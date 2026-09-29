15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Манчестер Сити обвинили в 114 нарушениях финансового фэйр-плей АПЛ, какие последствия, санкции, мнение, заберут ли титулы

«Сити» обязаны жёстко наказать. Но для АПЛ нет хорошего выхода
Никита Паглазов
«Сити» обвинили в нарушениях финансового фэйр-плей
Комментарии
Лишать команду трофеев — безумие. Однако и обычным штрафом отделаться нельзя.

«Манчестер Сити» признан виновным по 114 из 115 обвинений, связанных с нарушением правил финансового фэйр-плей. Пока что клуб подал апелляцию на решение комиссии АПЛ. Однако маловероятно, что наказания удастся избежать. Какие именно санкции будут наложены на «Сити» – самая важная тема обсуждений.

ФК Манчестер Сити Подробнее

Нарушения со стороны клуба зафиксированы в период с 2009 по 2023 год.

  • 54 случая связаны с непредставлением точной финансовой информации за период с сезона-2009/2010 по сезон-2017/2018.
  • 14 – с непредставлением точных сведений о выплатах игрокам и тренерам за тот же период.
  • Пять – с несоблюдением правил УЕФА в период с сезона-2013/2014 по сезон-2017/2018.
  • Семь – с нарушением правил АПЛ в отношении рентабельности и финансовой устойчивости в период с сезона-2015/2016 по сезон-2017/2018.
  • 35 – с отказом от сотрудничества в ходе расследования в период с 2018 по 2023 год.

Именно в это время «Манчестер Сити» и превращался из английского середняка в мирового гранда под управлением City Football Group. Получается, что фундамент проекта сделан с огромными нарушениями.

Шейх Мансур

Шейх Мансур

Фото: Martin Rickett/Getty Images

Выходит, «Манчестер Сити» – «мыльный пузырь»? В 1999 году такой метафорой Василий Уткин наградил «Манчестер Юнайтед». Но сейчас этот статус больше подходит другому клубу из Манчестера. А ведь за время после покупки «Сити» шейхами из ОАЭ они восемь раз взяли АПЛ, а также становились победителями Лиги чемпионов, четыре раза брали Кубок Англии и семь – Кубок лиги. Фактически это самый успешный клуб страны за последние 15 лет.

И все эти победы оказались с нюансом. А английская Премьер-лига стала самым конкурентным и сильным чемпионатом в мире отчасти из-за успешности проекта «Манчестер Сити». Логично, что болельщики других топ-клубов АПЛ мочат конкурента. Фанаты «МЮ», «Арсенала», «Ливерпуля», «Челси» и других команд хотят, чтобы «Сити» отправился в низшие дивизионы, заплатил огромный штраф и лишился трофеев. Кстати, тогда их конкуренты так распределят победы в АПЛ:

  • сезон-2011/2012: «Манчестер Юнайтед»;
  • сезон-2013/2014: «Ливерпуль»;
  • сезон-2017/2018: «Манчестер Юнайтед»;
  • сезон-2018/2019: «Ливерпуль»;
  • сезон-2020/2021: «Манчестер Юнайтед»;
  • сезон-2021/2022: «Ливерпуль»;
  • сезон-2022/2023: «Арсенал».
Игроки «Сити» с трофеем АПЛ

Игроки «Сити» с трофеем АПЛ

Фото: Michael Regan/Getty Images

Это же касается побед в Кубке Англии и Кубке лиги. Конечно, чего бы не требовать «крови»! Тут и новые трофеи подоспеют. И всё это вполне оправданно. Без финансовых махинаций в «Манчестер Сити» не было бы такого количества звёзд, как следствие – титулов.

Однако всё гораздо сложнее. Уничтожить «Манчестер Сити» = выстрелить себе в ногу. Почему? Тогда АПЛ лишится фактически своего главного клуба последних лет. Также вопрос касается более масштабных дел, чем просто футбол. Серьёзные санкции в отношении «Манчестер Сити» сильно ударят по отношениям ОАЭ и Великобритании. Эмираты инвестируют огромные средства в британскую экономику. И если одну из любимых игрушек шейхов сломают, то вряд ли это их обрадует.

Хронология разбирательств в отношении «Сити»:
«Сити» реально могут выкинуть из АПЛ и лишить трофеев? Полный разбор войны клуба с лигой
«Сити» реально могут выкинуть из АПЛ и лишить трофеев? Полный разбор войны клуба с лигой

Хотя и отделаться банальным штрафом не получится. «Эвертон» лишали очков всего за одно нарушение финансового фэйр-плей. При этом клуб давно не претендует на серьёзные места в АПЛ. Тут же – многократный чемпион с не менее многократными нарушениями. Да и в случае мягких санкций к чемпионату Англии прилипнет имидж коррумпированной лиги, где богатым можно всё. Какое решение ни прими – хорошо не будет.

Родри
Родри
экс-полузащитник «Манчестер Сити»

«Для нас, игроков, всё не так, как для вас, болельщиков. Я понимаю все мнения и что сейчас это громкая новость. Но мы всегда стараемся мыслить позитивно, каждый день находясь в клубе со всеми людьми, которые упорно трудились все эти годы ради успеха. Это не только Пеп Гвардиола и игроки, но и все, от владельцев до персонала клуба. То, что они сделали, никто у клуба не отнимет. Это не купить за деньги. Этого можно только достичь благодаря старанию, совместной работе плечом к плечу, изо дня в день. За эти годы мы многого добились. И я могу с уверенностью сказать, что всё это было заслуженно, ведь мы пережили одну из лучших эпох в английском футболе».

Даже если отобрать трофеи у «Манчестер Сити», память о победах у болельщиков и игроков вряд ли заберёшь. Да и в общем сознании это будут именно их титулы, пусть и с пониманием, что они выиграны при помощи финансовых махинаций. И насколько фанаты «МЮ» или «Ливерпуля» будут рады золоту АПЛ в сезоне, где по факту они стали вторыми? Вопрос открытый.

Нужно ли наказать «Манчестер Сити»? Конечно. Строго? Вне всяких сомнений. Но даже клубам-конкурентам такие судебные трофеи особой радости не принесут. Да и ссылка «Сити» в условный четвёртый дивизион вряд ли сделает АПЛ лучше. А вот многомиллионные штрафы и снятие очков в нынешнем/будущем сезоне – куда более логичный расклад.

Ждём эпохальное решение от АПЛ. Которое при любом исходе подвергнется масштабной критике.

На каком месте «Сити» в нынешнем сезоне? Таблица АПЛ
С кем дальше «Сити» предстоят матчи в чемпионате? Календарь АПЛ
Следим за новостями о деле в онлайне:
АПЛ выдвинула обвинения против «Сити»! Как клуб накажут за финансовые нарушения? LIVE
Live
АПЛ выдвинула обвинения против «Сити»! Как клуб накажут за финансовые нарушения? LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android