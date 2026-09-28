Максименко реально лучший вратарь РПЛ прямо сейчас? По цифрам — точно, но есть нюансы

Помните, что было год назад? В августе 2025-го среди спартаковских инфлюенсеров шли дискуссии: а не пора ли посадить Александра Максименко на скамейку? После четырёх туров сезона-2025/2026, по данным Яндекс Спорттех, у него были четыре голевые ошибки и всего 64% отражённых ударов. Поэтому многие спартаковские болельщики и желали видеть в основе Илью Помазуна. Понятно, что не все из ошибок Максименко казались очевидными. Однако голкипер и правда смотрелся уж очень неуверенно. Как, собственно, и весь «Спартак» при Станковиче.

Сейчас в Альфа-Банк РПЛ пауза на сборные, чемпионат вернётся только 9 октября. И это отличный повод, чтобы выйти с новым тезисом: после девяти туров Максименко – лучший вратарь лиги сразу по нескольким важным показателям.

Что по цифрам?

Давайте сразу к ним: по данным РУСТАТ, Максименко отражает 79% ударов в створ. Это первое место среди вратарей, сыгравших хотя бы половину матчей в этом сезоне. У главных конкурентов цифры скромнее:

у Станислава Агкацева – 73%;

у Евгения Ставера – 74%;

у Владислава Торопа – 70%.

У Opta – похожие данные: после четырёх туров Максименко предотвратил 2,1 гола – лучший показатель в РПЛ. А на Sofascore его средняя оценка – 7,37. Из стабильно играющих выше нет ни у кого. Для сравнения:

У Агкацева – 6,98;

у Дениса Адамова – 6,68.

Итог Александра после девяти туров: 26 сейвов, семь пропущенных и четыре «сухих» матча. Здесь Максименко делит первое место с Агкацевым и Адамовым.

Очевидных ошибок, которые привели к голу, у Максименко в этом сезоне нет. Можно, конечно, вспомнить момент с пасом на Ву, когда «Ахмат» забил с пенальти. Но формально это считается виной защитника. Да и в целом эпизод получился спорным: эксперты долго разбирали, катился ли мяч и не слишком ли жёстко отреагировал на момент судья.

По пропущенным голам вопросы при этом возникали (а когда бывает иначе?). С «Краснодаром» Максименко доставал мяч из сетки дважды за шесть минут. Мог ли спасти хотя бы во втором случае, когда Батчи бил из-за штрафной? Возможно, да. Но ошибкой это назовут только хейтеры. Комментатор Дмитрий Шнякин, реагируя на игру Александра в той встрече, сформулировал всё просто: «К Саше критика липнет уже «потому что». Никто не вспомнит про кубковые матчи с ЦСКА, «Зенитом» и «Краснодаром» в победном турнире, например. Но говна потоки после игры с «Краснодаром» – это уже перебор».

Через неделю в Калининграде Мендель пробил с отскока под перекладину. Тоже сложный момент для вратаря. И точно не ошибка Максименко.

А в чём Максименко прибавил?

«Спартак» Карседо вместе с «Краснодаром» пропустил меньше всех в лиге – по семь мячей. При этом в створ спартаковцам били 33 раза, а «Краснодару» – 27. Понятно, что работы у Максименко меньше, чем у вратарей из нижней части таблицы, однако это не повод убирать что-то из его заслуг.

Визуально кажется, что вратарь прибавил в игре на линии. Это подтверждает статистика отражённых ударов. Второе – игра на выходах. Максименко периодически ставили это в упрёк. По данным Sofascore, за весь прошлый чемпионат у него было четыре удачных выхода из ворот, сейчас – уже семь за девять туров.

Александр Максименко в составе «Спартака» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

А вот игра ногами не идеальная. 74% точных передач – меньше, чем раньше. Но вряд ли мы ждём от вратарей РПЛ игру уровня Давида Райи. Так или иначе, прямо сейчас, после девяти туров, Максименко – лучший вратарь в РПЛ. Никто не спасает свою команду чаще, хоть и ярчайших хайлайтов у Александра пока не было. И, конечно, нужно отметить вклад обороны. В нынешнем сезоне ошибок стало меньше.

Да, всё быстро может измениться. Если учитывать переменчивость настроений в спартаковской среде, даже один «привоз» от Максименко – и мы снова будем обсуждать Илью Помазуна. Но ещё год назад Александру приходилось доказывать, что он вообще должен играть. Теперь – разговоры о том, действительно ли он лучший в РПЛ.