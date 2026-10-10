«Заслуживал шанс, но сверху считали иначе». Почему Адамов не заиграл в «Краснодаре»

Вратарская школа «Краснодара» – лучшая в России за последние годы. Как минимум по количеству воспитанников на топ-уровне: Матвей Сафонов, Станислав Агкацев, Денис Адамов, Евгений Латышонок, Никита Кокарев, Игнат Тереховский. Да и Максим Бориско до 11 лет рос там, пока не ушёл в «Кубань». Минус в такой ситуации может быть только один: всем места на поле не найдёшь, а ждать шанса за чьей-либо спиной готовы немногие. Всё-таки спортсмены обычно крайне амбициозны. Есть неиллюзорный шанс вырастить опору для конкурента.

Латышонок, например, рассказывал, как чувствовал себя манекеном, которого перекидывают из команды в команду преимущественно для тренировок. Не нравилась малозначимая роль в «Краснодаре» и Адамову. Сегодня Денис вновь сыграет против родного клуба. Самое время вспомнить, с чего же всё начиналось.

Адамов попал в «Краснодар» случайно. И однажды забил в ПФЛ. Но должного доверия не получил

Наверняка каждый из вас слышал историю от дальнего родственника или знакомого, как тот занимался спортом и считался перспективным, однако что-то пошло не так. Такое же «что-то», только в обратную сторону, произошло с Адамовым. Он занимался футболом в родном Ульяновске и должен был после тренировки поехать домой. Но забыл ключи и напросился попинать мяч с ребятами постарше – ну а чего без дела сидеть. Тогда его и заприметил селекционер «Краснодара».

Попасть в академию – уже неплохо. Только там надо ещё и вырасти в сильного футболиста, что не так уж и просто. «Из моих сверстников мало кто сейчас заиграл, человек пять-шесть, а всего училось 70 человек точно, – вспоминал Адамов в интервью Sport24. – И академия помогла всем с дальнейшей жизнью вне футбола. И образование, и воспитание, и дисциплина».

Сафонов и Адамов – оба февральские. При этом Матвей на год младше, но дебютировал за основу раньше – летом 2017-го в РПЛ против «Амкара» (1:1). Денис ждал шанса до сентября того же года – Игорь Шалимов выпустил его в Кубке с «Томью» (1:2).

Денис Адамов и Матвей Сафонов в «Краснодаре», 2017 год Фото: ФК «Краснодар»/«Чемпионат»

Основным в том сезоне оставался Андрей Синицын. В следующем Сафонов отыграл в РПЛ уже 14 матчей. Ещё пять в Лиге Европы и два – кубковых. Адамов параллельно набирался практики в ФНЛ за «Краснодар-2». Несколько раз выходил в МФЛ и ПФЛ за «тройку».

Переломный момент в карьере Адамова наступил под конец сезона-2019/2020. Сафонов уже был железным первым номером «Краснодара». Денис – продолжал набираться сил вдалеке от РПЛ. Однажды даже прибежал в чужую штрафную на угловой и вонзил решающий гол «Черкесску» за «Краснодар-3». Второй шанс в основе (спустя почти три года после первого) ему предоставился в июле 2020-го, когда Матвей далеко выбежал из ворот и схватил красную в матче с «Динамо».

Адамов должен был перейти в «Зенит» на три года раньше

«Краснодар» дважды пропустил и проиграл. В первом случае Адамова поймали в ближнем углу на противоходе, во втором – прошили дальним ударом, когда сложно было спасти. Не плохое, но и точно не идеальное выступление. Зато через три дня с «Ахматом» (4:0) Денис отыграл «на ноль» и, по собственному признанию, кайфанул. Тащил, например, выстрел Бериши в упор ещё при счёте 0:0.

В двух матчах у него набралось восемь спасений. То есть выручал он в 80% случаев. Понятно, что по 160 минутам судить недальновидно. Тем не менее в том сезоне среди основных вратарей лучший процент был только у Юрия Дюпина («Рубин», 81,3%), Андрея Лунёва («Зенит», 82,3%) и Александра Беленова («Уфа», 84,4%).

Вроде бы неплохой повод оставить собственного воспитанника в обойме. Тем более клуб не пустил на третье место ЦСКА и пробился в квалификацию Лиги чемпионов. И всё же Адамова вернули в «Краснодар-2», параллельно подписав опытного Евгения Городова из «Ахмата». Денис негодовал.

Денис Адамов бывший вратарь «Краснодара» «Думаю, я заслуживал остаться в команде и побороться за место. Но сверху посчитали иначе. Вот тогда я очень сильно переживал. 10 лет в клубе, столько ждал этого момента, вроде сыграл хорошо, но опять возвращаешься обратно. Тяжело это перенести. Тогда как раз Городова взяли, и мне это тоже было неясно. Я моложе, проявил себя. А тут берут другого человека из другой команды на твоё место».



Тренер вратарей Алексей Антонюк пытался привести Адамова в чувства – всё без толку. Денис должен был перейти в «Зенит» уже тогда. Даже приезжал в Санкт-Петербург и прошёл медосмотр. Однако в последний момент клубы не договорились. Сергей Семак звонил вратарю и объяснял, что никак не может повлиять на происходящее.

В «Сочи» и «Зените» Адамов тоже не был первым выбором. И каждый раз притягивал расположение

Адамов мог конкурировать в «Зените» с Михаилом Кержаковым и Андреем Лунёвым, который на старте сезона мучился со здоровьем и начал играть только к декабрю. А вместо этого продолжал покорять ФНЛ с «Краснодаром-2». И ведь Сафонов середину сезона из-за коронавирусного карантина и травмы фактически пропустил. Но играли либо Городов, либо подтянувшийся к основе Агкацев. Станислав младше Дениса на четыре года.

Денис Адамов в ФК «Краснодар» Фото: ФК «Краснодар»

«На последнем зимнем сборе я снова себя проявил: сыграл пять матчей, ни в одном мы не проиграли. Тренер вратарей подчёркивал, что я провел сборы хорошо. Я понимал, что конкуренцию у Городова выигрываю, а Матвей был на травме. Ну точно я выглядел не слабее, а в каких-то моментах и сильнее. Первая игра года с загребским «Динамо» в Лиге Европы – и я там не выхожу. Затем встреча с «Сочи» на Кубок, там меня тоже не выпустили. Подхожу и спрашиваю: ну когда, если не сейчас? Ответ: «Мы приняли такое решение».

После этого окончательно понял: нужно что-то менять. К Жеке [Городову] никаких обид. Просто я внутри себя ощущал, что смотрюсь лучше него. И тренер это тоже понимал, отмечал, говорил: «Ден, молодец, всё хорошо». Было тяжело осознавать: даже когда нет Матвея, ты свой шанс не получаешь. А когда он вернётся, опять станешь третьим-четвертым, на задворках», – рассуждал Адамов.

Вовремя подвернулся вариант с «Сочи». Там Денису ковровую дорожку к воротам никто не расстилал: первым номером был на тот момент игрок сборной Сослан Джанаев, страховал его местная легенда Николай Заболотный. До конца сезона-2020/2021 Адамов вышел на поле только один раз – в Кубке с «Локомотивом» (1:3).

Держали Дениса в запасе и половину следующего сезона. Бывало, его отряжали в МФЛ. Зато с 16-го по 30-й тур он сыграл в РПЛ 11 раз и засушил семь «сухарей» (в том числе против «Спартака» с ЦСКА) при шести пропущенных голах и 83,8% надёжности. У Сафонова, для сравнения, тогда накопилось 78,2% спасений. Адамов почувствовал уверенность: если хорошо играешь – далеко уже не отправишься. Даже если шанса показать себя нужно дождаться. Позже этот навык пригодился ему в «Зените».

С Денисом в старте «Сочи» добился семи побед и уступил всего раз. Иронично, что «Краснодару». Речь именно о том сезоне, когда сочинцы сенсационно заняли второе место. И сыграли бы в ЛЧ, не случись известные всем события. В следующем сезон команда с уходом Владимира Федотова повалилась. Адамов, хоть и отражал пенальти от Николая Комличенко с Иваном Обляковым, бывало, оставался в запасе и отыграл в РПЛ 17 раз. Процент надёжности упал до 64,6. И всё же это не помешало ему перейти в «Зенит» летом 2023-го.

Денис Адамов и Михаил Кержаков Фото: Виктория Ламзина/ФК «Зенит»/ТАСС

В Петербурге Адамов сначала проиграл конкуренцию Кержакову, затем – даже менее успешному напарнику по «Краснодару» Латышонку. Пригодилось полученное в «Сочи» умение переждать и зацепиться за шанс мёртвой хваткой. Такое, которого не хватило тому же Латышонку.

Старт прошлого сезона Евгению не удался. В 5-м туре против «Спартака» вышел Денис. И спас петербуржцев от поражения, взяв пенальти от Эсекьеля Барко. В статистику это из-за двойного касания аргентинца при ударе не пошло. И всё же с задачей вратарь справился. С тех пор никому не отдавая место.

В прежние годы «Зенит» Семака клепал чемпионства за счёт ураганной атаки. В сезоне-2025/2026 он стал лучшим главным образом благодаря крепкой обороне. Адамов пропустил всего 14 раз за 26 матчей и накопил 15 «сухарей» при 81,3% надёжности. Чаще выручал только Бориско из «Балтики» (85,1%). Прямым образом на судьбу медалей повлияли спасения Дениса против «Краснодара» при счёте 1:1, когда петербуржцы остались в меньшинстве. А как забыть отбитый им пенальти от Комличенко на последних секундах встречи с «Локо» (0:0)?

В нынешнем сезоне «Зенит» куда дружелюбнее: пропускает больше «Краснодара», «Спартака» и «Динамо», процент спасений Дениса упал до 72,7 (шестой показатель в РПЛ). Иногда у Адамова проскакивают огрехи, как в матчах со «Спартаком» (0:2) и «Балтикой» (3:2). Следующим летом его контракт истекает. Не так давно даже ходили слухи об интересе к нему от «Селтика». Что больше напоминало агентские игры: ну серьёзно, какой при действующей политической обстановке российский вратарь в Шотландии. Писали бы тогда уж о французской или турецкой лигах, куда россиян после февраля 2022-го уже брали.

На подходе в «Зените» и собственный воспитанник Богдан Москвичёв: в Кубке и на сборах 22-летний талант смотрелся здорово. Тем не менее Геннадий Орлов в эфире «Радио «Зенит» заверил – Денис в ближайшем будущем никуда не уйдёт.

Геннадий Орлов комментатор «Могу вас успокоить. Разве плох Адамов в «Зените»? Не включил Валерий Карпин его в сборную, но это вкус Валерия Карпина. Он ещё там кого-то не включил. На самом деле Адамов – надёжный вратарь «Зенита». И он это показывает. Перед заключением контракта идут согласования условий. Думаю, Адамов нужен «Зениту». Он обязательно подпишет контракт».



Глупо отрицать, что у Адамова, как и у всего «Зенита», наметился спад. Всё-таки уже в начале сентября проиграли в РПЛ трижды – больше, чем за весь прошлый сезон. Тем не менее тогда Денис слишком высоко задрал планку – попробуй ей соответствуй. Да и больших нареканий его игра сейчас точно не вызывает. В этом плане предстоящий матч с «Краснодаром» важен как никогда. Особенно для Адамова. Догонишь конкурента в таблице, сделаешь пару ярких спасений – и вопросов по продлению контракта станет сильно меньше.