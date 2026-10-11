А ЦСКА разгромил одного из аутсайдеров турнира.

В РПЛ сменился лидер! «Динамо» одержало трудную победу в Казани

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Друзья, всем привет! 10-й тур Альфа-Банк РПЛ подходит к концу. Сегодня нас ждут еще три матча.

«Ахмат» против «Балтики» — шикарная вывеска. Черчесов против Талалаева, Талалаев против бывшего клуба — выбирайте, что нравится больше. Дополнительная мотивация заключается в том, что обе команды в предыдущем туре проиграли, а теперь явно хотят исправиться.

Отличный шанс для ЦСКА остаться в группе лидеров — принимают «Родину», которая пока плетётся в зоне вылета. Но есть нюанс: соперник в паузу сменил тренера, теперь рулить будет уволенный из «Ростова» Альба. А его опыт точно может дать эффект. В этот ли раз?

Наконец, закроют тур «Рубин» и «Динамо». Казанцы вернули себе статус королей ничьих — в девяти турах только три (!) матча закончились с иным результатом. Более того, счёт во всех ничейных случаях одинаковый — 1:1. «Динамо», которое разогналось до пяти побед подряд, такой расклад вряд ли устраивает.

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