«Сити» обязаны жёстко наказать. Но для АПЛ нет хорошего выхода

«Манчестер Сити» признан виновным по 114 из 115 обвинений, связанных с нарушением правил финансового фэйр-плей. Пока что клуб подал апелляцию на решение комиссии АПЛ. Однако маловероятно, что наказания удастся избежать. Какие именно санкции будут наложены на «Сити» – самая важная тема обсуждений.

Нарушения со стороны клуба зафиксированы в период с 2009 по 2023 год.

54 случая связаны с непредставлением точной финансовой информации за период с сезона-2009/2010 по сезон-2017/2018.

14 – с непредставлением точных сведений о выплатах игрокам и тренерам за тот же период.

Пять – с несоблюдением правил УЕФА в период с сезона-2013/2014 по сезон-2017/2018.

Семь – с нарушением правил АПЛ в отношении рентабельности и финансовой устойчивости в период с сезона-2015/2016 по сезон-2017/2018.

35 – с отказом от сотрудничества в ходе расследования в период с 2018 по 2023 год.

Именно в это время «Манчестер Сити» и превращался из английского середняка в мирового гранда под управлением City Football Group. Получается, что фундамент проекта сделан с огромными нарушениями.

Шейх Мансур Фото: Martin Rickett/Getty Images

Выходит, «Манчестер Сити» – «мыльный пузырь»? В 1999 году такой метафорой Василий Уткин наградил «Манчестер Юнайтед». Но сейчас этот статус больше подходит другому клубу из Манчестера. А ведь за время после покупки «Сити» шейхами из ОАЭ они восемь раз взяли АПЛ, а также становились победителями Лиги чемпионов, четыре раза брали Кубок Англии и семь – Кубок лиги. Фактически это самый успешный клуб страны за последние 15 лет.

И все эти победы оказались с нюансом. А английская Премьер-лига стала самым конкурентным и сильным чемпионатом в мире отчасти из-за успешности проекта «Манчестер Сити». Логично, что болельщики других топ-клубов АПЛ мочат конкурента. Фанаты «МЮ», «Арсенала», «Ливерпуля», «Челси» и других команд хотят, чтобы «Сити» отправился в низшие дивизионы, заплатил огромный штраф и лишился трофеев. Кстати, тогда их конкуренты так распределят победы в АПЛ:

сезон-2011/2012: «Манчестер Юнайтед»;

сезон-2013/2014: «Ливерпуль»;

сезон-2017/2018: «Манчестер Юнайтед»;

сезон-2018/2019: «Ливерпуль»;

сезон-2020/2021: «Манчестер Юнайтед»;

сезон-2021/2022: «Ливерпуль»;

сезон-2022/2023: «Арсенал».

Игроки «Сити» с трофеем АПЛ Фото: Michael Regan/Getty Images

Это же касается побед в Кубке Англии и Кубке лиги. Конечно, чего бы не требовать «крови»! Тут и новые трофеи подоспеют. И всё это вполне оправданно. Без финансовых махинаций в «Манчестер Сити» не было бы такого количества звёзд, как следствие – титулов.

Однако всё гораздо сложнее. Уничтожить «Манчестер Сити» = выстрелить себе в ногу. Почему? Тогда АПЛ лишится фактически своего главного клуба последних лет. Также вопрос касается более масштабных дел, чем просто футбол. Серьёзные санкции в отношении «Манчестер Сити» сильно ударят по отношениям ОАЭ и Великобритании. Эмираты инвестируют огромные средства в британскую экономику. И если одну из любимых игрушек шейхов сломают, то вряд ли это их обрадует.

Хотя и отделаться банальным штрафом не получится. «Эвертон» лишали очков всего за одно нарушение финансового фэйр-плей. При этом клуб давно не претендует на серьёзные места в АПЛ. Тут же – многократный чемпион с не менее многократными нарушениями. Да и в случае мягких санкций к чемпионату Англии прилипнет имидж коррумпированной лиги, где богатым можно всё. Какое решение ни прими – хорошо не будет.

Родри экс-полузащитник «Манчестер Сити» «Для нас, игроков, всё не так, как для вас, болельщиков. Я понимаю все мнения и что сейчас это громкая новость. Но мы всегда стараемся мыслить позитивно, каждый день находясь в клубе со всеми людьми, которые упорно трудились все эти годы ради успеха. Это не только Пеп Гвардиола и игроки, но и все, от владельцев до персонала клуба. То, что они сделали, никто у клуба не отнимет. Это не купить за деньги. Этого можно только достичь благодаря старанию, совместной работе плечом к плечу, изо дня в день. За эти годы мы многого добились. И я могу с уверенностью сказать, что всё это было заслуженно, ведь мы пережили одну из лучших эпох в английском футболе».



Даже если отобрать трофеи у «Манчестер Сити», память о победах у болельщиков и игроков вряд ли заберёшь. Да и в общем сознании это будут именно их титулы, пусть и с пониманием, что они выиграны при помощи финансовых махинаций. И насколько фанаты «МЮ» или «Ливерпуля» будут рады золоту АПЛ в сезоне, где по факту они стали вторыми? Вопрос открытый.

Нужно ли наказать «Манчестер Сити»? Конечно. Строго? Вне всяких сомнений. Но даже клубам-конкурентам такие судебные трофеи особой радости не принесут. Да и ссылка «Сити» в условный четвёртый дивизион вряд ли сделает АПЛ лучше. А вот многомиллионные штрафы и снятие очков в нынешнем/будущем сезоне – куда более логичный расклад.

Ждём эпохальное решение от АПЛ. Которое при любом исходе подвергнется масштабной критике.