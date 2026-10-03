15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Барселона покинет Камп Ноу летом 2027 года, новая реконструкция, стоимость, что изменится, конец сроков строительства, подробности

«Барсу» опять ждёт выселение с «Камп Ноу». Почему так?
Никита Паглазов
«Барсу» опять ждёт выселение с «Камп Ноу»
Комментарии
Новая реконструкция и новые рычаги.

«Барселона» снова покинет «Камп Ноу» в следующем сезоне! Что, опять? Дело в том, что на стадионе будет проводиться финальный этап реконструкции. Рассказываем о планах каталонцев по усовершенствованию одной из главных мировых футбольных арен.

Казначей (да-да, именно он) «Барселоны» Ферран Оливе на ежегодном общем собрании членов клуба сообщил, что команда доиграет сезон-2026/2027 на «Камп Ноу». А следующий чемпионат начнёт на арене «Олимпик Льюис Компанис». На ней «Барса» уже выступала с 2023 по 2025 год, во время первого этапа реконструкции «Камп Ноу».

Стадион «Камп Ноу»

Стадион «Камп Ноу»

Фото: Alex Caparros/Getty Images

Возвращение каталонцев на родной стадион запланировано на январь 2028-го. Тогда реконструкция позволит довести вместимость «Камп Ноу» до 95 тыс. человек. А перед сезоном-2028/2029 клуб увеличит этот показатель до 105 тыс. «Когда мы вернёмся на «Камп Ноу» в январе 2028-го, мы рассчитываем на вместимость в 95 000 зрителей, что вновь позволит нам максимально эффективно использовать финансовый потенциал клуба», — отметил Оливе.

Также казначей сообщил, что работы по монтажу крыши начнутся сразу после окончания последнего домашнего матча «Барселоны» в мае 2027 года. А завершить этот этап клуб планирует в октябре-ноябре. Однако, чтобы «не столкнуться снова с проблемами из-за сжатых сроков», окончательная дата – январь 2028 года.

Как «Барса» вернулась домой осенью 2025-го:
«Барса» возвращается на «Камп Ноу»! Но это точно не тот камбэк, которого ждали
«Барса» возвращается на «Камп Ноу»! Но это точно не тот камбэк, которого ждали

Всего сосьос «Барселоны» на ассамблее клуба одобрили привлечение финансирования на € 510 млн по проекту реконструкции «Камп Ноу». Из них € 300 млн будут направлены на завершение строительных работ. Увеличение расходов связано с расширением проекта, дополнительными работами по укреплению второго яруса, новыми VIP-зонами, развитием музея и технологической инфраструктуры, а также с задержками строительства.

Ещё € 210 млн «Барселона» привлечёт в 2026 году посредством двух выпусков облигаций со сроком погашения до 10 лет (по € 105 млн каждый). Они обеспечены будущими доходами от телеправ Ла Лиги и турниров УЕФА. Итого: общая сумма реконструкции «Камп Ноу» достигнет уже € 1,8 млрд! Причём в 2014 году по проекту планировалось потратить всего € 600 млн. Новое же финансирование станет частью проекта Espai Barça объемом € 1,485 млрд, одобренного в 2023 году.

Дани Ольмо и Жоау Канселу на «Камп Ноу»

Дани Ольмо и Жоау Канселу на «Камп Ноу»

Фото: Eric Alonso/Getty Images

Однако и тут у каталонцев могут возникнуть трудности. Президент «Барсы» Жоан Лапорта сообщил, что выделенных на завершение работ € 300 млн не хватит на покрытие строительства «Палау Блауграны» — арены для видов спорта в закрытых помещениях. А ещё из-за переноса сроков реконструкции «Барса» понесёт расходы, связанные с выступлениями на «Олимпик Льюис Компанис».

Каталонцы рассчитывают, что стадион будет готов на 100% к началу сезона-2028/2029. Напомним, 2 июня 2029 года на обновлённом «Камп Ноу» должен состояться финал Лиги чемпионов.

«Барса» уничтожает всех! Таблица Ла Лиги
Когда каталонцев ждёт «класико»? Календарь Ла Лиги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android