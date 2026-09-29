Россия уверенно обыграла одну из лучших сборных Азии! У Головина — дубль

Сборная России вернулась после долгой паузы. Соперником команды Валерия Карпина стал Иран, участник минувшего чемпионата мира.
Коротко напомним, как сборная России играла в этом году. Во время мартовской международной паузы собрали такой комплект результатов: победили Никарагуа, сыграли вничью с Мали. После окончания клубного сезона набор пополнился — в конце мая пришло поражение от Египта. Зато потом наша сборная разобралась с Буркина-Фасо и Тринидадом и Тобаго. Общий итог — пять матчей, девять забитых мячей, два пропущенных.
С самим Ираном за время отстранения сборная России встречалась дважды. В 2023-м сыграли вничью, а в прошлом году одолели с преимуществом в один мяч. На этот раз наша команда улучшила результат. Россия не только победила иранцев, но и сделала это с разницей в два мяча. Главный герой — оформивший дубль Александр Головин!
Итоги матча в Казани:
Россия — Иран — 2:0
Уверенная победа нашей команды благодаря дублю Головина в первом тайме.
Кисляк из хорошей позиции пробил выше ворот.
Четыре минуты добавлено ко второму тайму.
Дивеев из убойной позиции пробил во вратаря! Хотя всё равно в эпизоде раньше был офсайд.
Какой шикарный удар Садулаева! Но голкипер иранцев потащил из верхнего угла.
Приближается к концу встреча. Будет ещё хотя бы один гол?
Сначала судья назначил пенальти, но тут же отменил его из-за офсайда у Пруцева.
Садулаев и Бевеев вышли у нас на поле вместо Головина и Вахании.
Сейчас после углового Ирана наша команда убегала в контратаку. Игрок иранцев сорвал опасный выпад, за что получил жёлтую карточку.
Затяжная позиционная атака у сборной России была, но не получилось довести дело до удара. Зато ответный опасный выпад получили.
Миранчук и Пруцев вышли в составе сборной России вместо Облякова и Глушенкова.
Горбани сейчас попал в створ ворот России, но прямо в руки Сафонова пробил.
В последние минуты у нас не самая яркая игра. Иран чуть больше владеет мячом.
Тюкавин хороший удар нанёс! Вратарь переправил мяч над перекладиной.
Глушенков получил сейчас жёлтую карточку. Иран исполнит стандарт.
Перспективная атака у Ирана вышла, но наши защитники вынесли мяч на угловой.
Мелёхин сейчас решился на дальний удар, но не попал в створ.
Вернулись команды на поле и стартовал второй тайм.
Перерыв. Пока что побеждаем со счётом 2:0. Но ждём ещё голы!
Две минуты добавлено к первому тайму.
Подходит к концу первый тайм. Очень приятное впечатление оставляет сборная России, даже несмотря на не самый уверенный старт встречи.
Как Александр забил со штрафного
Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».
ДУБЛЬ ГОЛОВИНА! ГОЛ-КРАСАВЕЦ!
Вот это голасо от Саши! Прямым ударом со штрафного!
Продолжает команда Карпина владеть инициативой. Хороший отрезок выдаём.
Травма у игрока сборной Ирана: Эхсан Хаджсафи выйдет на поле вместо Мохаммада Мохеби.
Видео гола Головина
А вот как забил Александр.
Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».
ГОЛ! ГОЛОВИН!
Капитан сборной забивает! Батраков покатил на Головина, а Саша пробил точно низом в дальний угол.
Хорошо действует наша команда в защите. А что покажем в атаке?
Пошло дело! Продолжает давить наша команда.
А вот и наш ответ! Глушенков опасно приложился издали по воротам Ирана. Мяч рядом со штангой прошёл!
Пока что острее выглядят гости. Больше моментов и подходов у Ирана.
Азмун пробил по нашим воротам. А Сафонова забрал мяч в руки даже несмотря на рикошет.
Угловой у ворот Сафонова случился, но Иран ничего не создал после него.
Погнали! Стартовала встреча в Казани.
Прозвучали гимны Ирана и России, всё готово к старту встречи.
Концертная программа прошла на поле стадиона в Казани. Теперь ждём команды.
15 минут остаётся до старта матча! Вы готовы?
Встреча тренера и игрока!
Как вам комплект?
Ибрагимов сегодня не сыграет. Но разве это повод не говорить о нём?
Стартовый состав сборной России на матч с Ираном
Сафонов, Круговой, Мелёхин, Дивеев, Вахания, Батраков, Кисляк, Обляков, Головин, Тюкавин, Глушенков.
Футболисты сборной России Александр Головин и Александр Соболев обменялись колкостями, находясь в расположении национальной команды. Видео с диалогом футболистов в самолёте опубликовала пресс-служба сборной.
Соболев: Ещё есть места?
Головин: Места нет же тут, да? Пересядь.
Соболев: Уйти мне, Саша?
Головин: Да. Из сборной желательно.
Соболев: У нас новый диктатор в сборной, — обменялись репликами футболисты.
Кажется, в сборной ещё и вырисовывается потенциальная тройка полузащитников. Об этом рассказал Данил Пруцев.
«Смеялись. Я, Саша [Головин] и Наиль Умяров. Говорили про себя, что это будущее трио «Спартака». А по-серьезному насчет перехода, правда это все или нет, у него не спрашивал. В новостях слышали, подкалывали его.Хотел бы я, чтобы Головин перешел в «Спартак»? Это Саше решать. Но такому игроку, такого уровня я был бы рад. Может, он действительно захочет вернуться в Россию. Может, правда перейдет в «Спартак». Был бы рад видеть его в команде, да», — приводит слова Пруцева «Комсомольская правда».
Игрок сборной России Данил Круговой верит, что у него будет возможность сыграть за национальную команду на крупных международных турнирах.
«Мы продолжаем надеяться, верить. Конечно, очень хотелось бы сыграть и проявить себя. Неважно, в 31 год или в другом возрасте. Вот у Дугласа Сантоса, кстати, получилось. В сборную Бразилии не вызывался, а, как оказалось, его пик в 31 год в сборной настал, он достойно играл, хорошо показал себя на чемпионате мира. Поэтому я верю и надеюсь, что нас услышат», — приводит слова Кругового ТАСС.
Но есть и плохие новости: Народный артист России Александр Серов из-за болезни не сможет выступить после товарищеского матча сборных России и Ирана, сообщает пресс-служба РФС. Так что в качестве номера закрытия Российский футбольный союз выбрал композицию «Ты узнаешь ее из тысячи» в исполнении лауреатов первой «Фабрики звезд» группы «Корни».
Интересный факт: на товарищеский матч Россия — Иран реализовано более 37 тысяч билетов. Игра пройдёт в Казани и, похоже, нас ждёт аншлаг.
Кстати, матч сборной России сегодня можно будет увидеть на Первом канале. Впервые за долгое время. Вот как Карпин и Сафонов отреагировали на эту новость.
Валерий Карпин: Исторически сборная России всегда играла на Первом канале, и сейчас происходит возвращение. Думаю, это правильно. Охват аудитории будет больше, а значит, возрастёт и ответственность – как у футболистов, так и у тренерского штаба. Матч будут смотреть не только те, кто постоянно следит за футболом, знает всех игроков сборной и тренерский штаб, но и люди, которые не так пристально следят за чемпионатами России или Франции. Думаю, им тоже будет интересно. Поэтому, помимо победы, для нас важно показать себя с хорошей стороны перед такой большой аудиторией».
Матвей Сафонов: Конечно, это добавляет ответственности. Завтра матч посмотрят в том числе те, кто не следит за сборной регулярно. Мы должны продолжать показывать хороший футбол и хорошие результаты. Я с детства смотрел матчи сборной именно на Первом канале, поэтому для меня это в каком-то смысле возвращение к норме и немного в детство. Очень приятно, что завтра матч будет показан на Первом, — приводит слова Сафонова и Карпина официальный сайт РФС.
Инфантино и его политика уже давно приравнивается к противостоянию. Новый виток скандалов в нашем материале.
Всего Россия и Иран провели четыре матча. И ни в одном из них не забивалось больше трёх голов. Два последних матча прошло уже после отстранения. В 2023-м сыграли в Иране, матч закончился вничью. А в 2025-м уже в России, где команда Карпина победила со счётом 2:1.
Как Иран изменился после ЧМ-2026? А как изменился с момента последней встречи с Россией? Что нам вообще ждать? Все ответы в этом материале.
Всем привет. Сборная России тренировалась больше недели. Всё для того, чтобы хорошенько подготовиться к игре с Ираном, которая пройдёт сегодня и начнётся в 19.00. А мы проведём онлайн-трансляцию этого поединка.