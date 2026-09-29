Война УЕФА с Инфантино вышла на новый уровень. Что будет после включения новых союзников?

Борьба за власть в мировом футболе выходит на новый уровень. Европа перешла от критики президента ФИФА Джанни Инфантино и его решений во главе организации к последовательным действиям, направленным на перезагрузку системы управления международным футболом. УЕФА потребовал реформировать структуру ФИФА, провести независимое расследование вокруг спорных решений организации и ограничить полномочия её президента. К этой кампании подключились европейские лиги и профсоюзы игроков.

25 сентября совместное заявление выпустили четыре крупнейших европейских чемпионата – АПЛ, Ла Лига, Бундеслига и Серия А. В нём они призвали провести конструктивные реформы в ФИФА и изменить принципы принятия решений в мировом футболе.

«В последние годы устоявшиеся основы футбола оказались под угрозой из-за фундаментальной проблемы в системе управления: президент ФИФА активно продвигал идеи, основанные на эксплуатации, вместо того чтобы защищать от них спорт. Необходимо восстановить чёткие границы деятельности ФИФА и обеспечить уверенность в том, что рассмотрение конкретных дисциплинарных дел надёжно защищено от политического вмешательства», – говорится в заявлении.

Совокупный годовой доход АПЛ, Ла Лиги, Серии А и Бундеслиги составляет € 19,5 млрд Фото: Visionhaus/Getty Images

Инфантино пытается «продать» международный футбол с 2018 года

Противостояние Европы и ФИФА стало итогом разногласий и многочисленных попыток Инфантино монополизировать власть, которые проявились ещё в 2018 году. Тогда Джанни, опьянённый успешным проведением чемпионата мира в России и тесным сотрудничеством на уровне высших эшелонов государственной власти (год спустя в Кремле ему вручили орден Дружбы), решил, что он вправе единолично принимать фундаментальные решения о будущем мирового футбола.

Это проявилось в масштабной попытке привлечь частные инвестиции – от консорциума во главе с японским SoftBank (под создание клубного чемпионата мира ФИФА в новом формате) и до турнира для сборных по типу Лиги наций. ФИФА должна была получить 51% в совместном предприятии, а инвесторы гарантировали около $ 25 млрд доходов за 12 лет. Однако УЕФА выступил против сделки из-за её непрозрачности, отсутствия консультаций и потенциального конфликта с существующими европейскими соревнованиями. Осознав, что без «Реала», «Баварии» и других грандов турнир обречён, инвесторы сами отозвали предложение.

Следующий виток напряжённости случился в 2021 году, когда ФИФА начала агрессивно продвигать идею проведения традиционных чемпионатов мира среди сборных каждые два года. В УЕФА эту инициативу восприняли как прямую угрозу: такая реформа не просто разрушала международный календарь и обесценивала бренд Евро, а полностью ломала исторический баланс сил между ФИФА и континентальными конфедерациями. Не менее горячие споры также вызвало решение ФИФА от 2024 года о расширении клубного чемпионата мира до 32 команд.

В ответ Ассоциация европейских лиг (European Leagues), Ла Лига и профсоюз FIFPRO подали официальную антимонопольную жалобу в Еврокомиссию, обвинив ФИФА в злоупотреблении доминирующим положением при формировании календаря. Именно в этот момент на бумаге была зафиксирована ключевая экономическая претензия европейского футбольного бизнеса: ФИФА единолично принимает выгодные для себя коммерческие решения, тогда как все издержки – от перегрузки футболистов до вынужденных остановок национальных чемпионатов – ложатся на клубы и лиги . Но при этом они не имеют сопоставимого влияния на принятие этих решений.

Владимир Путин вручает Джанни Инфантино орден Дружбы Фото: РИА Новости

Инфантино всё же додавил свой проект, задобрив грандов астрономическими деньгами. На кону обновленного клубного ЧМ-2025 стоял миллиардный призовой фонд, где за одну только победу «Челси» заработал рекордные $ 125 млн. Этот успех укрепил уверенность президента ФИФА, что любые институциональные протесты Европы можно нейтрализовать масштабными денежными вливаниями.

Именно эта логика легла в основу его следующего, ещё более амбициозного шага – секретного проекта FIFA Forward Enterprise (FFE).

Провальная попытка продажи 20% коммерческих прав ФИФА за $ 4,2 млрд

Вскоре после чемпионата мира — 2026 (за цикл 2023-2026 ФИФА заработала рекордные $ 15 млрд) Инфантино предпринял очередную попытку повторить схему 2018 года. Только теперь планировалось выделить все медиа- и коммерческие права ФИФА в отдельную дочернюю структуру (FFE) с оценкой в $ 20 млрд с последующей продажей 20% её акций за $ 4,2 млрд американскому инвестиционному фонду Thrive Capital Джоша Кушнера.

В случае одобрения соглашения, все 211 национальных ассоциаций ФИФА могли получить по $ 20 млн на период с 2027 по 2030 год. Для Инфантино это был идеальный электоральный щит: лояльность бедных футбольных стран Азии, Африки и Океании обеспечивала ему власть, а мнение Европы снова игнорировалось. Это стало поводом для УЕФА и его сторонников перейти в жёсткую юридическую контратаку.

Помимо европейских ассоциаций, резко против проекта Инфантино выступили Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и Карибского бассейна (КОНКАКАФ), а также Азиатская футбольная конфедерация (АФК). Это вынудило ФИФА мгновенно заблокировать сделку, а сам Джанни попытался оправдаться, заявив, что «проект FFE был лишь предложением в рамках демократического процесса консультаций». Однако это ещё больше разожгло недовольство оппозиции, которая обвинила главу ФИФА в попытке кулуарного передела футбольных богатств и утаивании критически важной информации.

УЕФА публично разгромил проект, заявив, что оценка коммерческих прав на ЧМ в $ 20 млрд является «мошеннически заниженной» и продвигалась Инфантино исключительно ради личной выгоды. По этой причине УЕФА через суд Манхэттена инициировал принудительное привлечение несостоявшихся инвесторов из Thrive Capital к даче показаний под присягой, чтобы использовать эти материалы в швейцарском уголовном расследовании против руководства ФИФА. Осознав масштабы репутационных и судебных рисков, глава фонда Кушнер публично дистанцировался от Инфантино, заявив о глубоком сожалении по поводу участия в сделке.

Джанни Инфантино (справа) и Джош Кушнер Фото: SHAWN THEW/EPA/ТАСС

Эти шаги являются частью более масштабной стратегии по реконструкции системы управления ФИФА. 27 августа в Монако прошла встреча с участием представителей 55 национальных ассоциаций УЕФА, европейских членов Совета ФИФА и руководства Ассоциации европейских клубов (ECA). На ней европейская сторона фактически сформулировала новую претензию к Инфантино: система управления ФИФА, по её мнению, утратила необходимые механизмы сдержек и противовесов, а президент получил чрезмерное влияние на принятие ключевых решений.

Финансовые программы и распределение средств среди национальных ассоциаций при этом рассматриваются оппонентами Инфантино как один из инструментов укрепления его политической поддержки. Теперь главная цель УЕФА и его союзников не только добиться смены руководства ФИФА, но и вернуть системе бо́льшую подотчётность, сменяемость власти и реальную конкуренцию на выборах.

Предложение полной перезагрузки системы управления ФИФА

Наиболее конструктивное предложение вынесла Ассоциация футбола Нидерландов (KNVB). Её проект предусматривает разделение властей:

президент ФИФА превращается в сугубо представительскую фигуру;

совет берёт на себя функции контроля;

конгресс отвечает за общую стратегию;

повседневную работу организации возглавляет независимый генеральный секретарь;

максимум полномочий спускается на уровень континентальных конфедераций, а за ФИФА остаются только вопросы глобальной координации.

Чтобы исключить узурпацию власти, предлагается ввести обязательную ротацию президентского поста между представителями разных континентов – по аналогии со сменяемым председательством в Евросоюзе. Это лишит любого руководителя ФИФА возможности годами удерживать кресло за счёт лояльных электоральных блоков.

Сколько на своём посту ещё усидит Инфантино? Фото: Carl Recine/Getty Images

Также предлагается пересмотреть финансовую систему поощрений каждой ассоциации (FIFA Forward). В настoящее время именно эти гранты служат для Инфантино инструментом для покупки голосов бедных ассоциаций – их одобрение происходит в случае полной лояльности системе. Оппозиция настаивает на безусловном и прозрачном выделении средств.

Кроме того, УЕФА и КОНКАКАФ при поддержке АФК предлагают рассмотреть вопрос разделения значительной части резервного фонда ФИФА. Конфедерации провели независимый аудит и выяснили (Goal.com), что к концу текущего цикла ФИФА накопит рекордные $ 6 млрд. Оппоненты Инфантино резонно заявили: федерация сидит на мешках с деньгами, поэтому скрытая приватизация через проект FFE вообще была не нужна для помощи ассоциациям. Было оглашено логичное требование изъять из этих резервов $ 2,11 млрд и направить их напрямую всем 211 национальным ассоциациям – ровно по $ 10 млн каждой на развитие инфраструктуры.

Оппозиция покушается на часть резервного фонда ФИФА Фото: Robert Hradil/Getty Images

Инфантино, в свою очередь, применил классический аппаратный приём – возглавить революцию, которую он не может остановить, и выдать идеи оппозиции за свои. 21 сентября он направил официальное письмо Совету организации и главам всех 211 национальных ассоциаций, в котором выступил с инициативой масштабного переустройства футбольной власти. Джанни предложил запустить независимый внешний аудит действующей системы управления международной федерации. Эти изменения будут обсуждаться на Совете ФИФА 15 октября.

Расчёт президента организации вполне понятен: перехватить повестку, ограничить глубину преобразований косметическими правками устава, сохранить лояльность электората и спокойно переизбраться на очередной срок весной 2027 года. Ещё месяц назад казалось, что инициатива – за Инфантино, поскольку стало известно, что бойкот соревнований ФИФА на самом деле поддержали лишь 40 национальных ассоциаций, а не все 55, утверждал El País. Однако после вступления в дело четырех ведущих лиг на стороне УЕФА ситуация изменилась.

АПЛ, Бундеслига, Ла Лига и Серия А предлагают учредить постоянный орган с участием федераций, лиг, клубов и игроков, который получил бы право блокировать решения по международному календарю, трудовым вопросам, соревнованиям и ключевым футбольным активам.

Это принципиально расширяет фронт противостояния. До появления лиг УЕФА спорил с ФИФА прежде всего как политический и регуляторный институт – теперь на стороне европейской организации оказались структуры, непосредственно создающие значительную часть футбольного продукта и его коммерческой стоимости. Лиги фактически предлагают изменить сам принцип: ФИФА не должна единолично определять правила игры, если последствия её решений сказываются на клубах, футболистах и национальных чемпионатах.