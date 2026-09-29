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Россия — Иран: прямая онлайн-трансляция товарищеского матча сборных, где смотреть, составы, 29 сентября 2026

Россия уверенно обыграла одну из лучших сборных Азии! У Головина — дубль
Дмитрий Зимин Никита Паглазов
,
Россия — Иран. LIVE
Комментарии
Вторая подряд победа над Ираном.
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Сборная России вернулась после долгой паузы. Соперником команды Валерия Карпина стал Иран, участник минувшего чемпионата мира.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
29 сентября 2026, вторник. 19:00 МСК
Россия
Окончен
2 : 0
Иран
1:0 Головин – 21'     2:0 Головин – 36'    

Коротко напомним, как сборная России играла в этом году. Во время мартовской международной паузы собрали такой комплект результатов: победили Никарагуа, сыграли вничью с Мали. После окончания клубного сезона набор пополнился — в конце мая пришло поражение от Египта. Зато потом наша сборная разобралась с Буркина-Фасо и Тринидадом и Тобаго. Общий итог — пять матчей, девять забитых мячей, два пропущенных.

С самим Ираном за время отстранения сборная России встречалась дважды. В 2023-м сыграли вничью, а в прошлом году одолели с преимуществом в один мяч. На этот раз наша команда улучшила результат. Россия не только победила иранцев, но и сделала это с разницей в два мяча. Главный герой — оформивший дубль Александр Головин!

Россия — Иран — 2:0 ДУБЛЬ ГОЛОВИНА! ГОЛ-КРАСАВЕЦ! ГОЛ! ГОЛОВИН! Стартовый состав сборной России на матч с Ираном
21:23 Никита Паглазов

Итоги матча в Казани:

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21:01 Никита Паглазов

Россия — Иран — 2:0

Уверенная победа нашей команды благодаря дублю Головина в первом тайме.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
29 сентября 2026, вторник. 19:00 МСК
Россия
Окончен
2 : 0
Иран
1:0 Головин – 21'     2:0 Головин – 36'    
21:00 Никита Паглазов

Кисляк из хорошей позиции пробил выше ворот.

20:58 Никита Паглазов

Четыре минуты добавлено ко второму тайму.

20:57 Никита Паглазов

Дивеев из убойной позиции пробил во вратаря! Хотя всё равно в эпизоде раньше был офсайд.

20:56 Никита Паглазов

Какой шикарный удар Садулаева! Но голкипер иранцев потащил из верхнего угла.

20:55 Никита Паглазов

Приближается к концу встреча. Будет ещё хотя бы один гол?

20:53 Никита Паглазов

Сначала судья назначил пенальти, но тут же отменил его из-за офсайда у Пруцева.

20:51 Никита Паглазов

Садулаев и Бевеев вышли у нас на поле вместо Головина и Вахании.

20:45 Никита Паглазов

Сейчас после углового Ирана наша команда убегала в контратаку. Игрок иранцев сорвал опасный выпад, за что получил жёлтую карточку.

20:38 Никита Паглазов

Затяжная позиционная атака у сборной России была, но не получилось довести дело до удара. Зато ответный опасный выпад получили.

20:32 Никита Паглазов

Миранчук и Пруцев вышли в составе сборной России вместо Облякова и Глушенкова.

20:31 Никита Паглазов

Горбани сейчас попал в створ ворот России, но прямо в руки Сафонова пробил.

20:30 Никита Паглазов

В последние минуты у нас не самая яркая игра. Иран чуть больше владеет мячом.

20:25 Никита Паглазов

Тюкавин хороший удар нанёс! Вратарь переправил мяч над перекладиной.

20:22 Никита Паглазов

Глушенков получил сейчас жёлтую карточку. Иран исполнит стандарт.

20:16 Никита Паглазов

Перспективная атака у Ирана вышла, но наши защитники вынесли мяч на угловой.

20:14 Никита Паглазов

Мелёхин сейчас решился на дальний удар, но не попал в створ.

20:13 Никита Паглазов

Вернулись команды на поле и стартовал второй тайм.

19:55 Никита Паглазов

Перерыв. Пока что побеждаем со счётом 2:0. Но ждём ещё голы!

19:53 Никита Паглазов

Две минуты добавлено к первому тайму.

19:52 Никита Паглазов

Подходит к концу первый тайм. Очень приятное впечатление оставляет сборная России, даже несмотря на не самый уверенный старт встречи.

19:48 Никита Паглазов

Как Александр забил со штрафного

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

19:44 Никита Паглазов

ДУБЛЬ ГОЛОВИНА! ГОЛ-КРАСАВЕЦ!

Вот это голасо от Саши! Прямым ударом со штрафного!

19:40 Никита Паглазов

Продолжает команда Карпина владеть инициативой. Хороший отрезок выдаём.

19:35 Никита Паглазов

Травма у игрока сборной Ирана: Эхсан Хаджсафи выйдет на поле вместо Мохаммада Мохеби.

19:33 Никита Паглазов

Видео гола Головина

А вот как забил Александр.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

19:29 Никита Паглазов

ГОЛ! ГОЛОВИН!

Капитан сборной забивает! Батраков покатил на Головина, а Саша пробил точно низом в дальний угол.

19:28 Никита Паглазов

Хорошо действует наша команда в защите. А что покажем в атаке?

19:22 Никита Паглазов

Пошло дело! Продолжает давить наша команда.

19:20 Никита Паглазов

А вот и наш ответ! Глушенков опасно приложился издали по воротам Ирана. Мяч рядом со штангой прошёл!

19:18 Никита Паглазов

Пока что острее выглядят гости. Больше моментов и подходов у Ирана.

19:14 Никита Паглазов

Азмун пробил по нашим воротам. А Сафонова забрал мяч в руки даже несмотря на рикошет.

19:11 Никита Паглазов

Угловой у ворот Сафонова случился, но Иран ничего не создал после него.

19:08 Никита Паглазов

Погнали! Стартовала встреча в Казани.

19:03 Никита Паглазов

Прозвучали гимны Ирана и России, всё готово к старту встречи.

18:59 Никита Паглазов

Концертная программа прошла на поле стадиона в Казани. Теперь ждём команды.

18:46 Никита Паглазов

15 минут остаётся до старта матча! Вы готовы?

18:14 Никита Паглазов

Встреча тренера и игрока!

17:38 Никита Паглазов

Как вам комплект?

17:37 Никита Паглазов

Ибрагимов сегодня не сыграет. Но разве это повод не говорить о нём?

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17:33 Никита Паглазов

Стартовый состав сборной России на матч с Ираном

Сафонов, Круговой, Мелёхин, Дивеев, Вахания, Батраков, Кисляк, Обляков, Головин, Тюкавин, Глушенков.

16:35 Дмитрий Зимин

Футболисты сборной России Александр Головин и Александр Соболев обменялись колкостями, находясь в расположении национальной команды. Видео с диалогом футболистов в самолёте опубликовала пресс-служба сборной.

Соболев: Ещё есть места?
Головин: Места нет же тут, да? Пересядь.

Соболев: Уйти мне, Саша?
Головин: Да. Из сборной желательно.

Соболев: У нас новый диктатор в сборной, — обменялись репликами футболисты.

16:34 Дмитрий Зимин

Кажется, в сборной ещё и вырисовывается потенциальная тройка полузащитников. Об этом рассказал Данил Пруцев.

«Смеялись. Я, Саша [Головин] и Наиль Умяров. Говорили про себя, что это будущее трио «Спартака». А по-серьезному насчет перехода, правда это все или нет, у него не спрашивал. В новостях слышали, подкалывали его.Хотел бы я, чтобы Головин перешел в «Спартак»? Это Саше решать. Но такому игроку, такого уровня я был бы рад. Может, он действительно захочет вернуться в Россию. Может, правда перейдет в «Спартак». Был бы рад видеть его в команде, да», — приводит слова Пруцева «Комсомольская правда».

15:01 Дмитрий Зимин

Игрок сборной России Данил Круговой верит, что у него будет возможность сыграть за национальную команду на крупных международных турнирах.

«Мы продолжаем надеяться, верить. Конечно, очень хотелось бы сыграть и проявить себя. Неважно, в 31 год или в другом возрасте. Вот у Дугласа Сантоса, кстати, получилось. В сборную Бразилии не вызывался, а, как оказалось, его пик в 31 год в сборной настал, он достойно играл, хорошо показал себя на чемпионате мира. Поэтому я верю и надеюсь, что нас услышат», — приводит слова Кругового ТАСС.

14:49 Дмитрий Зимин

Но есть и плохие новости: Народный артист России Александр Серов из-за болезни не сможет выступить после товарищеского матча сборных России и Ирана, сообщает пресс-служба РФС. Так что в качестве номера закрытия Российский футбольный союз выбрал композицию «Ты узнаешь ее из тысячи» в исполнении лауреатов первой «Фабрики звезд» группы «Корни».

14:41 Дмитрий Зимин

Интересный факт: на товарищеский матч Россия — Иран реализовано более 37 тысяч билетов. Игра пройдёт в Казани и, похоже, нас ждёт аншлаг.

13:59 Дмитрий Зимин

Кстати, вы могли забыть, но на каждый матч сборной России создаётся отдельная капитанская повязка. С какой выйдет на поле Александр Головин? Ответ ниже

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12:18 Дмитрий Зимин

Кстати, матч сборной России сегодня можно будет увидеть на Первом канале. Впервые за долгое время. Вот как Карпин и Сафонов отреагировали на эту новость.

Валерий Карпин: Исторически сборная России всегда играла на Первом канале, и сейчас происходит возвращение. Думаю, это правильно. Охват аудитории будет больше, а значит, возрастёт и ответственность – как у футболистов, так и у тренерского штаба. Матч будут смотреть не только те, кто постоянно следит за футболом, знает всех игроков сборной и тренерский штаб, но и люди, которые не так пристально следят за чемпионатами России или Франции. Думаю, им тоже будет интересно. Поэтому, помимо победы, для нас важно показать себя с хорошей стороны перед такой большой аудиторией».

Матвей Сафонов: Конечно, это добавляет ответственности. Завтра матч посмотрят в том числе те, кто не следит за сборной регулярно. Мы должны продолжать показывать хороший футбол и хорошие результаты. Я с детства смотрел матчи сборной именно на Первом канале, поэтому для меня это в каком-то смысле возвращение к норме и немного в детство. Очень приятно, что завтра матч будет показан на Первом, — приводит слова Сафонова и Карпина официальный сайт РФС.

11:46 Дмитрий Зимин

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11:45 Дмитрий Зимин

Всего Россия и Иран провели четыре матча. И ни в одном из них не забивалось больше трёх голов. Два последних матча прошло уже после отстранения. В 2023-м сыграли в Иране, матч закончился вничью. А в 2025-м уже в России, где команда Карпина победила со счётом 2:1.

10:53 Дмитрий Зимин

Как Иран изменился после ЧМ-2026? А как изменился с момента последней встречи с Россией? Что нам вообще ждать? Все ответы в этом материале.

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10:51 Дмитрий Зимин

Всем привет. Сборная России тренировалась больше недели. Всё для того, чтобы хорошенько подготовиться к игре с Ираном, которая пройдёт сегодня и начнётся в 19.00. А мы проведём онлайн-трансляцию этого поединка.

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