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РПЛ: будущее Локомотива, уйдёт ли Галактионов, кто новый тренер, смена спортивного директора, влияние Ротенберга, инсайды

Уйдёт ли Галактионов из «Локомотива» и зачем меняют спортивный блок? Наши инсайды
Андрей Панков
РПЛ: будущее «Локомотива»
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Андрей Панков — о происходящем в московском клубе.

Несмотря на длинную паузу на сборные, в Альфа-Банк РПЛ всё равно кипит жизнь. И один из главных сюжетов связан с «Локомотивом». В клубе поменяли спортивного директора, также под вопросом будущее главного тренера. В этом тексте — наши инсайды о происходящем в «Локо».

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«Локомотив» поменял спортивного директора. Нового человека выбрал Ротенберг

В паузу на матчи сборных «Локомотив» покинул спортивный директор Дмитрий Ульянов, который занимал эту должность с ноября 2022-го. Ульянов — человек председателя совета директоров клуба Юрия Нагорных, а не нынешнего гендиректора Бориса Ротенберга.

Дмитрий Ульянов

Дмитрий Ульянов

Фото: fclm.ru

По нашей информации, Ротенберг не сработался с Ульяновым ещё четыре года назад, когда возглавил молодёжный департамент «Локомотива». В тот момент они не сошлись по кандидатуре главного тренера второй команды. Ротенберг хотел оставить на посту Максима Мишаткина или пригласить Вадима Гаранина.

Клуб же в итоге назначил Вячеслава Вашкевича, который был кандидатурой тогдашнего гендиректор Леонченко и Ульянова. Впоследствии Вашкевич стал чемпионом молодёжной лиги России, а позже — главным тренером белорусского «Арсенала». Команда из Дзержинска является фарм-клубом «Локомотива» — это был проект Ульянова. Однако Ротенберг выступал против этой истории, потому что при трансферах и арендах молодёжи «Арсеналу» давали слишком большой приоритет. Таких переходов было много — разгорались конфликты и ширилось недопонимание.

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Наши источники утверждают, что после назначения Ротенберга гендиректором отставка Ульянова оставалась делом времени. «Если бы не заняли третье место, убрали бы ещё после прошлого сезона», — сказал нам один из источников.

Новым спортивным директором клуба станет Нариман Акавов, который ранее работал в московском «Динамо» на позиции шеф-скаута, а также был руководителем селекционного отдела в «Спартаке». По нашей информации, Акавов — прямая кандидатура Бориса Ротенберга. Гендиректор звал его работать в академию «Локомотива», но тогда Нариман от предложения отказался.

Нариман Акавов

Нариман Акавов

Фото: из личного архива Наримана Акавова

Перед Акавовым стоит задача перестроить спортивный блок, а также создать новый отдел, который будет отвечать конкретно за иностранный трансферный рынок, потому что до этого клуб ориентировался преимущественно на российских игроков. При этом сохраняется вероятность, что в «Локомотиве» останется нынешний шеф-скаут Сергей Литвинов.

А что с Михаилом Галактионовым?

По нашей информации, ещё несколько дней назад главный тренер «Локомотива» раздумывал над тем, чтобы запустить процесс расторжения контракта по соглашению сторон с выплатой неустойки. Причин на это две. Первая — смерть отца, из-за которой специалист какое-то время не принимал участия в тренировках. Пользуясь случаем, «Чемпионат» выражает Михаилу Михайловичу искренние соболезнования. Вторая — уход Дмитрия Ульянова, о котором мы написали выше.

В то же время в клубе сохраняются две позиции относительно будущего главного тренера. Председатель совета директоров Юрий Нагорных выступает за Галактионова, в то время как гендиректор Борис Ротенберг предпочёл бы поменять специалиста. При этом Ротенберг не хочет платить тренеру неустойку.

Михаил Галактионов и Борис Ротенберг

Михаил Галактионов и Борис Ротенберг

Фото: РИА Новости

По словам наших источников, в последние дни Ротенберг провёл ряд консультаций по вопросу нового тренера. Гендиректор обсуждал с Дмитрием Хохловым возможность назначения его на пост в качестве и. о., легенда железнодорожников сейчас тренирует молодёжку клуба. Также Ротенберг не исключает вариантов с назначением Станислава Черчесова или Вадима Евсеева. Ещё на футбольном рынке говорят, что гендиректор обращался к Леониду Слуцкому, но получил отказ несколько недель назад.

29 сентября Галактионов вернулся к тренировкам и, по нашей информации, провёл телефонный разговор с Ротенбергом и Нагорных. Во время звонка тренер заявил, что намерен продолжить работу в «Локомотиве», несмотря на непростое моральное состояние. А сам клуб выступил с официальным заявлением, что не ведёт переговоров с другими специалистами.

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Несмотря на это, вероятность ухода Галактионова сохраняется и будет зависеть от ближайших результатов. А также от того, кто окажется убедительнее в аппаратной борьбе.

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