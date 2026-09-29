Правда или ложь? Как хорошо вы следили за сборной России после отстранения

Сборная России в предстоящие две недели проведёт три товарищеских матча. Первый — с Ираном в Казани. Команда Валерия Карпина вот уже 4,5 года как играет лишь в контрольных встречах из-за отстранения от официальных соревнований. За этот период собралось приличное количество матчей. Мы предлагаем вам пройти тест по итогам этого промежутка. Насколько хорошо вы следили за сборной России?

Мы подготовили для вас сразу 17 вопросов. В большинстве вариантов нужно выбрать одну из опций — правда или ложь. Но есть и те, в которых придётся напрячь память. А результатами теста просим делиться в комментариях. Погнали!

Если у вас не отображается тест, то можно пройти его по ссылке.