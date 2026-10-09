У «Текстильщика» как раз проблемы с газоном, а КДВ вообще может прекратить существование.

Новости по делу «Торпедо», Юран разнёс поля, Дзюба в «Урал» не поедет. Главное в ФНЛ

Международная пауза подошла к концу — Лига Pari возвращается. Кто-то готовится к возобновлению чемпионата с проблемами со стадионом, а кто-то уже мечтает о повышении в классе. Собрали всё главное в традиционном дайджесте «Чемпионата».

У «Текстильщика» проблемы с газоном

В Иванове во время международной паузы начали замену газона на стадионе «Текстильщик». Клуб рассчитывает успеть подготовить и аттестовать новое поле к домашнему матчу с «Челябинском» 18 октября.

Газон стадиона «Текстильщик» Фото: ФК «Текстильщик»

Пока полной уверенности в сроках нет. В качестве запасного варианта рассматривается обмен домашними матчами с «Челябинском». Для этого потребуется согласие уральского клуба.

Ранее костромской «Спартак» хотел принять «Челябинск» в Иванове 13 октября в матче Fonbet Кубка России, рассчитывая собрать большую аудиторию. Но из-за отсутствия гарантий по готовности поля от этой идеи отказались. Матч «Спартак» — «Челябинск» в итоге пройдёт в Ярославле.

Юран снова раскритиковал футбольные поля

Главный тренер «Урала» Сергей Юран резко высказался о состоянии газонов в Первой лиге: «Меня одно поражает: если команда хочет играть в Первой лиге, неужели так сложно обязать её постелить нормальное поле? Хотя бы такое, как в Химках. Не нужно последнего поколения — хватит предпоследнего. Это же уважение к футболистам. Во многих командах есть игроки с повреждениями, микротравмами, после операций».

Отдельно тренер прошёлся по состоянию газона в Волгограде, где «Урал» играл с «Ротором» 14 августа (1:1) – сказал, что вместо поля были «полуглина и полугрязь».

Также в новом интервью для «Чемпионата» Юран рассказал о проблемах с комплектованием «СКА-Хабаровск». По его словам, некоторые футболисты отказывались ехать на Дальний Восток из-за перелётов и финансовых условий. В качестве примера он привёл Кирилла Гоцука, который в итоге выбрал тульский «Арсенал».

Дзюба не поедет в «Урал»

Лучший бомбардир в истории сборной России противоречиво намекнул на завершение карьеры. Однако инсайдеры до сих пор отправляют 38-летнего форварда в разные команды. Канал «Mash На Спорте» сообщил, что Артём близок к подписанию уникального контракта с «Уралом» – якобы только под домашние матчи.

Впрочем, новость довольно быстро протухла – сразу несколько изданий опровергли интерес «Урала» к Дзюбе.

Новые подробности дела «Торпедо»

В Симоновском суде Москвы началось рассмотрение дела о подкупе футбольных арбитров. Среди 16 подсудимых — совладелец «Торпедо» Леонид Соболев, бывший гендиректор клуба Валерий Скородумов, бухгалтер Ирина Волкова, 13 судей и посредник.

Леонид Соболев Фото: ФК «Полтава»

Соболев частично признал вину, большинство арбитров тоже признали её лишь частично. Они подтверждают передачу денег, но отрицают предварительный сговор и влияние на результаты матчей.

В июле 2026 года Скородумов получил два года колонии общего режима за подкуп судей. Он сотрудничал со следствием и дал показания, после чего расследование продолжилось в отношении других фигурантов.

На первом заседании защита Соболева просила закрыть процесс и прекратить уголовное преследование по 15 эпизодам из 20, ссылаясь на явку с повинной. Суд отказал в обоих ходатайствах. Сам Соболев заявил, что никогда не просил «убивать» соперников, а перед сезоном-2024/2025 сказал Скородумову: «Как хочешь, чтобы только нас не убивали. Плати, не плати – это твои проблемы».

При этом полностью вину признали только двое фигурантов — арбитры Юрий Карпов и Максим Перезва. Именно Перезва первым рассказал о полученной от руководства «Торпедо» взятке.

Единственный, кто полностью отрицает вину, — бывший судья Игорь Захаров. Он также отрицает факт передачи ему денег.

КДВ может прекратить существование

КДВ потерпел домашнее поражение от «Химика» из Дзержинска (0:2). После этого у томской команды остались только математические шансы на выход в LEON-Вторую лигу А.

Игроки КДВ Фото: ФК КДВ

При этом клуб потратил на проект серьёзные деньги. По информации журналиста Сергея Ильёва, за два сезона КДВ вложил сумму, сопоставимую с тремя-четырьмя бюджетами клуба-середняка Первой лиги. Зарплаты отдельных игроков доходили до 600–800 тысяч рублей в месяц.

Теперь будущее проекта оказалось под вопросом. По данным Ильёва, вероятность закрытия КДВ в случае невыхода в «Серебро» оценивается в 80%.

В группе 4 LEON-Второй лиги Б томичи занимают второе место с 62 очками и отстают от лидирующего «Химика» на девять очков.