голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев продолжает восстанавливаться от травмы и в ближайшее время не появится на поле. В московском клубе ждут возвращения капитана приблизительно через два месяца. Об этом рассказал на неделе тренер вратарей армейцев Дмитрий Крамаренко.

«Дай бог здоровья Игорю Владимировичу, чтобы он быстрее восстановился после очень непростой травмы. Я думаю, что осталось месяца два, может быть, меньше, до восстановления. Но не могу ничего точно сказать. Мы очень ждём его возвращения, потому что нам его не хватает…

Безусловно, он помогает нам сейчас. Он каждый день с нами, с командой, на каждой игре и почти на каждой тренировке. Если мы тренируемся на базе или стадионе, он почти всегда присутствует. Когда играют Владислав Тороп или Максим Бориско, то они всегда чувствуют его поддержку. Это тоже дорогого стоит», – сказал Крамаренко в интервью для ТАСС.

Солари — лучший игрок «Спартака» в сентябре

«Спартак» назвал лучшего игрока команды в сентябре. По итогам голосования болельщиков первое место занял Пабло Солари. Аргентинец набрал 27% голосов. В этом месяце фланговый полузащитник забил один гол в ворота «Ростова» в трёх матчах РПЛ, кроме того, оформил дубль в игре с «Родиной» в Кубке России. Солари опередил на 3% попавших в тройку Жедсона Фернандеша и Манфреда Угальде.

ПАБЛО СОЛАРИ Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Крылья Советов» простили комментатора Губерниева

Конфликт между «Крыльями Советов» и Дмитрием Губерниевым исчерпан. Самарский клуб сообщил – телеканал «Матч ТВ» принёс извинения за высказывания комментатора. Они были приняты. Напомним, после матча команды Сергея Булатова с «Зенитом» в Кубке России Губерниев сказал, что игроки «КС» ведут себя на поле, как свиньи, и раскритиковал Амара Рахмановича за его поведение в эпизоде со столкновением зенитовцев Нуралы Алипа и Романа Веги. В Самаре возмутились – потребовали от «Матч ТВ» отреагировать на оскорбление. А на этой неделе пресс-служба «Крыльев Советов» опубликовала письмо с извинениями руководства канала за слова Губерниева:

«ПФК «Крылья Советов» получил официальный ответ от ООО «Национальный спортивный телеканал» («Матч ТВ») на обращение, которое ранее клуб направлял руководству «Матч ТВ» и «Газпром-Медиа Холдинга» в связи с недопустимыми высказываниями одного из ведущих программы «Все на Матч!» в адрес игроков нашей команды. В письме за подписью генерального продюсера Александра Тащина, в частности, отмечается: «Редакция телеканала «Матч ТВ» высоко ценит многолетнее плодотворное сотрудничество с футбольным клубом «Крылья Советов», направленное на популяризацию и развитие футбола в нашей стране, и приносит самые искренние извинения за сложившуюся ситуацию. В связи с вашим обращением инициирована внутренняя служебная проверка, с журналистом проведена разъяснительная работа, сделаны организационные выводы касательно редакционной работы. Благодарим клуб за готовность к конструктивному диалогу и надеемся на дальнейшее сотрудничество».