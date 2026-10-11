В РПЛ сменился лидер! «Динамо» одержало трудную победу в Казани

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Друзья, всем привет! 10-й тур Альфа-Банк РПЛ подходит к концу. Сегодня нас ждут еще три матча.
«Ахмат» против «Балтики» — шикарная вывеска. Черчесов против Талалаева, Талалаев против бывшего клуба — выбирайте, что нравится больше. Дополнительная мотивация заключается в том, что обе команды в предыдущем туре проиграли, а теперь явно хотят исправиться.
Отличный шанс для ЦСКА остаться в группе лидеров — принимают «Родину», которая пока плетётся в зоне вылета. Но есть нюанс: соперник в паузу сменил тренера, теперь рулить будет уволенный из «Ростова» Альба. А его опыт точно может дать эффект. В этот ли раз?
Наконец, закроют тур «Рубин» и «Динамо». Казанцы вернули себе статус королей ничьих — в девяти турах только три (!) матча закончились с иным результатом. Более того, счёт во всех ничейных случаях одинаковый — 1:1. «Динамо», которое разогналось до пяти побед подряд, такой расклад вряд ли устраивает.
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«Динамо» сместило ЦСКА с первого места в таблице
Всё! Матч окончен! «Динамо» добилось тяжелейшей победы в Казани благодаря автоголу и возглавило таблицу.
Ставер пришёл на стандарт к чужим воротам, однако розыгрыш не завершился ничем интересным.
Урозов в самой концовке получил жёлтую карточку. Минута остаётся.
Абросимов добавил пять минут. Хозяева усиливают давление. Сейчас удар Безрукова заблокировали.
Бабаев проверил Лунёва ударом в створ, но голкипер справился с ударом Ульви.
Кузнецов поменял Рожкова. Перестановка у казанской команды. 87-я минута пошла.
Сергеев и Скопинцев — два свежих футболиста в составе «Динамо». Ушли Бителло и Тюкавин.
Рубенс получил красную за ударом плечом в подбородок
Красная карточка Рубенсу! Абросимов уравнял составы.
Идёт проверка эпизода на предмет красной карточки. Рубенс попал плечом прямо в подбородок.
Рубенс получил жёлтую карточку после того, как жёстко сыграл против Безрукова.
Замены в составе казанского клуба. Вышли Бабаев и Сальседо, ушли Сиве и Грипши.
Меньше 15 минут остаётся у «Рубина» на спасение. Пока всё идёт к победе гостей.
Окишор врезался плечом в подбородок Грипши. Но всё в порядке с Назми, потёр челюсть, предъявил арбитру и продолжил игру.
Шварц отвечает своими заменами. Вышли Окишор и Казимир. Артур и Гладышев отправились на отдых.
Артига подготовил двойную замену. На поле вышли Иву и Безруков. А кто отправился на отдых? Начо и Лобов.
Тюкавин удрал от Рожкова (офсайда вроде не было), однако пробил мимо ближнего угла.
Мяч после удара Глебова полетел по уходящей траектории и прошёл мимо дальней штанги.
Ох, жёсткий подкат Сааведры против Бителло. Абросимов показал жёлтую карточку.
Сиве оказался на ударной позиции, но плохо обработал мяч, и Рубенс заблокировал попытку соперника.
Стартовал второй тайм в Казани. Будет камбэк или нет?
Замена от «Динамо» в перерыве: Зайдензаль вышел вместо Касереса. У парагвайцы было предупреждение.
Первая половина позади. Тяжёлая задача у «Рубина». Нужно отыгрываться, но у соперника численное большинство.
Артур Гомес пробил из-за пределов штрафной площади, но у него поехала опорная нога. Получилось очень плохо.
Судья добавил две минуты к основному времени тайма.
Касерес схватил жёлтую карточку в концовке первого тайма. Парагваец пропустит следующий матч.
Самошников оставил «Рубин» вдесятером
Да, Абросимов объявил на весь стадион об удалении Самошникова. «Серьёзное нарушение правил». Задача «Рубина» становится ещё тяжелее.
Да, идёт проверка эпизода на предмет красной карточки. Удалят ли Самошникова?
Самошников случайно наступил на ногу Рикардо после того, как бразилец упал на газон. Жестковато получилось.
Динамовцы не нанесли ни одного удара в створ ворот, однако забили. Получается, ту попытку Касереса посчитали за прострел.
Гомес прострелил, но Урозов подчистил. Правда, у бразильца был офсайд.
Очень обидный расклад для казанского клуба. Посмотрим, чем теперь ответят хозяева.
«Динамо» открыло счёт в Казани
ГООООЛ! Касерес подключился к атаке и плотно приложился. Ставер справился с ударом парагвайца, но мяч рикошетом от Урозова влетел в сетку. Автогол!
Самошников бил в падении, тянулся к мячу, но получилось не очень сильно. Удар заблокирован.
Не хватает интересных моментов в Казани. Пока всё как-то слишком буднично.
Грипши не смог обыграть соперника, после чего упал, претендуя на штрафной. У судьи другое мнение.
Арройо решился на дальний удар. Получилось так себе. Артига тем не менее аплодирует.
Бело-голубые организовали атаку, однако заработали только угловой.
Рожков неудачно приземлился после единоборства с Касересом. Но вроде бы всё в порядке с Ильёй.
Почти 10 минут сыграно в Казани. Динамовцы забрали мяч под свой контроль.
Динамовцы убежали в контратаку, однако Бителло отдал неточный пас на Гладышева. А Тюкавин немного хромает, досталось ему на чужой половине поля.
Сиве проверил Лунёва ударом в ближний угол — вратарь на месте.
Стартовал заключительный матч 10-го тура РПЛ. Кто победит в Казани?
«Рубин» — «Динамо» Москва: стартовые составы команд
«Рубин»: Ставер, Вуячич, Арройо, Урозов, Рожков, Самошников, Лобов, Грипши, Сааведра, Ходжа, Сиве.
«Динамо»: Лунёв, Маричаль, Касерес, Рубенс, Давид Рикардо, Бителло, Глебов, Фомин, Гомес, Тюкавин, Гладышев.
ЦСКА разгромил «Родину» и поднялся на первое место в РПЛ
Матч завершён! Поздравляем ЦСКА с уверенной победой и выходом на первое место в таблице.
Кисляк упал в штрафной площади гостей, но Чистяков сразу показал, что нужно вставать.
Чистяков накинул четыре минуты к основному времени матча.
Мусаев загубил ещё один момент. Был один перед голкипером, но пробил в землю, и мяч ушёл за лицевую линию.
Рейна забрасывал на дальнюю штангу, но там ни Онугха, ни Сиссоко не достали до мяча.
Мусаев покатил на Кисляка, но Матвей пробил очень плохо.
Тамерлан Мусаев заходил на гол, но немного не попал в дальний угол.
Олейников ушёл, Козлов вышел. Последняя замена у ЦСКА.
Обляков сделал дубль
ГОООООЛ! Какая красота! Обляков сочно зарядил с дальней дистанции, и мяч рикошетом от штанги влетел в сетку. Игдисамов опять схватился за голову. Круговой покатил на Ивана со штрафного, там был короткий розыгрыш.
Сиссоко вышел вместо Максименко. Ещё одна замена от Альбы
Мачадо срубил Глебова. Чистяков сразу достал из кармана жёлтую карточку.
Попович, кстати, тоже получил жёлтую. Серб был за пределами поля.
Кариока грубо подкатился под Кругового и увидел перед собой жёлтую карточку. Очень жёстко.
Глебов закидывал мяч на Мусаева, но получилось точно в руки Волкову. 74-я минута уже идёт.
Ещё одна замена в составе «Родины». Альба выпустил на поле Абдусаламова вместо Бакаева.
Мусаев поменял Гонду. Перестановка в составе ЦСКА.
Середина второго тайма. У гостей есть минут 30 в общей сложности, чтобы спасти результат.
А теперь перестановка в составе ЦСКА: Глебов поменял Алвеса.
Онугха вышел, Тимошенко отправился на отдых. Перестановка в составе «Родины».
Тороп выручает ЦСКА! Угловой у ворот «Родины» привёл к контратаке. Максименко убежал со своей половины поля, а Круговой проскочил мимо Артёма, но удар нападающего гостей отразил вратарь ЦСКА.
Как сейчас не забил Гонду? Алвес прострелил на Лусиано, а тот не дотянулся до мяча. Перед аргентинцем был уже пустой створ.
«Родина» активизировалась на старте второй половины. Несколько ударов. Правда, пока всё летит мимо створа.
Тимошенко метил в дальний угол, но Ивану не хватило точности.
Пара замена у «Родины» в перерыве. Ушли Фищенко и Мансилья, вышли Мусаев и Ушатов.
Стартовала вторая половина в Москве. Сколько голов ещё увидим?
Первый тайм позади. Пока игра проходит с большим преимуществом ЦСКА.
Две минуты добавлено к основному времени первой половины.
Мансилье досталось после единоборства с Алвесом. Оказывают помощь игроку гостей.
Гонду не перекинул мяч через Гонду, после чего Кисляк пробил чуть выше створа.
Гонду смахнул мяч на дальнюю штангу. Ни в створ не попал, ни паса голевого не получилось.
Обляков завершил голом симпатичную комбинацию ЦСКА
ГООООЛ! Как же классно все сделали красно-синие. Олейников в завершающей стадии скинул на Облякова, а Иван в касание вонзил мяч в дальнюю девятку. Игдисамов даже за голову схватился от удивления!
Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».
ЦСКА играет с большим преимуществом. Красно-синим необходимо забивать второй, чтобы обезопасить себя от возможных неприятностей.
Волков спасает «Родину»! Гонду скинул грудью, а Олейников пробил с лёта. Голкипер справился.
Круговой забил с паса Облякова
ГОООООЛ! В каком же порядке Круговой! Удрал от защитника после паса от Облякова, выскочил один на один с Волковым и попал в дальний угол. 1:0!
Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».
А вот это было гораздо интереснее! Олейников стрелял под перекладину, а Волков перевёл мяч на угловой.
Ещё одна попытка от Гонду. Схема та же: попал в створ, но у Волкова не возникло никаких проблем. Пока голкипер грамотно выбирает позицию.
А теперь Волков вступает в игру. Бил Гонду, но попал прямо туда, где находился вратарь.
Рейна опередил Виктора и пробил головой в створ. Никаких проблем для Торопа. Вратарь спокойно забрал мяч в руки.
Гонду заехал локтем по лицу Мансилье. Странно, что арбитр не наказал аргентинца жёлтой карточкой.
ЦСКА завладел преимуществом на первых минутах. «Родина», судя по всему, делает ставки на контратаки. Сработает?
Следим за событиями матча в столице России. Поднимется ли ЦСКА на первое место?
🫱🏻🫲🏻 0:0 в Грозном
Нулевая ничья во встрече «Ахмата» и «Балтики». Вряд ли устроила хотя бы одну из команд.
Четыре минуты добавлены в Грозном. Есть ощущение, что без голов сегодня останутся команды.
ЦСКА — «Родина»: стартовые составы
В 16:30 мск начнётся встреча.
ЦСКА: Тороп, Круговой, Ж. Виктор, Аззи, Абдулкадыров, Лукин, Алвес, Обляков, Олейников, Кисляк, Лусиано Гонду.
«Родина»: Волков, Силва, Мачадо, Мещанинов, Наде, Фищенко, Рейна, Мансилья, Бакаев, Максименко, Тимошенко.
Рядно появился у «Балтики» на поле вместо Шильцова. Последняя замена от Талалаева.
Возможно, стандарты придут на помощь командам? «Балтика» сейчас исполнила штрафной и угловой.
Келиану почти сразу же получил жёлтую карточку за грубый фол.
Ещё партия замен. У «Балтики» Поспелов вышел вместо Максима Петрова, у «Ахмата» — Келиану вместо Ромау.
Голы будут сегодня? Уже 72-я минута идёт!
Максути появился у Конате на поле в составе «Ахмата».
Андерсон появился у «Балтики» на поле вместо Варатынова.
После углового опасный момент был у «Балтики», но Ульянов спас «Ахмат»! Хиль из убойной позиции пробил головой.
Гол забивает «Ахмат», но не засчитан он из-за фола и офсайда.
Беликов получил жёлтую карточку за срыв атаки «Ахмата».
Двойная замена у «Балтики»: Хиль и Мендель вышли вместо Оффора и Ильи Петрова.
Стартовал второй тайм в Грозном.
Подошёл к концу первый тайм. Судья даже не добавил минутки. Не самые весёлые 45 минут, будем честны. Надеемся, что после перерыва пойдёт бодрее.
Сейчас пару минут «Ахмат» тусовался у ворот «Балтики». Но забить так и не вышло.
Андрей Талалаев иронично показал сердечко в камеру после жёлтой Оффору. Тренер «Балтики» в своём стиле!
59% на 41% — статистика владения мячом в пользу «Балтики».
Форвард «Балтики» Оффор получил первую жёлтую карточку во встрече.
«Балтика» перехватила инициативу у «Ахмата». Сейчас игра на половине грозненцев проходит.
Опасно! Сейчас Чивич издали пробил по воротам «Ахмата», мяч в сантиметрах от девятки пролетел.
«Балтика» в основном действует в позиционном нападении. Не самая сильная сторона команды Талалаева.
Продолжается стартовое давление от команды Черчесова. Хотят хозяева забить быстрый мяч.
И сразу два опасных момента у ворот «Балтики»! Резко начал «Ахмат».
Стартует встреча между «Ахматом» и «Балтикой»! Очень интригующая вывеска.
❗«Факел» расстался с Василенко
Пока мы ждём матчи, «Факел» объявил об уходе Олега Василенко с поста главного тренера команды.
«Олег Василенко покидает «Факел», клуб и тренер решили расстаться по обоюдному согласию. Олег Петрович пришёл в клуб в октябре 2025 года. Он помог нам решить задачу, впервые в истории воронежского футбола вернув «Факел» в Премьер-лигу спустя год после вылета. Василенко – единственный тренер, дважды выводивший наш клуб в РПЛ.
Спасибо за всё, Олег Петрович! Желаем успехов в дальнейшей карьере. Исполнять обязанности главного тренера на выездном матче с «Краснодаром» будет наставник молодёжной команды «Факела» Алексей Ребко», — написано в заявлении.
ЦСКА — единственный клуб в нынешнем сезоне РПЛ без поражений!
📃«Ахмат» — «Балтика»: стартовые составы
Встреча стартует в 14:00 мск.
«Ахмат»: Ульянов, Арсен Адамов, Цаке, Ибишев, Богосавац, Сидибе, Силва, Ромао, Касинтура, Садулаев, Конате.
«Балтика»: Латышонок, Бевеев, Варатынов, Гассама, Муйоколо, Беликов, Чивич, Шильцов, Илья Петров, Максим Петров, Оффор.