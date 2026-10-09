«Ливерпуль» против «Сити» и битва грандов-неудачников в АПЛ. Топ-матчи выходных

Трёхнедельная пауза на матчи сборных наконец-то завершилась! Ура? Безусловно. Вам тоже безумно хочется отсмотреть все матчи, даже не самые статусные вроде «Малага» – «Эспаньол»? Но всё-таки формат именно топ-подборки предполагает список самых громких афиш. Мы такие отобрали, а вам нужно их отсортировать в порядке наибольшего интереса. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

Если хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

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Важно: функционал «Рейтинга» работает только в стандартной версии «Чемпионата». Если вы попали в этот материал через поисковый запрос, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.