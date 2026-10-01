Президент «ПСЖ» бросил вызов ФИФА. Новый союз под его руководством воплотит идею Суперлиги

С Фонбет спорт становится ещё ярче. Регистрируйся и забирай бонус! Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр 15 000 рублей

На генеральной ассамблее Европейского союза клубов (EFC) в Копенгагене председатель организации Нассер Аль-Хелаифи объявил о планах создания новой глобальной структуры – World Football Clubs (WFC). Официально проект позиционируется как расширение европейского футбольного контура, призванное объединить клубы по всему миру и адаптировать индустрию под запросы нового поколения болельщиков.

Но за идеей глобальной клубной сети стоит гораздо более масштабная история. В последние годы EFC превратился в одного из главных участников борьбы за деньги и влияние в европейском футболе и теперь пытается вынести эту модель за пределы континента. Также инициатива президента «ПСЖ» – очередной виток противостояния европейских клубов с ФИФА и её главой Джанни Инфантино.

УЕФА пытается сместить «голого короля» Инфантино

Футбольный сезон-2026/2027 стремительно набирает обороты, однако основные инфоповоды пока генерируются не на футбольных полях, а в судебных залах и на закрытых заседаниях функционеров. Индустрию захлестнула волна разбирательств, где на кону стоят миллиарды долларов. Самый свежий кейс – это вердикт независимой комиссии английской Премьер-лиги по делу со 115 обвинениями в отношении «Манчестер Сити».

Если это дело носит локальный характер, то летний скандал, связанный с попыткой Инфантино продать 20-процентную долю в коммерческой дочке ФИФА (проект FIFA Forward Enterprise) американскому инвестиционному фонду Thrive Capital за $ 4,2 млрд, затронул всю систему управления мировым футболом. УЕФА призвал Джанни к ответу, затребовав документы для последующей подачи заявления по уголовному делу в швейцарский суд.

Джанни Инфантино ведёт ожесточённую борьбу за власть с европейским блоком Фото: Nick Potts/Getty Images

«Вся эта история напоминает мне сказку Ганса Христиана Андерсена «Новое платье короля». Владыка убеждён, что на нём великолепные одежды, которые, как ему говорят, не могут увидеть только глупцы или недостойные, – заявил президент УЕФА Александер Чеферин в Копенгагене. – Его двор с этим соглашается. Пока ребёнок не произносит вслух то, что видят все: король голый…

Представьте, что один из ваших высокопоставленных руководителей тайно ведёт переговоры о передаче контроля над главными активами вашего клуба. Вы не знали. Ваш совет директоров не знал. Ваши игроки и болельщики не знали. И к тому времени, как вы узнаёте, сделка уже почти завершена. Что бы сделал ваш совет директоров? Сколько раз это должно произойти в вашем клубе, прежде чем правление скажет: «Хватит»? Никакая должность, никакой титул и никакая власть не дают никому права продавать будущее футбола».

В конце сентября против Инфантино выступили уже четыре крупнейшие европейские лиги – АПЛ, Ла Лига, Бундеслига и Серия А. Вместе с УЕФА, клубами и профсоюзами игроков они потребовали изменить саму систему управления мировым футболом – ограничить концентрацию власти в руках ФИФА и её президента, разделить коммерческие и регуляторные функции организации и дать футбольному сообществу больше влияния на принятие решений. Последний и главный ход коалиции – проект World Football Clubs, который должен превратить европейское объединение клубов в глобальную силу и дать командам собственный центр влияния в мировом футболе.

€ 20 млрд за четыре года, попытка увеличить количество клубов EFC до 1000

Пока WFC существует только как концепция. Аль-Хелаифи не раскрыл её юридический статус, структуру управления, критерии членства или конкретные полномочия. Но замысел понятен: перенести модель EFC за пределы Европы и создать единое представительство для клубов, которые сегодня разбросаны по разным континентам и не имеют общего голоса на мировом уровне.

Финансовым фундаментом для глобальных амбиций новой структуры выступает совместное предприятие УЕФА и EFC под названием UC3 (UEFA Club Competitions SA). Организаторы прогнозируют, что за следующий четырёхлетний коммерческий цикл совокупный доход от клубных турниров превысит астрономические € 20 млрд.

Этот резкий скачок доходов обеспечен переходом еврокубков на аналог так называемой «швейцарской системы», который значительно увеличил капитализацию Лиги чемпионов.

Не участвовавшие в клубном ЧМ ФИФА клубы до сих пор не получили выплаты солидарности Фото: VCG/Getty Images

«Молодое поколение переживает футбол иначе. Они перемещаются между физическим и цифровым мирами, не видя разницы. Отношения между спортом, развлечениями, медиа и технологиями развиваются стремительно. Наши клубы имеют локальные корни, но глобальное влияние. С созданием WFC болельщики смогут поддерживать свой клуб от Копенгагена до Каира, от Нью-Йорка до Токио. Мы приносим пользу клубам как внутри, так и за пределами Европы. В наcтоящее время количество членов EFC выросло с 247 клубов в 2021 году до более чем 900 в 55 странах. Мы ставим цель достичь отметки в 1000 клубов – поэтому учреждение WFC актуально как никогда», – убеждён Аль-Хелаифи.

По замыслу организаторов, реформы в сфере управления предоставят каждому члену EFC право голоса при принятии важных решений и позволят всем участникам представлять организацию в комитетах УЕФА, ФИФА и других организаций, гарантируя при этом представительство женщин во всех подразделениях совета. Также отмечается, что около € 2 млрд (10% от общей суммы доходов) будет распределено между клубами, не участвующими в еврокубках, а также молодёжным и женским футболом. Это существенно больше, чем € 233 млн, которые были разделены EFC между 901 клубом в цикле 2020-2024 годов.

Как только стало известно об этой инициативе, ФИФА сделала свой ход и спустя почти полтора года разблокировала часть денег, обещанных клубам после расширенного клубного ЧМ-2025. Европейские клубы получат половину из $ 250 млн солидарного фонда – то есть $ 125 млн. Однако это всё равно гораздо меньше, чем обещают учредители WFC.

Примечательно, что год назад EFC и ФИФА договорились о создании совместного предприятия, которое должно было получить полномочия управлять коммерческими и операционными вопросами будущих клубных турниров ФИФА. Однако чёткого согласования этого вопроса так и не последовало. Как утверждают европейцы, это произошло из-за отсутствия достаточной заинтересованности со стороны Инфантино, который сосредоточился на собственном проекте FIFA Forward Enterprise. EFC расценил это как попытку обойти ранее согласованный формат сотрудничества.

Нассер Аль-Хелаифи с Суперкубком УЕФА – 2026 Фото: Nicolò Campo/Getty Images

«Вместо того чтобы улучшать свою игру, мы тратим время на решение проблем и вопросов. Футбол работает, когда мы слушаем друг друга. Когда мы прозрачны между собой. Но больше всего – когда мы честны», – заявил Аль-Хелаифи, к которому в последние годы накопилось немало вопросов репутационного характера.

В сентябре французская прокуратура начала предварительное расследование из-за возможного конфликта интересов при переговорах о телеправах Лиги 1: Аль-Хелаифи одновременно возглавляет «ПСЖ» и beIN Media Group, участвовавшую в переговорах. А годом ранее он сам стал фигурантом дела Lagardère – Нассера подозревают в соучастии в покупке голоса и злоупотреблении полномочиями. Менеджер отрицает нарушений по обоим эпизодам.

Всего 25 топ-клубов аккумулируют почти половину доходов европейского футбола

Чтобы понять, насколько далеко EFC готов зайти в противостоянии с ФИФА, напрашивается параллель с другим проектом крупнейших европейских клубов – Суперлигой. В 2021 году её создатели – президент «Реала» Флорентино Перес и босс «Ювентуса» Андреа Аньелли – предложили фактически вывести наиболее доходную часть клубного футбола из-под контроля УЕФА и создать отдельный турнир для ведущих команд Европы. Однако этот проект был заблокирован: УЕФА и ФИФА пригрозили клубам исключением из национальных чемпионатов, а игрокам – запретом выступать за сборные.

В декабре 2023 года Суд Европейского союза признал ограничения на создание Суперлиги и других турниров незаконными, но было уже поздно. За время разбирательств большинство клубов-основателей официально вышли из проекта под давлением болельщиков, а УЕФА оперативно объявил о реформе Лиги чемпионов. Теперь же европейские топ-клубы прибирают управление коммерческими доходами к своим рукам, но действуют в легальном поле и в партнёрстве с УЕФА через совместное предприятие UC3.

Нассер Аль-Хелаифи воплощает в жизнь задумку Флорентино Переса о Суперлиге, только в другом формате Фото: Mehdi Taamallah/Getty Images

По сути, концепция WFC – это новый формат Суперлиги, где идея коммерческой автономии клубов упакована в официальную обёртку и контролируется самим EFC. Вместо раскола Аль-Хелаифи встроил эту экономическую модель внутри существующей системы, чтобы не только больше заработать, но и превратить глобальную клубную сеть в собственный центр влияния. Первоочередная задача этой надстройки – зафиксировать полную автономность клубов от ФИФА и начать самостоятельно управлять главными коммерческими потоками мирового футбола.

Однако фундаментально для большинства клубов – особенно тех, кто с трудом выживает – мало что изменится. За красивыми лозунгами Аль-Хелаифи о «равенстве» скрывается тот факт, что новая система привязана к коммерческим критериям УЕФА: историческому рейтингу клубов за 10 лет и объёму их национальных телерынков. Увеличение количества матчей в «швейцарской системе» пропорционально увеличивает выплаты именно по этим показателям. В итоге, пока сотни малых клубов по всему миру делят между собой фиксированный 10-процентный фонд, европейские гранды делают свой экономический отрыв от остального мира недосягаемым.

Богатым клубам есть за что бороться. По итогам 2025 года суммарная выручка европейских команд перевалила за € 30 млрд, и почти половина (45%) от этой суммы пришлась на 25 крупнейших топ-клубов Европы. Благодаря WFC этот костяк намерен увеличить глобальное влияние с созданием замкнутого цикла: чем больше миллиардов будет проходить через самые дорогие турниры и коммерческие площадки, тем серьёзнее будет финансовое преимущество грандов.

«На самом деле, проект Суперлиги был лишь одной из попыток крупнейших клубов получить контроль над клубным футболом. Именно этого всегда хотел Перес. И он этого добился – не через Суперлигу, так через EFC. «Барселона» уже вернулась в Европейский союз клубов, «Реал» близок к этому. Окно Овертона сместилось», – резюмирует автор The Independent Мигель Дилейни.