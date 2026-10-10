Огненный матч в РПЛ! «Краснодар» пропустил три от «Зенита» и потерял первое место

Друзья, всем привет! 10-й тур Альфа-Банк РПЛ продолжается. Сегодня нас ждёт мощнейший день с четырьмя матчами — и с каждой игрой градус будет только повышаться.
«Оренбург» против махачкалинского «Динамо» — битва неуступчивых середняков. Динамовцы идут выше и чаще побеждают, но оренбуржцы в последнее время практически не проигрывают. Кто кого? Интригует!
У «Факела» пока всё очень плохо — последнее место и неизбежная борьба за выживание. На этом фоне в Воронеж приезжает «Локомотив» — кризисный, но всё же топ-клуб. Шанс для «Факела» или очки на классе для команды Галактионова?
Если «Спартак» приезжает в Самару, скучно не бывает. В этот раз, вероятно, тоже не будет. «Крылья» давненько не проигрывают, однако тут проверка будет мощнейшая, ведь команда Карседо участвует в чемпионской гонке. Потеря очков в первом же матче после паузы будет очень некстати.
Наконец, главный матч дня и всего тура — «Краснодар» и «Зенит» в очередной раз померятся чемпионскими амбициями. Команда Мусаева шикарно стартовала и сохраняет первое место, но перед паузой растеряла отрыв, трижды подряд сыграв вничью. «Зенит» же допустил пару необязательных осечек, но теперь пытается догнать конкурента, а для начала хотя бы выбраться с пятого места. Удастся ли именно сегодня?
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«Зенит» одолел «Краснодар» на выезде
Всё! Звучит финальный свисток! «Зенит» одержал непростую победу в Краснодаре и взял важнейшие три очка. «Краснодар» слишком поздно организовал попытку камбэка. Отличный матч!
Полминуты остаётся, а гости спокойно перекатывают мяч.
Пять минут уже истекли. Совсем мало времени остаётся у хозяев на спасение.
Оздоев схватил жёлтую карточку в добавленное время. Нарушил правила на Кондакове.
Две минуты истекли. Футболисты «Зенита» сбегали к чужим воротам, но упустили мяч за линию ворот.
Танашев накинул восемь минут к основному времени матча. Гости готовят Вегу к выходу на поле.
Последняя минута основного времени пошла. Будет ли камбэк?
Игорь Федотов считает, что Танашев верно удалил Тормену.
«Удаление Тормены в матче с «Зенитом» верное. Танашев мог увидеть сам, да, но резервный был в пяти метрах от момента, а Танашев – метров в 25. И резервный был обязан подсказать, что фол был на красную карточку. Это его момент. Что касается самого эпизода, то продавливание есть, нога шла на излом, выше голени – главные критерии на красную соблюдены».
Петров поменял Уткина. Ещё одна перестановка в составе краснодарского клуба.
85-я минута. Мантуна прицелился, но неудачно пробил.
Замены у «Краснодара». Ушли Кристиан и Батчи. Вышли Боселли и Майсон.
У «Зенита» Кондаков вышел вместо Глушенкова. Плюс Джон Джон поменял Энрике.
Танашев удалил Тормену после просмотра повтора
Удаление в составе «Краснодара»! Танашев поменял жёлтую карточку на красную.
Идёт проверка эпизода на предмет красной карточки. Тормена грубо сыграл против соперника.
Тормена получил жёлтую карточку за удар по ногам Соболеву. Стадион скандировал: «Симулянт».
Игорь Федотов разобрал эпизод с неназначенным пенальти в ворота южан.
«Изначально Танашев игру продолжил, но, возможно, полной картины он не видел – поэтому его и позвали к монитору. Это нормально, так делать можно, если он правда полностью не видел момент на поле. Танашеву показали не лучший ракурс, но он разобрался: на повторе из-за ворот видно, что два игрока идут к мячу, который ничейный, они поравнялись. Дальше Глушенков выставил правую ногу в сторону и подбил ногу защитника «Краснодара». Инициатор контакта – именно Глушенков, поэтому решение не назначать пенальти в ворота «Зенита» верное».
ГООООЛ? Или нет? Батчи переправил мяч в дальний угол, однако лайнсмен поднял флажок. На повторе видно, что Жоау залез в положение вне игры.
И снова Кордоба! На этот раз попал головой в створ. Адамов забрал мяч в руки.
«Зенит» перешёл на игру в три центральных защитника. Поможет ли это?
Андраде заменил Карпукаса. Перестановка в составе гостей.
Кордоба пробил очень неудачно, но там был офсайд у нападающего.
Кордоба забил после паса Вахании грудью
ГООООЛ! Что за матч! Кордоба сокращает отставание в счёте до минимума. Вахания отдал пас грудью на колумбийца, а тот переиграл Адамова.
Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».
Оласа приложился, но получилось так себе. Мяч пролетел мимо створа.
Кордоба заходил на гол, однако мяч ушёл от соперника на угловой.
Очень долгий просмотр, после чего Танашев объявил на весь стадион, что пенальти нет.
Танашев пошёл к монитору. Глушенков упал после контакта с Аугусто.
Глушенков упал в штрафной площади хозяев. Идёт проверка эпизода на предмет пенальти.
Опасный прострел, который не замкнули ни Кордоба, ни Кристиан.
Оздоев поменял Черникова. У Александра была жёлтая карточка.
Весёлая игра у нас. Сколько голов ещё увидим в Краснодаре?
Батчи отыграл один гол
ГООООЛ! Хозяева возрождают интригу! Батчи оказался первым на добивании и сократил отставание в счёте.
Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».
Соболев забил головой. 0:3!
ГООООЛ! Что происходит? Агкацев справился с ударом Глушенкова, но атака «Зенита» не прекратилась. Она завершилась результативным ударом Соболева. Отличная контратака!
Уткин проверил Адамова ударом в створ, однако голкипер спокойно забрал мяч в перчатки.
И ещё одно предупреждение. На этот раз провинился Дуглас Сантос. Сорвал перспективную атаку с участием Вахании.
Возобновляем просмотр матч на юге России. Реанимируют ли хозяева интригу?
Замена в составе «Краснодара» в перерыве: Вахания вышел вместо Пальцева.
Перерыв. Тяжёлое положение у «Краснодара». Посмотрим, что изменится во второй половине.
Дубль Глушенкова в Краснодаре
ГООООЛ! Что творит Глушенков? Идеальный удар в самый угол из-за пределов штрафной площади.
Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».
Ещё одно предупреждение. Черников отбросил мяч после паузы.
Пять минут добавлено к основному времени тайма. Одна уже истекла.
Жубал попал по ноге Энрике. Луис там изображает страшные муки. Не знаю, насколько больно. Семак негодует по полной программе.
Интересно, чем теперь ответит «Краснодар»? Меньше пяти минут остаётся до конца основного времени тайма.
Глушенков технично подсёк мяч в дальний угол
ГООООЛ! «Зенит» открывает счёт под свист стадиона. Глушенков с паса Сантоса аккуратно подсёк мяч в дальний угол.
Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».
Пальцев подтолкнул Нино на штангу. Пострадал бразилец, но пришёл в себя.
Агкацев в красивом прыжке перевёл мяч на угловой после удара Энрике.
Заварушка в центральном круге. Энрике наиграл на жёлтую карточку. Не сдержался бразилец. Оласа сфолил, но Луис умышленно зацепил соперника. Лукас, кстати, тоже получил предупреждение.
Оласа вернулся на поле, но Лукас держится рукой за живот.
Лукас всё-таки встал. Вахания разминается на всякий случай.
С Оласой, похоже, что-то серьёзное. Пока не встаёт. Как будто что-то с рёбрами.
Оласа оказался на газоне после жёсткого столкновения с Энрике. Лукас пока лежит на газоне, требуется помощь врачей.
Энрике неплохо пробил обводящим ударом, но в створ не попал.
Уткин срубил Энрике, Танашев сразу же достал жёлтую карточку из кармана.
Соболев награждён жёлтой карточкой за неспортивное поведение. Не дал Агкацеву быстро ввести мяч в игру.
Больно сейчас и Оласе, и Луису Энрике. Оба пострадали после столкновения. Оласа держится за рот. Но встал, вроде бы всё в порядке.
Больше 10 минут сыграно, пока без по-настоящему опасных моментов. Классная атмосфера на стадионе, кстати.
Педро сбрасывал мяч в дальний угол, но Агкацев сыграл надёжно.
Стартовал матч в Краснодаре. Вот так быстро мы из одного матча переезжаем в другой.
«Краснодар» — «Зенит»: стартовые составы команд
«Краснодар»: Агкацев, Тормена, Жубал, Оласа, Пальцев, Д. Аугусто, Батчи, Кристиан, Уткин, Черников, Кордоба.
«Зенит»: Адамов, Сантос, Алип, Нино, Барриос, Энрике, Мантуан, Карпукас, Соболев, Глушенков, Педро.
«Спартак» не удержал победу в Самаре
Матч окончен! «Спартак» потерял очки в Самаре и упустил возможность подняться на первое место в таблице.
Совсем немного времени остаётся у команд. 20 секунд.
Четыре минуты добавлено, одна уже истекла. Угловой у ворот московской команды.
Жедсон получил жёлтую карточку и увидел перед собой жёлтую карточку.
Дмитриев! Как же так? Игорь заходил на гол, но пробил мимо дальнего угла.
«Крылья» отыгрались на 86-й минуте
ГООООЛ! «Крылья» сравнивают на 86-й минуте. Крамарич оказался перед воротами Помазуна и переиграл голкипера с близкого расстояния.
Мукаилов поменял Горшкова. Перестановка в составе «Крыльев».
Угальде нарушил правила на Божине и увидел перед собой карточку жёлтого цвета.
Угальде вывел «Спартак» вперёд
ГООООЛ! Вот это да! Угальде забивает в Самаре! Да, ему помог рикошет. Мяч от ноги Божина влетел в девятку ворот Кокарева.
Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».
Пруцев и Дмитриев вышли на поле у гостей. А кто отправился отдыхать? Бабич и Барко. Даку, получается, сегодня не сыграет.
Жедсон проскочил мимо вратаря, но сохранил мяч только для Кокарева. Могло быть гораздо опаснее.
Меньше 15 минут остаётся до конца основного времени. Красно-белые готовят замены.
Замена в составе волжан: Столбов вышел на поле вместо Печенина.
И опять Помазун спасает! На этот раз Шитов опасно прострелил, а бил Горшков с пары метров.
Мяч попал в руку Ву, но там был рикошет от корпуса. За такое пенальти не ставят.
Как мяч сейчас не попал в створ? Чернов пробил головой — Помазун спас. А потом Чернов ногой пробил вдоль ворот. Фантастика!
Угальде сидел на газоне и показывал, что не мог продолжить игру. Но потом встал и побежал к арбитру.
Парада и Денисов появились на поле у спартаковцев. Ушли Солари и Зобнин.
Угальде схватился за спину после единоборства, но арбитр не увидел никакого фола.
Крамаричу не хватило совсем чуть-чуть, чтобы замкнуть прострел Печенина. Повезло сейчас «Спартаку».
Витюгов, Рахманович и Салтыков ушли с поля. Вместо них вышли Шитов, Ахметов и Макаров. Тройная замена у волжан.
Рахманович получил первую жёлтую карточку в матче. Нарушил правила у ворот гостей. Толкнул в спину Литвинова.
Неплохая комбинация спартаковцев, но Угальде не хватило немного, чтобы догнать мяч. Кокарёв опередил соперника.
Стартовал второй тайм в Самаре. Увидим ли мы голы? Замен, как я понимаю, не было.
Перерыв в Самаре. Получилось бодро, но пока без голов. Гостевая команда находится в тяжёлом положении. Немного отдохнём.
Три минуты добавлено к основному времени первой половины в Самаре.
Давайте честно: «Крылья» играют гораздо активнее после удаления вратаря соперника. Преимущество на стороне волжан.
И, конечно, Федотов дал оценку моменту с удалением Максименко.
«Это лишение явной возможности забить гол. При этом офсайда тут не было. Верное и быстрое решение Новикова. Успел он за атакой, всё видел. Нет значения, бежали ли защитники рядом с Рахмановичем. Игрок «Крыльев» в момент контакта с Максименко был ближе к воротам. Даже если бы с ним пытались вступить в единоборство другие игроки, это красная, потому что в воротах не было вратаря. Несложное, но хорошее решение арбитра. Никто бы не понял, если бы оно было другим», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.
Игорь Федотов разобрал эпизод с рукой Бабича в штрафной площади московской команды.
«Нормальная рука, ненаказуемая. Бабич выпрыгнул вверх, чтобы сыграть в мяч, а рука двигалась сверху вниз. Это естественное движение, обусловленное его действиями. Игрой рукой это не считается», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.
Рассказов опасно пробил почти с линии штрафной площади, но мяч пролетел мимо дальней штанги.
Ну что это за удар? Витюгов из хорошей позиции пробил откровенно плохо.
Горшков с левой ноги со штрафного зарядил в стенку. Умярову нужно время, чтобы прийти в себя.
Замена в составе «Спартака»: Помазун вышел на поле вместо Маркиньоса.
Максименко оставил «Спартак» в меньшинстве
Вау! Максименко срубил Рахмановича за пределами штрафной площади. Арбитр сразу достал красную карточку. Красно-белые остаются в меньшинстве. Зобнин задержался, не было там офсайда.
Умяров поставил корпус и не пустил Витюгова к мячу. Самарцы загубили перспективную контратаку.
Мяч прокатился по руке Бабича в штрафной гостей. Футболисты самарской команды прессингуют арбитра. В режиме лайв пенальти не поставили. Проверка никакого криминала не выявила.
Рахманович с трудом, но всё-таки поднялся на ноги. Неприятный эпизод.
Рахмановичу досталось, врачи уже на поле. Зобнин блокировал Амара. Фол зафиксирован, как я понимаю, но карточки не было. Роман как будто намеренно искал контакт.
Да, бил Барко, но получилось так. Стенка приняла на себя мяч.
Красно-белые заработали опасный штрафной. Мяч попал в руку Горшкова. Кто пробьёт? Барко?
Угальде пробил в створ после паса Солари. Получилось слабо, и у вратаря не возникло никаких проблем.
Матч проходит в хорошем темпе, много эмоций. Но пока не хватает конкретики впереди.
Пять минут позади. Пока без опасных моментов в Самаре. Витюгов за пределами поля держался за голеностоп, но Максим вернулся на поле.
Стартовал матч в Самаре. Одержит ли «Спартак» очередную победу? Или «Крылья» сегодня упрутся?
«Крылья Советов» — «Спартак»: стартовые составы
«Крылья Советов»: Кокарев, Печенин, Горшков, Рассказов, Чернов, Божин, Витюгов, Крамарич, Рахманович, Салтыков, Костанца.
«Спартак»: Максименко, Ву, Бабич, Литвинов, Барко, Солари, Маркиньос, Умяров, Зобнин, Жедсон Фернандеш, Угальде.
«Локо» разнёс «Факел»
5:0 — вторая победа «Локо» в сезоне! Москвичи выбрались из зоны стыков.
Отдадим должное «Факелу». Даже при счёте 0:5 пытаются забить. Да и болельщики поддерживают команду.
5:0! 5:0! 5:0! 5:0! 5:0
«Локомотив» сегодня забил всё, что не залетало в прошлых матчах! Бакаев разрезал передачей четырёх игроков Факела", а одинокий Комличенко без труда в касание переправил мяч в створ.
4:0! Это разнос
И снова после подачи гол! Пиняев подал в штрафную, а Погостнов без сопротивления вколотил мяч в ворота.
У «Локо» первая замена: Фассон появился вместо Годяева.
Турищев — самый активный у «Факела» в атаке. Сейчас Максим пытался на дриблинге создать момент, а в итоге заработал угловой.
Что происходит на поле? Рассказываем: «Факел» пытается вернуться в игру, но «Локо» уверенно контролирует ход. Пока даже от одного отыгранного мяча далеки хозяева.
Монтес! 3:0
В начале тайма «Локо» забивает ещё! Сесар Монтес после стандарта остался в чужой штрафной и внёс мяч в ворота «Факела».
Стартовал второй тайм в Воронеже. У «Факела» Кокшаров появился вместо Ковалёва.
Одна добавленная минута прошла и завершился тайм. Первую половину отлично провёл «Факел», но не забил. А вот вторая часть осталась за «Локо». Только вот москвичи отличиться дважды.
Пиняев мог внести третий мяч в ворота «Факела»! На убойной позиции Сергей был, но слишком острый угол был.
2:0!
И быстро забивает «Локо» ещё раз! Только-только «Факел» мог отличиться сам, но получил в ответ. Комличенко пробил головой после подачи от Бакаева.
ГОЛ! «ЛОКО»!
Вот это поворот! Первая опасная атака «Локо» стала голевой. Титков сначала из убойной позиции пробил, но Даровских потащил. Но вторым темпом пошёл момент, и уже после подачи Пиняева Николай пробил точно головой.
Как же сегодня хорош «Факел»! Но никак пока не удаётся забить, хотя всё к этому идёт.
Продолжается давление от «Факела». Клейтон ещё и сейчас решился на удар метров с 35 — мимо.
Забивает мяч «Факел»! Но не засчитали его из-за офсайда. А до этого ещё и в перекладину пробил футболист хозяев.
Бомбардировка угловыми, не иначе! Уже пятый для «Факела». Но пока не получается напрячь «Локо».
Уже четыре угловых «Факел» заработал. Агрессивнее хозяева на старте матча.
Уже два угловых на старте матча подал «Факел».
Вышли на поле футболисты «Факела» и «Локо». Совсем скоро стартует встреча.
«Оренбург» разгромил «Динамо» Мх
Уверенная победа команды Ахметзянова! Первая с 1-го тура РПЛ. «Динамо» же потерпело пятое поражение за шесть встреч.
«Факел» — «Локомотив»: стартовые составы
Уже в 15:15 мск стартует встреча.
«Факел»: Доровских, Габараев, Клейтон, Журавлёв, Тодорович, Багамаев, Сутормин, Ковалёв, Якимов, Магомедов, Турищев.
«Локомотив»: Митрюшкин, Монтес, Ненахов, Погостнов, Бабкин, Бакаев, Титков, Годяев, Пиняев, Руденко, Комличенко.
Три минуты добавлено ко второму тайму.
Редкий момент от «Динамо»! Зинович опасно пробил головой после углового, но Овсянников выручил «Оренбург»!
4:0, Томпсон
Разносят сегодня «Динамо»! Томпсон оформил дубль с 11 метров.
Пенальти в ворота «Динамо»! После просмотра VAR решение Станислава Матвеева.
3:0!!!
Гедеон Гузина переправил мяч головой в ворота «Динамо» после подачи с углового. Это разгром!
КАК? Сейчас Пуэбла сотряс перекладину ворот «Динамо» после прострела с левого фланга. Бил игрок «Оренбурга» буквально с пяти метров.
Вернулись команды на поле и стартовал второй тайм.
Подошли к концу две добавленные к первому тайму минуты. «Динамо» не удалось создать голевой момент. Зато хозяева за 45 минут дважды успешно завершили свои атаки.
И ещё один мяч мог забить «Оренбург». Татаеву немного не хватило точности.
2:0! Ещё один мяч «Оренбурга»
Хозяева удваивают преимущество! Джон Паласиос головой переправил мяч в ворота «Динамо» после подачи от Руслана Куля.
Сейчас «Динамо» чаще владеет мячом и атакует. «Оренбург» же старается отвечать быстрыми выпадами.
У Кузяева сейчас был отличный момент! Получил он мяч в чужой штрафной и сразу пробил с не основной левой ноги. Чуть мимо створа ворот «Оренбурга».
ГОЛ! «Оренбург» открыл счёт
На 17-й минуте открывают счёт хозяева! Хорди Томпсон делал заброс в штрафную, а в итоге получился удар в дальний угол. И мяч залетел точно в створ — 1:0.
Пока что без моментов идёт встреча. Зато много желания и борьбы от команд.
На первых минутах у нас чуть активнее «Оренбург». На половине «Динамо» больше проходит игра.
Смотрим первый матч дня! В Оренбурге стартует встреча.
«Оренбург» — «Динамо» Мх: стартовые составы
«Оренбург»: Овсянников, Татаев, Паласиос, Сивис, Ценов, Болотов, Пуэбла, Рыбчинский, Куль, Томпсон, Гузина.
«Динамо» Мх: Карабашев, Махамаджонов, Ахмедов, Алибеков, Апшацев, Кузяев, Мрезиг, Глушков, Сундуков, Лесовой, Агаларов.
Давайте зафиксируем. Вот такие матчи будут сыграны сегодня:
Расписание матчей РПЛ 10 октября (время московское)
13:00. «Оренбург» — «Динамо» Махачкала;
15:15. «Факел» — «Локомотив»;
17:30. «Крылья Советов» — «Спартак»;
19:30. «Краснодар» — «Зенит».
Первый матч сегодняшнего игрового дня пройдёт в Оренбурге. Команда Ильдара Ахметзянова примет махачкалинское «Динамо». А пока до матча два с половиной часа, мы рекомендуем прочитать интервью с вратарём будущих хозяев Богданом Овсянниковым.
Всем привет. РПЛ хоть и вернулась вчера, но продолжается сегодня. И сразу большими матчами. Но прежде, чем к ним перейти, давайте вспомним, что было вчера.