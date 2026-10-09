«Ливерпуль» против «Сити» и битва грандов-неудачников в АПЛ. Топ-матчи выходных

Трёхнедельная пауза на матчи сборных наконец-то завершилась! Ура? Безусловно. Вам тоже безумно хочется отсмотреть все матчи, даже не самые статусные вроде «Малага» – «Эспаньол»? Но всё-таки формат именно топ-подборки предполагает список самых громких афиш. Мы такие отобрали, а вам нужно их отсортировать в порядке наибольшего интереса. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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«Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: воскресенье, 11 октября, 18:30 мск
Интрига: самый статусный матч выходных
Это уже не противостояния Пепа с Клопом. Однако эти два гения приучили: матчи «Ливерпуля» с «Манчестер Сити» ни в коем случае нельзя пропускать. Мерсисайдцы с Андони Ираолой подхватили ничейный синдром, но тем не менее пока не проигрывают. «Сити» с Энцо Мареской вообще исключительно побеждает, однако как на команде отразятся обвинения в финансовых махинациях? Явно не слишком положительно.
«Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм»: суббота, 10 октября, 17:00 мск
Интрига: разборка проблемных топов
Матч 12-й и 20-й команд лиги. И нет, речь не о вывеске «Ипсвич» – «Фулхэм». «Тоттенхэм» наконец-то забил в АПЛ, однако всё равно уступил «Астон Вилле» (2:3) и рухнул на последнее место. Последнее! И это с летней-то закупкой! У «МЮ» с одной победой в чемпионате тоже не всё здорово. Ещё и матчи сборных скосили нескольких игроков: Рашфорд, Майну, Шешко, Доргу и Мазрауи присоединились в лазарете к де Лигту и Диалло.
«Комо» — «Рома»: воскресенье, 11 октября, 13:30 мск
Интрига: серьёзное испытание для лидеров
В противостоянии «Ромы» и «Комо» есть любопытная закономерность: во всех четырёх матчах ранее побеждала домашняя команда. Удивится ли кто-то, если подобное случится и теперь? Вряд ли. Римляне лидируют в Серии А и впервые с сезона-2014/2015 не уступали в пяти стартовых турах. Мален – лучший бомбардир чемпионата, Дибала – главный по созданным голевым моментам. Чем ответит Сеск Фабрегас?
«Реал» — «Вильярреал»: суббота, 10 октября, 22:00 мск
Интрига: у мадридцев хватает проблем
Жозе Моуринью в Мадриде непросто: Мбаппе получил травму в сборной Франции, Винисиус перестал забивать и признался в кризисе уверенности, из центра обороны в строю только Рюдигер. Испанские медиа пишут, что якобы поправился Конате. Но ему всё равно, как и Вальверде, ещё нужно набрать форму. А ведь впереди тяжёлый календарь: «Вильярреал», «Рома», «Севилья», «РБ Лейпциг» и «Барселона». Реально ли пройти этот отрезок без потерь?
«Челси» — «Борнмут»: суббота, 10 октября, 17:00 мск
Интрига: оба клуба давненько не побеждали в АПЛ
«Челси» не побеждал в АПЛ с августа, «Борнмут» – вообще с мая. То есть ещё ни разу в этом сезоне. Первые – вне еврокубковых мест, вторые – борются за выживание. И тем, и другим нужно что-то менять. Три их последние очные встречи завершились вничью. Но если она случится и теперь, то будет, несомненно, яркой: в трёх недавних домашних матчах лондонцев зрители насладились аж 20 голами. Веселуха!
«Галатасарай» — «Касымпаша»: пятница, 9 октября, 20:00 мск
Интрига: в ожидании первого гола Батракова в Турции
Да, в этой рубрике плотно прописались афиши в стиле «Галатасарай» против кого-то там в Турции». Всё-таки турецкая лига не состоит из 18 сильных клубов. Тем не менее «Касымпашу» можно к таковым причислить: за шесть туров чемпионата эти ребята ни разу не уступили. В отличие от того же «Галатасарая». Ждём возвращение после травмы Виктора Осимхена и дебютного гола Алексея Батракова на новом месте.
«Барселона» — «Хетафе»: суббота, 10 октября, 19:30 мск
Интрига: кто-нибудь вообще остановит «Барсу»?
Каталонский поезд на старте сезона сносит всех на пути: восемь матчей – восемь побед с общим счётом 36:8. Рафинья сейчас выглядит главным претендентом на следующий «Золотой мяч». «Хетафе» вот за семь туров ни разу не забил больше одного раза. Да и в целом проиграл «Барселоне» 14 из 16 выездных матчей. Когда состоялось последнее непоражение? В феврале 2018-го. С Альбой, Бускетсом и Месси на поле.
«Арсенал» — «Лидс»: суббота, 10 октября, 14:30 мск
Интрига: ответ чемпионов за 0:3 в прошлом туре
Вы уже могли забыть, всё-таки это случилось 19 сентября, но «Арсенал» с крупным счётом отлетел от «Брайтона». Хотя ранее в АПЛ очков вообще не терял. После такого нужно показать свою мощь на максимум. Проблема в том, что «Лидс» в Премьер-лиге до сих пор живёт без поражений. Однако есть и обратная статистика: Микель Артета выиграл у йоркширцев все шесть домашних встреч.
«Кальяри» — «Ювентус»: воскресенье, 11 октября, 21:45 мск
Интрига: Спаллетти против сенсации старта сезона
Кого мы ожидаем видеть в топ-4 Серии А? «Интер» и «Рому»? Разумеется. «Лацио»? Допустим. Но точно не «Кальяри». А эти ребята сейчас именно там. Благодаря четырём победам в пяти турах. «Ювентус» воспользуется шансом обогнать неожиданных конкурентов? Или повторится сценарий их последнего матча, когда «Кальяри» отказался пропускать и при этом разок забил? Усугубляют ситуацию для Спаллетти аж девять недоступных игроков.
«ПСЖ» — «Ле-Ман»: суббота, 10 октября, 21:45 мск
Интрига: парижане рвутся в топ-4
«ПСЖ» на старте сезона дал конкурентам фору и не побеждал в трёх турах кряду. Сейчас парижане в таблице уже шестые. Не сильно выше новичков Лиги 1 из «Ле-Мана», у которых всего на два очка меньше. «Ле-Ман» в пяти из шести матчей забивал дважды, тогда как парижане засушили только один «сухарь». Увидим ли мы новый? Или сенсацию, при которой беднейшая команда чемпионата обойдёт богатейшую?
«Аль-Хиляль» — «Аль-Иттихад»: суббота, 10 октября, 21:00 мск
Интрига: битва лидеров саудовской лиги
Здесь достаточно перечислить, кто против кого сыграет. Разумеется, не названия команд, а их ведущих футболистов: Кулибали, Тео Эрнандес, Уоткинс и Мартинелли против Вейналдума, Бергвейна и Эн-Несири. На двоих у «Аль-Хиляля» и «Аль-Иттихада» 11 побед в первых семи турах, что позволяет им лидировать в чемпионате. Вторые пока вообще не проигрывали. Остановят ли они самый статусный клуб страны?
«Аугсбург» — «Бавария»: суббота, 10 октября, 16:30 мск
Интрига: разборка внутри топ-4
Да, «Аугсбург», несмотря на обидные 2:3 с «Вердером», остаётся в четвёрке лучших по итогам четырёх туров. Потому что были 4:1 с «Айнтрахтом» и 3:0 с «Шальке». Та же «Бавария» гельзенкирхенцам ни разу не забила, и явно не из-за уважения к Кариусу. От её предстоящего матча голов ждём, поскольку сыграют первая и третья по результативности команды Бундеслиги. Лучшими не позволяет их назвать «Фрайбург».