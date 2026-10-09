«Пенсионерам вроде Дзюбы будет тяжеловато в «Спартаке». Быстров не щадит никого!

Владимир Быстров — один из самых ярких спикеров в нашем футболе. Он всегда прямо выражает своё мнение, не смягчая формулировок, и именно поэтому бывшего футболиста больше не зовут на ТВ в качестве эксперта. В перерыве между сбором грибов и рыбалкой Быстров поговорил с «Чемпионатом». Досталось всем: от звёзд сборной России до судей.

«Можно 30 сраных минут всё-таки отбегать, а не пешком ходить»

— Следили за матчами сборной России?

— Да, следил. Не скажу, что какой-то из матчей меня особенно впечатлил, но игра сборной России понравилась. Частично мы увидели основной состав. Единственное — мне не понравились соперники. Однако играть в любом случае нужно.

— В матче с Нигерией игра тоже понравилась?

— Нормальный матч. Просто некоторые футболисты отдавались полностью, а некоторые звёзды вышли на футбольное поле со спущенными щитками чисто посмеяться. Видимо, им сейчас важнее чемпионат и игра за клуб, нежели матч за сборную. Ребята, вышедшие в старте, играли, как могли, бегали, тратили свои силы на 100%, а звёзды вышли постоять. Нам нужно иметь уважение к людям, которые полностью заполнили стадион и болели. Наверное, всё-таки можно 30 сраных минут отбегать, а не пешком ходить.

— На кого намекаете?

— Это про Тюкавина. Твоя команда два пропустила, а ты выходишь и смеёшься. Я понимаю, что матч товарищеский, но у меня такие действия игрока сборной вызывают вопросы. Может быть, такая атмосфера вокруг, что эти матчи никому не нужны, поэтому он выходит чисто себя показать, на других посмотреть и походить по полю. Может, у некоторых такая задача — не знаю.

Константин Тюкавин в сборной Фото: РФС

— Головин — самый сильный игрок нашей сборной?

— Думаю, основные игроки, которые у нас имеются, все сильные. Головин играет в сильном чемпионате, привык к большим скоростям. Не знаю, стоит ли ему возвращаться в РПЛ — всё зависит от него самого. Но то, что он усилит любую нашу команду — факт.

— Наверное, этот сбор — один из лучших при Карпине за последнее время. Можно поставить тренерскому штабу положительную оценку?

— Как мы можем ставить какие-то оценки, когда нет матчей с сильными соперниками и нет понимания нашего уровня? Естественно, мы должны отталкиваться от своей игры, но по матчам с Намибией, где вратари забивают сами себе, и с Нигерией, где из основного состава два человека, делать какие-то выводы тяжело.

— Наблюдается нехорошая тенденция: из сборной игроки часто возвращаются с травмами. Сейчас получил повреждение Дивеев. Это проблема тренерского штаба?

— Это из-за того, что мы постоянно пытаемся поберечь футболистов. Во всём мире играют на третий-четвёртый день и не жалуются, не ноют — футболисты просто привыкают. А мы всё хотим поберечь. Были бы сейчас официальные матчи, никто никого не берёг бы и выжимал бы максимум, как обычно это делали, играли бы на уколах. Поэтому тут всё зависит от того, какой курс задаст тренер.

«Хотелось бы видеть больше новых воспитанников в «Краснодаре»

— В ближайшем туре РПЛ встретятся ваши бывшие команды — «Краснодар» и «Зенит». Кто фаворит?

— Я не знаю, кто победит. Но пока по игре в чемпионате мне больше нравится «Краснодар». «Зенит» ещё далёк от своей лучшей игры, хотя имеет в составе дорогостоящих футболистов. Недавно, например, перешёл Карпукас. Игрок с российским паспортом, который проделывает большой объём работы. Он усилил «Зенит», но игра пока не пришла.

Владимир Быстров в «Зените»/«Краснодаре» Фото: «Чемпионат»

— У «Краснодара» в трёх последних матчах перед паузой было три ничьих. С чем связываете такой спад?

— Не сказал бы, что это спад. Ничейный результат иногда бывает хорошим, главное не поражение. У «Краснодара» сломался Кривцов, но, думаю, найдут, кем его заменить. Хотелось бы, конечно, видеть больше новых воспитанников в «Краснодаре».

— Если «Зенит» уступит «Краснодару», шансов на чемпионство у него почти не останется?

— Последние три года все говорили, что у «Зенита» шансов не остаётся. Однако они дважды каким-то неимоверным фартом брали чемпионство в последнем туре, поэтому никого нельзя списывать со счетов. Достаточно месяц сыграть без поражений и с победами — и ты догонишь любую команду. У нас в чемпионате сейчас нет такой команды, которая бы сметала всех на своём пути и с запасом обыгрывала, поэтому любой может дать бой.

— «Спартак» по-прежнему один из главных претендентов на чемпионство?

— Последние годы говорить «Спартак» и «претендент на чемпионство», наверное, можно только в Comedy Club, а не у нас в футболе. Ожидания есть, а реальность, к сожалению, пока хромает.

— Недавно они продлили контракт Барко. Может, это поможет?

— Не знаю, спросите у Барко, поможет он им стать чемпионами или нет. Готов ли он наконец-то выйти на поле и показать свои лучшие качества. Просто в последних матчах я вообще не видел Барко. То у него спина, то радикулит какой-то.

«Батракову нужно играть с первой до последней минуты, чтобы показывать лучшие качества»

— Артём Дзюба остался без команды. Смог бы ещё где-нибудь попылить?

— Вопрос к нему. Но как я видел, ему уже тяжело.

— Он очень хотел в «Спартак».

— Думаю, пенсионерам вроде Дзюбы будет тяжеловато заиграть в «Спартаке», если команда хочет бороться за чемпионство. Это не только Артёма касается, а любого возрастного футболиста. Там Зобнина хватает.

— Батраков уже больше месяца в «Галатасарае». Следите?

— Чего следить, если он пока мало играет и выходит только на замену. Естественно, хочется, чтобы ему давали больше времени. Я вообще думаю, что ему проще играть весь матч, нежели выходить на поле на 20-30 минут. Есть футболисты, которым комфортно выходить на маленькое количество времени, они могут усилить. Но у Батракова такая позиция, что ему нужно, на мой взгляд, играть с первой минуты и до последней. Тогда он будет показывать свои лучшие качества.

Алексей Батраков в сборной Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Как думаете, его ровесник Кисляк уже готов к отъезду в Европу?

— Мне нравится Кисляк, но всё зависит от него. Если Матвей готов принять вызов, то ЦСКА стоит его отпустить.

— ЦСКА по-прежнему идёт без поражений, при этом не всегда показывает убедительную игру. Удивляет их положение?

— У ЦСКА молодой тренер, много молодёжи и воспитанников в составе — это нормально, что команду лихорадит. Тренер набирается опыта, футболисты — тоже, поэтому здесь как раз таки не стоит паниковать. Мне игра ЦСКА местами нравится, но понятное дело, что, когда молодые футболисты в составе, будут ошибки.

«Каманцев умело и беспонтово защищает любое позорное решение, которое принимается в комнате VAR»

— Во время паузы на матчи сборных случились две тренерские отставки: Альбы из «Ростова» и Диаса из «Родины». Кого могут уволить следующим?

— Думаю, Альбу не уволили — он просто перебрался на более выгодные условия в Москву. А с Диасом и «Родиной» я не знаком. Сейчас, в принципе, за три недели паузы никто не убеждает, поэтому любого тренера могут зафигачить (смеётся).

Владимир Быстров Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Верите, что «Локомотив» может вылететь из РПЛ по итогам сезона?

— Конечно, нет. Хотя мы уже видели, как «Динамо» вылетало со звёздами. Вопрос к Ротенбергу и Галактионову, что у них за планы. Как они видят развитие клуба и как собираются вылезать из этой ямы?

— С новым туром вернутся и судейские ошибки?

— Знаете, мне жалко те команды, против которых назначают непонятные пенальти. И потом неадекватный совет ещё и защищает судей, принимая просто необоснованные решения, делая из всех людей, которые смотрят на эти позорные ошибки, дебилов и дурачков. То, что такие пенальти ставят на последних минутах — это вообще караул. После таких пенальти всем этим людям никогда не стоит судить. Но Каманцев умело и беспонтово защищает любое позорное решение, которое принимается в комнате VAR. Все футбольные люди видят, что там не пенальти, однако судьи без зазрения совести ставят и говорят, что он есть.

— Изменения в руководстве судей решат эту проблему?

— Судейство как было всегда, так и будет самым спорным. Если бы к нам пришёл такой руководитель, какой есть в АПЛ, было бы замечательно. Все бы понимали, что такие беспонтовые решения ни в чью пользу приниматься не будут и никого не прибьют на последних минутах. Но я думаю, что такого человека, к сожалению, не найдётся. У нас всегда были скандалы — и с русскими, и с иностранными руководителями. Самое страшное, что они поддерживают нелепые решения судей. В одном матче три одинаковых решения трактуются по-разному, и все три трактовки будут защищены ЭСК.

«Надо успеть насобирать грибы, чтобы засолить на зиму»

— Успели соскучиться по РПЛ за эту паузу?

— Честно говоря, я за футболом особо не следил. Если б не матчи сборной, я бы думал, что чемпионат так и идёт. Но грибы закончились, можно и футбол посмотреть. Хотя скоро начнётся рыбалка.

— Чем сейчас занимаетесь?

— Ничем не занимаюсь. Вот грибы ищу. Сейчас надо успеть насобирать, чтобы засолить на зиму. Беру всё, что попадётся: белые грибы, рыжики, маслята — они хорошо засаливаются.

Владимир Быстров на рыбалке Фото: из личного архива

— Вас по-прежнему не зовут на «Матч ТВ» в качестве эксперта?

— Да. Видимо, на меня там кто-то сильно обиделся. Не нравится, как я поступаю.

— Это из-за поддержки Руслана Безрукова после шутки про «Краснодар»?

— Наверное, да. Со мной не согласны — это и так понятно. Я не оправдал надежд. Не стал говорить так, как кто-то хочет. Но я всегда буду говорить так, как хочу я, и то, что думаю я. Поэтому меня и не зовут.