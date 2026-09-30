Кажется, трансфер Карпукаса себя оправдывает. Чтобы стать в «Зените» своим, хватило месяца

Вот как выглядит первый месяц Артёма Карпукаса в «Зените», если оценивать его игру через статистику от Sofascore:

328 минут;

90% точных передач;

70% выигранных единоборств;

один голевой пас.

Для сравнения средние цифры за прошлый сезон в «Локомотиве»: 84% точных передач и 57% выигранных единоборств. То есть в команде, где давление выше, а соперники закрываются глубже, цифры у Артёма не просели, а выросли.

Теперь – к визуальным впечатлениями. Прежде чем там оказаться, игроку потребовалось пройти этап «отпущения». Не грехов, но, как оказалось, уйти из «Локомотива» не самая простая задача. По словам агента Александра Клюева, переговоры о новом контракте с «Локомотивом» зависли ещё весной, потом появились предложения от «Краснодара» и «Зенита». Летом Борис Ротенберг попытался удержать игрока прибавкой к зарплате, однако решение уже было принято. Игрок к тому моменту обо всём договорился с петербуржцами. 21 августа «Зенит» объявил о трансфере за € 5 млн, контракт – до 2031 года.

Времени освоиться и привыкнуть к коллективу он не получил – трансфер и без того затянулся. Поэтому дебют случился уже через два дня – в катастрофическом для команды матче со «Спартаком» (0:2). Карпукас вышел на 74-й минуте, и оценить его за тот отрезок практически невозможно. Но именно в концовке матча в Москве травму получил Вендел. И это даже важнее игры россиянина. Ведь после этого он автоматически стал претендентом на место в стартовом составе.

Артём Карпукас в матче «Зенит» — «Спартак» Фото: fc-zenit.ru

В основе мы увидели Артёма уже в следующем туре с «Факелом». Семак тогда в принципе удивил составом, в котором не оказалось Вендела, Глушенкова, Педро, Дугласа Сантоса, Соболева и Нино. Карпукаса поставили в центр к Барриосу и Кондакову. И Артём не выглядел человеком, который полторы недели назад играл за другую команду. Спокойно выполнял свои функции в созидании, открываясь под передачи защитников, действовал в подыгрыше и активно брал игру на себя. Шесть точных длинных передач из шести – лучший результат в матче среди всех полевых игроков. Плюс девять подборов. «Зенит» победил благодаря тому самому пенальти на Кондакове, и все говорили только о нём. Но забей гости с игры, возможно, обсуждали бы именно классный выход Карпукаса, который после матча попал в различные символические сборные тура.

Лучший матч для Артёма – проигранный. С ЦСКА действующие чемпионы провели, пожалуй, самый яркий тайм в сезоне: к перерыву вели по ударам 11:0. И многое шло через Карпукаса: он искал передачами Глушенкова, поучаствовал в комбинации с Луисом Энрике, после которой Соболев промахнулся с линии вратарской, и сам бил в створ – Тороп справился.

Итог – 70 точных передач из 79 и оценка 7,9 от Sofascore, лучшая для него в «Зените». Однако ЦСКА забил дважды – и сине-бело-голубые проиграли. Сам Артём потом назвал это поражение самым несправедливым в своей карьере.

А вот встреча с «Локомотивом» вышла чересчур эмоциональной. Карпукас бурно реагировал на спорные эпизоды, заработал на себе шесть фолов. Но и ошибался: в первом тайме небрежно отдал назад и организовал момент для Николая Комличенко. Тот явно не ожидал такого подарка. Позже вместе с Андраде упустил Николая Титкова – выручил Адамов. На 65-й минуте Семак заменил Карпукаса на Педро. И вряд ли к этому решению были вопросы. Следом в Калининграде Артём поучаствовал в первом же голе: Глушенков открылся между линиями, получил мяч от Карпукаса, протащил его по левому флангу и зарядил издали. Плюс у Артёма 64 точные передачи из 68 и семь выигранных единоборств из девяти. Правда, перед голом Хиля Карпукас не перекрыл передачу между линиями, и «Балтика» вернулась в игру. Однако «Зенит» всё равно выиграл.

Артём Карпукас в составе «Зенита» Фото: fc-zenit.ru

Первые выводы по экс-железнодорожнику такие: он классно выбирает позицию, играет в одно-два касания и практически не фолит. При этом собирает на себе нарушения. А ещё он не боится длинных передач – в первых двух матчах сделал 11 точных из 12. Для команды, где с этим были сложности, ценное качество.

Артём Карпукас полузащитник «Зенита» «Есть большая разница по сравнению с тем, что было в «Локомотиве». Против «Зенита» все закрываются, и это тяжело. Каждый раз приходится что-то придумывать, ведь самое трудное в футболе — это позиционная атака. С таким преимуществом я ещё не играл. Это говорит о силе команды и о том, что надо ещё больше рисковать с передачами вперёд».

Но главный вопрос – что дальше? Вендел рано или поздно восстановится. После чего, вероятно, тренерский штаб ждут непростые решения. Посадить бразильца на скамейку – нереально. Просто учитывая уровень его игры. Так что Карпукас будет конкурировать с Барриосом, который на старте сезона не впечатляет. Сейчас он получше выглядит в отборах и даёт больше объема, однако для Карпукаса это как раз мотивация, чтобы стать лучше – прибавить в указанных аспектах и вытеснить колумбийца из основы. Если это случится, то у Семака откроется опция для ротации на других позициях (из-за лимита), например, можно чаще использовать Фелипе Аугусто на месте Александра Соболева.

Вряд ли в августе кто-то ожидал, что Карпукас с ходу станет одним из тех, через кого «Зенит» строит игру. Но, похоже, петербуржцы к этому очень быстро приближаются. Идеальным его старт не назовёшь (как минимум с учётом результатов команды), однако для первого месяца в новом клубе он показал себя неплохо. И очень уверенно для игрока, который до этого находился не в такой конкурентной среде.