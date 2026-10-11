Уникальный результат в ФНЛ. Экс-клуб РПЛ тащит «Кордоба для бедных»

В порыве эмоций от сенсационных выступлений «Велеса» в Лиге Pari многие не замечают другую команду, которая совершенно внезапно взломала подэлитный дивизион. В прошлом сезоне команда Омари Тетрадзе до последнего боролась за выживание и каким-то чудом опередила «Черноморец» на два очка.

В позапрошлом чемпионате «Уфа» тоже еле удержалась в Первой лиге – вылетевший «Сокол» отстал всего на три балла. Да и вообще после вылета из «вышки» клуб уже прошёл через целебное очищение LEON-Второй лигой. Эпоха великой «Уфы» осталась позади. Поэтому мало кто ждал, что команда заберётся в топ-8 и опередит, например, «Ротор» с «Челябинском» и «Енисеем». Что происходит?

«Уфа» редко проигрывает и мало пропускает (всего 13 мячей в 12 встречах). Однако финансовое положение клуба остаётся неустойчивым – в 2026 году не выплатили ни одной премии. Часть экс-футболистов обратилась в палату по разрешению споров РФС, чтобы получить заработанные деньги.

Будущее «Уфы» туманно. Впрочем, здесь и сейчас команда даёт бой любому сопернику. Разбираем проект, который живёт вопреки многим обстоятельствам. А ещё здесь, как в старые добрые времена, тащит Александр Беленов.

Ну как там с деньгами?

В массовом сознании «Уфа» ассоциируется с бывший генеральным директором Шамилем Газизовым, который после провала в «Спартаке» и неудачного второго заезда в Башкортостан построил новую успешную империю в махачкалинском «Динамо». При Газизове в «Уфе» особенно круто работала концепция поиска молодых игроков. Они росли, уходили на повышение и невольно обеспечивали дальнейшее существование клуба. Среди лучших продаж – Иван Обляков за € 4 млн в ЦСКА, Гамид Агаларов за столько же в «Ахмат», Андрей Лунёв за € 3,5 млн в «Зенит» и Даниил Фомин за столько же в «Динамо».

Статусные трансферы вы тоже должны помнить – не каждый день за футболистами из РПЛ приходит «Манчестер Сити» (в 2016-м заплатили € 2,25 млн за Александра Зинченко). Также «Уфа» сварила € 1,5 млн на продаже юного Игоря Дивеева в ЦСКА. Если покопаться в списке рекордных трансферов на выход, можно найти много интересного – типа перехода бурундийского опорника Парфе Бизоза в датский «Веннсюссель» за € 100 тысяч.

Система красивая, но нестабильная. В череде неудачных трансферов на вход «Уфа» получила большую дыру в бюджете, закрыть которую без падения в классе не удалось. В сезоне-2021/2022 команда вылетела в Первую лигу, а через год упала ещё ниже.

Гамид Агаларов в «Уфе» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Год сочно проварились во Второй лиге (в числе первых попали в экспериментальный замес с «Золотом» и «Серебром»). Летом 2024 года «Уфа» вернулась в первый дивизион, выиграв второй этап турнира.

С тех пор «Уфа» всё время балансировала на грани. О возвращении в РПЛ пока речи не идёт – с лучших времён бюджет клуба сократился с 1 млрд рублей до 400 млн (так было в сезоне-2025/2026). Половину этой суммы обеспечивает Республика Башкортостан, другую половину составляют внебюджетные средства.

Цифры – ниже среднего по лиге. Ещё хуже – «Уфа» не живёт по средствам. Образуются долги. В академии клуба тренеры не получают зарплату уже несколько месяцев. В этом году основная команда осталась без премий. Идут юридические споры в бывшими футболистами. В сентябре клуб получил запрет на регистрацию новичков. А летом столкнулся с арестом счетов из-за налоговой задолженности.

Впрочем, до полноценного финансового краха пока далеко. По информации журналиста Сергея Ильёва, в клубе обещали разобрать часть долгов до 6 октября. Однако уверенности в разрешении проблем нет.

Фёдор Щербаченко тренер «Уфы» – в интервью «СЭ» «Это сейчас, пожалуй, главный вопрос. Проблема в том, что никто не может дать нам чёткого ответа. Что дальше? Есть информация, что глава республики после выборов занялся нашей командой. Но пока сохраняется некоторая неопределённость. Сейчас игроки выполняют наши требования на тренировках, ответственно готовятся, но в воздухе всё время витает вопрос: а что с финансированием?! В этом календарном году футболисты ещё ни разу не получили премиальных. Всё это, конечно, давит. Надо же учитывать ещё и настроения болельщиков. Они же тоже всё читают, анализируют. И задаются вопросом: а что ждёт их любимую команду? Тревога, конечно, присутствует. Пока клуб благодаря грамотной работе генерального директора имеет средства на выездные игры, логистику. Но как будет дальше? Вопрос остаётся открытым».



Качественная селекция за счёт свободных агентов

В скромных условиях спортивный директор Анзор Саная (в своё время неплохо забивал в «Томи») работает под огромным давлением. И в «Уфе» действительно собралась колоритная и играющая банда, прошедшая через самые тяжёлые отрезки.

В начале 2026-го для спасения от вылета приехали экс-уфимец Владислав Камилов («Оренбург») и молодой чеченский вингер Магомед Якуев («Ахмат»). Также в аренду прибыл центрдеф ЦСКА Илья Агапов (выкупили этим летом). Все трое внесли большой вклад в сохранение прописки.

Этим летом Саная качественно укрепил почти все линии. Пришли крайние защитники Василий Черов («Факел») и Артур Гилязетдинов («Енисей»), центрхав Заур Тарба («Черноморец»), вингер Данил Липовой («Арсенал») и нападающий Георгий Гонгадзе («Факел»). На полноценный контракт перебрался 23-летний полузащитник Шамиль Исаев – до этого принадлежал махачкалинскому «Динамо» и дорос в «Уфе» до статуса одного из лидеров команды (за три года отыграл в 83 матчах во всех турнирах).

Важный нюанс по летней комплектации – многие новички подъехали уже по ходу сезона. Тот же Черов (человек с опытом игры в РПЛ) стал футболистом «Уфы» только в середине августа.

Василий Черов в «Уфе» Фото: ФК «Уфа»

Разумеется, «Уфа» допускает и промахи. В прошлом сезоне зачем-то подписали сдувшегося Ивана Ломаева. Вратарь, которого критиковали за ляпы в «Сочи», провёл в клубе полгода и не сыграл ни одного матча. Также пока не адаптировался в новой команде экс-полузащитник «Шинника» Тимофей Шипунов (сыграл всего 151 минуту). Но удачных попаданий на рынке всё-таки больше.

До основы добрались некоторые воспитанники – например, вингеры Мигран Агеян и Данил Ахатов. В начале сезона в старт пробился 18-летний фулбек Илья Ханенко – увы, но после приезда Черова он смотрит матчи «Уфы» со скамейки. Иногда на поле выбегает 19-летний форвард Эмиль Майоров. Так что по «своим» футболистам всё не так густо, но они хотя бы есть.

Крепкая оборона и шикарные штрафные

«Уфа» только со стороны кажется обычной командой Первой лиги.Есть известное правило: чтобы выжить в пердиве – достаточно уметь низко обороняться и играть на быстрых атаках. Уфимцы уверенно справляются с первой частью этого плана – команда редко использует высокий прессинг и умеет размалывать чужие атаки в низком и среднем блоке. В этом сезоне меньше пропустили только «Торпедо» (10) и «Урал» (8). У костромского «Спартака» и «Шинника» тоже по 13 пропущенных.

У этой медали есть и другая сторона. Футболисты «Уфы» любят устраивать пожары в обороне – этот бич преследует команду уже много лет. Например, Агапов идёт на почётном втором месте по грубым ошибкам в сезоне (14).

Главная подушка безопасности команды – вратарь Беленов, которому недавно исполнилось 40 лет. Понятно, что возраст уже влияет на общую физику – легендарный голкипер практически не играет на выходах, что периодически приводит к ошибкам и пропущенным голам. Но Беленов по-прежнему тащит в рамке – уже сыграл четыре сухих матча. Больше только у Ростислава Солдатенко из «Торпедо» и Александра Селихова из «Урала». С отбитыми пенальти тоже всё в порядке – Беленов уже отразил удары Амура Калмыкова (1:1 с костромским «Спартаком») и Александра Шубина (1:1 с «Велесом»). Машина!

Важный момент – у «Уфы» наконец-то появилась стабильная пара центральных защитников. 32-летний Денис Кутин в прошлом сезоне постоянно ломался – теперь он здоров, его опыт помогает в критических ситуациях. Совершенно спокойно может выбить мяч головой из ног соперника. Рядом с ним действует Агапов – несмотря на стабильные позиционные провалы, он хорош в борьбе и игре на опережение.

А вот в работе с мячом «Уфа» довольно-таки сильно отличается от конкурентов. Среднее владение – 50%, довольно мало играют на быстрых атаках и редко используют длинные передачи (в среднем 32,92 за матч, меньше лонгболлов только у «Нижнего Новгорода», «Енисея» и «СКА-Хабаровск»). Помогают молодые полузащитники Тарба и Исаев – оба умеют придержать мяч и подумать над следующим действием (что редкость в нашем футболе). Видят свободные зоны и стабильно двигают мяч. Большой бонус к позиционным атакам.

«Уфа» не отказывается от забросов, но по разным причинам этот инструмент работает не так эффективно, как у того же «Велеса». Техничные крайки Якуев и Ахатов выкручивают позвонки защитникам через дриблинг, однако испытывают проблемы с принятием решений у чужих ворот. В том числе поэтому «Уфа» хуже всех в лиге по ударам (9,33 в среднем за матч) и передачам в штрафную (23,08).

Ну и как отказаться от забросов, когда у тебя есть Дилан Ортис? 26-летний колумбиец копирует Джона Кордобу. Рослый (191 см) форвард «Уфы» цепляется за каждый мяч при развитии атак. Закономерно входит в топ-3 лиги по количеству единоборств (всего 283 за 12 матчей, больше только у Алексея Каштанова и Абу-Саида Эльдарушева). Но главное преимущество Ортиса – игра в штрафной. Грамотно ставит корпус, выходит на ударную позицию и чувствует моменты. Особенно опасен при навесах в штрафную.

Болельщики «Уфы» периодически критикуют колумбийца из-за слабой реализации голевых моментов. Как и Кордоба, Ортис может исполнить праймового Тимо Вернера в самой убойной ситуации. Если такое позволяет себе даже один из лучших футболистов РПЛ (в «Краснодаре» Джон почти каждый сезон упускает наибольшее количество голевых моментов), то у «Кордобы для бедных» как будто есть продвинутая индульгенция. Железный аргумент в пользу Дилана – с момента возвращения Ортиса в «Уфу» только шесть игроков в Первой лиге забили больше его 13 голов: Амур Калмыков – 23, Артём Максименко – 16, Вячеслав Грулёв, Андрей Окладников – 15, Рамазан Гаджимурадов, Саид Алиев – по 14. Спасибо парню, что вообще согласен бегать в таких экзотических условиях.

В сложных матчах на помощь приходят стандарты – забивают с угловых и прямыми ударами со штрафных. В этом сезоне здорово шарашит Георгий Гонгадзе. В прошлом чемпионате четырежды отличился Залимхан Юсупов. Он же отвечает за подачи и проникающие пасы – накопил пять ассистов за 32 матча в составе «Уфы» в Первой лиге. Не играет с августа – сначала поймал дисквалификацию, а потом вылетел из-за проблем со здоровьем (об этом чуть позже).

Периодически на помощь «Уфе» приходят отдельные судейские решения. О закономерности речи не идёт, потому что, например, в матче «Уфа» – «КАМАЗ»(1:1) судья Владимир Шамара за минуту удалил Юсупова, Тетрадзе и его помощника Щербаченко. В то же время в четырёх из семи домашних игр «Уфа» играла в большинстве – все удаления произошли в первых таймах. Чего стоит хотя бы неоднозначная красная Солдатенко в игре с «Торпедо» (0:0). Можно дискутировать и по вторым жёлтым для Олега Смирнова и Никиты Шершова в матчах с «Велесом» (1:1) и «Енисеем» (3:1) соответственно.

Узкая обойма и уход важного помощника

Удачный старт ещё не означает успешный сезон. Впереди бóльшая часть длинной дистанции, а состав у Тетрадзе так и остался слишком ограниченным – всего 13 футболистов, не считая вратаря Беленова, сыграли в этом сезоне больше 300 минут. Любые травмы сразу становятся большой проблемой – в прошлом чемпионате это едва не привело к катастрофе (в осенней части оборону собирали по принципу «есть кто живой»).

Сейчас санчасть тоже не пустует. Из-за разрыва боковой связки надолго выбыл опорник Константин Троянов (способен играть в центре защиты). Ключевой опорник Юсупов терпел аппендицит и чуть не довёл дело до перитонита – после операции он уже пропустил восемь матчей. Центрдеф Евдокимов не сыграл ни одного матча, потому что восстанавливается с момента перехода из «Текстильщика». Весь этот отрезок «Уфа» отыграла только с двумя номинальными центральными защитниками (собственно, это уже упомянутые выше Агапов и Кутин). Однажды в центре защиты из-за перебора ЖК у Кутина вышел номинальный фулбек Давид Озманов (человек с довольно известной для Саратова фамилией) – проиграли «Челябинску» (1:2).

Ещё одна потенциальная опасность – неожиданный уход тренера Алексея Румянцева. Он вошёл в штаб Тетрадзе в начале года. Занимался тактикой и подготовкой к соперникам.

Алексей Румянцев Фото: ФК «Уфа»

Румянцев стал исполняющим обязанности главного тренера, когда дисквалификации получили Тетрадзе и Щербаченко, участвовал в пресс-конференциях. В сентябре он перешёл на работу в «Локомотив». И, по всей видимости, его обязанности распределяются между действующими специалистами в штабе.

Совпадение или нет – последние пять матчей, включая кубковую встречу с «Калугой» (0:1), «Уфа» не может выиграть. Связано ли это с уходом Румянцева, покажет только время. Однако с учётом всех вышеупомянутых факторов в перспективе «Уфа» рискует пойти на спад. Но уже впечатляет, что команда на фоне всех проблем держится так высоко и сохраняет огромную мотивацию личного состава.