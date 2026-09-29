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Сборная России по футболу, матчи после 2022 года, состав, Карпин, Головин, Батраков, Миранчук, Сафонов, тест, 29 сентября 2026

Правда или ложь? Как хорошо вы следили за сборной России после отстранения
Никита Паглазов
Сборная России по футболу после отстранения
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В тесте — 17 вопросов. Аккуратнее!

Сборная России в предстоящие две недели проведёт три товарищеских матча. Первый — с Ираном в Казани. Команда Валерия Карпина вот уже 4,5 года как играет лишь в контрольных встречах из-за отстранения от официальных соревнований. За этот период собралось приличное количество матчей. Мы предлагаем вам пройти тест по итогам этого промежутка. Насколько хорошо вы следили за сборной России?

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
29 сентября 2026, вторник. 19:00 МСК
Россия
Окончен
2 : 0
Иран
1:0 Головин – 21'     2:0 Головин – 36'    

Мы подготовили для вас сразу 17 вопросов. В большинстве вариантов нужно выбрать одну из опций — правда или ложь. Но есть и те, в которых придётся напрячь память. А результатами теста просим делиться в комментариях. Погнали!

Если у вас не отображается тест, то можно пройти его по ссылке.

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