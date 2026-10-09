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Топ-матчи выходных, 9-11 октября, расписание: Реал, Барселона, Ливерпуль, Арсенал, Ювентус, ПСЖ, Батраков, Челси, МЮ, Сити

«Ливерпуль» против «Сити» и битва грандов-неудачников в АПЛ. Топ-матчи выходных
Георгий Илющенко
Топ-матчи выходных, 9-11 октября
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Клубный футбол возвращается! Какая же мощная будет суббота.

Трёхнедельная пауза на матчи сборных наконец-то завершилась! Ура? Безусловно. Вам тоже безумно хочется отсмотреть все матчи, даже не самые статусные вроде «Малага» – «Эспаньол»? Но всё-таки формат именно топ-подборки предполагает список самых громких афиш. Мы такие отобрали, а вам нужно их отсортировать в порядке наибольшего интереса. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

  • Если хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
  • Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Важно: функционал «Рейтинга» работает только в стандартной версии «Чемпионата». Если вы попали в этот материал через поисковый запрос, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.
Рейтинг: 12 самых интригующих матчей 9-11 октября
ЭРЛИНГ ХОЛАНД
Фото: Carl Recine/Getty Images
1 место

«Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: воскресенье, 11 октября, 18:30 мск

Англия — Премьер-лига . 6-й тур
11 октября 2026, воскресенье. 18:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
0 : 3
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Холанд – 65'     0:2 Доку – 68'     0:3 Шерки – 78'    
Удаления: Гравенберх – 62' / нет

Интрига: самый статусный матч выходных

Это уже не противостояния Пепа с Клопом. Однако эти два гения приучили: матчи «Ливерпуля» с «Манчестер Сити» ни в коем случае нельзя пропускать. Мерсисайдцы с Андони Ираолой подхватили ничейный синдром, но тем не менее пока не проигрывают. «Сити» с Энцо Мареской вообще исключительно побеждает, однако как на команде отразятся обвинения в финансовых махинациях? Явно не слишком положительно.

Роберто Де Дзерби
Фото: Richard Heathcote/Getty Images
2 место

«Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм»: суббота, 10 октября, 17:00 мск

Англия — Премьер-лига . 6-й тур
10 октября 2026, суббота. 19:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
1 : 1
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
1:0 Мбемо – 73'     1:1 Соланке – 90+2'    
Удаления: нет / Бентанкур – 78'

Интрига: разборка проблемных топов

Матч 12-й и 20-й команд лиги. И нет, речь не о вывеске «Ипсвич» – «Фулхэм». «Тоттенхэм» наконец-то забил в АПЛ, однако всё равно уступил «Астон Вилле» (2:3) и рухнул на последнее место. Последнее! И это с летней-то закупкой! У «МЮ» с одной победой в чемпионате тоже не всё здорово. Ещё и матчи сборных скосили нескольких игроков: Рашфорд, Майну, Шешко, Доргу и Мазрауи присоединились в лазарете к де Лигту и Диалло.

Пауло Дибала
Фото: Burak Kara/Getty Images
3 место

«Комо» — «Рома»: воскресенье, 11 октября, 13:30 мск

Италия — Серия А . 6-й тур
11 октября 2026, воскресенье. 13:30 МСК
Комо
Комо
Окончен
0 : 0
Рома
Рим
Удаления: нет / Мален – 53'

Интрига: серьёзное испытание для лидеров

В противостоянии «Ромы» и «Комо» есть любопытная закономерность: во всех четырёх матчах ранее побеждала домашняя команда. Удивится ли кто-то, если подобное случится и теперь? Вряд ли. Римляне лидируют в Серии А и впервые с сезона-2014/2015 не уступали в пяти стартовых турах. Мален – лучший бомбардир чемпионата, Дибала – главный по созданным голевым моментам. Чем ответит Сеск Фабрегас?

Жозе Моуринью
Фото: Mateo Villalba Sanchez/Getty Images
4 место

«Реал» — «Вильярреал»: суббота, 10 октября, 22:00 мск

Испания — Ла Лига . 8-й тур
10 октября 2026, суббота. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
1 : 0
Вильярреал
Вильярреал
1:0 Диоманде – 62'    
Удаления: Винисиус Жуниор – 73' / нет

Интрига: у мадридцев хватает проблем

Жозе Моуринью в Мадриде непросто: Мбаппе получил травму в сборной Франции, Винисиус перестал забивать и признался в кризисе уверенности, из центра обороны в строю только Рюдигер. Испанские медиа пишут, что якобы поправился Конате. Но ему всё равно, как и Вальверде, ещё нужно набрать форму. А ведь впереди тяжёлый календарь: «Вильярреал», «Рома», «Севилья», «РБ Лейпциг» и «Барселона». Реально ли пройти этот отрезок без потерь?

Хаби Алонсо
Фото: Mike Hewitt/Getty Images
5 место

«Челси» — «Борнмут»: суббота, 10 октября, 17:00 мск

Англия — Премьер-лига . 6-й тур
10 октября 2026, суббота. 17:00 МСК
Челси
Лондон
Окончен
5 : 1
Борнмут
Борнмут
1:0 Дж. Хендерсон – 2'     2:0 Роджерс – 3'     3:0 Педро – 46'     3:1 Эванилсон – 51'     4:1 Педро – 67'     5:1 Дж. Хендерсон – 70'    

Интрига: оба клуба давненько не побеждали в АПЛ

«Челси» не побеждал в АПЛ с августа, «Борнмут» – вообще с мая. То есть ещё ни разу в этом сезоне. Первые – вне еврокубковых мест, вторые – борются за выживание. И тем, и другим нужно что-то менять. Три их последние очные встречи завершились вничью. Но если она случится и теперь, то будет, несомненно, яркой: в трёх недавних домашних матчах лондонцев зрители насладились аж 20 голами. Веселуха!

Алексей Батраков
Фото: Anadolu/Getty Images
6 место

«Галатасарай» — «Касымпаша»: пятница, 9 октября, 20:00 мск

Турция — Суперлига . 7-й тур
09 октября 2026, пятница. 20:00 МСК
Галатасарай
Стамбул
Окончен
3 : 1
Касымпаша
Стамбул
1:0 Бардакджи – 45'     1:1 Рак-Сакьи – 68'     2:1 Йылмаз – 90'     3:1 Лемина – 90+6'    
Удаления: Торрейра – 65' / нет

Интрига: в ожидании первого гола Батракова в Турции

Да, в этой рубрике плотно прописались афиши в стиле «Галатасарай» против кого-то там в Турции». Всё-таки турецкая лига не состоит из 18 сильных клубов. Тем не менее «Касымпашу» можно к таковым причислить: за шесть туров чемпионата эти ребята ни разу не уступили. В отличие от того же «Галатасарая». Ждём возвращение после травмы Виктора Осимхена и дебютного гола Алексея Батракова на новом месте.

ФК «Барселона»
Фото: Fran Santiago/Getty Images
7 место

«Барселона» — «Хетафе»: суббота, 10 октября, 19:30 мск

Испания — Ла Лига . 8-й тур
10 октября 2026, суббота. 19:30 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
3 : 0
Хетафе
Хетафе
1:0 Гордон – 2'     2:0 Жезус – 30'     3:0 Кунде – 73'    

Интрига: кто-нибудь вообще остановит «Барсу»?

Каталонский поезд на старте сезона сносит всех на пути: восемь матчей – восемь побед с общим счётом 36:8. Рафинья сейчас выглядит главным претендентом на следующий «Золотой мяч». «Хетафе» вот за семь туров ни разу не забил больше одного раза. Да и в целом проиграл «Барселоне» 14 из 16 выездных матчей. Когда состоялось последнее непоражение? В феврале 2018-го. С Альбой, Бускетсом и Месси на поле.

Микель Артета
Фото: Maurizio Lagana/Getty Images
8 место

«Арсенал» — «Лидс»: суббота, 10 октября, 14:30 мск

Англия — Премьер-лига . 6-й тур
10 октября 2026, суббота. 14:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
2 : 1
Лидс Юнайтед
Лидс
0:1 Джастин – 55'     1:1 Калафьори – 62'     2:1 Гимарайнс – 70'    

Интрига: ответ чемпионов за 0:3 в прошлом туре

Вы уже могли забыть, всё-таки это случилось 19 сентября, но «Арсенал» с крупным счётом отлетел от «Брайтона». Хотя ранее в АПЛ очков вообще не терял. После такого нужно показать свою мощь на максимум. Проблема в том, что «Лидс» в Премьер-лиге до сих пор живёт без поражений. Однако есть и обратная статистика: Микель Артета выиграл у йоркширцев все шесть домашних встреч.

ЛУЧАНО СПАЛЛЕТТИ
Фото: Valerio Pennicino/Getty Images
9 место

«Кальяри» — «Ювентус»: воскресенье, 11 октября, 21:45 мск

Италия — Серия А . 6-й тур
11 октября 2026, воскресенье. 21:45 МСК
Кальяри
Кальяри
Окончен
1 : 1
Ювентус
Турин
1:0 Мальдини – 20'     1:1 Коло Муани – 81'    

Интрига: Спаллетти против сенсации старта сезона

Кого мы ожидаем видеть в топ-4 Серии А? «Интер» и «Рому»? Разумеется. «Лацио»? Допустим. Но точно не «Кальяри». А эти ребята сейчас именно там. Благодаря четырём победам в пяти турах. «Ювентус» воспользуется шансом обогнать неожиданных конкурентов? Или повторится сценарий их последнего матча, когда «Кальяри» отказался пропускать и при этом разок забил? Усугубляют ситуацию для Спаллетти аж девять недоступных игроков.

Матвей Сафонов
Фото: Giuseppe Maffia/Getty Images
10 место

«ПСЖ» — «Ле-Ман»: суббота, 10 октября, 21:45 мск

Франция — Лига 1 . 6-й тур
10 октября 2026, суббота. 21:45 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
3 : 1
Ле-Ман
Ле-Ман
1:0 Бералдо – 19'     1:1 Мафута – 54'     2:1 Кварацхелия – 61'     3:1 Аклиуш – 68'    

Интрига: парижане рвутся в топ-4

«ПСЖ» на старте сезона дал конкурентам фору и не побеждал в трёх турах кряду. Сейчас парижане в таблице уже шестые. Не сильно выше новичков Лиги 1 из «Ле-Мана», у которых всего на два очка меньше. «Ле-Ман» в пяти из шести матчей забивал дважды, тогда как парижане засушили только один «сухарь». Увидим ли мы новый? Или сенсацию, при которой беднейшая команда чемпионата обойдёт богатейшую?

Габриэл Мартинелли
Фото: Abdullah Ahmed/Getty Images
11 место

«Аль-Хиляль» — «Аль-Иттихад»: суббота, 10 октября, 21:00 мск

Саудовская Аравия — Про-Лига . 8-й тур
10 октября 2026, суббота. 21:00 МСК
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
Окончен
3 : 2
Аль-Иттихад
Джидда
1:0 Мартинелли – 11'     1:1 Эн-Несири – 22'     2:1 Уоткинс – 30'     3:1 Саммервилл – 64'     3:2 Бергвейн – 89'    

Интрига: битва лидеров саудовской лиги

Здесь достаточно перечислить, кто против кого сыграет. Разумеется, не названия команд, а их ведущих футболистов: Кулибали, Тео Эрнандес, Уоткинс и Мартинелли против Вейналдума, Бергвейна и Эн-Несири. На двоих у «Аль-Хиляля» и «Аль-Иттихада» 11 побед в первых семи турах, что позволяет им лидировать в чемпионате. Вторые пока вообще не проигрывали. Остановят ли они самый статусный клуб страны?

ФК «Бавария»
Фото: Adam Pretty/Getty Images
12 место

«Аугсбург» — «Бавария»: суббота, 10 октября, 16:30 мск

Германия — Бундеслига . 5-й тур
10 октября 2026, суббота. 16:30 МСК
Аугсбург
Аугсбург
Окончен
2 : 2
Бавария
Мюнхен
1:0 Фелльхауэр – 1'     1:1 Сайбари – 55'     2:1 Рибейру – 64'     2:2 Браун – 80'    

Интрига: разборка внутри топ-4

Да, «Аугсбург», несмотря на обидные 2:3 с «Вердером», остаётся в четвёрке лучших по итогам четырёх туров. Потому что были 4:1 с «Айнтрахтом» и 3:0 с «Шальке». Та же «Бавария» гельзенкирхенцам ни разу не забила, и явно не из-за уважения к Кариусу. От её предстоящего матча голов ждём, поскольку сыграют первая и третья по результативности команды Бундеслиги. Лучшими не позволяет их назвать «Фрайбург».

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