Топ-события воскресенья: финал Мирры в Пекине, РПЛ, «Ливерпуль» — «Ман Сити», Ф-1 и UFC

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Посмотреть все события 11 октября в Матч-центре
- ✅ 👊 0:25: Дарья Железнякова — Элис Перейра, UFC Fight Night 290 — победа Перейры
- ✅ 🏒 2:00: «Колорадо Эвеланш» — «Торонто Мэйпл Лифс», регулярный чемпионат НХЛ — 3:6
- ✅ 🏒 2:30: «Нью-Йорк Айлендерс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг», регулярный чемпионат НХЛ — 3:5
- ✅ 🎾 7:10: Карен Хачанов (Россия, 26) — Адриан Маннарино (Франция), Шанхай, третий круг — 6:2, 6:4
- ✅ 🏉 11:30: «Енисей-СТМ» — «Стрела-Ак Барс», «Динамо» — «Красный Яр», чемпионат России, 1/2 финала, ответные матчи — 20:18 и 35:44 (соответственно)
- ✅ ⚽️ 13:30: «Комо — «Рома», Серия А, 6-й тур — 0:0
- ✅ ⚽️ 14:00: «Ахмат» — «Балтика», РПЛ, 10-й тур — 0:0
- ✅ 🏆🎾 14:40: Чжэн Циньвэнь (Китай, WC) — Мирра Андреева (Россия, 4), Пекин, финал — 7:5, 6:4
- ✅ 🏎 15:00: Формула-1, этап 17, Гран-при Сингапура, гонка — победа Ферстаппена
- ✅ ⚽️ 16:30: ЦСКА — «Родина», РПЛ, 10-й тур — 3:0
- ✅ 🏆🎮 16:45: Team Yandex (Россия) — Team Spirit (Россия), Dota 2. BLAST Slam VIII, гранд-финал — 3:1
- ✅ 🏒 17:00: «Динамо» Москва — СКА, регулярный чемпионат КХЛ — 4:3 ОТ
- ✅ 🏀 17:00: ЦСКА — «Локомотив-Кубань», Единая лига ВТБ — 87:84
- ✅ 🏆🎮 18:00: Vitality (Европа) — Team Vitality (MOUZ), CS 2. ESL Pro League — Season 24, гранд-финал — 3:0
- ✅ ⚽️ 18:30: «Ливерпуль» — «Манчестер Сити», АПЛ, 6-й тур — 0:3
- ✅ 🏆🏐 19:00: «Белогорье» — «Динамо» Москва, Кубок Легенд, мужчины, финал — 23:25, 20:25, 25:23, 25:22, 9:15
- ✅ ⚽️ 19:30: «Рубин» — «Динамо» Москва, РПЛ, 10-й тур — 0:1
- ✅ ⚽️ 21:45: «Кальяри» — «Ювентус», Серия А, 6-й тур — 1:1
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Время в материале указано по Москве.
✅ 👊 0:25: Дарья Железнякова — Элис Перейра, UFC Fight Night 290 — победа Перейры
Интрига: справится ли Железнякова с опасной нокаутёршей?
Дарья Железнякова встретится на турнире UFC Fight Night 290 с Элис Перейрой. Для Дарьи это будет крайне важный поединок. В трёх последних боях у неё только одна победа, и ещё одна неудача может негативно сказаться на её будущем в лучшей лиге мира. У Перейры в UFC два поединка: в дебюте она уступила судейским решением Монтсеррат Рендон, а затем нокаутировала коленом Хейли Коуэн. Бразильянка опасна в стойке, в её активе пять побед нокаутом, так что Дарье будет крайне непросто.
✅ 🏒 2:00: «Колорадо Эвеланш» — «Торонто Мэйпл Лифс», регулярный чемпионат НХЛ — 3:6
Интрига: Марченко забьёт?
Кирилл Марченко бодро дебютировал в «Торонто», однако в последних матчах немного ушёл в тень. «Колорадо» на старте регулярного чемпионата рвёт и мечет – команда Беднара сносит всех соперников, а лидеры в лице Макара и Маккиннона играют превосходно. Увидим ли мы от канадских уникумов уничтожение «Мэйпл Лифс»?
✅ 🏒 2:30: «Нью-Йорк Айлендерс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг», регулярный чемпионат НХЛ — 3:5
Интрига: сколько очков наберёт Кучеров?
Никита Кучеров не совсем ударно для себя начал регулярный чемпионат, однако уже успел записать на счёт шесть очков. Скоро россиянина наверняка прорвёт – не позавидуешь тому, кто попадёт под горячую руку форварда «Тампы». Сможет ли хотя бы частично сдержать его Илья Сорокин?
✅ 🎾 7:10: Карен Хачанов (Россия, 26) — Адриан Маннарино (Франция), Шанхай, третий круг — 6:2, 6:4
Интрига: справится ли Хачанов с Маннарино в шестой раз?
Карен Хачанов (№27 рейтинга ATP) в третьем круге «Мастерса» в Шанхае сыграет с Адрианом Маннарино (№83) — тем самым фактурным лысым французом, который в Китае уже выбил шестого сеяного Флавио Коболли. У россиянина идеальная история встреч с грядущим соперником: 5-0 в пользу Карена!
✅ 🏉 11:30: «Енисей-СТМ» — «Стрела-Ак Барс», «Динамо» — «Красный Яр», чемпионат России, 1/2 финала, ответные матчи — 20:18 и 35:44 (соответственно)
Интрига: способны ли красноярские команды на сенсацию?
В чемпионате России по регби определятся финалисты. После первых матчей фавориты очевидны. Казань и Москва выиграли первые встречи более чем убедительно, соответственно 30:21 и 30:13. Чтобы выйти в финал, красноярским командам нужно побеждать с большей разницей. В регби возможно всё, но если хоть один клуб с берегов Енисея станет финалистом, это будет громкой сенсацией. Способны ли сибиряки на подвиг?
✅ ⚽️ 13:30: «Комо — «Рома», Серия А, 6-й тур — 0:0
Интрига: «Комо» остановит лидера Серии А?
«Рома» занимает первое место в чемпионате Италии после пяти туров. Но впереди команду Джан Пьеро Гасперини ждёт серьёзное испытание. Римляне едут в гости к другому участнику Лиги чемпионов — «Комо». В прошлом сезоне команда Сеска Фабрегаса обыграла «Рому» (2:1) дома. Сейчас «Комо» идёт чуть хуже римлян, но точно остаётся опасным соперником.
✅ ⚽️ 14:00: «Ахмат» — «Балтика», РПЛ, 10-й тур — 0:0
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: встреча Черчесова и Талалаева.
Андрей Талалаев возвращается на тренерскую скамейку «Балтики» после дисквалификации. И сразу калининградцев ожидает выезд в Грозный. «Ахмат» в последних пяти турах набрал восемь очков и набирает ход. Однако у команды Станислава Черчесова остаётся ряд игровых проблем. Впрочем, и у «Балтики» всё неидеально. Однако оба соперника обладают крепкими составами. Тем интереснее и непредсказуемее предстоящая встреча.
✅ 🏆🎾 14:40: Чжэн Циньвэнь (Китай, WC) — Мирра Андреева (Россия, 4), Пекин, финал — 7:5, 6:4
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: станет ли Мирра чемпионкой Пекина?
Мирра Андреева (№5 рейтинга WTA) в финале «тысячника» в Пекине сразится за четвёртый трофей в сезоне. Россиянка сыграет с олимпийской чемпионкой и хозяйкой кортов Чжэн Циньвэнь (№54). Девушки встречались лишь однажды — на этом же турнире два года назад. Тогда победа осталась за китайской теннисисткой (5:7, 6:0, 6:4).
✅ 🏎 15:00: Формула-1, этап 17, Гран-при Сингапура, гонка — победа Ферстаппена
Интрига: быть ли первой «полной» победе Ферстаппена в Сингапуре?
Макс Ферстаппен блестяще отработал субботнюю часть уикенда Гран-при Сингапура: после победы в спринтерской гонке нидерландец взял поул и в квалификации. Неужели четырёхкратный чемпион мира наконец поборет уличную трассу, где ещё ни разу не побеждал в основных гонках и, если не считать спринты, лидировал всего три круга? При этом стартует «Ред Булл» в последнее время не очень – последим за Шарлем Леклером на второй стартовой позиции, а также занимающими второй ряд решётки Льюисом Хэмилтоном и Андреа Кими Антонелли. Отдельный мини-сюжет – старт с конца решётки Исака Хаджара и Джорджа Расселла – как высоко им удастся подняться?
✅ ⚽️ 16:30: ЦСКА — «Родина», РПЛ, 10-й тур — 3:0
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: ЦСКА продлит беспроигрышную серию с аутсайдером?
ЦСКА ещё не проигрывал в нынешнем сезоне РПЛ. Команда Дмитрия Игдисамова занимает четвёртое место, но по очкам делит вторую строчку со «Спартаком» и московским «Динамо». «Родина» же идёт на 15-й строчке, а после победы над «Зенитом» набрала всего два очка в шести турах. В паузу в команде случилась смена тренера: вместо Хуана Диаса пришёл Джонатан Альба. Поможет ли это отнять очки у ЦСКА?
✅ 🏆🎮 16:45: Team Yandex (Россия) — Team Spirit (Россия), Dota 2. BLAST Slam VIII, гранд-финал — 3:1
Интрига: кто из наших команд выиграет престижный титул?
Точно так же, как на Кубке мира по киберспорту и чемпионате мира The International, в топ-3 топового чемпионата по Dota 2 оказались только российские команды. Финалисты «Инта» в полдень встретятся в нижней сетке, а победитель разыграет титул в серии с Team Yandex, которая уже успела стать чемпионом сентябрьского PGL Wallachia. В последний день BLAST коллектив Ильи CHIRA_JUNIOR Чирцова будет главным фаворитом, но «драконы» и PV тоже способны удивить — финал точно получится ярким.
✅ 🏒 17:00: «Динамо» Москва — СКА, регулярный чемпионат КХЛ — 4:3 ОТ
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: «Динамо» прервёт шестиматчевую серию поражений?
Московское «Динамо» на старте регулярки попало в глубокий кризис – команда Тамбиева расположилась вне зоны плей-офф, опережая только «Сочи» и «Ладу», а также уступила шесть матчей кряду. Бело-голубые встречались со СКА в начале сентября, тогда армейцы сумели отыграться с 0:2 и одержали победу со счётом 5:3. Эта баталия будет такой же захватывающей?
✅ 🏀 17:00: ЦСКА — «Локомотив-Кубань», Единая лига ВТБ — 87:84
Интрига: армейцы возьмут реванш за Суперкубок?
Команды совсем недавно встречались между собой в Суперкубке Единой лиги ВТБ. Тогда «Локомотив-Кубань» оказался сильнее, совершив сенсацию выбив чемпиона турнира. В итоге краснодарцы вышли в финал турнира. Настало время матча в регулярке. Армейцы сумеют поквитаться с соперником за последнее поражение?
✅ 🏆🎮 18:00: Vitality (Европа) — Team Vitality (MOUZ), CS 2. ESL Pro League — Season 24, гранд-финал — 3:0
Интрига: сможет ли ZyWoo вернуть «эру» перед мэйджором?
Впервые за несколько турниров российская Team Spirit не смогла пройти в финал, в равной борьбе уступив MOUZ. Это отличный шанс, но не для «мышек» — а скорее для Vitality набрать уверенность перед главным чемпионатом сезона в Сингапуре. Если удастся взять трофей, то Матье ZyWoo Эрбо может даже надеяться на возвращение «эры Vitality» — а для MOUZ победа и вовсе станет прыжком выше головы, пусть и шансов на это не так много.
✅ ⚽️ 18:30: «Ливерпуль» — «Манчестер Сити», АПЛ, 6-й тур — 0:3
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: первая за 10 лет встреча команд без Клоппа и Гвардиолы.
Впервые с 2015 года встреча «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» пройдёт без Юргена Клоппа и Хосепа Гвардиолы. История! Пока что дела (именно в футбольном плане) складываются лучше у «Сити»: пять побед в пяти турах и чистое первое место. «Ливерпуль» же в пяти турах трижды сыграл вничью и идёт лишь шестым. Впрочем, и поражений у команды Андони Ираолы нет. Поэтому по итогам предстоящей встречи один из клубов может уступить впервые в сезоне АПЛ.
✅ 🏆🏐 19:00: «Белогорье» — «Динамо» Москва, Кубок Легенд, мужчины, финал — 23:25, 20:25, 25:23, 25:22, 9:15
Интрига: возьмёт ли «Динамо» второй трофей в сезоне?
Белгородцы накануне выбили из борьбы «Локомотив», показав игру, близкую к лучшим образцам. Москвичи же с огромным трудом преодолели сопротивление казанского «Зенита», да ещё и имели на отдых меньше времени. На групповом этапе команды обменялись победами. Кто окажется сильнее на этот раз?
✅ ⚽️ 19:30: «Рубин» — «Динамо» Москва, РПЛ, 10-й тур — 0:1
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: «Динамо» одержит ещё одну победу?
«Динамо» набрало мощнейший ход. У москвичей пять побед подряд в РПЛ, команда делит второе место со «Спартаком» и ЦСКА. Продлить серию «Динамо» может в Казани. «Рубин» не проигрывает в восьми турах подряд. Но есть нюанс: у команды аж шесть ничейных результатов со счётом 1:1 в семи встречах! Сможет ли «Рубин» остановить ход «Динамо»? И если да, то снова ждём 1:1?
✅ ⚽️ 21:45: «Кальяри» — «Ювентус», Серия А, 6-й тур — 1:1
Интрига: «Юве» справится с сенсацией старта сезона?
«Кальяри» приятно удивил на старте сезона Серии А. Команда набрала 12 очков и идёт на четвёртом месте в таблице. Даже выше предстоящего соперника — «Ювентуса». Туринцы располагаются на седьмой строчке. Теперь команде Лучано Спаллетти предстоит поездка к выскочкам. Кстати, в прошлом сезоне «Кальяри» уже обыграл «Юве» (1:0) дома. Повторят ли трюк и сейчас?