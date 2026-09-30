Жезуш сделал заявление по поводу Роналду. Главное о скандале с уходом из сборной. LIVE

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Всем привет! Вечер последнего дня сентября обещал быть спокойным — 30 сентября пришлось на паузу между встречами Лиги наций. Но Криштиану Роналду был против и сделал его громче всех предыдущих в международную паузу.
Всё началось после матча Португалии с Норвегией, где Роналду не появился на поле и был явно этим недоволен. Казалось, конфликт потушат ещё до острой стадии — были новости об отдельной встрече футболиста с тренером Жорже Жезусом. Однако закончилось всё как раз пожаром: Криштиану сорвался и уехал из расположения сборной, вкинув мощное заявление.
Что же случилось с португальской звездой? Какими будут последствия и в чём суть конфликта? «Чемпионат» следит за развитием событий в режиме онлайн.
Капитан сборной Португалии Бруну Фернандеш прокомментировал ситуацию с форвардом Криштиану Роналду.
«Мне не нужно разговаривать с партнёрами по команде. Мы все знаем, как справляться с подобными ситуациями. В сборной сложилась обстановка, не имеющая отношения к игрокам, и я считаю, что наша главная задача — показывать результат на поле.
Что касается Криштиану, то я беседовал с ним и готов повторить сказанное. Самое важное — это то, что, несмотря ни на что, Криштиану Роналду навсегда останется главным символом нашей сборной, нашего футбола и самой страны, учитывая его достижения не только в Португалии, но и во всём мире. Он занимает особое место не только в ряду величайших игроков всех времен, но и в сердцах всех португальцев. Главное — прекратить эти разногласия. В сборной нет никаких группировок — мы едины и останемся такими, невзирая на шум со стороны. Любая семья решает свои вопросы за закрытыми дверями, и я считаю, что так же должна поступать и сборная.
Важнее всего, чтобы эта история хорошо закончилась для всех участников. Мы полностью отстранены от самой проблемы, хотя и в курсе того, что говорят и показывают. Мы проводим много времени в комнате отдыха за игрой в карты и держимся в стороне от этих споров. Однако я призываю страну не раскалываться и не занимать чью-либо сторону, а проявить уважение ко всем участникам ситуации. При этом Криш был и остаётся главной иконой нашей сборной. Он заслуживает всеобщего уважения, независимо от личных предпочтений», — приводит слова Фернандеша A Bola.
Жезуш готов помириться с Роналду
Важная новость от издания A Bola. Оно утверждает, что главный тренер сборной Португалии Жорже Жезуш согласен провести примирительную встречу с Криштиану Роналду. С таким предложением выступила Португальская футбольная федерация. Жезуш хочет снять давление с тренерского штаба и футболистов. Правда, сам Роналду пока не дал согласия на проведение встречи.
Даже главного тренера сборной Испании Луиса де ла Фуэнте попросили высказаться на тему ситуации с Роналду.
«Не могу комментировать это, потому что у меня нет достоверной информации. Но каждая ситуация уникальна и неповторима», — приводит слова де ла Фуэнте Marca.
Роналду активно ведёт себя в социальных сетях. К примеру, легендарный нападающий поставил лайк под публикацией экс-футболиста Фелипе Мело. Бразилец написал, что никто не может сравниться с Роналду. Криштиану, естественно, понравились такие слова.
А Фердинанд наоборот поддержал Криштиану.
«Где была Португалия до Криштиану Роналду? Чего она вообще добилась? Она хотя бы выходила на крупные турниры? Не говоря уже о том, чтобы что-то выиграть.
Думаю, многим стоит на минуту вернуться в прошлое… Вспомнить его период в «Ювентусе», посмотреть, чего он там добился. Его период в «Реале», его время в «Манчестер Юнайтед». Такое ощущение, будто он уместил три карьеры в одну. Три карьеры мирового уровня», — написал Фердинанд в социальной сети X.
Мир продолжает разделяться из-за поведения Криштиану Роналду. Бывший нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович высказался о решении форварда.
«Не нужно портить наследие, которое ты создал, своим эго. Уехать из лагеря сборной Португалии, не поговорив ни с кем из партнёров по команде? Это неуважение. Тебе нужно понять, что ты уже немолод. Посмотри на Златана. Я тоже когда-то был молод. Выступал на самом высоком уровне, а потом завершил карьеру. Даже львы знают, когда охота окончена», — сказал Ибрагимович в интервью Tudn.
Португальская футбольная федерация работает над заключением мира с Криштиану Роналду, сообщает Marca.
По данным источника, в организации надеются, что форвард не завершит карьеру в сборной, несмотря на случившийся ранее конфликт в национальной команде.
Хойлунд отпраздновал гол Португалии в стиле Роналду и толкнул Жезуша после матча
Нападающий сборной Дании Расмус Хойлунд толкнул главного тренера сборной Португалии Жорже Жезуша после матча 3-го тура Лиги наций. Хойлунд в этой встрече забил и отпраздновал в стиле Криштиану Роналду. После игры Расмус толкнул в грудь тренера Португалии. Сам Жезуш отреагировал на этот эпизод с улыбкой.
После матча Расмус объяснил, почему отпраздновал мяч в стиле Криштиану:
«Это просто дань уважения человеку, который, возможно, закончил свою карьеру в сборной — после того, что случилось вчера. Дело только в этом. Здесь нет ничего общего с неуважением. Он мой большой кумир».
Экс-партнёр Криштиану по «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд высказался о скандале вокруг Роналду.
«Вива (да здравствует. — Прим. «Чемпионата») Роналду! Проявите уважение к этому парню, пожалуйста», — написал Фердинанд.
Рафаэл Леау после матча 3-го тура Лиги наций с Данией высказался о скандальном уходе Роналду.
«Это тема, которая нас не касается. Мы ещё раз показали, что являемся командой. Уверен, что Криштиану Роналду, находясь дома, радуется этой победе. Я хорошо с ним общаюсь и знаю, какой он человек, поэтому могу сказать: самое главное — команда. Мы набрали ещё три очка, возглавляем группу, а теперь нужно отдохнуть и подготовиться к воскресному матчу с Норвегией».
Главный тренер Португалии Жорже Жезуш высказался о Криштиану Роналду и реакции болельщиков на ситуацию с отъездом футболиста из команды.
— Если посмотреть на то, что я делал в других командах, то всё то же самое. В «Аль-Насре» я даже играл на большом барабане… с Криштиану. Но, я думаю, все довольны тем, что Португалия показала игру с большой зрелостью и смелыми идеями. В жизни тренера есть только одна вещь, которая гарантирует нам успех, — это победа.
— Думаете, вся страна на вашей стороне?
— Не знаю. Хотелось бы, чтобы это было так, — приводит слова Жезуша Record.
Слова Жезуса после победы над Данией
«Больше всего мне понравилась победа, это очевидно. Это наш третий матч, и я чувствую, что команда от игры к игре становится лучше. Мы прогрессируем благодаря разбору матчей, и в следующей игре команда, как правило, выглядит сильнее и в обороне, и в атаке.
Я не держу команду в кулаке. У меня команда, которая верит в идеи тренера. А поскольку у них высокое индивидуальное мастерство, всё становится проще. Если это и называется держать команду в кулаке, тогда да, держу, потому что они идут рука об руку со мной и моими идеями».
Когда тренера продолжили расспрашивать, было ли трудно сохранить концентрацию после инцидента с Роналду, он ответил: «Мне сосредоточиться не трудно. Знаете, что для меня трудно? Не понимать, что происходит на поле. Не уметь тренировать своих игроков. Вот это для меня трудно. Всё остальное — ноль. Важно то, что мы должны делать. Всё, что происходит, не разобщает команду: нас это не разобщило и не разобщит».
Как прошёл матч Португалии с Данией. Очень ярко, если вкратце.
Витинья после победы над Данией в интервью A Bola: «Работа тренера начинает приносить плоды, это уже видно. По-моему, это более чем очевидно, и, к счастью, всё складывается хорошо. Так мы и хотим продолжать. А сейчас хочу обратиться ко всем, и я знаю, что они не подведут: приходите и заполните «Драгау», чтобы мы обыграли Норвегию и сделали четыре победы из четырёх. Это было бы идеально. Удалось ли абстрагироваться от всего, что произошло с Роналду? Да, мы старались сосредоточиться на игре, и у нас это получилось. Думаю, мы ответили потрясающе, и за это хочу поздравить всю команду».
Португалия без Криштиану победила в Копенгагене Данию. У Гонсало Рамуша гол плюс ассист.
До нынешнего бунта скандалов с участием Криша в сборной тоже хватало.
Официальный аккаунт сборной Португалии в социальных сетях столкнулся с масштабным оттоком аудитории на фоне ситуации вокруг бунта Криштиану Роналду. За последние сутки от страницы отписалось около 500 тысяч человек.
Португальское издание Record сообщает, что главного тренера сборной Португалии Жорже Жезуша и главу Португальской футбольной федерации Педру Проэнсу болельщики встретили неодобрительным свистом при выезде из отеля на матч 3-го тура группового этапа Лиги наций с Данией.
«Абсолютно чистая совесть». Жезуш прокомментировал ситуацию с Роналду перед игрой с Данией
«У меня абсолютно чистая совесть. Это были несколько напряжённых часов, потому что у нас было две игры. Теперь у нас ещё одна… Кроме того, я много лет в футболе и знаю, что не сделал ничего, чтобы спровоцировать продолжение сложившейся ситуации.
Сейчас мы едем на игру, потом у нас матч на стадионе «Драгау» (с Норвегией в 4-м туре Лиге наций – Прим. «Чемпионата»), и тогда мы обязательно поговорим об этом, не избегая этой темы, потому что никто не сможет его принизить… Он – символ, он – фигура, это не обсуждается.
Сейчас важно сосредоточиться на игре. Потом я поеду на стадион «Драгау», и мы сосредоточимся на том матче. А потом, конечно, у нас будет время поговорить об этом», — приводит слова Жезуша Record.
Мигель Альбукерке, президент регионального правительства Мадейры — родного острова нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду — поддержал 41-летнего форварда.
«Мы здесь, на Мадейре, поддерживаем Роналду. Криштиану — игрок, который продвигал и прославлял Португалию на протяжении карьеры длиной более 25 лет. То есть он один из португальцев, которые больше всего прославили Португалию. За все эти годы он был лучшим футболистом мира, выиграл всё, что можно было выиграть, внёс вклад в сборную Португалии. Поэтому я всегда на стороне Роналду, который является человеком успеха. Возникший шум вокруг сложившейся ситуации — это мелочно, глупость, направленная на преуменьшение его влияния. Вероятно, Роналду вывели из себя, и он поступил правильно», — приводит слова Альбукерке Record.
Португальский спортивный журналист Нуну Луиш сообщил, что летом Роналду планировал завершить карьеру в сборной.
«Произошедшее не является чем-то хорошим. Это оставляет плохое впечатление. Президент Португальской футбольной федерации был в ярости из-за случившегося. Так не может закончиться, потому что у Криштиану есть история. Он — наша история. После чемпионата мира Криштиану был полон решимости не возвращаться в национальную команду. Однако летом тренер Жорже Жезуш каждый день звонил ему, говоря, что этот проект обязательно должен быть с ним. Была даже встреча с футболистом. Жорже Жезуш и президент Португальской футбольной федерации посетили его дом в Кашкайше, чтобы выпить кофе», — приводит слова Луиша Marca со ссылкой на La Tribu.
Криштиану хотел уйти из сборной ещё после ЧМ-2026
Как пишет Marca, его отговорили Жорже Жезус и президент местной Федерации. В сентябре стороны договорились: Роналду поучаствует в двух ближайших домашних матчах Лиги наций и пропустит выездные. Тем не менее его попросили сыграть с Норвегией и сообщили, что он также может выйти против Дании. Теперь Жезус должен публично извиниться перед примой. Такие дела.
Леау взял седьмой номер в сборной после ухода Роналду
Принадлежавший нападающему Криштиану Роналду седьмой номер в сборной Португалии теперь закреплён за вингером Рафаэлом Леау. Футболист «Галатасарая» официально заявлен под этим номером на сайте УЕФА.
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин высказался о конфликте нападающего Криштиану Роналду в сборной Португалии.
«Думаю, Криштиану Роналду стоит забыть о сборной и сосредоточиться на достижении рубежа в 1000 голов. Он сделал всё для Португалии, а они всё равно проявляют к нему неуважение. Все трофеи, что у них сейчас в кабинете, — это благодаря Роналду, он сделал это возможным, они должны проявить уважение к его имени», — приводит слова Кина FullTime Report.
Жезуш публично извинится перед Роналду
Как вам такое развитие событий? Журналист Педро Сепульведа и издание Marca сообщают, что Жорже Жезуш сегодня публично извинится перед Роналду. По данным источников, тренер сделает это после вечернего матча Лиги наций с Данией, чтобы Роналду передумал завершать карьеру в национальной команде.
По данным О Jogo, Роналду покинул отель сборной в Копенгагене до того, как команда вернулась с тренировки. Таким образом, он не попрощался с другими футболистами.
Роналду приземлился в аэропорту Мадрида после того, как со скандалом уехал из расположения сборной Португалии в Копенгагене.
Как сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X, Роналду приземлился сегодня, 1 октября, в два часа ночи по местному времени, поскольку официально отказался от участия в сборах национальной команды Португалии.
Издание Marca раскрыло подробности конфликта нападающего Криштиану Роналду в сборной Португалии.
Жорже Жезуш вызывает Криштиану Роналду и договаривается с ним, что форвард сыграет в первом матче (с Уэльсом — 1:0) и четвёртом (с Норвегией 4 октября). До этого момента всё идёт нормально. Роналду выходит в стартовом составе на матч с Уэльсом и проводит на поле первые 66 минут, забив гол, который в итоге был отменён. До этого момента всё идёт нормально.
Утром перед вторым матчем с Норвегией (1:2) Жорже Жезуш меняет решение и говорит Роналду, что рассчитывает на него в этой встрече и, возможно, выпустит на последние полчаса. Что происходит? На 51-й минуте при счёте 1:1 Холанд забивает гол. Роналду начинает разминаться, на 54-й минуте Португалия пропускает второй мяч, и характер игры уже не позволяет выпустить седьмого номера — команде нужно удержать результат. Роналду разминается около получаса, но на поле так и не выходит и покидает стадион в раздражении.
Роналду тренируется перед матчем и уезжает в отель. Во вторник Роналду не тренировался вместе с командой в Дании и отправился в отель, пока партнёры проводили занятие. Форвард тренировался самостоятельно в тренажёрном зале.
Пресс-конференция Жезуша становится последней каплей для Роналду. Форвард услышал слова своего тренера, но его объяснения — «это момент разочарования, который длится 10, 15 или 20 секунд», — его не убедили. Вместо того чтобы тренироваться вместе с командой, Роналду покинул расположение сборной.
Жезуш и президент Федерации ездили за Роналду в аэропорт
Главный тренер сборной Португалии Жорже Жезуш и президент Португальской федерации футбола Педру Проэнса приехали в аэропорт Копенгагена, чтобы попытаться убедить Криштиану Роналду остаться в расположении национальной команды.
Однако их попытка не увенчалась успехом, капитан португальцев сел в самолёт и покинул Данию, сообщает Marca.
Самолёт с Роналду на борту приземлился в столице Дании около 22:15 по испанскому времени, а уже в 23:35 вылетел обратно в Мадрид.
Нападающему сборной Португалии Криштиану Роналду может грозить дисквалификация сроком от одного до шести месяцев, а также денежный штраф из-за ухода из расположения национальной команды, сообщает A Bola.
Согласно дисциплинарному регламенту FPF, за подобное нарушение предусмотрены серьёзные санкции. Игрок, который после официального вызова без уважительной причины покидает расположение сборной или не является на тренировку, матч либо другое мероприятие национальной команды, связанное с представлением FPF или Португалии, наказывается дисквалификацией сроком от одного до шести месяцев. Кроме того, если футболист является профессионалом, ему назначается штраф от пяти до 10 условных единиц — примерно от € 500 до € 1 тыс.
Также в пункте 2 статьи 160 указано, что отсутствие игрока или его уход из расположения команды автоматически влечёт за собой временное отстранение в соответствии с положениями регламента.
Жорже Жезуш рассказал, почему Криштиану Роналду был возмущен после игры с Норвегией
– Почему Криштиану Роналду недоволен? Если никакого инцидента не было, то почему же состоялись встречи с ним и Проэнсой?
– Никакого инцидента не было. Я уже объяснял, в чём дело. Объясню ещё раз. У меня нет никаких проблем с тем, что возникают скандалы. За свою карьеру я пережил их столько… Но не стоит из этого делать проблему. Я сказал Кришу, что он не будет играть в этих двух матчах [с Норвегией и Данией]. Во время матча я подумал, что, возможно, он мне понадобится, и отправил его на разминку. А потом не выпустил его на поле.
Ни один игрок, когда разминается 20 или 30 минут, а потом не выходит на поле, не останется доволен. Тем более Криш. Даже если бы это был Пеле или Марадона. 30 минут – я, Пеле или Марадона? Таковы правила. Права у всех равны, и я решил, что он не выйдет на поле.
Меня заставили поговорить с Кришем о ситуации, которой не было: «Криш, в Португалии об этом так много говорят, что нам приходится об этом говорить, но я не понимаю, что происходит».
Говорить было не о чем. То, о чём мы говорили, – это то, что он сказал на пресс-конференции. Он сказал: «Я здесь, чтобы ты принял решение. Хочешь, чтобы я играл, – я буду играть. Хочешь, чтобы я сел на скамейку запасных, – я сяду». Прилетел президент – это очевидно, он должен быть здесь, с командой. Узнав, о чём говорили в Португалии, он захотел понять, что произошло. Но после ужина мы уже решили эту проблему.
– Вы пообещали, что он сыграет 30 минут?
– Я могу обещать что угодно. Я тренер. Вам это, наверное, слишком сложно понять. Я тренер, я сказал игроку, что он не будет играть: «Я отправлю тебя на скамейку запасных, если ты мне понадобишься на 30 минут, ты выйдешь на поле, а если нет – то нет».
Ни один игрок никогда не заставит меня изменить своё решение. Ни он, ни кто-либо другой в футболе. Ни один президент. Никогда, ни в коем случае! – заявил главный тренер сборной Португалии на пресс-конференции, после которой Роналду объявил о том, что покидает расположение команды.
Сестра Роналду Элма вещает в соцсетях:
«Криштиану заслуживал больше уважения. Сборная заслуживала большей выстроенности. Португальская журналистика заслуживала больше компетентности и меньше спекуляций. Что касается людей в Португалии… Что ж, они не заслуживают иметь всё лучшее. Мы завистливые, пренебрежительные, невежественные и заслуживаем вернуться к той посредственности, которая была в футболе до Криштиану. Спасибо тебе за всё, Криштиану! Ты заслуживал большего».
Как вам выступление?
Роналду завершил карьеру в сборной Португалии
ВОТ ЭТО ПОВОРОТ! Как пишет O Jogo, решение Роналду принято и необратимо. Криш в спешке покинул команду и даже не попрощался ни с кем из партнёров.
В сборной Португалии подтвердили отъезд Криштиану. И заявили, что вызывать вместо него никого не станут.
Роналду может завершить карьеру в сборной Португалии после конфликта с Жезушем
Такой логичный инсайд выдала Marca. Сообщается, что напряжение достигло такой степени, что будущее Роналду в национальной команде теперь находится под серьёзным сомнением.
До последних событий Жорже Жезус призвал не раздувать проблему. Теперь эти слова вызывают улыбку.
— Почему Криштиану Роналду недоволен? Если проблем нет, зачем тогда проводились встречи с Криштиану Роналду и президентом Проэнсой?
— Дело не в том, что у меня есть проблемы с ответом, но сейчас всё внимание сосредоточено на Дании. Кажется, мы приехали сюда играть матч. Это важнее того, что вы говорите. Никакого инцидента не было. Я уже объяснил, почему это произошло. Объясню ещё раз. У меня нет проблем. Не пытайтесь раздувать из этого проблему. Во время игры [с Норвегией] я подумал, может быть, он мне понадобится, и он разминался. А потом я его не выпустил на поле. Любой игрок, когда разминается 20 или 30 минут, а потом он не выходит на поле, не рад этому. Тем более Криштиану.
Президент, конечно, прибыл, он должен быть здесь с командой. Раз уж зашла речь о том, что обсуждалось в Португалии, он хотел узнать, что произошло. Но после ужина мы уже решили проблему, которой на самом деле не было, — приводит слова Жезуша Record.
Главный тренер сборной Португалии Жорже Жезуш и глава Португальской футбольной федерации Педру Проэнса пытались отговорить Криштиану Роналду от отъезда из расположения национальной команды, сообщает A Bola.
Сборная Португалии вернулась в отель Копенгагена без Проэнсы и Жезуша. И без Криша, который вот-вот улетит в Мадрид.
Из-за чего всё началось
В тексте ниже мы разбирали ситуацию подробно. Здесь – краткая выжимка:
После вызова в сборную Роналду акцентировал, что идет в неё не обязательно за игровой практикой: «Я здесь, чтобы помогать. Неважно, играю я или нет. Я всего лишь один из многих. Так было всегда – и так будет впредь. Повторюсь, я буду делать всё, что попросит тренер».
На матч с Уэльсом Роналду оказался в старте и не убедил: нанёс семь ударов и набил 1,03 xG, но так и не забил. Запорол убойный момент, трижды залез в офсайд, пять раз потерял мяч и стал худшим у Португалии по оценке Sofascore (6,1).
Против Норвегии Криштиану остался на лавке. Впервые за два с небольшим года в сборной. И на поле так и не появился, а такого не случалось вообще 18 лет. Его сменщик Гонсалу Рамуш положил победный гол.
Тренер португальцев Жорже Жезус всё объяснил: «Я думал выпустить его на полчаса, но по ходу матча возникали другие обстоятельства. Я решил, что это был не тот момент, когда его стоило выпускать. Впереди ещё два матча. Дело было не в том, что я хотел поберечь его. Он был готов играть столько, сколько я бы захотел. Это было моё решение. Мне нужен был игрок с другими характеристиками. Но это не значит, что он больше не входит в мои планы – наоборот. Возможно, теперь в матче с Данией он сыграет».
На следующий день португальская газета Record написала, что Роналду приложил значительные усилия, чтобы именно Жезуш возглавил Португалию. А также что атмосфера в команде стала «очень напряжённой». Затем Криш пропустил тренировку.
Президенту Португальской футбольной федерации Педру Проэнсе пришлось лично встречаться с Роналду и Жезусом, отменив из-за этого поездку на матч молодёжной сборной в отборе Евро U21. По сведениям Record, сторонам в итоге удалось достичь понимания. Видимо, там поспешили с выводами.
Заявление Роналду
«После пресс-конференции главного тренера сборной и по итогам беседы с президентом футбольной федерации Португалии я решил покинуть расположение национальной команды, которой я всегда отдавался без остатка. В своё время я скажу всю правду португальскому народу о причинах такого поступка. Сейчас пришло время пожелать удачи Португалии и всем моим товарищам без исключения».