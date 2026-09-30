Грузия лишилась тренера-волшебника. Карьеру Саньоля в сборной добил промах Кварацхелии

Сборная Грузии неожиданно поменяла главного тренера уже на старте Лиги наций. Национальную команду страны покинул её герой Вилли Саньоль, который сенсационно вывел грузин на Евро-2024. Тогда бывший представитель СССР впервые в истории попал на крупный турнир, причём как раз благодаря Лиге наций, поскольку решить задачу через отборочный цикл не получилось. Со сборной Грузии француз проработал пять с половиной лет. Теперь его дело продолжит местный специалист Рамаз Сванадзе.

Под руководством Саньоля грузины провели 58 матчей, в которых выигрывали даже чаще, чем уступали. У Вилли – 25 побед при 10 ничьих и 23 поражениях. В этом розыгрыше Лиги наций он отработал только один тур и ушёл в отставку после того, как его команда проиграла Северной Ирландии в Тбилиси – 0:1. Разочарование было очень большим, ведь всё шло к тому, что сборная Грузии возьмёт три очка. В середине второго тайма хозяева заработали пенальти, однако их внезапно подставила самая яркая звезда: Хвича Кварацхелия не реализовал 11-метровый – вратарь Пирс Чарльз отбил удар вингера «ПСЖ». А на девятой (!) минуте компенсированного времени североирландцы забили победный гол после аута, подбора и заброса защитника по фамилии Хам на хавбека Ши Чарльза. Голкипер «Ливерпуля» Георгий Мамардашвили едва не совершил сейв, но всё-таки не потащил. Вот так два Чарльза – один из «Куинз Парк Рейнджерс», другой из «Фулхэма» – спровоцировали увольнение Саньоля.

Судя по всему, именно результаты стали причиной отставки французского тренера. Если не брать товарищеские встречи, то в последних шести турнирных матчах с Саньолем сборная Грузии потерпела шесть поражений с общим счётом 4:16. Впрочем, в четырёх из них у неё были сильные соперники – по два раза сыграли с Испанией и Турцией, так что переоценивать неудачную серию не стоит. Но на ЧМ-2026 грузины не попали. Вилли понимал: второй раз заставить команду прыгнуть выше головы будет невероятно сложно.

Вилли Саньоль экс-тренер сборной Грузии «Я благодарю эту страну за всё, что она для меня сделала… Вы подарили мне возможность пережить эмоции, которые я никогда прежде не испытывал, и моменты, которые я никогда не забуду. Но даже самая прекрасная история рано или поздно подходит к концу. Пришло время прощаться – с уважением, благодарностью и достоинством. Грузия навсегда в моём сердце. Искренне желаю вам светлого будущего, ведь вы заслуживаете его, как никто другой».

Если Саньоля знает весь мир прежде всего как великолепного в прошлом футболиста, то 45-летний Сванадзе – ноунейм за пределами Грузии. Хотя он племянник обладателя Кубка кубков в составе тбилисского «Динамо» Заура Сванадзе. Рамаз, как и Саньоль, играл на позиции защитника, но исключительно в грузинских клубах – ТГУ, «Сиони», «Колхети-1913», «Динамо» и «Локомотиве» из Тбилиси. Уже в 24 года завершил карьеру из-за травмы. Тренирует – с 2013-го.

В течение нескольких лет Сванадзе работал ассистентом в тбилисском «Динамо» и помогал дяде в азербайджанском «Интере», а с 2019 года стал делать себе имя как тренер с различными сборными Грузии. Сначала возглавил национальную команду U19 и выиграл с ней три матча из трёх в квалификации Евро – у Венгрии, Казахстана и Хорватии, но потом отборочный цикл был приостановлен из-за пандемии коронавируса. В ноябре 2020-го после ухода из сборной Грузии Владимира Вайсса он в одном матче руководил первой сборной. Выдал домашнюю ничью с Эстонией (0:0) в Лиге наций. На следующий год вернулся уже с грузинской молодёжкой. Под его руководством команда U21 выступила на домашнем чемпионате Европы. В 1-м туре сенсационно победила Португалию (2:0), после чего не уступила и Бельгии (2:2) с Нидерландами (1:1). За ту сборную выступал воспитанник «Зенита» и экс-игрок московского «Динамо» Саба Сазонов, забивший второй гол португальцам. Только в четвертьфинале Грузия была остановлена Израилем в серии 11-метровых (0:0, 3:4 пен.).

РАМАЗ СВАНАДЗЕ Фото: AP/TASS

Затем Сванадзе вывел молодёжку и в финальную стадию Евро-2025. В этом случае уже грузинам повезло в серии 11-метровых. В стыках с Хорватией Ивицы Олича они победили дома 1:0, а на выезде проиграли 2:3, но лучше исполнили пенальти – 7:6. Правда, на самом Евро команда Сванадзе не вышла из группы. В 1-м туре переиграла Польшу (2:1), после чего уступила Франции (2:3) и Португалии (0:4). Тем не менее сам факт участия в двух подряд чемпионатах Европы – огромный успех для Грузии. Поэтому нет ничего удивительного, что именно Рамаз подхватил упавшее знамя Саньоля.

«Главная задача для меня и моего тренерского штаба — добиться стабильности в команде, – сказал Сванадзе после своего назначения. – Мы стремимся к такому состоянию, которое позволит улучшить качество нашей игры и, насколько это возможно, положительно отразится на результатах. Сейчас для нас самое важное — прийти к стабильности и удерживать её. Это непростой и постепенный процесс, однако я уверен, что при грамотном подходе и полноценной работе нам по силам этого достичь.

Моя основная миссия и цель — чтобы в этом матче, как и в любой другой игре, сборная Грузии выходила на поле с любым соперником с настроем добиться положительного результата. Я прекрасно понимаю, что на практике это невозможно реализовать в каждом матче, мы не будем выигрывать всегда. Когда я говорю о положительном результате, то прежде всего имею в виду психологический настрой и ментальную составляющую».

Сванадзе дебютировал в домашнем матче 2-го тура Лиги наций с Украиной и взял первое очко – ничья 0:0. При этом по игре сборная Грузии опять заслуживала лучшего результата. Нанесла в два раза больше ударов – 14:7 (в створ – 4:2), фактически в пять раз превзошла соперника по показателю xG – 0,96 против 0,20. Украинцы вообще не создали голевых моментов, а их вратаря Анатолия Трубина признали лучшим игроком встречи. Кварацхелия пробил четырежды, но снова не сделал разницу.

Сванадзе, кажется, будет больше доверять Сазонову, чем Саньоль. По крайней мере, в матче с Украиной центральный защитник попал в заявку. В этом сезоне Саба после перехода свободным агентом в «Хетафе» из «Торино», где он потерял последний год, сыграл шесть матчей в чемпионате Испании и Лиге конференций. Дважды выходил в основе. Вообще, сборная Грузии постепенно обновляется – это уже не та команда, что выступала на Евро-2024. В нынешнем году в её составе дебютировали защитники Илья Бериашвили (МТК, Венгрия) и Лука Гадрани («Бейтар» Израиль), полузащитники Гизо Мамагеишвили («Штурм», Австрия) и Иракли Егоян («Эксельсиор», Нидерланды). В 2025-м первые матчи за национальную команду провели вратарь Давид Кереселидзе («Дила»), защитник Саба Харебашвили («Истанбул Башакшехир», Турция), полузащитники Георгий Гулиашвили («Расинг», Испания), Ника Гагнидзе («Колос», Украина), Нодар Ломинадзе («Торпедо» Кутаиси), Георгий Абуашвили («Метц», Франция), Юрий Табатадзе («Кадис», Испания) и Георгий Квернадзе («Фрозиноне», Италия).

Последним, по информации Corriere dello Sport, уже интересуется топ-клуб Серии А – «Рома». 23-летний вингер здорово начал сезон, набрав 3+1 в пяти матчах чемпионата и оформив дубль в Кубке Италии. В римском клубе убеждены: по взрывной силе, креативности и влиянию на игру Квернадзе напоминает Кварацхелию.