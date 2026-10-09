Топ-события субботы: «Краснодар» — «Зенит», Ла Лига, АПЛ, хоккей, Ф-1 и полуфинал Мирры

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Посмотреть все события 10 октября в Матч-центре

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Время в материале указано по Москве.

✅ 🏒 2:00: «Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Йорк Рейнджерс», регулярный чемпионат НХЛ — 3:1

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: забьёт ли Овечкин первый гол в сезоне?

Александр Овечкин начал свой 22-й и, как он сам объявил, последний сезон в НХЛ, но пока не смог открыть счёт заброшенным шайбам — в трёх матчах на счету капитана лишь одна передача при среднем игровом времени 13.28. «Вашингтон» проиграл лишь раз при двух победах на старте регулярки, а в соперниках — «Рейнджерс», которые потерпели лишь одно поражение в пяти матчах и выглядят одним из главных сюрпризов Востока. Для Овечкина это хороший шанс открыть счёт голам: домашняя арена, эмоциональный фон после объявления о завершении карьеры и соперник, с которым у него богатая история очных встреч.

✅ 🏒 2:00: «Коламбус Блю Джекетс» — «Питтсбург Пингвинз», регулярный чемпионат НХЛ — 3:2 Б

Интрига: откроет ли Кросби счёт заброшенным шайбам в новом сезоне?

Сидни Кросби пока не забивал в новом сезоне — в четырёх матчах на счету капитана «Питтсбурга» ноль голов и только две передачи, а последнюю встречу с «Вашингтоном» он завершил с показателем полезности «-4». При этом сами «Пингвинз» одержали две победы в стартовавшей регулярке. У Кросби отличная статистика с «Коламбусом»: 71 (25+46) очко в 49 матчах. «Блю Джекетс» же после пятидневной паузы принимают соперника дома, где исторически неплохо играют с «Питтсбургом». Впрочем, все предпосылки для первого гола Кросби в сезоне налицо.

✅ ⛸️ 10:00: Фигурное катание, мемориал Дениса Тена, Алма-Ата

Интрига: Кагановская/Некрасов всё же сильнее Хаврониной/Нарижного?

Турнир в Казахстане подходит к своему логическому завершению. В мужском одиночном катании россияне имеют все шансы собрать весь пьедестал. Вопрос остаётся лишь в финальной расстановке наших парней. А вот в танцах на льду в тройке пока что только пара Кагановская/Некрасов – но Хавронина/Нарижный совсем рядом с ними по баллам. Смогут ли Ира и Дэвид зацепиться за медаль, а Василиса с Максимом подняться ещё выше?

✅ 🎾 10:10: Мирра Андреева (Россия, 4) — Никола Бартунькова (Чехия, 26), Пекин, 1/2 финала — 6:2, 6:2

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Интрига: станет ли Андреева третьей ракеткой мира?

Мирра Андреева (№5 рейтинга WTA) в полуфинале «тысячника» в Пекине сразится ещё с одной молодой звездой тура, 20-летней чешкой Николой Бартуньковой (№34). В первом и пока единственном поединке победа осталась за россиянкой (US Open – 2026; 6:2, 7:6). В случае выхода в финал Мирра обеспечит себе дебют на третьей строчке рейтинга.

✅ 🏎 12:30: Формула-1, этап 17, Гран-при Сингапура, спринт — победа Ферстаппена

Интрига: выиграет ли Ферстаппен хотя бы в спринте?

Гран-при Сингапура невезучий для Макса Ферстаппена, гонщик «Ред Булл» ещё ни разу здесь не побеждал, да и лидировал всего три круга. Может, четырёхкратный чемпион мира выиграет хотя бы в спринте? По крайней мере, Макс начнёт субботнюю гонку с поул-позишена, а его темп в пятничной первой квалификации намекает, что у Ферстаппена все шансы на победу. Также будем следить, сможет ли хоть как-то продвинуться вперёд стартующий лишь с седьмой позиции лидер общего зачёта Андреа Кими Антонелли.

✅ ⚽️ 13:00: «Оренбург» — «Динамо» Махачкала, РПЛ, 10-й тур — 4:0

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Интрига: первая победа «Оренбурга» за девять туров или первая ничья «Динамо» за весь чемпионат?

Субботняя программа Альфа-Банк РПЛ откроется ранней встречей в Оренбурге. У команды Ильдара Ахметзянова восьмиматчевая безвыигрышная серия (шесть ничьих и два поражения) после победы в 1-м туре над «Ростовом». При этом по качеству игры уральцы явно заслуживали большего, да и находятся пока вне зоны вылета и стыков — на 11-м месте. Махачкалинское «Динамо» после яркого старта затрясло. Команда Вадима Евсеева потерпела четыре поражения в последних пяти турах и свалилась на седьмую строчку — опережает «Оренбург» всего на три очка.

✅ ⚽️ 14:30: «Арсенал» — «Лидс Юнайтед», АПЛ, 6-й тур — 2:1

Интрига: как отреагирует «Арсенал» на сенсационное крупное поражение?

В английской Премьер-лиге тоже будет футбол для тех, кто рано встаёт. Чемпион Англии «Арсенал», отстающий на три очка от «Манчестер Сити», может догнать лидера в случае победы над «Лидсом». Первые четыре тура «канониры» прошли без потерь, а теперь вынуждены извиниться и реабилитироваться перед своими болельщиками за неожиданное крупное поражение от «Брайтона» (0:3). Вот только команда экс-тренера «Краснодара» Даниэля Фарке до сих пор никому не проигрывала в новом сезоне АПЛ. «Лидс», заработав девять очков (две победы и три ничьих), залетел на пятое место — это ещё одна команда-сенсация, наряду с «Брайтоном».

✅ ⚽️ 15:15: «Факел» — «Локомотив» Москва, РПЛ, 10-й тур — 0:5

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Интрига: выходит ли из кризиса «Локомотив»?

«Факелу» и «Локомотиву» пауза на матчи сборных была, возможно, нужнее, чем всем остальных клубам РПЛ. Командам Олега Василенко и Михаила Галактионова требовалась перезагрузка. «Факел» — единственный участник чемпионата, не одержавший до сих пор ни одной победы. Железнодорожники перетряхнули состав в летнее трансферное окно, поэтому менять игру и наигрывать новые сочетания Галактионову пришлось уже по ходу сезона. Встреча в Воронеже покажет, кто с большей пользой провёл эти три недели.

✅ 🏐 16:00: «Локомотив» — «Белогорье», Кубок Легенд, мужчины, 1/2 финала — 1:3

Интрига: кто подошёл к решающим матчам в лучшем состоянии?

«Локомотив» классно провёл предварительный этап, но потерял Омара Курбанова. Пока непонятно, сможет ли ключевой игрок сибиряков сыграть в «Финале четырёх». Появился Лучано Де Чекко, но понятно, что его форма и взаимодействие с партнёрами пока не идеальны. «Белогорье» же групповой этап прошло нестабильно — то побеждали «Динамо», то проигрывали «Енисею». С какой ноги встанут «львы» в день полуфинала – вот главный вопрос.

✅ 🏎 16:30: Формула-1, этап 17, Гран-при Сингапура, квалификация — поул у Ферстаппена

Интрига: изменится ли расстановка сил в топ-4?

После пятничной спринт-квалификации Гран-при Сингапура небольшое преимущество относительно конкурентов захватил «Ред Булл», но формат спринтерского уикенда подразумевает изменение раскладов после первой части этапа: к основной квалификации все могут уточнить настройки. Тем интереснее, сумеют ли догнать «быков» все преследователи. Отыграть-то надо не так много: в первой квалификации лучший из «Мерседесов» всего в одной десятой секунды, быстрейшая «Феррари» – в четверти, лучший «Макларен» – в трёх (и это Пиастри, а Норрис обычно пошустрее). В общем, задача реальная, и тем интереснее увидеть результат.

✅ 🏒 17:00: «Локомотив» — «Динамо» Минск, регулярный чемпионат КХЛ — 6:1

Интрига: упрочат ли ярославцы лидерство на Западе?

«Локомотив» возглавляет Западную конференцию: 20 очков после 13 матчей. Ярославцы уже обыгрывали минчан со счётом 4:3 в начале октября на выезде, а теперь принимают их дома. «Динамо» же идёт седьмым на Западе (15 очков), но в последних пяти матчах потерпело три поражения, включая недавний проигрыш «Торпедо» — 1:2. Победа позволит «Локомотиву» оторваться от преследователей и укрепить лидерство. Но успех нужен и минчанам.

✅ 🏒 17:00: «Ак Барс» — «Северсталь», регулярный чемпионат КХЛ — 1:4

Интрига: продлят ли череповчане серию побед?

«Северсталь» сейчас в отличной форме: у команды шесть побед в последних семи матчах, она занимает пятое место на Западе. «Ак Барс» также пятый, но на Востоке. Победа в Казани череповчанам позволит продлить успешную серию и закрепиться в верхней части таблицы, а «барсам» — прервать череду неудач и подобраться к лидирующей группе. Так что обе команды будут выкладываться на полную.

Подробнее о тяжёлой победе череповчан в Нижнем Новгороде Видео «Северсталь» одержала шестую победу в последних семи играх, одолев в гостях «Торпедо»

✅ ⚽️ 17:30: «Крылья Советов» — «Спартак» Москва, РПЛ, 10-й тур — 1:1

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Интрига: поднимется ли «Спартак» на первое место?

«Спартак» всего в двух очках от первого места. В московском клубе прямо говорят, что идут за золотом, и следующий шаг к титулу команда Хуана Карлоса Карседо должна сделать победой над удобным, в общем-то, соперником. Красно-белые выиграли 16 из 20 последних матчей с самарцами в РПЛ. Впрочем, сегодняшние «Крылья Советов» — крепкий орешек. У команды Сергея Булатова пятиматчевая беспроигрышная серия, она набрала столько же очков, сколько и «Балтика».

✅ 🏐 19:00: «Динамо» Москва — «Зенит-Казань», Кубок Легенд, мужчины, 1/2 финала — 3:1

Интрига: сможет ли Казань дать бой?

Динамовцы — явные фавориты. И по составу, и играют дома, и предсезонные кубки обычно играют здорово. Правда, пока есть проблема — команда Константина Брянского рановато расслабляется и страдает из-за этого. Казанцы привыкают к роли андердога в таких матчах. Пока стабильности у команды Алексея Вербова нет. Эти клубы уже сыграли в финале Спартакиады, там москвичи победили 3:2, но у Казани не было Владислава Давыскибы и Ильяса Куркаева. Сможет ли их появление изменить расстановку сил?

✅ ⚽️ 19:30: «Краснодар» — «Зенит», РПЛ, 10-й тур — 2:3

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: лидер РПЛ против чемпиона России

Главное противостояние тура, а, возможно, и всего первого круга — лидер против чемпиона! «Краснодар» потрясающе стартовал, но перед паузой немного притормозил: три ничьих после шести побед подряд. Вдобавок Мурад Мусаев в целом не особо успешен в тренерских дуэлях с Сергеем Семаком: выиграл только однажды в 11 матчах. Но сегодняшний «Зенит» точно не кажется непобедимым. Петербуржцы потерпели уже три поражения в девяти турах, у них есть проблемы с составом (прежде всего в линии обороны) из-за травм игроков.

✅ ⚽️ 19:30: «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм Хотспур», АПЛ, 6-й тур — 1:1

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Интрига: какая из двух «больных» топ-команд выздоравливает?

В этом туре АПЛ состоится битва двух команд, которые в последние годы стали, наверное, главными мишенями для шуток в английском футболе. «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» снова пытаются выбраться из турнирных неурядиц. У манкунианцев всего одна победа в пяти турах, команда Майкла Кэррика занимает лишь 12-е место. «Шпоры» и вовсе ни разу не выиграли со старта чемпионата, застряли на дне таблицы. Только ещё у двух клубов 0 в графе победы — у «Борнмута» и «Фулхэма».

✅ ⚽️ 19:30: «Барселона» — «Хетафе», Ла Лига, 8-й тур — 3:0

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Интрига: эту «Барсу» вообще кто-то остановит в Испании?

«Барселона» продолжает делать всё, чтобы болельщики потеряли интерес к чемпионской гонке в Испании уже до нового года. Команда Ханс-Дитера Флика одержала семь побед в семи турах Примеры и оторвалась от ближайших преследователей на пять очков. «Хетафе», занимающий 13-е место, как будто не тот соперник, который способен остановить чемпиона на его поле. Впрочем, шансы команды Хосе Бордаласа повысит отсутствие в составе хозяев лучшего бомбардира лиги Рафиньи. Флик решил поберечь бразильца, чтобы форвард опять не травмировался, и пообещал не выпускать его на поле в этом матче.

✅ 🏆🥊 18:50: Заур Абдуллаев — Харитон Агрба, титульный бой — победа Агрба

*Время боя может измениться и будет уточнено

Интрига: кто из парней повесит на плечо заветный пояс?

В Екатеринбурге состоится грандиозный вечер бокса от RCC. Важен он в первую очередь российским титульником в главном событии турнира. Харитон Агрба и Заур Абдуллаев сразятся за временный пояс WBA в первом полусреднем весе. И это по-настоящему большое событие для отечественного бокса. У Заура Абдуллаева больше опыта выступлений на высоком уровне: в 2019 году он боксировал с Девином Хейни за чемпионский пояс, в прошлом году встречался с Рэймондом Муратальей за временный титул IBF. В обоих случаях Заур проиграл, но получил колоссальный опыт. После боя с Муратальей Абдуллаев поднялся в весе и уже добрался до титульника в новом дивизионе. Харитон Агрба таким опытом похвастаться не может, однако до прошлого года он шёл без поражений и считался одним из главных российских претендентов на титул чемпиона мира. Неожиданное поражение от Рубена Муньоса нокаутом приостановило поход Харитона за поясом, но он уже успел взять убедительный реванш и сейчас располагается на первой строчке в рейтинге WBA.

✅ ⚽️ 21:45: «ПСЖ» — «Ле-Ман», Лига 1, 6-й тур — 3:1

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Интрига: будет ли второй «сухарь» Сафонова в сезоне Лиги 1?

У «ПСЖ» в этот уикенд чемпионата Франции как будто не самый сложный тест — домашний матч с соперником, поднявшимся из Лиги 2. Но «Ле Ман» не так слаб, как кажется: проиграл всего однажды в пяти турах и закрепился в середине таблицы. А вот команде Луиса Энрике пора собраться. Действующий чемпион и победитель Лиги чемпионов занимает лишь шестое место, отставая от лидера на пять очков. С обороной у парижан точно не всё в порядке: Матвей Сафонов выдал пока только один матч «на ноль».

✅ ⚽️🎦 21:45: «Монако» — «Тулуза», Лига 1, 6-й тур — 2:2

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Интрига: «Монако» пытается удержаться на первом месте

Пока «ПСЖ» вкатывается в сезон, Александр Головин и его друзья захватили первое место. «Монако» — единоличный лидер чемпионата Франции с отрывом в два очка от «Лиона» и ФК «Париж». Монегаски не потерпели ещё ни одного поражения в Лиге 1 (четыре победы и выездная ничья со «Страсбургом»). Головин, судя по поступающей информации, восстановился от повреждения, полученного в сборной России, поэтому должен сыграть. Соперник у лидера не грозный — «Тулуза» занимает 13-е место с одной-единственной победой над аутсайдером «Гавром».

✅ ⚽️ 22:00: «Реал» Мадрид — «Вильярреал», Ла Лига, 8-й тур — 1:0

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Интрига: сумеет ли «Реал» не отстать от «Барсы» ещё сильнее?

«Реал» не теряет надежду догнать «Барселону» и побороться за титул в первый сезон при Жозе Моуринью, несмотря на отставание в шесть очков от лидера и только четвёртое место в таблице. В этом туре «сливочных» ждёт непростой домашний матч с «Вильярреалом». Инсайдеры пишут, что португальский тренер планирует оставить на скамейке Винисиуса Жуниора в рамках ротации состава и чтобы раззадорить неважно начавшего сезон бразильца. Интересно, чем это закончится для мадридцев. Между тем и «Вильярреал» стартовал хуже прогнозируемого (находится пока на 11-м месте), но после пяти матчей без побед выиграл дважды.