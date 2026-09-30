«Самый важный разоблачитель». Человек, который испортил жизнь «Манчестер Сити»

Руй Пинту пережил два судебных процесса в Португалии. На один из них он приходил в бронежилете.

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Имя 37-летнего Руя Пинту связано с «Манчестер Сити». Его можно назвать информатором, чьи разоблачения привели к расследованию в отношении английского клуба. Кто-то считает Пинту преступником и бандитом с ноутбуком. Для других он герой и борец за справедливость.

Как Пинту повлиял на расследование в отношении «Манчестер Сити»

Руй Пинту — человек, который стоит за проектом Football Leaks. Он создал этот сайт и заливал туда разнообразные секретные документы и внутреннюю переписку футбольных клубов. Сам Пинту не считает себя хакером. Адвокаты называют его «великим европейским информатором», однако в Португалии Пинту осудили за попытку вымогательства.

Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал серию разоблачительных материалов на основе информации от Пинту. «Манчестер Сити» на собственном опыте убедился в серьёзности последствий действий Руя. Публикация документов и электронной переписки спровоцировала расследование УЕФА, которое в итоге привело к отстранению «Сити» от еврокубков на два сезона. Правда, чуть позже Спортивный арбитражный суд отменил это наказание.

Недавно стало известно, что независимая комиссия признала «Манчестер Сити» виновным в 114 случаях нарушения финансовых правил. Какими точно будут санкции, пока непонятно, а сам клуб планирует подать апелляцию. 29 сентября АПЛ подтвердила факт обвинения.

«Взрывоопасное дело», — такой пост Пинту опубликовал в социальных сетях в 2024 году. Именно так он охарактеризовал расследование в отношении «Манчестер Сити». Когда появились новости, что «Сити» признан виновным по 114 пунктам обвинения из 115, Руй написал, что это историческое решение для английского футбола, которое стало итогом его работы в проекте Football Leaks.

Что будет с Эрлингом Холандом и «Манчестер Сити»? Фото: Matt McNulty/Getty Images

Пинту публиковал резонансную информацию из мира футбола, находясь в Венгрии

Пинту вырос в городе Вила-Нова-ди-Гая, который расположен рядом с Порту. Мама Руя скончалась, когда ему было всего 11 лет. Он с самого детства был одержим футболом и питал особую страсть к клубу «Порту». «Руя очень трудно охарактеризовать. Если бы он захотел, то, вероятно, стал бы лучшим учеником в классе, но этого не произошло», — утверждал в интервью журналу The New Yorker один из бывших учителей португальца.

Журналист Der Spiegel Кристоф Винтербах видел в Пинту человека-самоучку.

«Я бы назвал Руя глубоким мыслителем, который склонен к рефлексии. Ему близок подход «сделай сам». Он очень быстро схватывает и запоминает суть сложных вещей», — такую оценку Винтербах дал The Athletic.

Студент исторического факультета, который так и не получил диплом, без какой-либо профильной квалификации в сфере IT раздобыл и проанализировал большой массив данных, который лёг в основу первой порции разоблачений Football Leaks в 2015 году. В то время Пинту жил в Будапеште и торговал антиквариатом. Сначала он публиковал информацию под псевдонимом Джон и утверждал, что получил данные от недовольных инсайдеров из мира футбола. К концу 2018 года португалец передал Der Spiegel более 70 млн документов, что перевернуло представление о спортивном бизнесе.

Сначала в прессе появлялись любопытные истории о странных пунктах в контрактах футболистов. К примеру, «Бетис» не разрешал полузащитнику Рафаэлю ван дер Варту играть в бутсах красного цвета. Ещё одна новость: «Ливерпуль» разрешил продажу нападающего Роберто Фирмино за € 114 млн за пару лет до истечения контракта при условии, что покупателем не будет «Арсенал». А ещё была информация, что «Реал» в 2013 году занизил в официальных отчётах сумму трансфера Гарета Бэйла из «Тоттенхэма», чтобы сохранить за Криштиану Роналду статус самого дорогого футболиста.

Далее истории получались более резонансными. Налоговые махинации Месута Озила и Жозе Моуринью, движение о создании Суперлиги, которое возглавила «Бавария», нарушение финансового фэйр-плей со стороны «ПСЖ» и «Манчестер Сити», обвинение Криштиану Роналду в изнасиловании. Пинту регулярно утверждал, что действовал не один, однако вся ответственность за утечку данных лежала исключительно на нём. Впрочем, «Бавария» отрицала своё участие в обсуждении вопроса создания Суперлиги, а УЕФА прекратил дело в отношении «ПСЖ». Роналду регулярно отвергал обвинения в изнасиловании, и его так и не привлекли к ответственности.

Два судебных процесса в Португалии

В 2017 году были опубликованы электронные письма, которые, судя по всему, свидетельствовали о масштабной коррупции в «Бенфике». Лояльные клубу чиновники настроились против Пинту. В «Бенфике» настаивали, что обвинения в коррупции безосновательны. Руй уже отрицал свою причастность к утечке информации.

Политик Ана Гомеш была одной из тех, кто защищал Пинту в преддверии судебного процесса по делу Football Leaks.

«Руй Пинту обнародовал сведения обо всех крупных португальских клубах, — заявила Гомеш The Athletic в 2020 году. — Но «Бенфика», несомненно, была одним из инициаторов этого дела. Поскольку у этого клуба самая большая армия болельщиков в Португалии, он обладает значительным политическим влиянием — в том числе и в судебной системе».

В «Бенфике», в свою очередь, отрицали, что оказывали какое-либо влияние на ход дела. На тот момент в биографии Пинту уже было два эпизода, которые ставили под сомнение его порядочность. В 2013 году состоялось расследование, связанное с подозрительными банковскими переводами. Оно завершилось внесудебным урегулированием. Второй эпизод — предполагаемая попытка шантажа одной из компаний, которые упоминались в материалах Football Leaks. Пинту отрицал обвинения в попытке вымогательства, однако в 2023 году суд признал его виновным.

Существовала и такая точка зрения, что Пинту следует рассматривать как информатора, который нуждается в государственной защите.

«Руй должен быть гордостью Португалии», — заявил в 2020 году изданию Publico его французский адвокат Вильям Бурдон. В Порту проходили акции в поддержку Пинту, а группа его сторонников однажды даже проникла в здание парламента, требуя его освобождения.

Акция в поддержку Руя Пинту Фото: Corbis via Getty Images

«Многие в Португалии уже считают его героем, — говорила Гомеш в 2020 году. — Возможно, он и совершил какие-то правонарушения, но суд обязан принять во внимание ту огромную пользу, которую Пинту принёс обществу. Это был сознательный гражданский поступок. То, что Руй раскрыл, очень важно. В Португалии он определённо стал самым важным разоблачителем».

Подобная трактовка мотивов Пинту показалась более убедительной, когда стало известно, что именно Руй стоял за утечкой данных, которые касались Изабель душ Сантуш. Если что, это миллиардерша из Анголы. Были опубликованы документы, которые указывали на сомнительные финансовые операции душ Сантуш. Благодаря этим данным на родине ей предъявили 12 уголовных обвинений, а лондонский суд впоследствии заморозил её активы.

Пинту же в итоге признали виновным по девяти пунктам. Пять из них касались незаконного доступа к IT-системам, три — нарушения тайны переписки, один — попытки вымогательства. Суд отверг доводы защиты, что Руй действовал как информатор. «Чётко установлено, что Пинту рассчитывал получить деньги. Свобода информирования не оправдывает нарушение неприкосновенности частной жизни. Суд надеется, что раскаяние обвиняемого искреннее и что впредь он воздержится от подобных действий», — такова была речь судьи во время оглашения приговора.

Руй Пинту в здании суда под полицейским конвоем Фото: Pablo Gorondi/AP/ТАСС

Руя приговорили к четырём годам лишения свободы условно. Судебный процесс по делу Football Leaks длился 36 месяцев. Он получил достаточно широкий резонанс и вызвал острую общественную реакцию. Дошло до того, что Пинту появлялся в здании суда в бронежилете.

В январе 2025 года начался второй судебный процесс по делу Пинту, который в португальских СМИ получил неофициальное название «Дело об электронных письмах». Новые обвинения (всего 241 пункт: 201 — за незаконный доступ к файлам, 22 — за перехват частной переписки, 18 — за киберпреступления) касались главным образом конфиденциальной информации, которую публиковали в период с 2016 по 2019 год в блоге под названием Mercado Benfica. Пинту отрицал, что является автором этого блога. В апреле Руя оправдали по всем пунктам обвинения.

«Большинство людей смотрит на него как на вора. Для некоторых он своего рода герой, Робин Гуд, потому что он разоблачал тёмную сторону бизнеса многих клубов. Правда, для большинства людей это просто нехороший человек», — утверждает португальский журналист Жозе Карлуш Фрейташ.