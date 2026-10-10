Огненный матч в РПЛ! «Краснодар» пропустил три от «Зенита» и потерял первое место

Друзья, всем привет! 10-й тур Альфа-Банк РПЛ продолжается. Сегодня нас ждёт мощнейший день с четырьмя матчами — и с каждой игрой градус будет только повышаться.

«Оренбург» против махачкалинского «Динамо» — битва неуступчивых середняков. Динамовцы идут выше и чаще побеждают, но оренбуржцы в последнее время практически не проигрывают. Кто кого? Интригует!

У «Факела» пока всё очень плохо — последнее место и неизбежная борьба за выживание. На этом фоне в Воронеж приезжает «Локомотив» — кризисный, но всё же топ-клуб. Шанс для «Факела» или очки на классе для команды Галактионова?

Если «Спартак» приезжает в Самару, скучно не бывает. В этот раз, вероятно, тоже не будет. «Крылья» давненько не проигрывают, однако тут проверка будет мощнейшая, ведь команда Карседо участвует в чемпионской гонке. Потеря очков в первом же матче после паузы будет очень некстати.

Наконец, главный матч дня и всего тура — «Краснодар» и «Зенит» в очередной раз померятся чемпионскими амбициями. Команда Мусаева шикарно стартовала и сохраняет первое место, но перед паузой растеряла отрыв, трижды подряд сыграв вничью. «Зенит» же допустил пару необязательных осечек, но теперь пытается догнать конкурента, а для начала хотя бы выбраться с пятого места. Удастся ли именно сегодня?

«Чемпионат» будет следить за всеми матчами в режиме онлайн. Оставайтесь с нами и ничего не пропустите!