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Факел — Локомотив, РПЛ, 10 октября: самая длинная серия без побед в чемпионате России, сколько Факелу до антирекорда, Шинник-2006

«Факел» — в шаге от обидного антирекорда РПЛ. Та серия «Шинника» была полным кошмаром
Дмитрий Зимин
«Факел» — в шаге от обидного антирекорда РПЛ
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Воронеж не знает побед в элите уже 27 матчей. Как из такой ситуации выбирались в Ярославле?

Пауза на матчи сборных наконец-то закончилась, а в субботу «Факел» примет «Локомотив». Для воронежцев это не просто очередной шанс выиграть впервые в сезоне. Если они снова не наберут три очка, то повторят антирекорд чемпионатов России – 28 матчей без побед подряд. Сейчас у «Факела» 27: в последний раз они выигрывали в РПЛ 18 октября 2024 года в Грозном. С тех пор – 11 ничьих, 16 поражений, вылет, сезон в Первой лиге, возвращение и снова ни одной победы. Разница мячей в РПЛ за этот отрезок – 12:35.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 10-й тур
10 октября 2026, суббота. 15:15 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
0 : 5
Локомотив М
Москва
0:1 Титков – 25'     0:2 Комличенко – 32'     0:3 Монтес – 49'     0:4 Погостнов – 64'     0:5 Комличенко – 74'    

Один антирекорд «Факел» уже получил на хранение. В РПЛ на своём поле команда не побеждает 17 матчей подряд – в последний раз это случилось в августе 2024-го с «Оренбургом». До этого худшая серия была у элистинского «Уралана» – 16 игр.

ФК Факел Подробнее

Что не так с «Факелом» в этом сезоне?

Главные претензии, что логично, к атаке. Шесть голов за девять туров – меньше всех в лиге. И дело не только в реализации: по данным FotMob, «Факел» наносит в среднем 2,3 удара в створ за матч – это тоже последнее место. По ожидаемым голам (8,6 xG) воронежцы 15-е, по количеству голевых моментов – тоже, хуже только у «Акрона». Больше гола не забил никто, все шесть забитых мячей распределены между Якимовым, Турищевым, Суторминым, Кокшаровым, Нетфуллиным и Магомедовым. Даже единственный пенальти, назначенный в пользу «Факела» за девять туров, не реализовал другой игрок – Гнапи.

Олег Василенко

Олег Василенко

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Оборона на этом фоне не выглядит катастрофой. 13 пропущенных – почти столько, сколько «Факел» и должен был пропустить по качеству моментов у соперников (13,1 xG). Беда в другом – в концовках. «Зенит» дожал воронежцев после пенальти от Соболева, «Спартак» – голом Угальде на 90+1-й минуте после удаления Бардачёва. У «Балтики» «Факел» вёл 2:0, но пропустил дважды, причём второй мяч – снова с пенальти, на 90+5-й. А в 1-м туре с Махачкалой команда Василенко повела, но пропустила решающий гол за 10 минут до конца.

Только на последних минутах «Факел» растерял пять очков. С ними у воронежцев было бы восемь и они находились бы не на последнем месте, а рядом с «Ростовом» и «Акроном». Ещё одна деталь: в ворота «Факела» назначили четыре пенальти – больше, чем любой другой команде РПЛ.

Олег Василенко
Олег Василенко
главный тренер «Факела»

«То, что мы пропускаем мячи в концовке, – это потеря концентрации. Тут точно не про везение. Надо просто работать качественнее».

Василенко вернулся в «Факел» в октябре 2025-го и вывел команду в РПЛ со второго места Первой лиги – с тем же количеством очков, что и у «Родины». Клуб пока публично его поддерживает: в сентябре спортивный директор Руслан Пименов назвал разговоры о смене тренера слухами.

Понятно, что в любой момент всё может измениться. Но важно учитывать нюансы: если бы поменяли после 9-го тура, то у сменщика был бы потенциально целый сбор. Следующая пауза на матчи сборных тоже недалеко и пройдёт в ноябре. Однако она будет короткой. И вряд ли там можно будет успеть что-то переделать. Тяжёлые времена, конечно, могут потребовать непростых решений. Однако всё нужно делать вовремя.

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Как в такой же ситуации оказался «Шинник». И как выбирался

В 2005-м ничто не предвещало провала: команда Олега Долматова заняла девятое место и пропустила всего 31 мяч – седьмой результат в лиге. Проблемы начались вне поля. Президент клуба Николай Тонков, чей «НТМ-холдинг» с 2000 года был генеральным спонсором «Шинника», не договорился с губернатором Анатолием Лисицыным о цене продажи клуба. Поэтому бизнесмен просто избавился от актива, и в декабре 2005-го президентом стал сам губернатор.

Нового генерального спонсора так и не нашли: летом 2006-го область выделила «Шиннику» 180 млн рублей из сверхплановых налогов одной из компаний, а год, по словам тогдашнего гендиректора Владимира Шепеля, клуб закрыл с дефицитом в 150 млн.

Матч «Шинника» в 2006 году

Матч «Шинника» в 2006 году

Фото: Vladimir Pesnya/Pressphotos/Getty Images

Естественно, это отражалось на команде. Состав за зиму перекроили: ушло больше 20 игроков, пришло 15. Оборону тоже разобрали: уехали Спахич и Бикей, позже – Штанюк, Лагиевка и Бранко. Всё закончилось плохо – 56 пропущенных, худший показатель в лиге. Единственную победу «Шинник» одержал 30 апреля над «Крыльями Советов» (1:0), после неё до конца сезона – 23 матча, где были только ничьи и поражения. В сентябре Долматов покинул свой пост. Но всё закончилось последним местом. 11 очков, одна победа за 30 туров (меньше в истории чемпионатов России не одерживал никто).

Сергей Юран, пришедший в конце 2006-го, выиграл Первый дивизион с 92 очками, но в чемпионате-2008 «Шинник» не побеждал в первых пяти турах – так и набралось 28 матчей. Серия прервалась 18 апреля – 3:2 с «Химками», которые шли последними. Спасением это не обернулось. Через 12 дней Юрана уволили – сам он говорил, что клуб не выплатил ему зарплату за прошлый сезон. Как вы понимаете, с деньгами лучше тоже не стало. По итогам чемпионата клуб занял 15-е место и во второй раз за три года вылетел в Первую лигу.

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