ЦСКА единственный не проигрывает в РПЛ. Причина только в везении?

Всего лишь два очка до «Краснодара» — аномалия или нет?

Альфа-Банк РПЛ наконец-то вернулась. Сыграны пятничный и субботние матчи, а сегодня ЦСКА примет «Родину». Пусть даже сменившую тренера, но победившую за девять туров всего один раз.

Шансы как минимум не уступить в дерби у ЦСКА отличные. А он и так идёт на длительной беспроигрышной серии в чемпионате: 11 матчей с учётом финала прошлого сезона. С нулём в графе «поражения» больше никого нет, ведь вчера «Краснодар» уступил «Зениту». Ситуация если не аномальная, то как минимум крайне удивительная.

ЦСКА идёт без поражений и с двухочковым отставанием от лидера вопреки всему

ЦСКА оставил рулить тренера с минимальным самостоятельным опытом в Премьер-Лиге. Теперь он клубный рекордсмен по успешному старту. Да, команда параллельно не тратила силы на еврокубки, поэтому сравнение с мэтрами вроде Валерия Газзаева или Артура Жорже не совсем корректное. Но факт есть факт: ранее максимум из восьми туров без поражений выбивал Виктор Гончаренко. Дмитрий Игдисамов здорово поднимает планку.

При этом результативного нападающего ему так и не подвезли. На двоих у Лусиано Гонду и Тамерлана Мусаева всего лишь три гола. Хотя суммарно они отыграли 826 минут. Один Гамид Агаларов из махачкалинского «Динамо» в противовес отличился пять раз за 460 минут до паузы. А лучший бомбардир ЦСКА – пенальтист Иван Обляков с четырьмя голами. И даже так больше 15 армейских мячей в РПЛ до перерыва на матчи сборных положили только «Зенит» (19) и «Спартак» (16).

Здесь же стоит учесть и эпидемию травм. Надолго выбыли с разрывом «крестов» Мойзес и Дмитрий Баринов, давно не играют Игорь Акинфеев и Максим Воронов, после 6-го тура слёг на операцию и лечится до зимы Милан Гаич. Вдобавок, это уже на будущее, в сборной России получил повреждение Кирилл Данилов. А ведь обойма у ЦСКА и так не особо широкая: Мохамеда Аззи купили лишь в начале сентября, а Ивана Олейникова – и вовсе ближе к середине.

Дмитрий Игдисамов с игроками ЦСКА Фото: pfc-cska.com

И всё равно команда в топе. Кроме неё за первые девять туров не проигрывал только лидирующий «Краснодар». А в 10-м оступился и он, так что ЦСКА сегодня вообще метит в лидеры. Как же так получается?

Местами команде действительно везло

Заранее спойлер: ответ на вопрос из заголовка – нет, причина столь бодрого старта не только в везении. Но и оно, безусловно, на месте. Во-первых, помог простой календарь с шестью домашними матчами из девяти. Их было бы пять, да «Ростов Арену» повредил ураган – пришлось экстренно обменяться кругами с дончанами. Для сравнения: «Краснодар» и «Зенит» до паузы катались на выезды по пять раз, московское «Динамо» – четыре. А «Спартак» – те же три, что и ЦСКА.

Во-вторых, подфартило и с силой соперников. С командами из топ-5 – а у лидирующей пятёрки накопился шестиочковый отрыв перед перерывом – ЦСКА соперничал всего однажды – с «Зенитом» 5 сентября. Что у других лидеров:

сами петербуржцы уже успели сыграть и с ЦСКА, и со «Спартаком», и с московским «Динамо». Плюс в 10-м туре у них был выезд в Краснодар;

«Спартаку» на первой трети дистанции попадались «Краснодар», «Зенит» и «Динамо»;

«Краснодар» внутри топ-5 пока встречался только со «Спартаком». И вчера схлестнулся с «Зенитом»;

«Динамо» бодалось со «Спартаком» и «Зенитом».

Вся жесть у ЦСКА начнётся совсем скоро: с 11-го по 16-й тур принимать «Спартак» и «Зенит», а также испытывать гостеприимство братского «Динамо» и «Краснодара».

В-третьих, ЦСКА откровенно отскочил в Санкт-Петербурге. Уже в первом тайме «Зенит» дважды попал в каркас, наработал на 1,28 ожидаемого гола и в целом нанёс 11 ударов (в том числе восемь из штрафной). Против двух у ЦСКА. Один из них – с пенальти на 45+8-й минуте. После перерыва москвичи уже играли по счёту и смотрелись как минимум не хуже. Но изначально и не раз должны были пропускать первыми.

Вопрос в том, что имелись и обратные случаи.

ЦСКА среди лидеров всё равно не случайно

Судя по таблице ожидаемых очков от статистического сайта Understat, ЦСКА перебрал трёшку. Если конкретнее – 3,11. Но даже так он за девять туров в ней третий после «Спартака» и, не удивляйтесь, «Балтики». То есть нахождение вверху вовсе не случайно. Более того, в ничейных матчах с клубами из Самарской области ЦСКА на победу вполне наиграл:

1,84 против 0,86 по ожидаемым голам (1:1 по реальным) и 18:11 по ударам с «Крыльями». Гонду попал в перекладину, Козлов из выгоднейшей позиции предпочёл удару передачу (неточную), в упор не пробил Сергея Песьякова Мусаев. А у самарцев залетел чудо-гол Максима Витюгова прямо от угла штрафной;

1,76 против 0,77 по ожидаемым голам (2:2 по реальным) и 20:7 по ударам с «Акроном». Пропустили дважды из-за собственных ошибок: не самой удачной передачи Данилова и плохого приёма мяча от Облякова, потере Матеуса Алвеса прямо перед собственными воротами. В концовке Гонду не отдал Мусаеву под выход один на один и запорол момент.

Против «Акрона» сказалась и вынужденная замена Матвея Кисляка на 20-й минуте. Чисто по визуальному впечатлению, прямо сейчас это лучший футболист РПЛ. Так сильно от одного человека не зависит ни одна другая команда среди лидеров. Игра ЦСКА полностью завязана на Кисляке. Матвей делает разницу: и организует свои атаки, заодно курсируя возле чужой штрафной, и здорово разрушает чужие.

Матвей Кисляк Фото: pfc-cska.com

Игдисамов по-прежнему находится в поисках и использовал разные схемы: переходил с 4-3-3 на 4-2-3-1 и вообще на 5-2-3 при обороне с 3-4-3 при владении. Футбол команды ещё не устаканился. До международной паузы ЦСКА только седьмой по среднему владению (51,6%) и 10-й – по касаниям в чужой штрафной: 195 против 265 у «Зенита».

При этом больше ЦСКА голевых моментов, по данным Fotmob, создают только московское «Динамо» с «Балтикой». И то ненамного (23 против 24 и 25 соответственно). По ожидаемым голам ЦСКА тоже в топ-3: 16,0 против 16,7 у «Зенита» и 17,5 у того же «Динамо». Что же будет, когда полностью интегрируются Аззи с Олейниковым? А когда (и если вообще) подъедет отличный завершитель?

Заодно Игдисамов хорошо прокачал физику. Болельщики ЦСКА наверняка нервно вздрагивают при воспоминании о вторых таймах при Владимире Федотове, когда преимущество раз за разом растворялось. Теперь именно в них, а зачастую конкретно в финальную треть, добились:

побед над «Факелом» (1:0, гол на 71-й минуте), «Локомотивом» (3:1, голы на 50-й и 68-й минутах), «Зенитом» (2:1, гол на 90+8-й) и махачкалинским «Динамо» (3:1, голы на 69-й и 79-й минутах);

ничьей с «Акроном» (2:2, гол на 77-й).

Средний возраст футболистов ЦСКА – 24,5 года. Чуть моложе набор только у «Акрона», «Оренбурга» (по 24,3) и «Ростова» (24,2). И то значение здесь здорово прибавляют неиграющие ветераны: Акинфеев, Баринов, Мойзес, Гаич. Игдисамов не зря практически всю тренерскую карьеру отвечал за молодёжь. Это его стихия.

Далеко не факт, что с календарём, как у «Зенита», ЦСКА забрался бы так высоко. Но с тем, что ему выпал, он справился блестяще. Оттого ещё интереснее, как же армейцы выдержат практически поочерёдные испытания прямыми конкурентами.