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Расписание спортивных матчей 11 октября 2026 года — live трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события воскресенья: финал Мирры в Пекине, РПЛ, «Ливерпуль» — «Ман Сити», Ф-1 и UFC
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 11 октября 2026 года
Комментарии
Насыщенное 11 октября: ЦСКА — «Родина», Кучеров и Марченко в НХЛ, Серия А, ЦСКА — «Локомотив-Кубань», Кубок Легенд, регби и киберспорт!

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Время в материале указано по Москве.

✅ 👊 0:25: Дарья Железнякова — Элис Перейра, UFC Fight Night 290 — победа Перейры

UFC 2026. UFC Fight Night 290, Лас-Вегас, США
Элис Перейра (W) — Дарья Железнякова
11 октября 2026, воскресенье. 00:25 МСК
Элис Перейра
Окончено
TKO
Дарья Железнякова

Интрига: справится ли Железнякова с опасной нокаутёршей?

Дарья Железнякова встретится на турнире UFC Fight Night 290 с Элис Перейрой. Для Дарьи это будет крайне важный поединок. В трёх последних боях у неё только одна победа, и ещё одна неудача может негативно сказаться на её будущем в лучшей лиге мира. У Перейры в UFC два поединка: в дебюте она уступила судейским решением Монтсеррат Рендон, а затем нокаутировала коленом Хейли Коуэн. Бразильянка опасна в стойке, в её активе пять побед нокаутом, так что Дарье будет крайне непросто.

Что в итоге:
Железнякова проиграла Перейре в кровавом бою. Третье поражение россиянки в UFC
Железнякова проиграла Перейре в кровавом бою. Третье поражение россиянки в UFC

✅ 🏒 2:00: «Колорадо Эвеланш» — «Торонто Мэйпл Лифс», регулярный чемпионат НХЛ — 3:6

НХЛ — регулярный чемпионат
11 октября 2026, воскресенье. 02:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
3 : 6
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Бланкенбург (Нюландер, Пол) – 03:03     1:1 Маккиннон (Кулак, Тэйвз) – 10:46     2:1 Маккиннон (Макар, Нечас) – 15:14     2:2 Нюландер (Маккенна, Мэттьюс) – 26:53 (pp)     3:2 Нельсон – 32:25     3:3 Нюландер (Мэттьюс, Пол) – 36:47     3:4 Коуэн (Райлли, Нюландер) – 37:33     3:5 Мэттьюс (Нюландер, Марченко) – 52:02 (pp)     3:6 Мэттьюс – 59:21    

Интрига: Марченко забьёт?

Кирилл Марченко бодро дебютировал в «Торонто», однако в последних матчах немного ушёл в тень. «Колорадо» на старте регулярного чемпионата рвёт и мечет – команда Беднара сносит всех соперников, а лидеры в лице Макара и Маккиннона играют превосходно. Увидим ли мы от канадских уникумов уничтожение «Мэйпл Лифс»?

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Лучший матч в НХЛ Гэвина Маккенны:
Всё-таки не переоценён? Маккенна провёл шикарный матч и забил первый гол в НХЛ
Видео
Всё-таки не переоценён? Маккенна провёл шикарный матч и забил первый гол в НХЛ

✅ 🏒 2:30: «Нью-Йорк Айлендерс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг», регулярный чемпионат НХЛ — 3:5

НХЛ — регулярный чемпионат
11 октября 2026, воскресенье. 02:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 5
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Гюнцель – 05:45     0:2 Хагель (Хедман, Крозье) – 15:42     1:2 Деанджело (Палат) – 26:27     1:3 Гюнцель (Кучеров, Хагель) – 27:54 (pp)     2:3 Пажо (Шефер, Деанджело) – 31:41     3:3 Шенн (Хорват, Маччелли) – 39:53 (pp)     3:4 Хагель (Крозье, Макдона) – 58:16     3:5 Хагель (Чирелли, Кучеров) – 58:37    

Интрига: сколько очков наберёт Кучеров?

Никита Кучеров не совсем ударно для себя начал регулярный чемпионат, однако уже успел записать на счёт шесть очков. Скоро россиянина наверняка прорвёт – не позавидуешь тому, кто попадёт под горячую руку форварда «Тампы». Сможет ли хотя бы частично сдержать его Илья Сорокин?

Визитные карточки «Тампы» и «Айлендерс»:
Кто стал главной потерей? За кем стоит понаблюдать? Визитные карточки клубов НХЛ, Восток
Кто стал главной потерей? За кем стоит понаблюдать? Визитные карточки клубов НХЛ, Восток

✅ 🎾 7:10: Карен Хачанов (Россия, 26) — Адриан Маннарино (Франция), Шанхай, третий круг — 6:2, 6:4

Шанхай. 3-й круг
11 октября 2026, воскресенье. 07:10 МСК
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		4
         
Адриан Маннарино
Франция
Адриан Маннарино
А. Маннарино

Интрига: справится ли Хачанов с Маннарино в шестой раз?

Карен Хачанов (№27 рейтинга ATP) в третьем круге «Мастерса» в Шанхае сыграет с Адрианом Маннарино (№83) — тем самым фактурным лысым французом, который в Китае уже выбил шестого сеяного Флавио Коболли. У россиянина идеальная история встреч с грядущим соперником: 5-0 в пользу Карена!

Сетка Шанхая
Что в итоге:
Хачанов в шестой раз одолел французского левшу! И вышел в четвёртый круг Шанхая
Хачанов в шестой раз одолел французского левшу! И вышел в четвёртый круг Шанхая

✅ 🏉 11:30: «Енисей-СТМ» — «Стрела-Ак Барс», «Динамо» — «Красный Яр», чемпионат России, 1/2 финала, ответные матчи — 20:18 и 35:44 (соответственно)

Чемпионат России . 1/2 финала
11 октября 2026, воскресенье. 11:30 МСК
Енисей-СТМ
Красноярск
Окончен
20 : 18
Стрела-Ак Барс
Казань
Чемпионат России . 1/2 финала
11 октября 2026, воскресенье. 14:00 МСК
Динамо
Москва
Окончен
49 : 51
Красный Яр
Красноярск

Интрига: способны ли красноярские команды на сенсацию?

В чемпионате России по регби определятся финалисты. После первых матчей фавориты очевидны. Казань и Москва выиграли первые встречи более чем убедительно, соответственно 30:21 и 30:13. Чтобы выйти в финал, красноярским командам нужно побеждать с большей разницей. В регби возможно всё, но если хоть один клуб с берегов Енисея станет финалистом, это будет громкой сенсацией. Способны ли сибиряки на подвиг?

Статистика чемпионата России по регби
Кубок России забрало «Динамо»
Исторический триумф. «Динамо» впервые завоевало Кубок России
Исторический триумф. «Динамо» впервые завоевало Кубок России

✅ ⚽️ 13:30: «Комо — «Рома», Серия А, 6-й тур — 0:0

Италия — Серия А . 6-й тур
11 октября 2026, воскресенье. 13:30 МСК
Комо
Комо
Окончен
0 : 0
Рома
Рим
Удаления: нет / Мален – 53'

Интрига: «Комо» остановит лидера Серии А?

«Рома» занимает первое место в чемпионате Италии после пяти туров. Но впереди команду Джан Пьеро Гасперини ждёт серьёзное испытание. Римляне едут в гости к другому участнику Лиги чемпионов — «Комо». В прошлом сезоне команда Сеска Фабрегаса обыграла «Рому» (2:1) дома. Сейчас «Комо» идёт чуть хуже римлян, но точно остаётся опасным соперником.

Календарь Серии А
Как вам такой потенциальный трансфер?
Эндрик может покинуть «Реал» ради перехода в итальянскую «Рому» — Corriere dello Sport

✅ ⚽️ 14:00: «Ахмат» — «Балтика», РПЛ, 10-й тур — 0:0

💬 Матч с текстовой трансляцией

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 10-й тур
11 октября 2026, воскресенье. 14:00 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
0 : 0
Балтика
Калининград

Интрига: встреча Черчесова и Талалаева.

Андрей Талалаев возвращается на тренерскую скамейку «Балтики» после дисквалификации. И сразу калининградцев ожидает выезд в Грозный. «Ахмат» в последних пяти турах набрал восемь очков и набирает ход. Однако у команды Станислава Черчесова остаётся ряд игровых проблем. Впрочем, и у «Балтики» всё неидеально. Однако оба соперника обладают крепкими составами. Тем интереснее и непредсказуемее предстоящая встреча.

Что в итоге:
Черчесов продлил неудачную серию в дуэли с Талалаевым. О таких играх не хочется вспоминать
Черчесов продлил неудачную серию в дуэли с Талалаевым. О таких играх не хочется вспоминать

✅ 🏆🎾 14:40: Чжэн Циньвэнь (Китай, WC) — Мирра Андреева (Россия, 4), Пекин, финал — 7:5, 6:4

💬 Матч с текстовой трансляцией

Пекин (ж). Финал
11 октября 2026, воскресенье. 14:40 МСК
Чжэн Циньвэнь
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		4
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

Интрига: станет ли Мирра чемпионкой Пекина?

Мирра Андреева (№5 рейтинга WTA) в финале «тысячника» в Пекине сразится за четвёртый трофей в сезоне. Россиянка сыграет с олимпийской чемпионкой и хозяйкой кортов Чжэн Циньвэнь (№54). Девушки встречались лишь однажды — на этом же турнире два года назад. Тогда победа осталась за китайской теннисисткой (5:7, 6:0, 6:4).

Сетка Пекина
Что в итоге:
Мирра проиграла китаянке в финале Пекина. Чжэн повторила редкое достижение Шараповой
Мирра проиграла китаянке в финале Пекина. Чжэн повторила редкое достижение Шараповой

✅ 🏎 15:00: Формула-1, этап 17, Гран-при Сингапура, гонка — победа Ферстаппена

Формула-1 2026. Этап 17, Сингапур, Сингапур
Гран-при Сингапура. Гонка (62 круга, 305.337 км)
11 октября 2026, воскресенье. 15:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:42:00.785
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+7.335
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+24.573

Интрига: быть ли первой «полной» победе Ферстаппена в Сингапуре?

Макс Ферстаппен блестяще отработал субботнюю часть уикенда Гран-при Сингапура: после победы в спринтерской гонке нидерландец взял поул и в квалификации. Неужели четырёхкратный чемпион мира наконец поборет уличную трассу, где ещё ни разу не побеждал в основных гонках и, если не считать спринты, лидировал всего три круга? При этом стартует «Ред Булл» в последнее время не очень – последим за Шарлем Леклером на второй стартовой позиции, а также занимающими второй ряд решётки Льюисом Хэмилтоном и Андреа Кими Антонелли. Отдельный мини-сюжет – старт с конца решётки Исака Хаджара и Джорджа Расселла – как высоко им удастся подняться?

Положение в личном зачёте и Кубке конструкторов Ф-1
Что в итоге:
Полная доминация от Ферстаппена! А в «Феррари» вновь допустили необъяснимую ошибку
Полная доминация от Ферстаппена! А в «Феррари» вновь допустили необъяснимую ошибку

✅ ⚽️ 16:30: ЦСКА — «Родина», РПЛ, 10-й тур — 3:0

💬 Матч с текстовой трансляцией

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 10-й тур
11 октября 2026, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 0
Родина
Москва
1:0 Круговой – 24'     2:0 Обляков – 35'     3:0 Обляков – 80'    

Интрига: ЦСКА продлит беспроигрышную серию с аутсайдером?

ЦСКА ещё не проигрывал в нынешнем сезоне РПЛ. Команда Дмитрия Игдисамова занимает четвёртое место, но по очкам делит вторую строчку со «Спартаком» и московским «Динамо». «Родина» же идёт на 15-й строчке, а после победы над «Зенитом» набрала всего два очка в шести турах. В паузу в команде случилась смена тренера: вместо Хуана Диаса пришёл Джонатан Альба. Поможет ли это отнять очки у ЦСКА?

Календарь РПЛ
Что в итоге:
ЦСКА — новый лидер РПЛ! Волшебный перформанс Облякова — умудрился забить метров с 25
Видео
ЦСКА — новый лидер РПЛ! Волшебный перформанс Облякова — умудрился забить метров с 25

✅ 🏆🎮 16:45: Team Yandex (Россия) — Team Spirit (Россия), Dota 2. BLAST Slam VIII, гранд-финал — 3:1

Dota 2. BLAST Slam VIII . Гранд-финал
11 октября 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Team Yandex
Окончен
3 : 1
Team Spirit

Интрига: кто из наших команд выиграет престижный титул?

Точно так же, как на Кубке мира по киберспорту и чемпионате мира The International, в топ-3 топового чемпионата по Dota 2 оказались только российские команды. Финалисты «Инта» в полдень встретятся в нижней сетке, а победитель разыграет титул в серии с Team Yandex, которая уже успела стать чемпионом сентябрьского PGL Wallachia. В последний день BLAST коллектив Ильи CHIRA_JUNIOR Чирцова будет главным фаворитом, но «драконы» и PV тоже способны удивить — финал точно получится ярким.

Турнирная таблица BLAST Slam VIII
Что в итоге:
Российская Team Yandex — чемпион BLAST SLAM 8 по Dota 2

✅ 🏒 17:00: «Динамо» Москва — СКА, регулярный чемпионат КХЛ — 4:3 ОТ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 октября 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 3
ОТ
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Швец-Роговой (Ожиганов, Шэн) – 01:56 (5x4)     2:0 Меркли (Уил) – 08:29 (5x5)     2:1 Сёмин (Мироманов, Недопёкин) – 29:29 (5x5)     3:1 Меркли (Летунов, Сикьюра) – 47:19 (5x4)     3:2 Короткий (Маклюков, Сапего) – 48:51 (5x5)     3:3 Атанасов (Савиков) – 50:24 (5x5)     4:3 Шэн – 60:33 (3x3)    

Интрига: «Динамо» прервёт шестиматчевую серию поражений?

Московское «Динамо» на старте регулярки попало в глубокий кризис – команда Тамбиева расположилась вне зоны плей-офф, опережая только «Сочи» и «Ладу», а также уступила шесть матчей кряду. Бело-голубые встречались со СКА в начале сентября, тогда армейцы сумели отыграться с 0:2 и одержали победу со счётом 5:3. Эта баталия будет такой же захватывающей?

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
Что в итоге:
«Динамо» прервало серию поражений, Пинчук дебютировал в НХЛ. Итоги дня в хоккее
«Динамо» прервало серию поражений, Пинчук дебютировал в НХЛ. Итоги дня в хоккее

✅ 🏀 17:00: ЦСКА — «Локомотив-Кубань», Единая лига ВТБ — 87:84

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
11 октября 2026, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
87 : 84
Локомотив-Кубань
Краснодар
ЦСКА: Тримбл - 24, Жан-Шарль - 14, Руженцев - 9, Уэйр - 8, Карпенко - 8, Кливленд - 6, Курбанов - 6, Астапкович - 5, Антонов - 5, Елатонцев - 2, Ганькевич, Чадов
Локомотив-Кубань: Куин - 21, Миллер - 20, Квитковских - 11, Самойленко - 10, Лопатин - 6, Покушевски - 5, Барашков - 4, Ведищев - 3, Темиров - 2, Фирсов - 2, Ворсулев, Абдулбасиров

Интрига: армейцы возьмут реванш за Суперкубок?

Команды совсем недавно встречались между собой в Суперкубке Единой лиги ВТБ. Тогда «Локомотив-Кубань» оказался сильнее, совершив сенсацию выбив чемпиона турнира. В итоге краснодарцы вышли в финал турнира. Настало время матча в регулярке. Армейцы сумеют поквитаться с соперником за последнее поражение?

Статистика регулярного чемпионата Единой лиги
Что в итоге:
ЦСКА и «Локо» выдали суперматч! Судьба игры решалась в огненной концовке
ЦСКА и «Локо» выдали суперматч! Судьба игры решалась в огненной концовке

✅ 🏆🎮 18:00: Vitality (Европа) — Team Vitality (MOUZ), CS 2. ESL Pro League — Season 24, гранд-финал — 3:0

CS 2. ESL Pro League — Season 24 . Гранд-финал
11 октября 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Team Vitality
Окончен
3 : 0
MOUZ

Интрига: сможет ли ZyWoo вернуть «эру» перед мэйджором?

Впервые за несколько турниров российская Team Spirit не смогла пройти в финал, в равной борьбе уступив MOUZ. Это отличный шанс, но не для «мышек» — а скорее для Vitality набрать уверенность перед главным чемпионатом сезона в Сингапуре. Если удастся взять трофей, то Матье ZyWoo Эрбо может даже надеяться на возвращение «эры Vitality» — а для MOUZ победа и вовсе станет прыжком выше головы, пусть и шансов на это не так много.

Турнирная таблица ESL Pro League
Что в итоге:
Team Vitality выиграла ESL Pro League Season 24 по CS 2 — второй трофей подряд

✅ ⚽️ 18:30: «Ливерпуль» — «Манчестер Сити», АПЛ, 6-й тур — 0:3

💬 Матч с текстовой трансляцией

Англия — Премьер-лига . 6-й тур
11 октября 2026, воскресенье. 18:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
0 : 3
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Холанд – 65'     0:2 Доку – 68'     0:3 Шерки – 78'    
Удаления: Гравенберх – 62' / нет

Интрига: первая за 10 лет встреча команд без Клоппа и Гвардиолы.

Впервые с 2015 года встреча «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» пройдёт без Юргена Клоппа и Хосепа Гвардиолы. История! Пока что дела (именно в футбольном плане) складываются лучше у «Сити»: пять побед в пяти турах и чистое первое место. «Ливерпуль» же в пяти турах трижды сыграл вничью и идёт лишь шестым. Впрочем, и поражений у команды Андони Ираолы нет. Поэтому по итогам предстоящей встречи один из клубов может уступить впервые в сезоне АПЛ.

Турнирная таблица АПЛ
Что в итоге:
«Ливерпуль» после удаления развалился за три минуты! Последний гол «Сити» — издевательство
«Ливерпуль» после удаления развалился за три минуты! Последний гол «Сити» — издевательство

✅ 🏆🏐 19:00: «Белогорье» — «Динамо» Москва, Кубок Легенд, мужчины, финал — 23:25, 20:25, 25:23, 25:22, 9:15

Кубок Легенд (м) . Финал
11 октября 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Белогорье
Белгород
Окончен
2 : 3
Динамо М
Москва
Белогорье: Подлесных, Котов, Шкулявичус, Тетюхин, Яковлев, Мельников, Аль Хачдади, Порошин, Штыблов, Марченко, Заболотников, Данани, Малыхин, Будюхин
Динамо М: Власов, Панков, Литвиненко, Сапожков, Баранов, Ковалёв, Богдан, Зудин, Жук, Белогорцев, Падо, Волков, Тюшкевич, Сёмышев

Интрига: возьмёт ли «Динамо» второй трофей в сезоне?

Белгородцы накануне выбили из борьбы «Локомотив», показав игру, близкую к лучшим образцам. Москвичи же с огромным трудом преодолели сопротивление казанского «Зенита», да ещё и имели на отдых меньше времени. На групповом этапе команды обменялись победами. Кто окажется сильнее на этот раз?

Статистика Кубка Легенд
Что в итоге:
Московское «Динамо» стало победителем Кубка Легенд — 2026, обыграв «Белогорье»

✅ ⚽️ 19:30: «Рубин» — «Динамо» Москва, РПЛ, 10-й тур — 0:1

💬 Матч с текстовой трансляцией

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 10-й тур
11 октября 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Рубин
Казань
Окончен
0 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Jakhongir O'rozov – 30'    
Удаления: Самошников – 37' / Рубенс – 82'

Интрига: «Динамо» одержит ещё одну победу?

«Динамо» набрало мощнейший ход. У москвичей пять побед подряд в РПЛ, команда делит второе место со «Спартаком» и ЦСКА. Продлить серию «Динамо» может в Казани. «Рубин» не проигрывает в восьми турах подряд. Но есть нюанс: у команды аж шесть ничейных результатов со счётом 1:1 в семи встречах! Сможет ли «Рубин» остановить ход «Динамо»? И если да, то снова ждём 1:1?

Турнирная таблица РПЛ
Что в итоге:
В РПЛ опять смена лидера! «Рубин» приговорил сам себя нелепым автоголом
Видео
В РПЛ опять смена лидера! «Рубин» приговорил сам себя нелепым автоголом

✅ ⚽️ 21:45: «Кальяри» — «Ювентус», Серия А, 6-й тур — 1:1

Италия — Серия А . 6-й тур
11 октября 2026, воскресенье. 21:45 МСК
Кальяри
Кальяри
Окончен
1 : 1
Ювентус
Турин
1:0 Мальдини – 20'     1:1 Коло Муани – 81'    

Интрига: «Юве» справится с сенсацией старта сезона?

«Кальяри» приятно удивил на старте сезона Серии А. Команда набрала 12 очков и идёт на четвёртом месте в таблице. Даже выше предстоящего соперника — «Ювентуса». Туринцы располагаются на седьмой строчке. Теперь команде Лучано Спаллетти предстоит поездка к выскочкам. Кстати, в прошлом сезоне «Кальяри» уже обыграл «Юве» (1:0) дома. Повторят ли трюк и сейчас?

Статистика Серии А
Что в итоге:
«Ювентус» избежал поражения в игре с «Кальяри» в 6‑м туре Серии А
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