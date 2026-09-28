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Расписание спортивных матчей 29 сентября 2026 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события вторника: Россия — Иран, армейское дерби в КХЛ и битва Медведева с Рублёвым
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 29 сентября 2026 года
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Мощное 29 сентября: матчи Испании и Англии в Лиге наций, Евролига, Австралия — Бразилия, а также финал наших в Ханчжоу!

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Время в материале указано по Москве.

✅ ⚽️ 13:00: Австралия — Бразилия, товарищеский матч — 2:4

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
29 сентября 2026, вторник. 13:00 МСК
Австралия
Окончен
2 : 4
Бразилия
0:1 Вандерсон – 3'     1:1 Чиркати – 30'     2:1 Меткалф – 34'     2:2 Рафинья – 45+1'     2:3 Гимарайнс – 70'     2:4 Винисиус Жуниор – 80'    

Интрига: как команды проведут второй очный матч подряд?

Сборные Бразилии и Австралии уже встречались несколько дней назад. Тогда команды сыграли между собой вничью — 1:1. Теперь их ждёт новая серия противостояния. Получится ли у бразильцев одержать победу на этот раз? Также интересно, появится ли на поле защитник «Зенита» Дуглас Сантос. В прошлой встрече бразилец вышел в старте и провёл 75 минут.

Логичное решение от Карло:
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✅ 🏆🎾 14:40: Даниил Медведев (Россия) — Андрей Рублёв (Россия), Ханчжоу, финал — 7:5, 6:4

💬 Матч с текстовой трансляцией

Ханчжоу. Финал
29 сентября 2026, вторник. 14:40 МСК
Даниил Медведев
6
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		4
         
Андрей Рублёв
24
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Интрига: как сложится российский финал в Ханчжоу?

Даниил Медведев (№6 рейтинга) и Андрей Рублёв (№24) разыграют трофей на турнире серии ATP-250 в Ханчжоу. Счёт в противостоянии россиян 7-2 в пользу Даниила. В последний раз парни боролись в финале три года назад (Дубай, ATP-500). Тогда победа осталась за Медведевым.

Турнирная сетка Ханчжоу
Что в итоге:
Медведев — самый возрастной чемпион сезона! Он победил Рублёва в русском финале Ханчжоу Медведев — самый возрастной чемпион сезона! Он победил Рублёва в русском финале Ханчжоу
«Извини, что сегодня я хорошо подавал». Медведев и Рублёв зажгли на награждении в Ханчжоу
Фото
«Извини, что сегодня я хорошо подавал». Медведев и Рублёв зажгли на награждении в Ханчжоу

✅ ⚽️ 19:00: Россия — Иран, товарищеский матч — 2:0

💬 Матч с текстовой трансляцией

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
29 сентября 2026, вторник. 19:00 МСК
Россия
Окончен
2 : 0
Иран
1:0 Головин – 21'     2:0 Головин – 36'    

Интрига: команда Карпина снова обыграет Иран?

Сборная России наконец-то сыграет в сентябрьско-октябрьскую паузу. В Казани команда Валерия Карпина примет Иран. Ранее сборные пересекались уже дважды за последние три года. Были зафиксированы ничья (1:1 в 2023-м) и победа россиян (2:1 в 2025-м). Теперь нас ждёт уже третья игра с иранцами. Получится ли у команды Карпина одержать победу снова?

Что в итоге:
Голище Головина со штрафного в девятку! Есть победа России над участником ЧМ. Видео
Голище Головина со штрафного в девятку! Есть победа России над участником ЧМ. Видео

✅ 🎦 🏀 19:00: «Дубай» — «Барселона», регулярный чемпионат Евролиги, 2-й тур — 94:87

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Евролига . Регулярный чемпионат. 2-й тур
29 сентября 2026, вторник. 19:00 МСК
Дубай
Дубай, ОАЭ
Окончен
94 : 87
Барселона
Барселона, Испания
Дубай: Окобо, Бэйкон, Блоссомгейм, Минц, Дав. Бертанс, Кондич, Кабенгеле, Дьяките, Шенгелия, Райт, Петрушев, Уолкап
Барселона: Пантер, Гибсон, Мартин, Умуде, Робинсон, Брисуэла, Убаль, Нкамхуа, Нуньес, Бальцеровски, Минайя, Парра

Интрига: кто потерпит первое поражение?

«Дубай» и «Барселона» сыграли по матчу в новом сезоне Евролиги. Обе команды одержали победы в своих противостояниях. Клубы серьёзно изменились в межсезонье и планируют побороться за «Финал четырёх». Но сначала кто из них окажется сильнее в очной встрече?

Статистика Евролиги
Что в итоге:
25 очков Кевина Пантера не помогли «Барселоне» победить «Дубай» в матче Евролиги

✅ 🏒 19:30: ЦСКА — СКА, регулярный чемпионат КХЛ — 6:5

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 сентября 2026, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
6 : 5
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Атанасов (Бардаков, Плотников) – 05:24 (5x4)     1:1 Карнаухов (Костин, Нестеров) – 10:32 (5x5)     2:1 Коваленко (Гурьянов) – 13:46 (5x5)     2:2 Атанасов (Савиков, Голдобин) – 21:53 (5x4)     3:2 Коваленко (Гурьянов, Дроздов) – 22:14 (5x5)     3:3 Гримальди (Чебыкин, Мироманов) – 25:12 (5x5)     4:3 Карнаухов (Костин, Нестеров) – 37:58 (5x5)     5:3 Карнаухов (Замула, Дроздов) – 39:09 (5x5)     6:3 Бучельников (Дроздов) – 44:16 (5x5)     6:4 Дишковский (Романов, Сапего) – 46:00 (5x5)     6:5 Романов (Педан, Короткий) – 49:48 (5x5)    

Интрига: СКА одержит победу?

ЦСКА тяжело начал сезон, команда Никитина привычно испытывает трудности на старте чемпионата. Зато СКА сейчас в ударе. Подопечные Игоря Ларионова уже одержали несколько блестящих побед, а в последней игре сломили сопротивление «Барыса». У московских и питерских армейцев разные стили, кто навяжет свой?

Турнирная таблица КХЛ
Что в итоге:
Невероятное дерби в КХЛ! СКА забил ЦСКА пять голов, но всё равно проиграл
Видео
Невероятное дерби в КХЛ! СКА забил ЦСКА пять голов, но всё равно проиграл

✅ ⚽️ 21:45: Чехия — Англия, Лига наций УЕФА, лига A, группа 3, 2-й тур — 0:2

💬 Матч с текстовой трансляцией

Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 3. 2-й тур
29 сентября 2026, вторник. 21:45 МСК
Чехия
Окончен
0 : 2
Англия
0:1 Гордон – 47'     0:2 Кейн – 69'    
Удаления: Шульц – 23' / нет

Интрига: Англия одержит первую победу в новом розыгрыше Лиги наций?

Англия в первом матче новой Лиги наций уступила Испании (2:3). Теперь команда Томаса Тухеля встретится в гостях с Чехией. Хозяева предстоящего матча в 1-м туре потерпели поражение от Хорватии (1:2). Поэтому в предстоящей игре важно набрать три очка обеим командам. Если, конечно, они планируют выходить в плей-офф.

Статистика Лиги наций
Что в итоге:
Англию тащит игрок «Барселоны»! Но победить в Чехии помогло глупое удаление. Видео
Англию тащит игрок «Барселоны»! Но победить в Чехии помогло глупое удаление. Видео

✅ ⚽️ 21:45: Испания — Хорватия, Лига наций УЕФА, лига A, группа 3, 2-й тур — 4:1

💬 Матч с текстовой трансляцией

Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 3. 2-й тур
29 сентября 2026, вторник. 21:45 МСК
Испания
Окончен
4 : 1
Хорватия
1:0 Ямаль – 2'     1:1 Белё – 28'     2:1 Пубиль – 31'     3:1 Ямаль – 63'     4:1 Уильямс – 89'    

Интрига: Испания одержит ещё одну победу?

Испания продолжает своё доминирование. После победы на ЧМ-2026 команда Луиса де ла Фуэнте обыграла Англию в 1-м туре Лиги наций. Теперь испанцы примут на своём поле Хорватию. В последних трёх очных встречах победу неизменно одерживала Испания. В том числе — в финале Лиги наций в 2023 году. И сейчас команда де ла Фуэнте снова большой фаворит матча. Но, возможно, Хорватия преподнесёт сенсацию?

Статистика Лиги наций
Что в итоге:
Ямаль неудержим! Снова забил за Испанию на 2-й минуте, а потом издевательски отметил дубль
Ямаль неудержим! Снова забил за Испанию на 2-й минуте, а потом издевательски отметил дубль
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