Эти трансферы случились после закрытия окна в Европе. Новые клубы нашли несколько звёзд!

Трансферное окно в европейских топ-5 лигах закрылось почти месяц назад. Однако за сентябрь всё равно состоялось несколько мощных переходов. Это же касается и Азии с Южной Америкой. Рассказываем о главных трансферах за месяц. А ещё – о парочке важных новостей.

Главные состоявшиеся сделки

Давид Алаба: свободный агент → «Удинезе»

Алаба после ухода из мадридского «Реала» прошедшим летом долго не мог найти клуб. Основная проблема – травматичность австрийца. В последние годы Давид больше лечился, чем играл. Поэтому в топ-командах Алабу не сильно ждали.

Зато «Удинезе» решился позвать защитника и предложил контракт до конца сезона-2026/2027. «Чемпион в чёрно-белых цветах! Давид Алаба — новый игрок «Удинезе». Опыт, лидерские качества и карьера на высочайшем уровне мирового футбола. Добро пожаловать в Удине, Давид!» — так игрока представили в итальянском клубе.

Кристиан Эриксен: «Вольфсбург» → свободный агент

Эриксен потерял сознание летом 2026 года во время товарищеского матча сборной Дании с Украиной. После этого Кристиан не выходил на поле. А его клуб – «Вольфсбург» – сообщил о расторжении контракта с полузащитником по обоюдному согласию.

«Нам было ясно, что решение о будущем Кристиана зависит от него. Мы хотели предоставить ему эту свободу в данной ситуации и теперь удовлетворили его просьбу о расторжении контракта. Он уже многого добился за свою выдающуюся карьеру. Тем более примечательно, насколько доступным и простым в общении он оказался в «Вольфсбурге». Несмотря на короткий срок, он произвёл неизгладимое впечатление на своих товарищей по команде, персонал и болельщиков. Мы благодарим Кристиана и желаем ему и его семье всего наилучшего», — заявил спортивный директор «Вольфсбурга» Дитер Хекинг.

Вполне вероятно, что больше в профессиональном футболе 34-летнего датчанина мы не увидим.

Ив Биссума: свободный агент → «Аякс»

Ив Биссума Фото: ajax.nl

Летом 2026 года Биссума покинул «Тоттенхэм» на правах свободного агента. И в течение трансферного окна малиец никак не мог найти новый клуб. Зато уже в середине сентября появился вариант с «Аяксом». Амстердамцы заключили с 30-летним Биссума контракт до конца сезона. Последний шанс на перезапуск карьеры для Ива.

Филиппе Коутиньо: свободный агент → «Сантос»

Филиппе Коутиньо Фото: ФК «Сантос»

Коутиньо оставался без команды с февраля 2026 года. Тогда он покинул «Васко да Гама» и пребывал в статусе свободного агента. Теперь же Филиппе стал игроком «Сантоса». Любопытно, что большую роль в сделке сыграл Неймар: капитан клуба поддержал переход своего друга. И теперь экс-партнёры по сборной Бразилии воссоединились в «Сантосе». Хотя контракт Филиппе с командой рассчитан лишь до конца 2026 года. Поэтому у полузащитника мало времени, чтобы доказать свою ценность.

Марсело Брозович: «Аль-Наср» → «Аль-Садд» (Катар)

Марсело Брозович Фото: al-saddclub.com

Брозович продолжает покорение Ближнего Востока! После выступлений за саудовский «Аль-Наср» полузащитник уехал в Катар. Контракт до лета 2027 года с хорватом подписал «Аль-Садд». Примечательно, что за клуб также выступают Роберто Фирмино и бывший игрок «Зенита» Клаудиньо. Интересная компания собралась!

Хаким Зиеш: «Видад» (Марокко) → «Ботафого»

Хаким Зиеш Фото: Wagner Meier/Getty Images

Зиеш расторг контракт с «Видадом» из родного Марокко. После чего полузащитник укатил в бразильский «Ботафого». 33-летний игрок заключил соглашение до конца 2028-го. В последних клубах Хаким не задерживался больше года (сезон в «Галатасарае», полгода в катарском «Аль-Духаиле», 10 месяцев – в «Видаде»). Возможно, в Бразилии Хаким останется на более продолжительный срок. Пока что Зиеш провёл всего один матч за «Ботафого».

Хамес Родригес: «Миннесота Юнайтед» → «Атлетико Насьональ» (Колумбия)

15 сентября Хамес объявил о завершении карьеры в сборной Колумбии. А за пару дней до этого оказался в новом клубе. После периода в американской «Миннесоте Юнайтед» футболист вернулся домой. Он подписал контракт с клубом «Атлетико Насьональ» до лета 2027 года, перейдя на правах свободного агента. За новую команду Хамес провёл уже три встречи и отметился одной голевой передачей.

Жоржиньо Вейналдум: «Аль-Иттифак» → «Аль-Иттихад»

Жоржиньо Вейналдум Фото: Noushad Thekkayil/Getty Images

Экс-полузащитник «Ливерпуля» и «ПСЖ» сменил клубы внутри Саудовской Аравии. Ранее Вейналдум выступал за «Аль-Иттифак», но нынешний сезон проведёт в «Аль-Иттихаде». По информации журналиста Бена Джейкобса, Жоржиньо подписал контракт по схеме 1+1. А «Аль-Иттихад» забрал нидерландца бесплатно. Кстати, до этого 35-летним полузащитником интересовался «Челси». Однако лондонцы в итоге отказались от идеи подписания ещё одного возрастного футболиста.

Джейми Варди: свободный агент → «Бёрнли»

После года выступлений за итальянский «Кремонезе» Варди вернулся на родину. Опыт Джейми понадобился «Бёрнли». Контракт с Варди подписан до конца сезона-2026/2027. За новую команду 39-летний форвард провёл уже две встречи, но пока что забить не получилось. Да и у «Бёрнли» дела складываются скверно: всего четыре очка после восьми туров и последнее, 24-е место в Чемпионшипе.

Андерсон Талиска: «Фенербахче» → «Аль-Джазира» (ОАЭ)

Андерсон Талиска Фото: jc.ae

В прошлом сезоне Талиска забил 27 мячей и отдал пять результативных передач в 45 играх за «Фенербахче». Однако после очередной масштабной закупки летом бразилец оказался не нужен. И 3 сентября стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. Но долго 32-летний полузащитник без команды не находился. На следующий день Талиску не правах свободного агента подписала «Аль-Джазира» из ОАЭ. Бразилец провёл уже три встречи за клуб, но пока не отметился результативными действиями.

Главные трансферные новости

«Барсе» больше не нужен Альварес

Спортивный директор «Барселоны» Деку сообщил, что клуб больше не интересуется форвардом «Атлетико»: «Хулиан Альварес уже в прошлом. Нам нужно смотреть вперёд, и мы довольны тем, что имеем. Надеюсь, у него тоже всё хорошо и он помогает своему клубу. Бывает много сделок и трансферов, которые в итоге срываются».

Мбаппе мог оказаться в АПЛ

Килиан Мбаппе рассказал, что был близок к переходу в «Ливерпуль» во времена игры за «Монако»: «Моя мама была большой поклонницей Юргена Клоппа, и её любимым вариантом для меня был «Ливерпуль». Она хотела, чтобы я перешёл туда. Она отправилась туда на первый этап переговоров, побывала в городе, на стадионе, познакомилась с людьми. Мама говорила: «Это замечательный клуб, все такие добрые, это семейный клуб, большой клуб».

Помню, как мы находились в самолёте и летали туда-сюда по кругу, пока он [Клопп] рассказывал о своём проекте. Я сказал: «Вам не нужно меня убеждать. Вы — Юрген Клопп, это «Ливерпуль», великий клуб. Конечно, раз я здесь, значит, заинтересован. Но у меня есть и другие вещи, другие проекты, которые тоже хороши».

Это забавная история. Но в итоге я решил перейти в «ПСЖ», потому что для меня, человека, который родился и вырос в Париже, не было ничего лучше, чем доказать, что я могу стать звездой в своём родном городе», — приводит слова Мбаппе The Athletic.

Чистосердечное признание Рейндерса

Уехавший из «Манчестер Сити» в «Аль-Кадисию» Тейани Рейндерс заявил, что перебрался в Саудовскую Аравию ради денег: «Я не хочу работать после завершения карьеры. Да, в «Манчестер Сити» я зарабатывал достаточно, но этот переход позволит обеспечить будущее следующих поколений моей семьи. Не хочу врать: с этим контрактом даже мои внуки будут богаты, так что почему бы и нет?»

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Нето Фото: Juventus FC via Getty Images