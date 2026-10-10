Топ-события воскресенья: финал Мирры в Пекине, РПЛ, «Ливерпуль» — «Ман Сити», Ф-1 и UFC

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Посмотреть все события 11 октября в Матч-центре

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Время в материале указано по Москве.

✅ 👊 0:25: Дарья Железнякова — Элис Перейра, UFC Fight Night 290 — победа Перейры

Интрига: справится ли Железнякова с опасной нокаутёршей?

Дарья Железнякова встретится на турнире UFC Fight Night 290 с Элис Перейрой. Для Дарьи это будет крайне важный поединок. В трёх последних боях у неё только одна победа, и ещё одна неудача может негативно сказаться на её будущем в лучшей лиге мира. У Перейры в UFC два поединка: в дебюте она уступила судейским решением Монтсеррат Рендон, а затем нокаутировала коленом Хейли Коуэн. Бразильянка опасна в стойке, в её активе пять побед нокаутом, так что Дарье будет крайне непросто.

✅ 🏒 2:00: «Колорадо Эвеланш» — «Торонто Мэйпл Лифс», регулярный чемпионат НХЛ — 3:6

Интрига: Марченко забьёт?

Кирилл Марченко бодро дебютировал в «Торонто», однако в последних матчах немного ушёл в тень. «Колорадо» на старте регулярного чемпионата рвёт и мечет – команда Беднара сносит всех соперников, а лидеры в лице Макара и Маккиннона играют превосходно. Увидим ли мы от канадских уникумов уничтожение «Мэйпл Лифс»?

✅ 🏒 2:30: «Нью-Йорк Айлендерс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг», регулярный чемпионат НХЛ — 3:5

Интрига: сколько очков наберёт Кучеров?

Никита Кучеров не совсем ударно для себя начал регулярный чемпионат, однако уже успел записать на счёт шесть очков. Скоро россиянина наверняка прорвёт – не позавидуешь тому, кто попадёт под горячую руку форварда «Тампы». Сможет ли хотя бы частично сдержать его Илья Сорокин?

✅ 🎾 7:10: Карен Хачанов (Россия, 26) — Адриан Маннарино (Франция), Шанхай, третий круг — 6:2, 6:4

Интрига: справится ли Хачанов с Маннарино в шестой раз?

Карен Хачанов (№27 рейтинга ATP) в третьем круге «Мастерса» в Шанхае сыграет с Адрианом Маннарино (№83) — тем самым фактурным лысым французом, который в Китае уже выбил шестого сеяного Флавио Коболли. У россиянина идеальная история встреч с грядущим соперником: 5-0 в пользу Карена!

✅ 🏉 11:30: «Енисей-СТМ» — «Стрела-Ак Барс», «Динамо» — «Красный Яр», чемпионат России, 1/2 финала, ответные матчи — 20:18 и 35:44 (соответственно)

Интрига: способны ли красноярские команды на сенсацию?

В чемпионате России по регби определятся финалисты. После первых матчей фавориты очевидны. Казань и Москва выиграли первые встречи более чем убедительно, соответственно 30:21 и 30:13. Чтобы выйти в финал, красноярским командам нужно побеждать с большей разницей. В регби возможно всё, но если хоть один клуб с берегов Енисея станет финалистом, это будет громкой сенсацией. Способны ли сибиряки на подвиг?

✅ ⚽️ 13:30: «Комо — «Рома», Серия А, 6-й тур — 0:0

Интрига: «Комо» остановит лидера Серии А?

«Рома» занимает первое место в чемпионате Италии после пяти туров. Но впереди команду Джан Пьеро Гасперини ждёт серьёзное испытание. Римляне едут в гости к другому участнику Лиги чемпионов — «Комо». В прошлом сезоне команда Сеска Фабрегаса обыграла «Рому» (2:1) дома. Сейчас «Комо» идёт чуть хуже римлян, но точно остаётся опасным соперником.

Как вам такой потенциальный трансфер? Эндрик может покинуть «Реал» ради перехода в итальянскую «Рому» — Corriere dello Sport

✅ ⚽️ 14:00: «Ахмат» — «Балтика», РПЛ, 10-й тур — 0:0

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: встреча Черчесова и Талалаева.

Андрей Талалаев возвращается на тренерскую скамейку «Балтики» после дисквалификации. И сразу калининградцев ожидает выезд в Грозный. «Ахмат» в последних пяти турах набрал восемь очков и набирает ход. Однако у команды Станислава Черчесова остаётся ряд игровых проблем. Впрочем, и у «Балтики» всё неидеально. Однако оба соперника обладают крепкими составами. Тем интереснее и непредсказуемее предстоящая встреча.

✅ 🏆🎾 14:40: Чжэн Циньвэнь (Китай, WC) — Мирра Андреева (Россия, 4), Пекин, финал — 7:5, 6:4

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: станет ли Мирра чемпионкой Пекина?

Мирра Андреева (№5 рейтинга WTA) в финале «тысячника» в Пекине сразится за четвёртый трофей в сезоне. Россиянка сыграет с олимпийской чемпионкой и хозяйкой кортов Чжэн Циньвэнь (№54). Девушки встречались лишь однажды — на этом же турнире два года назад. Тогда победа осталась за китайской теннисисткой (5:7, 6:0, 6:4).

✅ 🏎 15:00: Формула-1, этап 17, Гран-при Сингапура, гонка — победа Ферстаппена

Интрига: быть ли первой «полной» победе Ферстаппена в Сингапуре?

Макс Ферстаппен блестяще отработал субботнюю часть уикенда Гран-при Сингапура: после победы в спринтерской гонке нидерландец взял поул и в квалификации. Неужели четырёхкратный чемпион мира наконец поборет уличную трассу, где ещё ни разу не побеждал в основных гонках и, если не считать спринты, лидировал всего три круга? При этом стартует «Ред Булл» в последнее время не очень – последим за Шарлем Леклером на второй стартовой позиции, а также занимающими второй ряд решётки Льюисом Хэмилтоном и Андреа Кими Антонелли. Отдельный мини-сюжет – старт с конца решётки Исака Хаджара и Джорджа Расселла – как высоко им удастся подняться?

✅ ⚽️ 16:30: ЦСКА — «Родина», РПЛ, 10-й тур — 3:0

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: ЦСКА продлит беспроигрышную серию с аутсайдером?

ЦСКА ещё не проигрывал в нынешнем сезоне РПЛ. Команда Дмитрия Игдисамова занимает четвёртое место, но по очкам делит вторую строчку со «Спартаком» и московским «Динамо». «Родина» же идёт на 15-й строчке, а после победы над «Зенитом» набрала всего два очка в шести турах. В паузу в команде случилась смена тренера: вместо Хуана Диаса пришёл Джонатан Альба. Поможет ли это отнять очки у ЦСКА?

✅ 🏆🎮 16:45: Team Yandex (Россия) — Team Spirit (Россия), Dota 2. BLAST Slam VIII, гранд-финал — 3:1

Интрига: кто из наших команд выиграет престижный титул?

Точно так же, как на Кубке мира по киберспорту и чемпионате мира The International, в топ-3 топового чемпионата по Dota 2 оказались только российские команды. Финалисты «Инта» в полдень встретятся в нижней сетке, а победитель разыграет титул в серии с Team Yandex, которая уже успела стать чемпионом сентябрьского PGL Wallachia. В последний день BLAST коллектив Ильи CHIRA_JUNIOR Чирцова будет главным фаворитом, но «драконы» и PV тоже способны удивить — финал точно получится ярким.

Что в итоге: Российская Team Yandex — чемпион BLAST SLAM 8 по Dota 2

✅ 🏒 17:00: «Динамо» Москва — СКА, регулярный чемпионат КХЛ — 4:3 ОТ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Динамо» прервёт шестиматчевую серию поражений?

Московское «Динамо» на старте регулярки попало в глубокий кризис – команда Тамбиева расположилась вне зоны плей-офф, опережая только «Сочи» и «Ладу», а также уступила шесть матчей кряду. Бело-голубые встречались со СКА в начале сентября, тогда армейцы сумели отыграться с 0:2 и одержали победу со счётом 5:3. Эта баталия будет такой же захватывающей?

✅ 🏀 17:00: ЦСКА — «Локомотив-Кубань», Единая лига ВТБ — 87:84

Интрига: армейцы возьмут реванш за Суперкубок?

Команды совсем недавно встречались между собой в Суперкубке Единой лиги ВТБ. Тогда «Локомотив-Кубань» оказался сильнее, совершив сенсацию выбив чемпиона турнира. В итоге краснодарцы вышли в финал турнира. Настало время матча в регулярке. Армейцы сумеют поквитаться с соперником за последнее поражение?

✅ 🏆🎮 18:00: Vitality (Европа) — Team Vitality (MOUZ), CS 2. ESL Pro League — Season 24, гранд-финал — 3:0

Интрига: сможет ли ZyWoo вернуть «эру» перед мэйджором?

Впервые за несколько турниров российская Team Spirit не смогла пройти в финал, в равной борьбе уступив MOUZ. Это отличный шанс, но не для «мышек» — а скорее для Vitality набрать уверенность перед главным чемпионатом сезона в Сингапуре. Если удастся взять трофей, то Матье ZyWoo Эрбо может даже надеяться на возвращение «эры Vitality» — а для MOUZ победа и вовсе станет прыжком выше головы, пусть и шансов на это не так много.

Что в итоге: Team Vitality выиграла ESL Pro League Season 24 по CS 2 — второй трофей подряд

✅ ⚽️ 18:30: «Ливерпуль» — «Манчестер Сити», АПЛ, 6-й тур — 0:3

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: первая за 10 лет встреча команд без Клоппа и Гвардиолы.

Впервые с 2015 года встреча «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» пройдёт без Юргена Клоппа и Хосепа Гвардиолы. История! Пока что дела (именно в футбольном плане) складываются лучше у «Сити»: пять побед в пяти турах и чистое первое место. «Ливерпуль» же в пяти турах трижды сыграл вничью и идёт лишь шестым. Впрочем, и поражений у команды Андони Ираолы нет. Поэтому по итогам предстоящей встречи один из клубов может уступить впервые в сезоне АПЛ.

✅ 🏆🏐 19:00: «Белогорье» — «Динамо» Москва, Кубок Легенд, мужчины, финал — 23:25, 20:25, 25:23, 25:22, 9:15

Интрига: возьмёт ли «Динамо» второй трофей в сезоне?

Белгородцы накануне выбили из борьбы «Локомотив», показав игру, близкую к лучшим образцам. Москвичи же с огромным трудом преодолели сопротивление казанского «Зенита», да ещё и имели на отдых меньше времени. На групповом этапе команды обменялись победами. Кто окажется сильнее на этот раз?

✅ ⚽️ 19:30: «Рубин» — «Динамо» Москва, РПЛ, 10-й тур — 0:1

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Динамо» одержит ещё одну победу?

«Динамо» набрало мощнейший ход. У москвичей пять побед подряд в РПЛ, команда делит второе место со «Спартаком» и ЦСКА. Продлить серию «Динамо» может в Казани. «Рубин» не проигрывает в восьми турах подряд. Но есть нюанс: у команды аж шесть ничейных результатов со счётом 1:1 в семи встречах! Сможет ли «Рубин» остановить ход «Динамо»? И если да, то снова ждём 1:1?

✅ ⚽️ 21:45: «Кальяри» — «Ювентус», Серия А, 6-й тур — 1:1

Интрига: «Юве» справится с сенсацией старта сезона?

«Кальяри» приятно удивил на старте сезона Серии А. Команда набрала 12 очков и идёт на четвёртом месте в таблице. Даже выше предстоящего соперника — «Ювентуса». Туринцы располагаются на седьмой строчке. Теперь команде Лучано Спаллетти предстоит поездка к выскочкам. Кстати, в прошлом сезоне «Кальяри» уже обыграл «Юве» (1:0) дома. Повторят ли трюк и сейчас?