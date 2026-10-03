«Барсу» опять ждёт выселение с «Камп Ноу». Почему так?

«Барселона» снова покинет «Камп Ноу» в следующем сезоне! Что, опять? Дело в том, что на стадионе будет проводиться финальный этап реконструкции. Рассказываем о планах каталонцев по усовершенствованию одной из главных мировых футбольных арен.

Казначей (да-да, именно он) «Барселоны» Ферран Оливе на ежегодном общем собрании членов клуба сообщил, что команда доиграет сезон-2026/2027 на «Камп Ноу». А следующий чемпионат начнёт на арене «Олимпик Льюис Компанис». На ней «Барса» уже выступала с 2023 по 2025 год, во время первого этапа реконструкции «Камп Ноу».

Стадион «Камп Ноу» Фото: Alex Caparros/Getty Images

Возвращение каталонцев на родной стадион запланировано на январь 2028-го. Тогда реконструкция позволит довести вместимость «Камп Ноу» до 95 тыс. человек. А перед сезоном-2028/2029 клуб увеличит этот показатель до 105 тыс. «Когда мы вернёмся на «Камп Ноу» в январе 2028-го, мы рассчитываем на вместимость в 95 000 зрителей, что вновь позволит нам максимально эффективно использовать финансовый потенциал клуба», — отметил Оливе.

Также казначей сообщил, что работы по монтажу крыши начнутся сразу после окончания последнего домашнего матча «Барселоны» в мае 2027 года. А завершить этот этап клуб планирует в октябре-ноябре. Однако, чтобы «не столкнуться снова с проблемами из-за сжатых сроков», окончательная дата – январь 2028 года.

Всего сосьос «Барселоны» на ассамблее клуба одобрили привлечение финансирования на € 510 млн по проекту реконструкции «Камп Ноу». Из них € 300 млн будут направлены на завершение строительных работ. Увеличение расходов связано с расширением проекта, дополнительными работами по укреплению второго яруса, новыми VIP-зонами, развитием музея и технологической инфраструктуры, а также с задержками строительства.

Ещё € 210 млн «Барселона» привлечёт в 2026 году посредством двух выпусков облигаций со сроком погашения до 10 лет (по € 105 млн каждый). Они обеспечены будущими доходами от телеправ Ла Лиги и турниров УЕФА. Итого: общая сумма реконструкции «Камп Ноу» достигнет уже € 1,8 млрд! Причём в 2014 году по проекту планировалось потратить всего € 600 млн. Новое же финансирование станет частью проекта Espai Barça объемом € 1,485 млрд, одобренного в 2023 году.

Дани Ольмо и Жоау Канселу на «Камп Ноу» Фото: Eric Alonso/Getty Images

Однако и тут у каталонцев могут возникнуть трудности. Президент «Барсы» Жоан Лапорта сообщил, что выделенных на завершение работ € 300 млн не хватит на покрытие строительства «Палау Блауграны» — арены для видов спорта в закрытых помещениях. А ещё из-за переноса сроков реконструкции «Барса» понесёт расходы, связанные с выступлениями на «Олимпик Льюис Компанис».

Каталонцы рассчитывают, что стадион будет готов на 100% к началу сезона-2028/2029. Напомним, 2 июня 2029 года на обновлённом «Камп Ноу» должен состояться финал Лиги чемпионов.