10 номинантов на Golden Boy, о которых вы пока не слышали. А зря

Вести молодёжного футбола: итальянское издание Tuttosport на неделе опубликовало список из 25 финалистов на премию Golden Boy — самую авторитетную награду лучшему таланту года. Три простых критерия для номинации:

нужно быть младше 21 года на момент голосования;

играть в высшем дивизионе;

быть победителем ранее (то есть Ламин Ямаль, например, из-за победы в 2024-м среди финалистов не оказался).

С 2023 года издание внедрило Golden Boy Index: до этого 25 финалистов отбирали сугубо по субъективным предпочтениям редакции, теперь процесс автоматизирован. Точный алгоритм подсчёта неизвестен, но оглашены основные критерии: игровое время, показатели на поле (голы, ассисты, передачи, отборы и так далее), сила клуба. С 2024-го партнёром стал Transfermarkt.

20 имён отбираются по собственному индексу, ещё пятерых приглашают персонально.

Наблюдать за гонкой номинантов можно онлайн, и это было увлекательно: ежемесячно список из 100 имён обновляли, можно прикинуть шансы каждого. И особенно любопытно просто поглазеть на новые имена: вот, например, какой-то Бастьен Мёпийу из португальской «Алверки» — клуба Винисиуса, между прочим. Кто он?

Весь список уже видели? Объявлены претенденты на награду лучшему молодому футболисту Европы Golden Boy

Даже среди финалистов подобных премий оказываются малознакомые персонажи. Этот материал — о тех самых: пока глобально неизвестных, но многообещающих, готовых формировать современный мировой футбол.

Виктор Фрохольдт — 20 лет, «Порту»

Виктор Фрохольдт Фото: Octavio Passos/Getty Images

Сейчас есть большой соблазн измерять силу игры футболиста специализированными порталами: открываешь и просто видишь уже поставленную оценку, рядом в виде таблицы подсчитаны базовые технико-тактические действия. В целом неплохой вариант для анализа выступления. Но если открыть профиль Виктора, удивишься: как его могли номинировать на награду, да ещё и с пятого места в рейтинге издания? Выше семёрки на Sofascore датчанин хватает редко.

Фрохольдт — аномальный для подобных порталов центральный полузащитник. Во-первых, потому что просто отдаёт мало передач: в одном из первых матчей за «Порту» было всего девять пасов за 90 минут игры. Девять! Абсолютно стандартная история не пробить даже трёх десятков за встречу. Во-вторых, почти не бьёт по воротам. Один-два за матч, часто – вовсе 0 ударов. В-третьих, следовательно, не генерирует xG, xA, xThreat (ожидаемые годы, ассисты и моменты) и прочие продвинутые метрики. Хотя та же тепловая карта показывает передвижения по всему полю.

Виктор Фрохольдт Фото: Pau Barrena/Getty Images

Виктор – как воздух. Стоит включить матч — сразу понятно, в чём его сила: дисциплина и работоспособность. Он пробегает больше всех за встречу, передвижениями стягивает на себя и освобождает зоны, отлично читает игру и всегда занимает правильную позицию. Датчанин играет стабильно по 90 минут с самого момента прихода в клуб. И всегда оказывается в нужный момент в нужном месте — два гола в этом сезоне: первый – в Суперкубке, второй – в ключевом победном матче с «Бенфикой». Удивительный футболист. Лучший датский талант 2025-го и одновременно лучший игрок страны вообще, в целом. Тогда коллега по сборной из конкурирующего «Спортинга» Мортен Юльманн (сейчас он уже в «Атлетико») отметил: «Абсолютно заслуженно. Я имел возможность наблюдать, как ты работаешь в тренажёрном зале».

Константинос Карецас — 18 лет, «Боруссия» Дортмунд

Константинос Карецас Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Новичок дортмундской «Боруссии», грек Константинос рос в бельгийском «Генке», феерил там несколько лет перед трансфером в Германию. Два года назад его, лишь 16-летнего начали постепенно выпускать в стартовом составе. В дебютном матче с первых минут он отдал ассист, а сразу после комментировал дальнейшие планы: «Завтра первым уроком – математика, в ней я не очень хорош». Хотя так сразу и не скажешь: за полтора тайма ни разу не ошибся в передаче и сделал три ключевых — в геометрии способный.

Константинос — тот самый случай, когда всем сразу стало понятно: талант мирового уровня. Быстро миновал молодёжки, определялся со сборной, за которую хотел бы выступать, активно упоминался в СМИ. Сезон-2024/2025 — один из лучших игроков до 18 лет по атакующим метрикам. Правый вингер, он легко собирает на себе нескольких, технично разбирается на микродриблинге, смещается в центр — и продолжает атаку. Полный арсенал навыков плеймейкера уже в 15-16 лет, включая и видение поля, и мощный удар. В сети даже завирусился ролик: блогеры с десятками миллионов подписчиков приехали снять видео, грек играючи прошёл оппонента, исполнив эластико.

Константинос Карецас Фото: STEFAN KOOPS/Getty Images

В общем, Карецас аккуратно продлил контракт с бельгийским клубом до 2027-го, чтобы сильно не задерживаться, потом выбрал перспективную и родную сборную Греции, в 17 лет забил дебютный гол под свист шотландских фанатов. И летом перешёл в «Боруссию» — отличный выбор для развития. Всё рассчитал.

Саид Эль-Мала — 20 лет, «Кёльн»

Саид Эль-Мала Фото: Lars Baron/Getty Images

«Привет, это Юлиан Нагельсман, прошу перезвонить». 20-летний вингер «Кёльна» дебютировал за сборную Германии Клоппа на днях, но впервые его вызвал ещё предыдущий тренер, причём просто позвонить у него не получилось. Эль-Мала холодно проигнорировал звонок с незнакомого номера, предпочёв игру в FIFA, а позже получил сообщение. Отец, узнав о вызове в сборную, отреагировал тоже спокойно: «Ах, хорошо. Спокойной ночи!»

Высокомерие и пафос? Ни в коем случае, просто забавное совпадение и здоровая реакция отца. Саид знает цену своим достижениям: ещё шесть лет назад его исключили из академии «Боруссии» Мёнхенгладбах — посчитали слишком малорослым. Эль-Мала рассказывал: тогда всерьёз задумался закончить с футболом. Помог старший брат. С ним вингер очень близок, живут в одной квартире после переезда в Кёльн, почти не готовят дома, но худо-бедно делят быт. Тогда, ещё во времена COVID, они приехали в новый город, чтобы попробоваться в «Виктории Кёльн», причём рассчитывали заскочить даже не в основную команду третьего дивизиона, а хотя бы в U19.

Сейчас Эль-Мала оценивается в € 50 млн. Лидер «Кёльна», он уже стал одним из главных талантов чемпионата, летом продлил контракт с клубом, но всё равно остался в сфере интересов «Баварии» и дортмундской «Боруссии». Та история с исключением в 14 лет, по его же словам, научила не сдаваться.

Родригу Мора — 19 лет, «Рома»

Родригу Мора Фото: Paolo Bruno/Getty Images

«Он неуязвим», — так португальское телевидение описывало 17-летнего Мору уже с момента первых встреч за «Порту». В дебютной игре с первых минут в матче с «Морейренсе» — ассист, гол, звание лучшего игрока встречи. Последнее достижение после финального свистка вызвало лёгкое негодование от его же партнёра по команде Саму Агеховы. Настолько быстро прибрал всё к рукам.

2024-й стал годом взлёта низкорослого атакующего полузащитника: 16-летний Мора сначала дотащил «Порту» до финальных стадий Юношеской лиги УЕФА и стал лучшим бомбардиром, а затем вместе со сборной Португалии дошёл до финала Евро U17, забив пять мячей. Уже осенью его привлекали к основному «Порту», в декабре — тот самый матч с «Морейренсе», после которого он оказался на главных полосах всех ведущих португальских СМИ.

Родригу Мора Фото: Gualter Fatia/Getty Images

Ровно через год «ежевичный правитель» — так свободно можно перевести имя Родригу Моры — стал лучшим игроком 2025 года по версии O Jogo. «Я считаю, что стал другим игроком по сравнению с прошлым сезоном. Лучше играю в обороне». И действительно: изначально просто гениальный атакующий, юркий и быстрый полузащитник, с ударом и техникой, трансформировался в нечто универсальное в центре поля и уже летом перешёл в «Рому» Гасперини. Тот абы кого, свободного художника, в команду не возьмёт.

Эли Крупи — 20 лет, «Борнмут»

Эли Крупи Фото: Eddie Keogh/Getty Images

«Когда я вернулся, смог в этом воочию убедиться», — со смехом делился отец Крупи в интервью, рассказывая о первых шагах двухлетнего сына. Первый мяч жизни маленького Эли — фрукты. Ранняя любовь к ударам ногами пришла от папы-футболиста: Элье Крупи вызывался в сборную Кот-д’Ивуара, выступал за «Лорьян» — там карьеру начнёт и Эли.

В пять лет он играл с девятилетними, в девять — уже ставил цель побить рекорды «Лорьяна» – и позже действительно стал самым молодым игроком в истории клуба (16 лет 345 дней). Затем – и самым молодым автором гола в Лиге 1. Эли Жуниор Крупи довольно рано сфокусировался на футболе, дойдя, грубо говоря, до девятого класса во французской системе образования и затем сконцентрировавшись только на языках: английском и испанском.

Спустя год он станет лучшим бомбардиром Лиги 2 и найдёт применение изученному языку — перейдёт в «Борнмут». К 19 годам Крупи собрал мощный бэкграунд: игра на самом высоком уровне в Англии и Франции, звания лучшего бомбардира и номинации на игрока сезона. Летом его раздумывал купить «Тоттенхэм», но вмешалась травма.

Отец никогда не заставлял его заниматься футболом, не лез в дела тренера — они лишь обсуждают матчи после финального свистка.

Этого уже хватило для многого.

Джон Мартин — 20 лет, «Реал Сосьедад»

Джон Мартин Фото: Ion Alcoba Beitia/Getty Images

Центральный защитник «Реала Сосьедад» пришёл в футбол поздновато: по собственным рассказам из интервью, ещё в пять-шесть лет почти не играл, предпочитая парк и игру в прятки. Лишь в восемь лет начал заниматься активнее, и к 12, после игры за местную команду в пригороде Сан-Себастьяна, окончательно влюбился. Отец Джона (Йона — на испанский манер) ещё 40 лет назад дебютировал за «Сосьедад» в 17, поэтому дальнейший путь был очевиден — академия баскского «Реала».

Уже будучи футболистом, Мартин как будто продолжил прятаться, но теперь – от хайпа: номинация на главную молодёжную награду догнала его лишь спустя полтора года. Уже два сезона Джон известен в пределах Испании, стабильно играет за «Реал Сосьедад»: дебютировал а матче с «Бетисом» в конце сезона-2024/2025 и стал открытием. На отрезке становился одним из немногих защитником с более 80% выигранных верховых единоборств. «По характеру я очень похож на отца. Он был не очень высоким, играл центральным защитником и даже крайним. Говорят, что с мячом не очень хорошо получалось, но в единоборствах и в игре головой был хорош», — описывает свою игру Мартин.

Керим-Сэм Алайбегович — 19 лет, «Ювентус»

Керим-Сэм Алайбегович Фото: James Worsfold/Getty Images

Алайбегович — дерзкий вингер типажа Кварацхелии: напористая обводка с упором на рывок. Дальний удар, даже с неочевидных позиций. Босниец подбирает мяч на фланге, полагается на физические данные, раскидывает ложными замахами — и делает разницу. Мощный удар из-за штрафной — голы Катару на ЧМ и недавний Швеции. Качественное завершение внутри, исполнение пенальти за сборную в ответственных послематчевых сериях: например, с Италией в отборе на ЧМ-2026.

Алайбегович за год превратился из игрока молодёжки «Байера» в лучшего новичка австрийской лиги, попал на расхват к топ-клубам, но вернулся из «Зальцбурга» в родной клуб.

Керим-Сэм Алайбегович Фото: Francois Nel/Getty Images

А летом уехал в «Ювентус». Алайбегович пробил себе путь в большой футбол, оставшись при этом простым: омлет с сыром на завтрак – уже привычка, игры в приставку, перед матчами — боснийский рэп на всю громкость для настроя. С детства брал ответственность и доказывал сам себе — специально играл со старшими. Хранит свою первую карточку FIFA, есть небольшая коллекция выменянных джерси.

Полный комплект «парня с улицы» — так Керим называет себя сам.

Жоан Гаду — 19 лет, «Боруссия» Дортмунд

Жоан Гаду Фото: Sona Maleterova/Getty Images

«Я защитник, мы должны быть серьёзными», — реакция молодого центрального защитника на просьбу клубного фотографа улыбнуться для кадра. Хоть и в шутку, но показательно: на поле этот 195-сантиметровый широченный футболист вообще не проявляет эмоций — это его фишка. Концентрация – на обороне. Уже в шестом-седьмом классах тренеры описывали Жоана Гаду как эмоционально крепкого — тяжело подавить.

Он считался большим талантом с малых лет. Сын выходцев из Кот-д’Ивуара, начинал в топ-академии «ПСЖ», в какой-то момент, будучи в команде до 19 лет, уже оценивался Transfermarkt в € 10 млн. Забавно, когда на стадию плей-офф Юношеской лиги УЕФА он выходит играть со сверстниками, например, из «Атлетико», и при этом превышает стоимость их всего состава в два раза.

С малых лет Гаду активно использовал свои габариты, кошмарил сверстников из академии, где-то даже преувеличивал с усердием в отборе: тренеры прорабатывали с ним индивидуально именно момент использования физического превосходства. Несмотря на крупное телосложение, центральный защитник способен разогнаться до 35 км/ч (и в недавнем матче со «Штутгартом» это, кстати, доказал). Поэтому неудивительно, что уже к 17, добавив к телу ещё и голову, он вырос в перспективного игрока, попал на скамейку в основную команду к Луису Энрике и получил предложение подписать первый профессиональный контракт.

Но и здесь проявил интеллект: совладал с эмоциями, оценил перспективы и отказался. Ушёл в «Зальцбург» за игровой практикой. Гаду признавался, что вдохновлён карьерой Деотшанкюля Юпамекано: ныне футболист «Баварии», французский центрдеф прошёл этап в «Зальцбурге». Преодолевая единственную существенную проблему — языковой барьер — Гаду адаптировался и заиграл в Австрии. Этим летом перешёл в «Боруссию» за € 19,5 млн — серьёзные деньги.

Харалампос Костулас — 19 лет, «Брайтон»

Харалампос Костулас (№19) Фото: Mike Hewitt/Getty Images

До перехода в «Брайтон», скаутская система которого умудряется находить талантов в самых неочевидных местах, Харалампос Костулас сотворил настоящее чудо в Греции. Мы про юношеский аналог Лиги чемпионов – 2023/2024, он довёл родной «Олимпиакос» до победы в турнире, по ходу оставив за бортом академии «Интера», «Баварии» и «Милана». Форвард сыграл важнейшую роль: самый молодой игрок команды, забивал и «Баварии», и «Нанту» в полуфинале, и «Милану» (правда, гол отменили), цеплялся за все мячи оборонительной команды и помогал превращать редкие атаки в эффективные.

Он и Христос Музакитис быстро получили повышение до основы, а после разошлись по английским клубам: «Брайтон» и «Халл» соответственно. Перед переездом Костулас успел стать самым молодым бомбардиром в истории клуба и принести в бюджет € 35 млн.

Секрет успеха, по версии самого грека, в том числе благодаря суеверию: перед каждым матчем он надевал одно и то же нижнее бельё. Рассказывая это с улыбкой прессе, упомянул, что в Англии от этого ритуала отказался. И тем не менее получил номинацию на Golden Boy.

Финн Ельч — 20 лет, «Штутгарт»

Финн Ельч Фото: Alex Grimm/Getty Images

«Барселона», «Реал», «Бавария», «Ливерпуль», «Ювентус», «Интер» — неполный список интересующихся 20-летним защитником «Штутгарта». Финн Ельч начинал как плеймейкер, но после вызова в сборную до 16 лет закрепился как центральный защитник: агрессивно играющий на опережение, крепкий физически и способный продвигать мяч. Вместе со сборной до 17 лет выиграл Евро, обойдя Францию и ту самую Испанию с Ямалем и Кубарси.

Именно игра на мяче и универсальность делают Ельча уникальным профилем на рынке: способен закрыть и правую бровку, а по данным DataMB, входит в 14% лучших игроков по прогрессивным рывкам с мячом. «Реал» видит потенциальную замену Рюдигеру, «Бавария» приравнивает к Хуммельсу. Сам Ельч равняется на Маттейса де Лигта – отличного защитника с великолепным пасом.

Golden Boy — первый шаг к успеху.