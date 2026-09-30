Жезуш сделал заявление по поводу Роналду. Главное о скандале с уходом из сборной. LIVE

Жорже Жезуш рассказал, почему Криштиану Роналду был возмущен после игры с Норвегией

– Почему Криштиану Роналду недоволен? Если никакого инцидента не было, то почему же состоялись встречи с ним и Проэнсой?

– Никакого инцидента не было. Я уже объяснял, в чём дело. Объясню ещё раз. У меня нет никаких проблем с тем, что возникают скандалы. За свою карьеру я пережил их столько… Но не стоит из этого делать проблему. Я сказал Кришу, что он не будет играть в этих двух матчах [с Норвегией и Данией]. Во время матча я подумал, что, возможно, он мне понадобится, и отправил его на разминку. А потом не выпустил его на поле.

Ни один игрок, когда разминается 20 или 30 минут, а потом не выходит на поле, не останется доволен. Тем более Криш. Даже если бы это был Пеле или Марадона. 30 минут – я, Пеле или Марадона? Таковы правила. Права у всех равны, и я решил, что он не выйдет на поле.

Меня заставили поговорить с Кришем о ситуации, которой не было: «Криш, в Португалии об этом так много говорят, что нам приходится об этом говорить, но я не понимаю, что происходит».

Говорить было не о чем. То, о чём мы говорили, – это то, что он сказал на пресс-конференции. Он сказал: «Я здесь, чтобы ты принял решение. Хочешь, чтобы я играл, – я буду играть. Хочешь, чтобы я сел на скамейку запасных, – я сяду». Прилетел президент – это очевидно, он должен быть здесь, с командой. Узнав, о чём говорили в Португалии, он захотел понять, что произошло. Но после ужина мы уже решили эту проблему.

– Вы пообещали, что он сыграет 30 минут?

– Я могу обещать что угодно. Я тренер. Вам это, наверное, слишком сложно понять. Я тренер, я сказал игроку, что он не будет играть: «Я отправлю тебя на скамейку запасных, если ты мне понадобишься на 30 минут, ты выйдешь на поле, а если нет – то нет».

Ни один игрок никогда не заставит меня изменить своё решение. Ни он, ни кто-либо другой в футболе. Ни один президент. Никогда, ни в коем случае! – заявил главный тренер сборной Португалии на пресс-конференции, после которой Роналду объявил о том, что покидает расположение команды.