15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Ницца. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Краснодар — Зенит: прямая онлайн-трансляция матча 10-го тура РПЛ, где смотреть, составы, 10 октября 2026, Краснодар — Зенит

Огненный матч в РПЛ! «Краснодар» пропустил три от «Зенита» и потерял первое место
Кирилл Закатченко Никита Паглазов
,
Онлайн тура РПЛ
Комментарии
Следим за чемпионатом России вместе.

Друзья, всем привет! 10-й тур Альфа-Банк РПЛ продолжается. Сегодня нас ждёт мощнейший день с четырьмя матчами — и с каждой игрой градус будет только повышаться.

«Оренбург» против махачкалинского «Динамо» — битва неуступчивых середняков. Динамовцы идут выше и чаще побеждают, но оренбуржцы в последнее время практически не проигрывают. Кто кого? Интригует!

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 10-й тур
10 октября 2026, суббота. 13:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
4 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Томпсон – 18'     2:0 Паласиос – 39'     3:0 Гузина – 53'     4:0 Томпсон – 69'    

У «Факела» пока всё очень плохо — последнее место и неизбежная борьба за выживание. На этом фоне в Воронеж приезжает «Локомотив» — кризисный, но всё же топ-клуб. Шанс для «Факела» или очки на классе для команды Галактионова?

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 10-й тур
10 октября 2026, суббота. 15:15 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
0 : 5
Локомотив М
Москва
0:1 Титков – 25'     0:2 Комличенко – 32'     0:3 Монтес – 49'     0:4 Погостнов – 64'     0:5 Комличенко – 74'    

Если «Спартак» приезжает в Самару, скучно не бывает. В этот раз, вероятно, тоже не будет. «Крылья» давненько не проигрывают, однако тут проверка будет мощнейшая, ведь команда Карседо участвует в чемпионской гонке. Потеря очков в первом же матче после паузы будет очень некстати.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 10-й тур
10 октября 2026, суббота. 17:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
1 : 1
Спартак М
Москва
0:1 Угальде – 79'     1:1 Крамарич – 86'    
Удаления: нет / Максименко – 24'

Наконец, главный матч дня и всего тура — «Краснодар» и «Зенит» в очередной раз померятся чемпионскими амбициями. Команда Мусаева шикарно стартовала и сохраняет первое место, но перед паузой растеряла отрыв, трижды подряд сыграв вничью. «Зенит» же допустил пару необязательных осечек, но теперь пытается догнать конкурента, а для начала хотя бы выбраться с пятого места. Удастся ли именно сегодня?

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 10-й тур
10 октября 2026, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Глушенков – 40'     0:2 Глушенков – 45+4'     0:3 Соболев – 53'     1:3 Батчи – 55'     2:3 Кордоба – 71'    
Удаления: Тормена – 80' / нет

«Чемпионат» будет следить за всеми матчами в режиме онлайн. Оставайтесь с нами и ничего не пропустите!

«Зенит» одолел «Краснодар» на выезде Танашев удалил Тормену после просмотра повтора Кордоба забил после паса Вахании грудью Батчи отыграл один гол Соболев забил головой. 0:3! Дубль Глушенкова в Краснодаре Глушенков технично подсёк мяч в дальний угол «Краснодар» — «Зенит»: стартовые составы команд «Спартак» не удержал победу в Самаре «Крылья» отыгрались на 86-й минуте Угальде вывел «Спартак» вперёд Максименко оставил «Спартак» в меньшинстве «Крылья Советов» — «Спартак»: стартовые составы «Локо» разнёс «Факел» 5:0! 5:0! 5:0! 5:0! 5:0 4:0! Это разнос Монтес! 3:0 2:0! ГОЛ! «ЛОКО»! «Оренбург» разгромил «Динамо» Мх «Факел» — «Локомотив»: стартовые составы 4:0, Томпсон 3:0!!! 2:0! Ещё один мяч «Оренбурга» ГОЛ! «Оренбург» открыл счёт «Оренбург» — «Динамо» Мх: стартовые составы
21:35 Кирилл Закатченко

«Зенит» одолел «Краснодар» на выезде

Всё! Звучит финальный свисток! «Зенит» одержал непростую победу в Краснодаре и взял важнейшие три очка. «Краснодар» слишком поздно организовал попытку камбэка. Отличный матч!

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 10-й тур
10 октября 2026, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Глушенков – 40'     0:2 Глушенков – 45+4'     0:3 Соболев – 53'     1:3 Батчи – 55'     2:3 Кордоба – 71'    
Удаления: Тормена – 80' / нет
21:33 Кирилл Закатченко

Полминуты остаётся, а гости спокойно перекатывают мяч.

21:31 Кирилл Закатченко

Пять минут уже истекли. Совсем мало времени остаётся у хозяев на спасение.

21:31 Кирилл Закатченко

Оздоев схватил жёлтую карточку в добавленное время. Нарушил правила на Кондакове.

21:28 Кирилл Закатченко

Две минуты истекли. Футболисты «Зенита» сбегали к чужим воротам, но упустили мяч за линию ворот.

21:26 Кирилл Закатченко

Танашев накинул восемь минут к основному времени матча. Гости готовят Вегу к выходу на поле.

21:25 Кирилл Закатченко

Последняя минута основного времени пошла. Будет ли камбэк?

21:21 Кирилл Закатченко

Игорь Федотов считает, что Танашев верно удалил Тормену.

«Удаление Тормены в матче с «Зенитом» верное. Танашев мог увидеть сам, да, но резервный был в пяти метрах от момента, а Танашев – метров в 25. И резервный был обязан подсказать, что фол был на красную карточку. Это его момент. Что касается самого эпизода, то продавливание есть, нога шла на излом, выше голени – главные критерии на красную соблюдены».
21:20 Кирилл Закатченко

Петров поменял Уткина. Ещё одна перестановка в составе краснодарского клуба.

21:20 Кирилл Закатченко

85-я минута. Мантуна прицелился, но неудачно пробил.

21:17 Кирилл Закатченко

Замены у «Краснодара». Ушли Кристиан и Батчи. Вышли Боселли и Майсон.

21:16 Кирилл Закатченко

У «Зенита» Кондаков вышел вместо Глушенкова. Плюс Джон Джон поменял Энрике.

21:15 Кирилл Закатченко

Танашев удалил Тормену после просмотра повтора

Удаление в составе «Краснодара»! Танашев поменял жёлтую карточку на красную.

21:14 Кирилл Закатченко

Идёт проверка эпизода на предмет красной карточки. Тормена грубо сыграл против соперника.

21:14 Кирилл Закатченко

Тормена получил жёлтую карточку за удар по ногам Соболеву. Стадион скандировал: «Симулянт».

21:13 Кирилл Закатченко

Игорь Федотов разобрал эпизод с неназначенным пенальти в ворота южан.

«Изначально Танашев игру продолжил, но, возможно, полной картины он не видел – поэтому его и позвали к монитору. Это нормально, так делать можно, если он правда полностью не видел момент на поле. Танашеву показали не лучший ракурс, но он разобрался: на повторе из-за ворот видно, что два игрока идут к мячу, который ничейный, они поравнялись. Дальше Глушенков выставил правую ногу в сторону и подбил ногу защитника «Краснодара». Инициатор контакта – именно Глушенков, поэтому решение не назначать пенальти в ворота «Зенита» верное».
21:12 Кирилл Закатченко

ГООООЛ? Или нет? Батчи переправил мяч в дальний угол, однако лайнсмен поднял флажок. На повторе видно, что Жоау залез в положение вне игры.

21:11 Кирилл Закатченко

И снова Кордоба! На этот раз попал головой в створ. Адамов забрал мяч в руки.

21:10 Кирилл Закатченко

«Зенит» перешёл на игру в три центральных защитника. Поможет ли это?

21:09 Кирилл Закатченко

Андраде заменил Карпукаса. Перестановка в составе гостей.

21:09 Кирилл Закатченко

Кордоба пробил очень неудачно, но там был офсайд у нападающего.

21:07 Кирилл Закатченко

Кордоба забил после паса Вахании грудью

ГООООЛ! Что за матч! Кордоба сокращает отставание в счёте до минимума. Вахания отдал пас грудью на колумбийца, а тот переиграл Адамова.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

21:05 Кирилл Закатченко

Оласа приложился, но получилось так себе. Мяч пролетел мимо створа.

21:03 Кирилл Закатченко

Кордоба заходил на гол, однако мяч ушёл от соперника на угловой.

21:02 Кирилл Закатченко

Очень долгий просмотр, после чего Танашев объявил на весь стадион, что пенальти нет.

21:00 Кирилл Закатченко

Танашев пошёл к монитору. Глушенков упал после контакта с Аугусто.

20:59 Кирилл Закатченко

Глушенков упал в штрафной площади хозяев. Идёт проверка эпизода на предмет пенальти.

20:58 Кирилл Закатченко

Опасный прострел, который не замкнули ни Кордоба, ни Кристиан.

20:56 Кирилл Закатченко

Оздоев поменял Черникова. У Александра была жёлтая карточка.

20:52 Кирилл Закатченко

Весёлая игра у нас. Сколько голов ещё увидим в Краснодаре?

20:50 Кирилл Закатченко

Батчи отыграл один гол

ГООООЛ! Хозяева возрождают интригу! Батчи оказался первым на добивании и сократил отставание в счёте.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

20:49 Кирилл Закатченко

Соболев забил головой. 0:3!

ГООООЛ! Что происходит? Агкацев справился с ударом Глушенкова, но атака «Зенита» не прекратилась. Она завершилась результативным ударом Соболева. Отличная контратака!

20:46 Кирилл Закатченко

Уткин проверил Адамова ударом в створ, однако голкипер спокойно забрал мяч в перчатки.

20:45 Кирилл Закатченко

И ещё одно предупреждение. На этот раз провинился Дуглас Сантос. Сорвал перспективную атаку с участием Вахании.

20:41 Кирилл Закатченко

Возобновляем просмотр матч на юге России. Реанимируют ли хозяева интригу?

20:41 Кирилл Закатченко

Замена в составе «Краснодара» в перерыве: Вахания вышел вместо Пальцева.

20:23 Кирилл Закатченко

Перерыв. Тяжёлое положение у «Краснодара». Посмотрим, что изменится во второй половине.

20:22 Кирилл Закатченко

Дубль Глушенкова в Краснодаре

ГООООЛ! Что творит Глушенков? Идеальный удар в самый угол из-за пределов штрафной площади.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

20:19 Кирилл Закатченко

Ещё одно предупреждение. Черников отбросил мяч после паузы.

20:19 Кирилл Закатченко

Пять минут добавлено к основному времени тайма. Одна уже истекла.

20:17 Кирилл Закатченко

Жубал попал по ноге Энрике. Луис там изображает страшные муки. Не знаю, насколько больно. Семак негодует по полной программе.

20:14 Кирилл Закатченко

Интересно, чем теперь ответит «Краснодар»? Меньше пяти минут остаётся до конца основного времени тайма.

20:13 Кирилл Закатченко

Глушенков технично подсёк мяч в дальний угол

ГООООЛ! «Зенит» открывает счёт под свист стадиона. Глушенков с паса Сантоса аккуратно подсёк мяч в дальний угол.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

20:10 Кирилл Закатченко

Пальцев подтолкнул Нино на штангу. Пострадал бразилец, но пришёл в себя.

20:09 Кирилл Закатченко

Агкацев в красивом прыжке перевёл мяч на угловой после удара Энрике.

20:03 Кирилл Закатченко

Заварушка в центральном круге. Энрике наиграл на жёлтую карточку. Не сдержался бразилец. Оласа сфолил, но Луис умышленно зацепил соперника. Лукас, кстати, тоже получил предупреждение.

19:59 Кирилл Закатченко

Оласа вернулся на поле, но Лукас держится рукой за живот.

19:58 Кирилл Закатченко

Лукас всё-таки встал. Вахания разминается на всякий случай.

19:57 Кирилл Закатченко

С Оласой, похоже, что-то серьёзное. Пока не встаёт. Как будто что-то с рёбрами.

19:55 Кирилл Закатченко

Оласа оказался на газоне после жёсткого столкновения с Энрике. Лукас пока лежит на газоне, требуется помощь врачей.

19:53 Кирилл Закатченко

Энрике неплохо пробил обводящим ударом, но в створ не попал.

19:51 Кирилл Закатченко

Уткин срубил Энрике, Танашев сразу же достал жёлтую карточку из кармана.

19:50 Кирилл Закатченко

Соболев награждён жёлтой карточкой за неспортивное поведение. Не дал Агкацеву быстро ввести мяч в игру.

19:47 Кирилл Закатченко

Больно сейчас и Оласе, и Луису Энрике. Оба пострадали после столкновения. Оласа держится за рот. Но встал, вроде бы всё в порядке.

19:44 Кирилл Закатченко

Больше 10 минут сыграно, пока без по-настоящему опасных моментов. Классная атмосфера на стадионе, кстати.

19:38 Кирилл Закатченко

Педро сбрасывал мяч в дальний угол, но Агкацев сыграл надёжно.

19:33 Кирилл Закатченко

Стартовал матч в Краснодаре. Вот так быстро мы из одного матча переезжаем в другой.

19:31 Кирилл Закатченко

«Краснодар» — «Зенит»: стартовые составы команд

«Краснодар»: Агкацев, Тормена, Жубал, Оласа, Пальцев, Д. Аугусто, Батчи, Кристиан, Уткин, Черников, Кордоба.

«Зенит»: Адамов, Сантос, Алип, Нино, Барриос, Энрике, Мантуан, Карпукас, Соболев, Глушенков, Педро.

19:29 Кирилл Закатченко

«Спартак» не удержал победу в Самаре

Матч окончен! «Спартак» потерял очки в Самаре и упустил возможность подняться на первое место в таблице.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 10-й тур
10 октября 2026, суббота. 17:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
1 : 1
Спартак М
Москва
0:1 Угальде – 79'     1:1 Крамарич – 86'    
Удаления: нет / Максименко – 24'
19:28 Кирилл Закатченко

Совсем немного времени остаётся у команд. 20 секунд.

19:25 Кирилл Закатченко

Четыре минуты добавлено, одна уже истекла. Угловой у ворот московской команды.

19:25 Кирилл Закатченко

Жедсон получил жёлтую карточку и увидел перед собой жёлтую карточку.

19:24 Кирилл Закатченко

Дмитриев! Как же так? Игорь заходил на гол, но пробил мимо дальнего угла.

19:20 Кирилл Закатченко

«Крылья» отыгрались на 86-й минуте

ГООООЛ! «Крылья» сравнивают на 86-й минуте. Крамарич оказался перед воротами Помазуна и переиграл голкипера с близкого расстояния.

19:19 Кирилл Закатченко

Мукаилов поменял Горшкова. Перестановка в составе «Крыльев».

19:17 Кирилл Закатченко

Угальде нарушил правила на Божине и увидел перед собой карточку жёлтого цвета.

19:13 Кирилл Закатченко

Угальде вывел «Спартак» вперёд

ГООООЛ! Вот это да! Угальде забивает в Самаре! Да, ему помог рикошет. Мяч от ноги Божина влетел в девятку ворот Кокарева.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

19:12 Кирилл Закатченко

Пруцев и Дмитриев вышли на поле у гостей. А кто отправился отдыхать? Бабич и Барко. Даку, получается, сегодня не сыграет.

19:11 Кирилл Закатченко

Жедсон проскочил мимо вратаря, но сохранил мяч только для Кокарева. Могло быть гораздо опаснее.

19:10 Кирилл Закатченко

Меньше 15 минут остаётся до конца основного времени. Красно-белые готовят замены.

19:04 Кирилл Закатченко

Замена в составе волжан: Столбов вышел на поле вместо Печенина.

19:04 Кирилл Закатченко

И опять Помазун спасает! На этот раз Шитов опасно прострелил, а бил Горшков с пары метров.

19:02 Кирилл Закатченко

Мяч попал в руку Ву, но там был рикошет от корпуса. За такое пенальти не ставят.

19:01 Кирилл Закатченко

Как мяч сейчас не попал в створ? Чернов пробил головой — Помазун спас. А потом Чернов ногой пробил вдоль ворот. Фантастика!

18:59 Кирилл Закатченко

Угальде сидел на газоне и показывал, что не мог продолжить игру. Но потом встал и побежал к арбитру.

18:58 Кирилл Закатченко

Парада и Денисов появились на поле у спартаковцев. Ушли Солари и Зобнин.

18:58 Кирилл Закатченко

Угальде схватился за спину после единоборства, но арбитр не увидел никакого фола.

18:55 Кирилл Закатченко

Крамаричу не хватило совсем чуть-чуть, чтобы замкнуть прострел Печенина. Повезло сейчас «Спартаку».

18:54 Кирилл Закатченко

Витюгов, Рахманович и Салтыков ушли с поля. Вместо них вышли Шитов, Ахметов и Макаров. Тройная замена у волжан.

18:49 Кирилл Закатченко

Рахманович получил первую жёлтую карточку в матче. Нарушил правила у ворот гостей. Толкнул в спину Литвинова.

18:44 Кирилл Закатченко

Неплохая комбинация спартаковцев, но Угальде не хватило немного, чтобы догнать мяч. Кокарёв опередил соперника.

18:39 Кирилл Закатченко

Стартовал второй тайм в Самаре. Увидим ли мы голы? Замен, как я понимаю, не было.

18:23 Кирилл Закатченко

Перерыв в Самаре. Получилось бодро, но пока без голов. Гостевая команда находится в тяжёлом положении. Немного отдохнём.

18:19 Кирилл Закатченко

Три минуты добавлено к основному времени первой половины в Самаре.

18:10 Кирилл Закатченко

Давайте честно: «Крылья» играют гораздо активнее после удаления вратаря соперника. Преимущество на стороне волжан.

18:09 Кирилл Закатченко

И, конечно, Федотов дал оценку моменту с удалением Максименко.

«Это лишение явной возможности забить гол. При этом офсайда тут не было. Верное и быстрое решение Новикова. Успел он за атакой, всё видел. Нет значения, бежали ли защитники рядом с Рахмановичем. Игрок «Крыльев» в момент контакта с Максименко был ближе к воротам. Даже если бы с ним пытались вступить в единоборство другие игроки, это красная, потому что в воротах не было вратаря. Несложное, но хорошее решение арбитра. Никто бы не понял, если бы оно было другим», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.
18:08 Кирилл Закатченко

Игорь Федотов разобрал эпизод с рукой Бабича в штрафной площади московской команды.

«Нормальная рука, ненаказуемая. Бабич выпрыгнул вверх, чтобы сыграть в мяч, а рука двигалась сверху вниз. Это естественное движение, обусловленное его действиями. Игрой рукой это не считается», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.
18:07 Кирилл Закатченко

Рассказов опасно пробил почти с линии штрафной площади, но мяч пролетел мимо дальней штанги.

18:04 Кирилл Закатченко

Ну что это за удар? Витюгов из хорошей позиции пробил откровенно плохо.

18:01 Кирилл Закатченко

Горшков с левой ноги со штрафного зарядил в стенку. Умярову нужно время, чтобы прийти в себя.

18:00 Кирилл Закатченко

Замена в составе «Спартака»: Помазун вышел на поле вместо Маркиньоса.

17:58 Кирилл Закатченко

Максименко оставил «Спартак» в меньшинстве

Вау! Максименко срубил Рахмановича за пределами штрафной площади. Арбитр сразу достал красную карточку. Красно-белые остаются в меньшинстве. Зобнин задержался, не было там офсайда.

17:53 Кирилл Закатченко

Умяров поставил корпус и не пустил Витюгова к мячу. Самарцы загубили перспективную контратаку.

17:52 Кирилл Закатченко

Мяч прокатился по руке Бабича в штрафной гостей. Футболисты самарской команды прессингуют арбитра. В режиме лайв пенальти не поставили. Проверка никакого криминала не выявила.

17:50 Кирилл Закатченко

Рахманович с трудом, но всё-таки поднялся на ноги. Неприятный эпизод.

17:49 Кирилл Закатченко

Рахмановичу досталось, врачи уже на поле. Зобнин блокировал Амара. Фол зафиксирован, как я понимаю, но карточки не было. Роман как будто намеренно искал контакт.

17:47 Кирилл Закатченко

Да, бил Барко, но получилось так. Стенка приняла на себя мяч.

17:47 Кирилл Закатченко

Красно-белые заработали опасный штрафной. Мяч попал в руку Горшкова. Кто пробьёт? Барко?

17:45 Кирилл Закатченко

Угальде пробил в створ после паса Солари. Получилось слабо, и у вратаря не возникло никаких проблем.

17:44 Кирилл Закатченко

Матч проходит в хорошем темпе, много эмоций. Но пока не хватает конкретики впереди.

17:40 Кирилл Закатченко

Пять минут позади. Пока без опасных моментов в Самаре. Витюгов за пределами поля держался за голеностоп, но Максим вернулся на поле.

17:34 Кирилл Закатченко

Стартовал матч в Самаре. Одержит ли «Спартак» очередную победу? Или «Крылья» сегодня упрутся?

17:08 Никита Паглазов

«Крылья Советов» — «Спартак»: стартовые составы

«Крылья Советов»: Кокарев, Печенин, Горшков, Рассказов, Чернов, Божин, Витюгов, Крамарич, Рахманович, Салтыков, Костанца.

«Спартак»: Максименко, Ву, Бабич, Литвинов, Барко, Солари, Маркиньос, Умяров, Зобнин, Жедсон Фернандеш, Угальде.

17:08 Никита Паглазов

«Локо» разнёс «Факел»

5:0 — вторая победа «Локо» в сезоне! Москвичи выбрались из зоны стыков.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 10-й тур
10 октября 2026, суббота. 15:15 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
0 : 5
Локомотив М
Москва
0:1 Титков – 25'     0:2 Комличенко – 32'     0:3 Монтес – 49'     0:4 Погостнов – 64'     0:5 Комличенко – 74'    
16:55 Никита Паглазов

Отдадим должное «Факелу». Даже при счёте 0:5 пытаются забить. Да и болельщики поддерживают команду.

16:49 Никита Паглазов

5:0! 5:0! 5:0! 5:0! 5:0

«Локомотив» сегодня забил всё, что не залетало в прошлых матчах! Бакаев разрезал передачей четырёх игроков Факела", а одинокий Комличенко без труда в касание переправил мяч в створ.

16:39 Никита Паглазов

4:0! Это разнос

И снова после подачи гол! Пиняев подал в штрафную, а Погостнов без сопротивления вколотил мяч в ворота.

16:36 Никита Паглазов

У «Локо» первая замена: Фассон появился вместо Годяева.

16:36 Никита Паглазов

Турищев — самый активный у «Факела» в атаке. Сейчас Максим пытался на дриблинге создать момент, а в итоге заработал угловой.

16:35 Никита Паглазов

Что происходит на поле? Рассказываем: «Факел» пытается вернуться в игру, но «Локо» уверенно контролирует ход. Пока даже от одного отыгранного мяча далеки хозяева.

16:24 Никита Паглазов

Монтес! 3:0

В начале тайма «Локо» забивает ещё! Сесар Монтес после стандарта остался в чужой штрафной и внёс мяч в ворота «Факела».

16:22 Никита Паглазов

Стартовал второй тайм в Воронеже. У «Факела» Кокшаров появился вместо Ковалёва.

16:03 Никита Паглазов

Одна добавленная минута прошла и завершился тайм. Первую половину отлично провёл «Факел», но не забил. А вот вторая часть осталась за «Локо». Только вот москвичи отличиться дважды.

16:01 Никита Паглазов

Пиняев мог внести третий мяч в ворота «Факела»! На убойной позиции Сергей был, но слишком острый угол был.

15:48 Никита Паглазов

2:0!

И быстро забивает «Локо» ещё раз! Только-только «Факел» мог отличиться сам, но получил в ответ. Комличенко пробил головой после подачи от Бакаева.

15:42 Никита Паглазов

ГОЛ! «ЛОКО»!

Вот это поворот! Первая опасная атака «Локо» стала голевой. Титков сначала из убойной позиции пробил, но Даровских потащил. Но вторым темпом пошёл момент, и уже после подачи Пиняева Николай пробил точно головой.

15:40 Никита Паглазов

Как же сегодня хорош «Факел»! Но никак пока не удаётся забить, хотя всё к этому идёт.

15:34 Никита Паглазов

Продолжается давление от «Факела». Клейтон ещё и сейчас решился на удар метров с 35 — мимо.

15:32 Никита Паглазов

Забивает мяч «Факел»! Но не засчитали его из-за офсайда. А до этого ещё и в перекладину пробил футболист хозяев.

15:31 Никита Паглазов

Бомбардировка угловыми, не иначе! Уже пятый для «Факела». Но пока не получается напрячь «Локо».

15:30 Никита Паглазов

Уже четыре угловых «Факел» заработал. Агрессивнее хозяева на старте матча.

15:19 Никита Паглазов

Уже два угловых на старте матча подал «Факел».

15:15 Никита Паглазов

Вышли на поле футболисты «Факела» и «Локо». Совсем скоро стартует встреча.

14:53 Никита Паглазов

«Оренбург» разгромил «Динамо» Мх

Уверенная победа команды Ахметзянова! Первая с 1-го тура РПЛ. «Динамо» же потерпело пятое поражение за шесть встреч.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 10-й тур
10 октября 2026, суббота. 13:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
4 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Томпсон – 18'     2:0 Паласиос – 39'     3:0 Гузина – 53'     4:0 Томпсон – 69'    
14:51 Никита Паглазов

«Факел» — «Локомотив»: стартовые составы

Уже в 15:15 мск стартует встреча.

«Факел»: Доровских, Габараев, Клейтон, Журавлёв, Тодорович, Багамаев, Сутормин, Ковалёв, Якимов, Магомедов, Турищев.

«Локомотив»: Митрюшкин, Монтес, Ненахов, Погостнов, Бабкин, Бакаев, Титков, Годяев, Пиняев, Руденко, Комличенко.

14:50 Никита Паглазов

Три минуты добавлено ко второму тайму.

14:40 Никита Паглазов

Редкий момент от «Динамо»! Зинович опасно пробил головой после углового, но Овсянников выручил «Оренбург»!

14:29 Никита Паглазов

4:0, Томпсон

Разносят сегодня «Динамо»! Томпсон оформил дубль с 11 метров.

14:28 Никита Паглазов

Пенальти в ворота «Динамо»! После просмотра VAR решение Станислава Матвеева.

14:12 Никита Паглазов

3:0!!!

Гедеон Гузина переправил мяч головой в ворота «Динамо» после подачи с углового. Это разгром!

14:08 Никита Паглазов

КАК? Сейчас Пуэбла сотряс перекладину ворот «Динамо» после прострела с левого фланга. Бил игрок «Оренбурга» буквально с пяти метров.

14:05 Никита Паглазов

Вернулись команды на поле и стартовал второй тайм.

13:48 Никита Паглазов

Подошли к концу две добавленные к первому тайму минуты. «Динамо» не удалось создать голевой момент. Зато хозяева за 45 минут дважды успешно завершили свои атаки.

13:43 Никита Паглазов

И ещё один мяч мог забить «Оренбург». Татаеву немного не хватило точности.

13:40 Никита Паглазов

2:0! Ещё один мяч «Оренбурга»

Хозяева удваивают преимущество! Джон Паласиос головой переправил мяч в ворота «Динамо» после подачи от Руслана Куля.

13:36 Никита Паглазов

Сейчас «Динамо» чаще владеет мячом и атакует. «Оренбург» же старается отвечать быстрыми выпадами.

13:27 Никита Паглазов

У Кузяева сейчас был отличный момент! Получил он мяч в чужой штрафной и сразу пробил с не основной левой ноги. Чуть мимо створа ворот «Оренбурга».

13:19 Никита Паглазов

ГОЛ! «Оренбург» открыл счёт

На 17-й минуте открывают счёт хозяева! Хорди Томпсон делал заброс в штрафную, а в итоге получился удар в дальний угол. И мяч залетел точно в створ — 1:0.

13:15 Никита Паглазов

Пока что без моментов идёт встреча. Зато много желания и борьбы от команд.

13:09 Никита Паглазов

На первых минутах у нас чуть активнее «Оренбург». На половине «Динамо» больше проходит игра.

13:01 Никита Паглазов

Смотрим первый матч дня! В Оренбурге стартует встреча.

12:15 Никита Паглазов

«Оренбург» — «Динамо» Мх: стартовые составы

«Оренбург»: Овсянников, Татаев, Паласиос, Сивис, Ценов, Болотов, Пуэбла, Рыбчинский, Куль, Томпсон, Гузина.

«Динамо» Мх: Карабашев, Махамаджонов, Ахмедов, Алибеков, Апшацев, Кузяев, Мрезиг, Глушков, Сундуков, Лесовой, Агаларов.

11:48 Дмитрий Зимин

Давайте зафиксируем. Вот такие матчи будут сыграны сегодня:

Расписание матчей РПЛ 10 октября (время московское)

13:00. «Оренбург» — «Динамо» Махачкала;
15:15. «Факел» — «Локомотив»;
17:30. «Крылья Советов» — «Спартак»;
19:30. «Краснодар» — «Зенит».

10:35 Дмитрий Зимин

Первый матч сегодняшнего игрового дня пройдёт в Оренбурге. Команда Ильдара Ахметзянова примет махачкалинское «Динамо». А пока до матча два с половиной часа, мы рекомендуем прочитать интервью с вратарём будущих хозяев Богданом Овсянниковым.

Материалы по теме
«Акинфеев и Сафонов — примеры». В РПЛ раскрылся ещё один вратарь
Эксклюзив
«Акинфеев и Сафонов — примеры». В РПЛ раскрылся ещё один вратарь
10:32 Дмитрий Зимин

Всем привет. РПЛ хоть и вернулась вчера, но продолжается сегодня. И сразу большими матчами. Но прежде, чем к ним перейти, давайте вспомним, что было вчера.

Материалы по теме
Волшебство в дебютной игре Кириченко! Чудо-гол со штрафного принёс «Ростову» важную победу
Волшебство в дебютной игре Кириченко! Чудо-гол со штрафного принёс «Ростову» важную победу
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android