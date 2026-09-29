Что за соперник ждёт сборную России? Иран вернул Азмуна, но тренера жёстко критикуют

Сегодня команды встретятся в Казани. Там они уже играли друг с другом в 2017-м.

Пауза в Альфа-Банк РПЛ растянулась уже на полторы недели, а сборная России готовится провести только первый осенний матч. Сегодня, 29 сентября, она встретится в Казани с Ираном, который летом ездил на чемпионат мира.

Как Иран выступил на ЧМ-2026

Амир Галенои сохранил пост главного тренера сборной Ирана, несмотря на то что команда не вышла в плей-офф ЧМ-2026. С одной стороны, она никогда до этого и не преодолевала барьер группового этапа. С другой — на прошедшем ЧМ в плей-офф попадали сразу 32 сборные, а не 16, как раньше. Удивительная история: Иран ни разу не проиграл в группе, но всё равно не пробился в плей-офф. По сути, всё решила разница мячей, которая оказалась лучше у Сенегала.

Сборная Ирана на ЧМ-2026 Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

На групповом этапе Иран поделил очки с Новой Зеландией (2:2), Бельгией (0:0) и Египтом (1:1). В 3-м туре азиатской сборной точно хватило бы победы для выхода в 1/16 финала. Иранцы забили в добавленное время и отпраздновали успех всей командой. А потом в дело вмешалась бездушная система VAR: Шоджа Халилзаде всё-таки залез в офсайд на полстопы. Гол, естественно, отменили. Почти сразу после этого экс-футболист РПЛ Саид Эззатоллахи зарядил мячом в перекладину.

Ирану действительно не повезло. Не хватило совсем чуть-чуть для прохода в плей-офф. К примеру, сборная Кабо-Верде оказалась в 1/16 финала, хотя тоже не одержала ни одной победы (все три матча с участием команды завершились ничьей). Но африканцы заняли второе место в группе, а Иран — только третье. Далее пришлось смотреть на дополнительные показатели, и вот по ним азиатская сборная пролетела мимо плей-офф.

На кого стоит обратить внимание в составе сборной Ирана

Сразу бросается в глаза наличие в заявке команды Сердара Азмуна. Экс-нападающий «Рубина», «Ростова» и «Зенита» не играл на чемпионате мира. В марте издание The Guardian сообщило, что форварда не вызвали в сборную из-за фото с правителем Дубая. Этот снимок вызвал большой резонанс на фоне ухудшения отношений между Ираном и ОАЭ. Позднее издание Fars сообщило, что у Азмуна могут конфисковать имущество на родине из-за подозрений в связях с правительством США.

Сердар не поехал на ЧМ-2026, но его включили в состав на сентябрьские матчи с Узбекистаном и Россией. В связи с этим Азмун опубликовал пост в социальных сетях: «С 2014 года по сегодняшний день я пережил многое в футболке сборной. Никогда не чувствовал себя отлучённым от команды, даже когда не был с ней. Моё сердце болело за сборную и жаждало услышать национальный гимн перед началом игры. Когда я узнал, что меня снова пригласили, испытал радость, как в первый раз. Я не злюсь ни на кого. Мне нечего доказывать. Просто рад, что у меня снова есть возможность бороться за страну, которую люблю всем сердцем. Я скучал. И я вернулся!»

Сердар Азмун Фото: Lintao Zhang/Getty Images

После прибытия в Казань Азмун вместе со своей сборной посетил расположение «Рубина». Там Сердар выступал с 2013-го по 2016-й, а также в 2017 и 2018 годах. Сейчас форвард представляет клуб «Шабаб Аль-Ахли» из Дубая. В Казань приехал и нападающий Мехди Тареми, у которого есть опыт игры в составе «Интера», «Порту» и «Олимпиакоса». Сейчас он бегает за «Аль-Васл» из ОАЭ. Есть в списке и 36-летний защитник Рамин Резаян, который отлично показал себя на чемпионате мира. Там он забил два мяча и отдал один результативный пас, то есть поучаствовал во всех голах сборной Ирана на турнире.

«Азмун и Тареми очень важны для сборной Ирана, — сказал тренер иранской команды Галенои на пресс-конференции перед матчем. — Присутствие каждого из них в команде — позитивная ситуация для нас. Сердар не смог сыграть на чемпионате мира, но теперь мы очень рады, что он вернулся. Мы сможем использовать опыт Азмуна — надеюсь, он хорошо подготовится, чтобы принять участие в Кубке Азии».

В прошедшем товарищеском матче с Узбекистаном (1:3) на поле выходили сразу несколько футболистов с опытом игры в РПЛ. Мохаммад Мохеби сейчас числится в хорватской «Риеке», а с 2023-го по 2026-й играл за «Ростов». Эззатоллахи представлял «Анжи» и «Ростов», а теперь бегает в ОАЭ за тот же «Шабаб Аль-Ахли». Экс-футболист «Оренбурга» Мохаммад Горбани приехал в сборную как игрок «Аль-Вахды» из Абу-Даби.

Почему в Иране недовольны главным тренером

Кстати, в Иране раскритиковали главного тренера сборной после товарняка с Узбекистаном. Осенние матчи рассматривают как часть важной подготовки к Кубку Азии, который стартует в начале 2027 года. Ниже — статья из издания Tehran Times.

«Сборная Ирана под руководством Амира Галенои обыграла Узбекистан лишь однажды в восьми последних встречах и потерпела за этот период три поражения. Соперник, безусловно, добился значительного прогресса за последние годы, однако эту команду всё ещё не относят к числу традиционных азиатских грандов.

Несмотря на неутешительные результаты, Федерация футбола Ирана решила продолжить сотрудничество с Галенои. Это решение было принято после того, как сборная упустила исторический шанс на чемпионате мира и не вышла плей-офф. Впрочем, выступление команды всё же было признано успешным, поскольку Иран прошёл турнир без единого поражения. Тем не менее трудно расценивать это иначе, кроме как упущенную возможность.

Ещё недавно Иран превосходил такие команды, как Узбекистан. Сегодня же победы в матчах с этими соперниками даются всё труднее. Галенои обещал омолодить состав и создать команду с прицелом на будущее. Однако мы по-прежнему видим в заявке опытных игроков. Вряд ли это верный путь для иранского футбола. Без кардинальной смены подхода будущее сборной может стать всё более неопределённым».

Амир Галенои (в центре) Фото: Richard Heathcote/Getty Images

Как раньше сборная России играла с Ираном

Ранее соперники рубились друг с другом четыре раза. Каждая команда одержала по одной победе. В 2011 году российская сборная уступила сопернику (0:1) на нейтральном поле в ОАЭ. Поражение получилось максимально обидным — Иран забил единственный мяч на 90-й минуте. В 2017 году соперники встретились в Казани. Азмун вывел гостей вперёд, на что команда Станислава Черчесова ответила голом Дмитрия Полоза.

Алиреза Джаханбакш попадает в голову Виктору Мелёхину в октябре 2025 года Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Два последних матча с иранцами российская сборная провела под руководством Валерия Карпина. В 2023-м встреча в Тегеране завершилась со счётом 1:1. Оба гола — следствие ударов с 11-метровой отметки. Антон Миранчук огорчил хозяев, а Тареми — гостей. В 2025 году россияне одолели азиатскую команду в Волгограде (2:1) благодаря голам Дмитрия Воробьёва и Алексея Батракова. Виктору Мелёхину в том матче разорвали ухо — Алиреза Джаханбакш заехал сопернику ногой по голове.