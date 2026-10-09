«Город и команда — навсегда в сердце». Онопко прощается с «Ростовом», но не со сборной

Первое осеннее окно ФИФА в 2026 году включило в себя не только три товарищеских матча сборной России, но и уход пары ассистентов Валерия Карпина из «Ростова». Джонатан Альба, правда, успел за это время устроиться на роль главного в «Родине». А вот Виктор Онопко с совмещением закончил и теперь полностью сосредоточится на национальной команде. О новом и достаточно неожиданном карьерном повороте он рассказал «Чемпионату».

— Вы ушли из «Ростова»?

— Да, уже официально. Сейчас я в Ростове-на-Дону: вернулся из сборной собрать вещи, но в клубе уже не работаю.

— Предложения войти в новый штаб не поступало?

— Со мной никто не говорил об этом. Генеральный директор «Ростова» Чайка сообщил Джонни [Альбе], что мы не остаёмся, а он уже пересказал эту новость мне. Я не стал выяснять: что, как, почему. В футболе такое бывает. Принял как данность. Позже прислали официальные бумаги на расторжение контрактов — мы всё подписали.

— Осадка не осталось?

— Наоборот, я многим благодарен, и прежде всего Валерию Георгиевичу [Карпину] и Арташесу Владимировичу [Арутюнянцу], которые меня пригласили в «Ростов». Хотелось бы также сказать спасибо за сотрудничество многолетнему спортивному директору клуба Алексею Анатольевичу Рыскину и Вадиму Алексеевичу Рыбакову, теперь уже бывшему гендиректору. И, конечно, всему коллективу — футболистам, работникам базы — хорошим, простым, добрым людям. Я же первые полгода постоянно там жил, и воспоминания об этом времени остались только позитивные. Вчера заехал на базу, повидался с охранниками, дежурными. К сожалению, не получилось с командой попрощаться, но, надеюсь, ещё представится такая возможность. Постараюсь с каждым лично ещё переговорить.

— В «Родину» Альба с собой не звал?

— Не было такого варианта. После матча сборной в Нижнем Новгороде мы переговорили с Джонатаном, и он рассказал, что в Ростов не возвращается — остаётся в Москве и должен подписать контракт. В нюансы не посвящал, но, как я понял, Альба не мог забрать с собой всех помощников. Видимо, клуб поставил ограничение на количество приглашённых ассистентов. Естественно, он взял двух тренеров по физподготовке и хотел привлечь ещё реабилитолога Рауля. Это нормально. Ещё играя в Испании и работая в ЦСКА, я уяснил, что первые помощники главного тренера — тренер по физподготовке и доктор. Думаю, Джонни хотел и меня взять, однако не каждый клуб согласится на переезд всего штаба. Во-первых, это дополнительные финансовые расходы. Во-вторых, в «Родине», наверное, хотели сохранить и своих специалистов. Всё нормально, никаких обид. Джонни я тоже благодарен. Когда Валерий Георгиевич покинул «Ростов», меня вызвал Арташес Владимирович: «Как ты?» Сказал, что остаюсь и буду помогать Джонатану. Арутюнянц был очень мне за это благодарен — за открытость и честность. И считаю, мы неплохо поработали вместе.

У нас всё по-честному было в «Ростове». Спасибо за это время руководству, городу, болельщикам. Люди подходят на улицах, задают вопросы. Это футбол, всё нормально. Главное – всегда оставаться людьми. Считаю, мы добропорядочно, по-человечески расстались. У меня только положительные эмоции от этих лет. Этот город и эта команда навсегда останутся в моём сердце.

Джонатан Альба и Виктор Онопко Фото: Артем Гусев, «Чемпионат»

— Теперь сборная — основное и единственное место работы?

— Да, на ближайшей игре «Ростова» с «Акроном» уже буду присутствовать только как тренер сборной. А в субботу поеду на «Краснодар» — «Зенит». Полностью переключаюсь на работу в РФС.

— Ещё раз согласились бы на такое совмещение?

— Пока хочется немного выдохнуть, решить семейные вопросы. С бесконечными разъездами их много накопилось. Сборная России все эти годы стояла для меня на первом месте. Валерий Георгиевич сначала пригласил меня в национальную команду, а потом уже появился «Ростов». Если в дальнейшем поступит предложение из клуба и РФС одобрит совмещение — рассмотрю. А нет — буду и дальше трудиться в союзе.

— Как бы вы подытожили это беспримерно длинное окно ФИФА для сборной России?

— Однозначно положительный опыт. Обычно в сборной нет времени для длительных теорий, совместных тренировок, главное – восстановить ребят после матчей клубов. А здесь получился полноценный сбор. На первый взгляд, он мог показаться слишком долгим, зато мы очень плодотворно поработали в Москве. Хватило времени на всё — и на подготовку, и на теорию, и на тактику. Понятно, что внимательно разбирали соперников, но отталкивались от себя. Ребята много впитали, и это было видно на поле. Игры получились хорошие.

Отдельная благодарность всем нашим великолепным красивым городам. Везде стадионы были битком! Я лично получил море удовольствия от тренировок, игр и атмосферы на матчах.

Единственный негативный момент — повреждения. Кто-то приехал и после обследования уехал, кто-то лечился в сборной и не смог сыграть, как тот же Данилов. К сожалению, без травм в футболе никуда. В остальном же сборы прошли на очень высоком качественном уровне. В Казани вообще жили на совершенно новой базе — великолепные условия, качественные поля для тренировок.

И ребята — молодцы, сыграли очень внимательно, порадовали. Для болельщиков, особенно для детей, очень важно было увидеть Головина, Сафонова, Батракова, Лёшу Миранчука. Всё-таки игроков РПЛ они наблюдают чаще, а наших легионеров — только в сборной. Здесь же у них была возможность не только посмотреть на них, но и взять автограф, сфотографироваться. Это тоже положительный момент.

Александр Головин с юными болельщиками Фото: Михаил Шапаев, РФС

— Головина вы 17-18-летним помните по ЦСКА. Сегодня это уже настоящий дядька в сборной?

— Конечно. Это видно. Саша давно приобрёл это качество и выделяется в сборной. В футболе можно выстрелить на месяц-два и потом бесследно исчезнуть. А Головин на виду уже больше 10 лет и стабильно держит высокий уровень. Это пример для всех — и для более молодых партнёров по сборной, и для тех, кто в национальную команду только стремится.