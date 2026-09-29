Россия уверенно обыграла одну из лучших сборных Азии! У Головина — дубль

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Сборная России вернулась после долгой паузы. Соперником команды Валерия Карпина стал Иран, участник минувшего чемпионата мира.

Коротко напомним, как сборная России играла в этом году. Во время мартовской международной паузы собрали такой комплект результатов: победили Никарагуа, сыграли вничью с Мали. После окончания клубного сезона набор пополнился — в конце мая пришло поражение от Египта. Зато потом наша сборная разобралась с Буркина-Фасо и Тринидадом и Тобаго. Общий итог — пять матчей, девять забитых мячей, два пропущенных.

С самим Ираном за время отстранения сборная России встречалась дважды. В 2023-м сыграли вничью, а в прошлом году одолели с преимуществом в один мяч. На этот раз наша команда улучшила результат. Россия не только победила иранцев, но и сделала это с разницей в два мяча. Главный герой — оформивший дубль Александр Головин!