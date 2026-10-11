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Рубин — Динамо Москва: прямая онлайн-трансляция матча 10-го тура РПЛ, где смотреть, составы, 11 октября 2026

В РПЛ сменился лидер! «Динамо» одержало трудную победу в Казани
Кирилл Закатченко Никита Паглазов
,
Онлайн тура РПЛ
Комментарии
А ЦСКА разгромил одного из аутсайдеров турнира.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Друзья, всем привет! 10-й тур Альфа-Банк РПЛ подходит к концу. Сегодня нас ждут еще три матча.

«Ахмат» против «Балтики» — шикарная вывеска. Черчесов против Талалаева, Талалаев против бывшего клуба — выбирайте, что нравится больше. Дополнительная мотивация заключается в том, что обе команды в предыдущем туре проиграли, а теперь явно хотят исправиться.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 10-й тур
11 октября 2026, воскресенье. 14:00 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
0 : 0
Балтика
Калининград

Отличный шанс для ЦСКА остаться в группе лидеров — принимают «Родину», которая пока плетётся в зоне вылета. Но есть нюанс: соперник в паузу сменил тренера, теперь рулить будет уволенный из «Ростова» Альба. А его опыт точно может дать эффект. В этот ли раз?

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 10-й тур
11 октября 2026, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 0
Родина
Москва
1:0 Круговой – 24'     2:0 Обляков – 35'     3:0 Обляков – 80'    

Наконец, закроют тур «Рубин» и «Динамо». Казанцы вернули себе статус королей ничьих — в девяти турах только три (!) матча закончились с иным результатом. Более того, счёт во всех ничейных случаях одинаковый — 1:1. «Динамо», которое разогналось до пяти побед подряд, такой расклад вряд ли устраивает.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 10-й тур
11 октября 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Рубин
Казань
Окончен
0 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Jakhongir O'rozov – 30'    
Удаления: Самошников – 37' / Рубенс – 82'

«Чемпионат» будет следить за всеми матчами в режиме онлайн. Оставайтесь с нами и ничего не пропустите!

«Динамо» сместило ЦСКА с первого места в таблице Рубенс получил красную за ударом плечом в подбородок Самошников оставил «Рубин» вдесятером «Динамо» открыло счёт в Казани «Рубин» — «Динамо» Москва: стартовые составы команд ЦСКА разгромил «Родину» и поднялся на первое место в РПЛ Обляков сделал дубль Обляков завершил голом симпатичную комбинацию ЦСКА Круговой забил с паса Облякова 🫱🏻‍🫲🏻 0:0 в Грозном ЦСКА — «Родина»: стартовые составы ❗«Факел» расстался с Василенко 📃«Ахмат» — «Балтика»: стартовые составы
21:27 Кирилл Закатченко

«Динамо» сместило ЦСКА с первого места в таблице

Всё! Матч окончен! «Динамо» добилось тяжелейшей победы в Казани благодаря автоголу и возглавило таблицу.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 10-й тур
11 октября 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Рубин
Казань
Окончен
0 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Jakhongir O'rozov – 30'    
Удаления: Самошников – 37' / Рубенс – 82'
21:27 Кирилл Закатченко

Ставер пришёл на стандарт к чужим воротам, однако розыгрыш не завершился ничем интересным.

21:25 Кирилл Закатченко

Урозов в самой концовке получил жёлтую карточку. Минута остаётся.

21:21 Кирилл Закатченко

Абросимов добавил пять минут. Хозяева усиливают давление. Сейчас удар Безрукова заблокировали.

21:20 Кирилл Закатченко

Бабаев проверил Лунёва ударом в створ, но голкипер справился с ударом Ульви.

21:17 Кирилл Закатченко

Кузнецов поменял Рожкова. Перестановка у казанской команды. 87-я минута пошла.

21:16 Кирилл Закатченко

Сергеев и Скопинцев — два свежих футболиста в составе «Динамо». Ушли Бителло и Тюкавин.

21:13 Кирилл Закатченко

Рубенс получил красную за ударом плечом в подбородок

Красная карточка Рубенсу! Абросимов уравнял составы.

21:13 Кирилл Закатченко

Идёт проверка эпизода на предмет красной карточки. Рубенс попал плечом прямо в подбородок.

21:12 Кирилл Закатченко

Рубенс получил жёлтую карточку после того, как жёстко сыграл против Безрукова.

21:10 Кирилл Закатченко

Замены в составе казанского клуба. Вышли Бабаев и Сальседо, ушли Сиве и Грипши.

21:08 Кирилл Закатченко

Меньше 15 минут остаётся у «Рубина» на спасение. Пока всё идёт к победе гостей.

21:00 Кирилл Закатченко

Окишор врезался плечом в подбородок Грипши. Но всё в порядке с Назми, потёр челюсть, предъявил арбитру и продолжил игру.

20:54 Кирилл Закатченко

Шварц отвечает своими заменами. Вышли Окишор и Казимир. Артур и Гладышев отправились на отдых.

20:51 Кирилл Закатченко

Артига подготовил двойную замену. На поле вышли Иву и Безруков. А кто отправился на отдых? Начо и Лобов.

20:49 Кирилл Закатченко

Тюкавин удрал от Рожкова (офсайда вроде не было), однако пробил мимо ближнего угла.

20:47 Кирилл Закатченко

Мяч после удара Глебова полетел по уходящей траектории и прошёл мимо дальней штанги.

20:46 Кирилл Закатченко

Ох, жёсткий подкат Сааведры против Бителло. Абросимов показал жёлтую карточку.

20:39 Кирилл Закатченко

Сиве оказался на ударной позиции, но плохо обработал мяч, и Рубенс заблокировал попытку соперника.

20:36 Кирилл Закатченко

Стартовал второй тайм в Казани. Будет камбэк или нет?

20:36 Кирилл Закатченко

Замена от «Динамо» в перерыве: Зайдензаль вышел вместо Касереса. У парагвайцы было предупреждение.

20:20 Кирилл Закатченко

Первая половина позади. Тяжёлая задача у «Рубина». Нужно отыгрываться, но у соперника численное большинство.

20:19 Кирилл Закатченко

Артур Гомес пробил из-за пределов штрафной площади, но у него поехала опорная нога. Получилось очень плохо.

20:18 Кирилл Закатченко

Судья добавил две минуты к основному времени тайма.

20:14 Кирилл Закатченко

Касерес схватил жёлтую карточку в концовке первого тайма. Парагваец пропустит следующий матч.

20:10 Кирилл Закатченко

Самошников оставил «Рубин» вдесятером

Да, Абросимов объявил на весь стадион об удалении Самошникова. «Серьёзное нарушение правил». Задача «Рубина» становится ещё тяжелее.

20:09 Кирилл Закатченко

Да, идёт проверка эпизода на предмет красной карточки. Удалят ли Самошникова?

20:07 Кирилл Закатченко

Самошников случайно наступил на ногу Рикардо после того, как бразилец упал на газон. Жестковато получилось.

20:06 Кирилл Закатченко

Динамовцы не нанесли ни одного удара в створ ворот, однако забили. Получается, ту попытку Касереса посчитали за прострел.

20:06 Кирилл Закатченко

Гомес прострелил, но Урозов подчистил. Правда, у бразильца был офсайд.

20:05 Кирилл Закатченко

Очень обидный расклад для казанского клуба. Посмотрим, чем теперь ответят хозяева.

20:03 Кирилл Закатченко

«Динамо» открыло счёт в Казани

ГООООЛ! Касерес подключился к атаке и плотно приложился. Ставер справился с ударом парагвайца, но мяч рикошетом от Урозова влетел в сетку. Автогол!

20:01 Кирилл Закатченко

Самошников бил в падении, тянулся к мячу, но получилось не очень сильно. Удар заблокирован.

19:57 Кирилл Закатченко

Не хватает интересных моментов в Казани. Пока всё как-то слишком буднично.

19:54 Кирилл Закатченко

Грипши не смог обыграть соперника, после чего упал, претендуя на штрафной. У судьи другое мнение.

19:50 Кирилл Закатченко

Арройо решился на дальний удар. Получилось так себе. Артига тем не менее аплодирует.

19:48 Кирилл Закатченко

Бело-голубые организовали атаку, однако заработали только угловой.

19:46 Кирилл Закатченко

Рожков неудачно приземлился после единоборства с Касересом. Но вроде бы всё в порядке с Ильёй.

19:41 Кирилл Закатченко

Почти 10 минут сыграно в Казани. Динамовцы забрали мяч под свой контроль.

19:38 Кирилл Закатченко

Динамовцы убежали в контратаку, однако Бителло отдал неточный пас на Гладышева. А Тюкавин немного хромает, досталось ему на чужой половине поля.

19:35 Кирилл Закатченко

Сиве проверил Лунёва ударом в ближний угол — вратарь на месте.

19:33 Кирилл Закатченко

Стартовал заключительный матч 10-го тура РПЛ. Кто победит в Казани?

18:27 Кирилл Закатченко

«Рубин» — «Динамо» Москва: стартовые составы команд

«Рубин»: Ставер, Вуячич, Арройо, Урозов, Рожков, Самошников, Лобов, Грипши, Сааведра, Ходжа, Сиве.

«Динамо»: Лунёв, Маричаль, Касерес, Рубенс, Давид Рикардо, Бителло, Глебов, Фомин, Гомес, Тюкавин, Гладышев.

18:25 Кирилл Закатченко

ЦСКА разгромил «Родину» и поднялся на первое место в РПЛ

Матч завершён! Поздравляем ЦСКА с уверенной победой и выходом на первое место в таблице.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 10-й тур
11 октября 2026, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 0
Родина
Москва
1:0 Круговой – 24'     2:0 Обляков – 35'     3:0 Обляков – 80'    
18:22 Кирилл Закатченко

Кисляк упал в штрафной площади гостей, но Чистяков сразу показал, что нужно вставать.

18:21 Кирилл Закатченко

Чистяков накинул четыре минуты к основному времени матча.

18:21 Кирилл Закатченко

Мусаев загубил ещё один момент. Был один перед голкипером, но пробил в землю, и мяч ушёл за лицевую линию.

18:18 Кирилл Закатченко

Рейна забрасывал на дальнюю штангу, но там ни Онугха, ни Сиссоко не достали до мяча.

18:16 Кирилл Закатченко

Мусаев покатил на Кисляка, но Матвей пробил очень плохо.

18:14 Кирилл Закатченко

Тамерлан Мусаев заходил на гол, но немного не попал в дальний угол.

18:13 Кирилл Закатченко

Олейников ушёл, Козлов вышел. Последняя замена у ЦСКА.

18:12 Кирилл Закатченко

Обляков сделал дубль

ГОООООЛ! Какая красота! Обляков сочно зарядил с дальней дистанции, и мяч рикошетом от штанги влетел в сетку. Игдисамов опять схватился за голову. Круговой покатил на Ивана со штрафного, там был короткий розыгрыш.

18:11 Кирилл Закатченко

Сиссоко вышел вместо Максименко. Ещё одна замена от Альбы

18:10 Кирилл Закатченко

Мачадо срубил Глебова. Чистяков сразу достал из кармана жёлтую карточку.

18:08 Кирилл Закатченко

Попович, кстати, тоже получил жёлтую. Серб был за пределами поля.

18:07 Кирилл Закатченко

Кариока грубо подкатился под Кругового и увидел перед собой жёлтую карточку. Очень жёстко.

18:04 Кирилл Закатченко

Глебов закидывал мяч на Мусаева, но получилось точно в руки Волкову. 74-я минута уже идёт.

18:02 Кирилл Закатченко

Ещё одна замена в составе «Родины». Альба выпустил на поле Абдусаламова вместо Бакаева.

17:58 Кирилл Закатченко

Мусаев поменял Гонду. Перестановка в составе ЦСКА.

17:58 Кирилл Закатченко

Середина второго тайма. У гостей есть минут 30 в общей сложности, чтобы спасти результат.

17:54 Кирилл Закатченко

А теперь перестановка в составе ЦСКА: Глебов поменял Алвеса.

17:52 Кирилл Закатченко

Онугха вышел, Тимошенко отправился на отдых. Перестановка в составе «Родины».

17:50 Кирилл Закатченко

Тороп выручает ЦСКА! Угловой у ворот «Родины» привёл к контратаке. Максименко убежал со своей половины поля, а Круговой проскочил мимо Артёма, но удар нападающего гостей отразил вратарь ЦСКА.

17:48 Кирилл Закатченко

Как сейчас не забил Гонду? Алвес прострелил на Лусиано, а тот не дотянулся до мяча. Перед аргентинцем был уже пустой створ.

17:42 Кирилл Закатченко

«Родина» активизировалась на старте второй половины. Несколько ударов. Правда, пока всё летит мимо створа.

17:38 Кирилл Закатченко

Тимошенко метил в дальний угол, но Ивану не хватило точности.

17:37 Кирилл Закатченко

Пара замена у «Родины» в перерыве. Ушли Фищенко и Мансилья, вышли Мусаев и Ушатов.

17:36 Кирилл Закатченко

Стартовала вторая половина в Москве. Сколько голов ещё увидим?

17:21 Кирилл Закатченко

Первый тайм позади. Пока игра проходит с большим преимуществом ЦСКА.

17:18 Кирилл Закатченко

Две минуты добавлено к основному времени первой половины.

17:17 Кирилл Закатченко

Мансилье досталось после единоборства с Алвесом. Оказывают помощь игроку гостей.

17:14 Кирилл Закатченко

Гонду не перекинул мяч через Гонду, после чего Кисляк пробил чуть выше створа.

17:11 Кирилл Закатченко

Гонду смахнул мяч на дальнюю штангу. Ни в створ не попал, ни паса голевого не получилось.

17:08 Кирилл Закатченко

Обляков завершил голом симпатичную комбинацию ЦСКА

ГООООЛ! Как же классно все сделали красно-синие. Олейников в завершающей стадии скинул на Облякова, а Иван в касание вонзил мяч в дальнюю девятку. Игдисамов даже за голову схватился от удивления!

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

17:03 Кирилл Закатченко

ЦСКА играет с большим преимуществом. Красно-синим необходимо забивать второй, чтобы обезопасить себя от возможных неприятностей.

17:00 Кирилл Закатченко

Волков спасает «Родину»! Гонду скинул грудью, а Олейников пробил с лёта. Голкипер справился.

16:57 Кирилл Закатченко

Круговой забил с паса Облякова

ГОООООЛ! В каком же порядке Круговой! Удрал от защитника после паса от Облякова, выскочил один на один с Волковым и попал в дальний угол. 1:0!

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

16:48 Кирилл Закатченко

А вот это было гораздо интереснее! Олейников стрелял под перекладину, а Волков перевёл мяч на угловой.

16:45 Кирилл Закатченко

Ещё одна попытка от Гонду. Схема та же: попал в створ, но у Волкова не возникло никаких проблем. Пока голкипер грамотно выбирает позицию.

16:41 Кирилл Закатченко

А теперь Волков вступает в игру. Бил Гонду, но попал прямо туда, где находился вратарь.

16:39 Кирилл Закатченко

Рейна опередил Виктора и пробил головой в створ. Никаких проблем для Торопа. Вратарь спокойно забрал мяч в руки.

16:37 Кирилл Закатченко

Гонду заехал локтем по лицу Мансилье. Странно, что арбитр не наказал аргентинца жёлтой карточкой.

16:37 Кирилл Закатченко

ЦСКА завладел преимуществом на первых минутах. «Родина», судя по всему, делает ставки на контратаки. Сработает?

16:32 Кирилл Закатченко

Следим за событиями матча в столице России. Поднимется ли ЦСКА на первое место?

15:53 Никита Паглазов

🫱🏻‍🫲🏻 0:0 в Грозном

Нулевая ничья во встрече «Ахмата» и «Балтики». Вряд ли устроила хотя бы одну из команд.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 10-й тур
11 октября 2026, воскресенье. 14:00 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
0 : 0
Балтика
Калининград
15:49 Никита Паглазов

Четыре минуты добавлены в Грозном. Есть ощущение, что без голов сегодня останутся команды.

15:45 Никита Паглазов

ЦСКА — «Родина»: стартовые составы

В 16:30 мск начнётся встреча.

ЦСКА: Тороп, Круговой, Ж. Виктор, Аззи, Абдулкадыров, Лукин, Алвес, Обляков, Олейников, Кисляк, Лусиано Гонду.

«Родина»: Волков, Силва, Мачадо, Мещанинов, Наде, Фищенко, Рейна, Мансилья, Бакаев, Максименко, Тимошенко.

15:42 Никита Паглазов

Рядно появился у «Балтики» на поле вместо Шильцова. Последняя замена от Талалаева.

15:41 Никита Паглазов

Возможно, стандарты придут на помощь командам? «Балтика» сейчас исполнила штрафной и угловой.

15:35 Никита Паглазов

Келиану почти сразу же получил жёлтую карточку за грубый фол.

15:32 Никита Паглазов

Ещё партия замен. У «Балтики» Поспелов вышел вместо Максима Петрова, у «Ахмата» — Келиану вместо Ромау.

15:29 Никита Паглазов

Голы будут сегодня? Уже 72-я минута идёт!

15:27 Никита Паглазов

Максути появился у Конате на поле в составе «Ахмата».

15:26 Никита Паглазов

Андерсон появился у «Балтики» на поле вместо Варатынова.

15:14 Никита Паглазов

После углового опасный момент был у «Балтики», но Ульянов спас «Ахмат»! Хиль из убойной позиции пробил головой.

15:11 Никита Паглазов

Гол забивает «Ахмат», но не засчитан он из-за фола и офсайда.

15:07 Никита Паглазов

Беликов получил жёлтую карточку за срыв атаки «Ахмата».

15:04 Никита Паглазов

Двойная замена у «Балтики»: Хиль и Мендель вышли вместо Оффора и Ильи Петрова.

15:03 Никита Паглазов

Стартовал второй тайм в Грозном.

14:48 Никита Паглазов

Подошёл к концу первый тайм. Судья даже не добавил минутки. Не самые весёлые 45 минут, будем честны. Надеемся, что после перерыва пойдёт бодрее.

14:40 Никита Паглазов

Сейчас пару минут «Ахмат» тусовался у ворот «Балтики». Но забить так и не вышло.

14:35 Никита Паглазов

Андрей Талалаев иронично показал сердечко в камеру после жёлтой Оффору. Тренер «Балтики» в своём стиле!

14:34 Никита Паглазов

59% на 41% — статистика владения мячом в пользу «Балтики».

14:34 Никита Паглазов

Форвард «Балтики» Оффор получил первую жёлтую карточку во встрече.

14:26 Никита Паглазов

«Балтика» перехватила инициативу у «Ахмата». Сейчас игра на половине грозненцев проходит.

14:19 Никита Паглазов

Опасно! Сейчас Чивич издали пробил по воротам «Ахмата», мяч в сантиметрах от девятки пролетел.

14:16 Никита Паглазов

«Балтика» в основном действует в позиционном нападении. Не самая сильная сторона команды Талалаева.

14:09 Никита Паглазов

Продолжается стартовое давление от команды Черчесова. Хотят хозяева забить быстрый мяч.

14:03 Никита Паглазов

И сразу два опасных момента у ворот «Балтики»! Резко начал «Ахмат».

14:01 Никита Паглазов

Стартует встреча между «Ахматом» и «Балтикой»! Очень интригующая вывеска.

13:43 Никита Паглазов

❗«Факел» расстался с Василенко

Пока мы ждём матчи, «Факел» объявил об уходе Олега Василенко с поста главного тренера команды.

«Олег Василенко покидает «Факел», клуб и тренер решили расстаться по обоюдному согласию. Олег Петрович пришёл в клуб в октябре 2025 года. Он помог нам решить задачу, впервые в истории воронежского футбола вернув «Факел» в Премьер-лигу спустя год после вылета. Василенко – единственный тренер, дважды выводивший наш клуб в РПЛ.

Спасибо за всё, Олег Петрович! Желаем успехов в дальнейшей карьере. Исполнять обязанности главного тренера на выездном матче с «Краснодаром» будет наставник молодёжной команды «Факела» Алексей Ребко», — написано в заявлении.

12:53 Никита Паглазов

ЦСКА — единственный клуб в нынешнем сезоне РПЛ без поражений!

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12:50 Никита Паглазов

📃«Ахмат» — «Балтика»: стартовые составы

Встреча стартует в 14:00 мск.

«Ахмат»: Ульянов, Арсен Адамов, Цаке, Ибишев, Богосавац, Сидибе, Силва, Ромао, Касинтура, Садулаев, Конате.

«Балтика»: Латышонок, Бевеев, Варатынов, Гассама, Муйоколо, Беликов, Чивич, Шильцов, Илья Петров, Максим Петров, Оффор.

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