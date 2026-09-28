Топ-события вторника: Россия — Иран, армейское дерби в КХЛ и битва Медведева с Рублёвым

Мощное 29 сентября: матчи Испании и Англии в Лиге наций, Евролига, Австралия — Бразилия, а также финал наших в Ханчжоу!

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Время в материале указано по Москве.

✅ ⚽️ 13:00: Австралия — Бразилия, товарищеский матч — 2:4

Интрига: как команды проведут второй очный матч подряд?

Сборные Бразилии и Австралии уже встречались несколько дней назад. Тогда команды сыграли между собой вничью — 1:1. Теперь их ждёт новая серия противостояния. Получится ли у бразильцев одержать победу на этот раз? Также интересно, появится ли на поле защитник «Зенита» Дуглас Сантос. В прошлой встрече бразилец вышел в старте и провёл 75 минут.

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✅ 🏆🎾 14:40: Даниил Медведев (Россия) — Андрей Рублёв (Россия), Ханчжоу, финал — 7:5, 6:4

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Интрига: как сложится российский финал в Ханчжоу?

Даниил Медведев (№6 рейтинга) и Андрей Рублёв (№24) разыграют трофей на турнире серии ATP-250 в Ханчжоу. Счёт в противостоянии россиян 7-2 в пользу Даниила. В последний раз парни боролись в финале три года назад (Дубай, ATP-500). Тогда победа осталась за Медведевым.

✅ ⚽️ 19:00: Россия — Иран, товарищеский матч — 2:0

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Интрига: команда Карпина снова обыграет Иран?

Сборная России наконец-то сыграет в сентябрьско-октябрьскую паузу. В Казани команда Валерия Карпина примет Иран. Ранее сборные пересекались уже дважды за последние три года. Были зафиксированы ничья (1:1 в 2023-м) и победа россиян (2:1 в 2025-м). Теперь нас ждёт уже третья игра с иранцами. Получится ли у команды Карпина одержать победу снова?

✅ 🎦 🏀 19:00: «Дубай» — «Барселона», регулярный чемпионат Евролиги, 2-й тур — 94:87

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Интрига: кто потерпит первое поражение?

«Дубай» и «Барселона» сыграли по матчу в новом сезоне Евролиги. Обе команды одержали победы в своих противостояниях. Клубы серьёзно изменились в межсезонье и планируют побороться за «Финал четырёх». Но сначала кто из них окажется сильнее в очной встрече?

✅ 🏒 19:30: ЦСКА — СКА, регулярный чемпионат КХЛ — 6:5

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Интрига: СКА одержит победу?

ЦСКА тяжело начал сезон, команда Никитина привычно испытывает трудности на старте чемпионата. Зато СКА сейчас в ударе. Подопечные Игоря Ларионова уже одержали несколько блестящих побед, а в последней игре сломили сопротивление «Барыса». У московских и питерских армейцев разные стили, кто навяжет свой?

✅ ⚽️ 21:45: Чехия — Англия, Лига наций УЕФА, лига A, группа 3, 2-й тур — 0:2

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Интрига: Англия одержит первую победу в новом розыгрыше Лиги наций?

Англия в первом матче новой Лиги наций уступила Испании (2:3). Теперь команда Томаса Тухеля встретится в гостях с Чехией. Хозяева предстоящего матча в 1-м туре потерпели поражение от Хорватии (1:2). Поэтому в предстоящей игре важно набрать три очка обеим командам. Если, конечно, они планируют выходить в плей-офф.

✅ ⚽️ 21:45: Испания — Хорватия, Лига наций УЕФА, лига A, группа 3, 2-й тур — 4:1

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Интрига: Испания одержит ещё одну победу?

Испания продолжает своё доминирование. После победы на ЧМ-2026 команда Луиса де ла Фуэнте обыграла Англию в 1-м туре Лиги наций. Теперь испанцы примут на своём поле Хорватию. В последних трёх очных встречах победу неизменно одерживала Испания. В том числе — в финале Лиги наций в 2023 году. И сейчас команда де ла Фуэнте снова большой фаворит матча. Но, возможно, Хорватия преподнесёт сенсацию?