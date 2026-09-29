Правда или ложь? Как хорошо вы следили за сборной России после отстранения
Поделиться
В тесте — 17 вопросов. Аккуратнее!
Сборная России в предстоящие две недели проведёт три товарищеских матча. Первый — с Ираном в Казани. Команда Валерия Карпина вот уже 4,5 года как играет лишь в контрольных встречах из-за отстранения от официальных соревнований. За этот период собралось приличное количество матчей. Мы предлагаем вам пройти тест по итогам этого промежутка. Насколько хорошо вы следили за сборной России?
Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
29 сентября 2026, вторник. 19:00 МСК
Россия
Окончен
2 : 0
Иран
1:0 Головин – 21' 2:0 Головин – 36'
Мы подготовили для вас сразу 17 вопросов. В большинстве вариантов нужно выбрать одну из опций — правда или ложь. Но есть и те, в которых придётся напрячь память. А результатами теста просим делиться в комментариях. Погнали!
Если у вас не отображается тест, то можно пройти его по ссылке.
Комментарии
- 4 октября 2026
-
01:55
-
01:54
-
01:42
-
01:36
-
00:59
-
00:55
-
00:49
-
00:42
-
00:32
-
00:30
-
00:25
-
00:03
- 3 октября 2026
-
23:54
-
23:45
-
23:40
-
23:39
-
23:37
-
23:31
-
23:20
-
23:15
-
23:09
-
23:06
-
23:00
-
22:56
-
22:54
-
22:45
-
22:43
-
22:24
-
22:22
-
22:10
-
22:10
-
21:54
-
21:54
-
21:50
-
21:37