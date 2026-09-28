«Вряд ли заслужил, чтобы об меня вытирали ноги». Новый тренер «Ростова» уже заходил в РПЛ

«Ростов» в паузу на матчи сборных поменял главного тренера. Джонатана Альбу, под руководством которого команда набрала восемь очков в девяти турах (занимает 12-е место), отправили в отставку. После испанца ростовский клуб возглавил Дмитрию Кириченко. Контракт с 49-летним российским специалистом подписан на два года. Кириченко в нашей стране больше знают как игрока: экс-нападающий 20 лет был автором самого быстрого гола в истории чемпионатов Европы, пока его рекорд на Евро-2024 не побил албанец Недим Байрами. А назначение в «Ростов» – повод рассказать о нём как о тренере.

Андрей Чайка генеральный директор «Ростова» «Дмитрий Сергеевич Кириченко уже работал в системе «Ростова» в то время, когда команда занимала второе место, выигрывала Кубок России и участвовала в Лиге чемпионов. Человек корнями отсюда, имеет большой опыт. Теперь он возвращается домой – для «Ростова», перестроения клуба и болельщиков это только плюс».



Время летит стремительно, и для кого-то, наверное, удивительно, что Кириченко – тренер с солидным бэкграундом. Пусть даже без большого опыта работы главным. С Ростовом-на-Дону Дмитрий связан крепко. В конце 1990-х он сделал себе имя как форвард в «Ростсельмаше», а под занавес карьеры поиграл за «Ростов». Забил около полусотни голов за эту команду в чемпионатах России.

Закончив играть, Кириченко и тренировать начал в «Ростове». В сентябре 2014 года был назначен ассистентом Игоря Гамулы. Перед зимней паузой в сезоне-2014/2015 Гамулу сменил Курбан Бердыев, но экс-нападающий сборной России остался в штабе нового главного. Что сделал Бердыев в Ростове-на-Дону, помнят все. Вытащил команду из болота – спас от вылета благодаря победе в переходных матчах, а затем превратил в претендента на чемпионский титул и участника Лиги чемпионов. В сезоне-2015/2016 «Ростов» финишировал на втором месте, упустив золото в последних турах.

Кириченко признавался: как тренер он больше всего взял от Бердыева. Такому опыту, по его словам, «никакая ВШТ не научит». Следовательно, и футбол у него должен быть прагматичный, ориентированный на результат.

«Чему именно научила работа с Бердыевым? Основное — это скрупулезность и внимание к деталям. Тренеры в современном мире знают все тактики и схемы. Но нюансы и детали в каждой схеме определяют очень многое. Курбан Бекиевич очень скрупулезно и тонко относился именно к нюансам игровых моментов… У команды всё равно должен быть свой стиль, каркас игры, независимый от соперника. А нюансы — это слабые места соперников, слабые позиции, которые нужно использовать. В любом случае не может команда играть в одном стиле с одним соперником, а в другом стиле — с другим соперником. Стиль должен быть узнаваемым», – рассказывал Кириченко о своей футбольной философии в интервью для «Известий».

«Ростов» при Бердыеве прыгнул выше головы, несмотря на извечную болезнь этого клуба – финансовые проблемы. О них говорили прямо, в том числе и сам Кириченко. В августе 2016-го, обыграв в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов «Андерлехт», Бердыев не выдержал из-за хронических долгов и отсутствия какого-либо развития и покинул пост главного тренера. Писали о его конфликте с основным спонсором «Ростова» Иваном Саввиди, разногласиях с губернатором области Василием Голубевым. Команду доверили Кириченко.

Дмитрий Кириченко Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Впрочем, Бердыев официально остался в клубе на должности советника и вице-президента. На групповой этап Лиги чемпионов его вообще внесли в заявку в качестве… ассистента Кириченко. Сам Дмитрий после одного из осенних матчей признавался – Курбан Бекиевич фактически остаётся тренером «Ростова». Бердыев участвовал в подготовке к играм. В сентябре 2016-го ситуацию окончательно запутало формальное назначение главным Ивана Данильянца – связанное с тем, что у Кириченко ещё не было лицензии Pro. Так или иначе, Дмитрий поучаствовал в единственной в истории «Ростова» Лиге чемпионов. Команде удалось потрясти и Европу, пройдя в квалификации «Андерлехт» с «Аяксом» и набрав на групповом этапе пять очков в сильном квартете с «Баварией», «Атлетико» и ПСВ.

Летом 2017-го «Ростов» возглавил Леонид Кучук – Кириченко остался и в его штабе. Бердыев вернулся в «Рубин». Однако новый тренер продержался только до декабря. Кучука уволили после 19 туров, когда ослабленные уходом ведущих игроков ростовчане занимали 10-е место и находились всего в трёх очках от зоны вылета. Кириченко назначили исполняющим обязанности главного тренера перед последним до зимней паузы матчем чемпионата с «Уфой». «Ростов» победил дома взлетевшую в топ-6 команду Сергея Семака – 1:0.

Дальше произошло что-то странное. Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц сообщил, что клуб выбирал нового главного тренера между Валерием Карпиным и Кириченко, которого руководство попросило расписать план подготовки и сообщить имена будущих помощников. Однако, по словам босса ростовчан, в назначенный день Дмитрий просто не вышел на связь. Руководство «Ростова» восприняло это как отказ от переговоров. Сам Кириченко с удивлением отреагировал на заявление Арутюнянца. Сказал, что составил программу сборов и отправил её административному штабу. Постоянно был на связи, поэтому все, кто хотел связаться с ним, сделали это.

«С уважением отношусь к выбору руководства и Валерию Карпину… Также считаю, что за годы, проведённые в команде, вряд ли заслужил того, чтобы об меня вытирали ноги. В сложившейся ситуации продолжение работы в клубе будет прежде всего неуважением к себе. Хочу поблагодарить всех болельщиков, всегда ощущал их поддержку. Горжусь, что был с «Ростовом» эти три года, и считаю их лучшими в футбольной жизни города», – признался тогда Кириченко в интервью ТАСС, и в его словах чувствовалась обида. О той непонятной истории высказался даже ушедший из клуба Бердыев. Он назвал руководителей «Ростова» «порядочными и честными людьми» и добавил, что Кириченко ждёт большое будущее как тренера, если Дмитрий «не будет поддаваться эмоциям».

Через полгода Кириченко появился в «Уфе» в роли ассистента Сергея Томарова. Летом 2018-го в уфимском клубе сделали ставку на молодого тренера и подстраховались, пригласив в его штаб уже как будто бы более опытного Кириченко. Томаров после Семака не потянул: команда выбыла из Лиги Европы и Кубка России, а в РПЛ после 13 туров находилась в зоне вылета – занимала 15-е место. В ноябре он подал в отставку. Кириченко поставили в качестве и. о., а в декабре, когда Дмитрий получил лицензию Pro, утвердили главным с контрактом на полтора года.

Это был первый реальный шанс для Кириченко-тренера сделать себе карьеру в РПЛ. Он начал с неожиданной домашней победы во встрече со «Спартаком» (2:0), которую его команда добыла благодаря голам Дмитрия Сысуева и Ловро Бизяка в концовке. «Уфа» сразу выбралась из зоны вылета, взлетев на 14-е место. Однако смена тренера дала лишь краткосрочный эффект. После этого Кириченко добыл только две выездных ничьих с «Анжи» (0:0) и «Краснодаром» (1:1) и потерпел четыре поражения – от «Оренбурга» (0:1) с «Зенитом» (1:2) в гостях и московского «Динамо» (1:2) с «Ахматом» (0:1) дома. Шестиматчевая безвыигрышная серия стала приговором для тренера, который жаловался на плохую игру команды на стандартах, нехватку мастерства и агрессии в атаке. Уфимцы опять свалились на 15-е место, поэтому уже в марте 2019-го Шамиль Газизов заменил Кириченко на Вадима Евсеева.

Дмитрий Кириченко в «Уфе» Фото: ФК «Уфа»

«Что не удалось в «Уфе»? То, что удалось Евсееву, который заставил футболистов поверить, что они выйдут из этой тяжёлой ситуации. Конечно, были и другие ошибки, но я анализировал и пришёл к выводу, что основная проблема — психология. Не удалось футболистам вбить в голову, что они достойны… Не поторопился ли, придя в «Уфу»? Всякое может быть, однако не факт, что подобный шанс в жизни у меня ещё будет. Я приходил как помощник к Сергею Томарову. Когда его убрали, думал об уходе, пошли слухи о Юране… Потом Камилыч вызвал, а я сказал: «Давайте попробуем». Начиналось всё неплохо, обыграли «Спартак», потом пошло хуже…» — вспоминал Кириченко в «Коммент.Шоу».

Несмотря на желание развивать собственную карьеру, Дмитрий через два года после отставки из «Уфы» вернулся ассистентом к Бердыеву. Трудился в его штабе в казахстанском «Кайрате», иранском «Тракторе» и «Сочи». Хороших вариантов у него самого не было. Хотя проскакивали инсайды о переговорах Кириченко с другими клубами из Казахстана «Актобе» и «Кайсаром», а также с выступавшей во Второй лиге «Чайкой», которую создал нынешний гендиректор «Ростова».

Только в апреле 2024-го, спустя год после ухода из «Сочи», Кириченко возобновил самостоятельную карьеру. Принял «Текстильщик», игравший в группе «Серебро» Второй лиги и занимавший пятое место после четырёх туров. До конца того чемпионата Кириченко поднял команду из Иваново на вторую строчку – вышел с ней в группу «Золото». В сезоне-2024/2025 «Текстильщик» трясло. На первом этапе было всего три победы в 18 матчах. Команда Кириченко заняла предпоследнее, девятое место и вылетела обратно в «Серебро». На втором – выиграла группу (12 побед в 18 матчах) и вернулась в «Золото». Зато в прошедшем сезоне «Текстильщик» здорово прогрессировал. В 36 матчах – 18 побед. Осеннюю часть чемпионата завершил в топ-3 «Золота», весеннюю – на втором месте. Клуб из Иванова вернулся в Первую лигу, где отсутствовал с 2022 года. Несмотря на успех, Кириченко не остался в «Текстильщике». В клуб зашёл агент Павел Андреев – это привело к смене руководства, состава и тренера, который не продлил истёкший контракт.

«Это было моим решением, – объяснял Кириченко, комментируя для «Чемпионата» свой уход. – У меня было несколько разговоров с новыми людьми в клубе. Проблема в том, что, к сожалению, в Ивановской области нет средств на содержание команды в Первой лиге. Это дотационный регион, к тому же идёт СВО. У нас были сложности и в «Золоте», достаточно непростая финансовая ситуация — не удалось полноценно пройти сборы, проблемы с премиальными. Тем не менее решили задачу. Однако я понимал, что так дальше не будет, потому что нужны финансы.

Ситуация простая. Люди, которые привлекли инвестиции и финансы в клуб, будут руководить. Простая пословица: «Кто платит — тот заказывает музыку». В этом случае мне трудно представить, что заходит инвестор, агент со своими футболистами, которым нужна площадка для обкатки и повышения мастерства, а играть будут другие футболисты. Ни у меня, ни у футболистов в этом смысле не было никаких иллюзий. Тем более перед глазами у некоторых ребят был пример «Чайки», они проходили эту ситуацию год назад. Ситуация так сложилась, и я понимал, что в данном случае главный тренер вряд ли будет полноценным руководителем именно в команде и коллективе».

Тем не менее в «Текстильщике» Кириченко доказал, что способен решать задачи как тренер. Он снова стал интересен клубам РПЛ. В сентябре появлялась информация о возможном назначении экс-игрока сборной России в «Факел», но Кириченко едет не в Воронеж, а поднимать почти что родной «Ростов».