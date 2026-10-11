Помните, когда это было? Мерсисайдцы тогда боролись за место в зоне Лиги чемпионов, а соперник — за чемпионство.

Последний матч «Ливерпуля» и «Сити» до Клоппа и Гвардиолы. Что теперь с его участниками?

В течение длительного периода матчи с участием «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» рассматривали как противостояние Юргена Клоппа и Хосепа Гвардиолы. Немец покинул мерсисайдцев по окончании сезона-2023/2024, а испанец оставил клуб из Манчестера несколько месяцев назад. Предстоящий матч станет первым с 2015 года (!), в котором мы не увидим ни Клоппа, ни Гвардиолу у кромки поля. Какая же это была эпоха!

«Ливерпуль» победил, хотя соперник был выше в таблице. Всё решили роскошные дальние удары

В марте 2015 года «Ливерпуль» тренировал Брендан Роджерс, а «Сити» — Мануэль Пеллегрини. Соперники зарубились друг с другом в 27-м туре АПЛ. «Сити» тогда вёл борьбу за чемпионский титул, а «Ливерпуль» — за место в зоне Лиги чемпионов. Перед туром команда Пеллегрини находилась на второй строчке в таблице с отставанием от «Челси» в пять очков. У Роджерса ситуация была хуже. Во-первых, «Ливерпуль» тогда занимал только шестое место в АПЛ, хотя до четвёртого было всего два очка. Во-вторых, мерсисайдцы за несколько часов до игры вылетели из Лиги Европы — проиграли в Стамбуле «Бешикташу» в серии пенальти.

«Ливерпуль» вернулся домой в пятницу в 4:30 по местному времени. На восстановление перед важным матчем в чемпионате у команды было меньше трёх суток. Для «Сити» поездки на «Энфилд» стали настоящей проблемой. К тому моменту команды не обыгрывала «Ливерпуль» в 13 гостевых встречах подряд. «Энфилд» оставался единственным стадионом, на котором «Сити» не побеждал в АПЛ с момента приобретения клуба шейхом Мансуром в 2008 году.

Хозяева забили уже на 11-й минуте. Не игравший в Стамбуле Филиппе Коутиньо отобрал мяч у Венсана Компани (проводил 200-й матч за «Сити» в АПЛ), после чего Рахим Стерлинг нашёл пасом Джордана Хендерсона. Полузащитник вышел на поле с капитанской повязкой в связи с травмой Стивена Джеррарда и потрясающим ударом закрутил мяч в верхний правый угол ворот Джо Харта.

Гол придали динамики игре «Сити». Серхио Агуэро едва не сравнял счёт почти сразу после пропущенного мяча, но его удар приняла на себя штанга. На 25-й минуте аргентинец ассистировал Эдину Джеко, а босниец хладнокровно переиграл вратаря. После перерыва Агуэро пробил головой мимо цели, а гол Адама Лалланы отменили из-за офсайда у Мартина Шкртела. Развязка наступила на 75-й минуте — неугомонный Коутиньо эффектным ударом попал в девятку. Этот гол в итоге принёс хозяевам важные три очка.

В концовке команды по разу простили друг друга. Вышедший на замену Дэниел Старридж не укрепил преимущество «Ливерпуля», а Давид Сильва не спас гостей от поражения. «Сити» снова остался без победы на «Энфилде», а хозяева обострили борьбу за места в зоне Лиги чемпионов.

«Ливерпуль» празднует гол в матче Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Пеллегрини после матча назвал победу соперника заслуженной: «В первом тайме мы потеряли слишком много мячей, особенно в первые 15 минут. После пропущенного мяча команда сравняла счёт и владела преимуществом. Но во втором тайме мы не смогли добраться до их штрафной площади. У нас было много проблем. «Ливерпуль» забил два красивых гола. Это была напряжённая игра. «Ливерпуль» действовал очень хорошо и заслужил победу. Я же обеспокоен всей командой. Нельзя так часто терять мяч, когда тебе противостоят техничные футболисты. Нужно многое проанализировать, чтобы улучшить игру».

Роджерс остался доволен и победой, и качеством футбола: «Блестящий результат и столь же блестящая игра. Мы полностью заслужили победу. Футболисты работали на поле с полной отдачей и показали отличную игру. Я очень доволен. Некоторые из вас, журналистов, знают, каково это — возвращаться домой в полпятого утра. Подготовиться в таких условиях к матчу с чемпионом АПЛ — непростая задача. Нужно отдать должное ребятам, сегодня я восхищаюсь ими».

«Сити» завершил тот сезон на втором месте в таблице с отставанием от «Челси» в восемь очков. А вот «Ливерпуль» так и не попал в топ-4. Команда Роджерса неплохо начала 2015 год, но после матча с «Сити» проиграла пять раз в 11 следующих турах. Итог: всего лишь шестая строчка в таблице.

Бренадан Роджерс и Мануэль Пеллегрини Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Как сложились судьбы участников того матча

Начнём с «Ливерпуля». В списке — только некоторые футболисты из числа тех, кто выходил в стартовом составе. Место в воротах занимал Симон Миньоле. Голкипер покинул клуб только в 2019-м, после чего подписал контракт с «Брюгге». Его главные достижения — победа в ЛЧ с «Ливерпулем» и бронза ЧМ-2018 в составе сборной Бельгии. 38-летний Симон завершил карьеру по окончании сезона-2025/2026.

Защитник Деян Ловрен отыграл за «Ливерпуль» 185 матчей — больше всего в карьере. Он покинул английский клуб в 2020-м и присоединился к «Зениту» (63 матча, три гола). Хорват стал трёхкратным чемпионом России, а вместе с «Ливерпулем» брал ЛЧ и золото АПЛ. После отъезда из РПЛ (2023 год) Ловрен перебрался в ПАОК, в котором играл до конца прошлого сезона. Сейчас 37-летний хорват находится в статусе свободного агента.

Мартин Шкртел — ещё один защитник с опытом игры в составе «Зенита». Правда, словак, в отличие от Ловрена, уехал из России как раз в «Ливерпуль» (это произошло в 2008 году). Мартин отбегал 320 матчей за мерсисайдцев, после чего в его карьере были «Фенербахче», «Аталанта», «Истанбул Башакшехир», «Спартак» Трнава. По окончании карьеры поиграл на любительском уровне. В марте 2025-го стал спортивным директором «Спартака» из Трнавы, а чуть позже временно (в течение пяти матчей) исполнял обязанности главного тренера.

Эмре Джан уехал из «Ливерпуля» в 2018 году. После этого в его карьере были только два клуба: «Ювентус» и дортмундская «Боруссия». Нынешний контракт футболиста с чёрно-жёлтой командой истекает летом 2027-го. Сейчас немец продолжает восстановление после разрыва «крестов».

Джордан Хендерсон тоже пока не завершил карьеру. Англичанин провёл за «Ливерпуль» 492 матча, после чего отправился в Саудовскую Аравию. В 2023 году он воссоединился там со Стивеном Джеррардом, который занимал пост главного тренера. Правда, Хендо задержался в арабской стране всего на полгода. Далее последовало расторжение контракта и возвращение в Европу. Джордан поиграл за «Аякс» и «Брентфорд», а минувшим летом перешёл в «Челси». На ЧМ-2026 полузащитник сломал запястье, когда перепрыгивал через рекламные щиты, и пропустил старт нынешнего сезона.

Джордан Хендерсон в составе «Челси» Фото: Ryan Pierse/Getty Images

«Ливерпуль» купил Коутинью у «Интера» за € 13 млн, а продал через пять лет в «Барселону» за € 135 млн. Прекрасная сделка для английского клуба, учитывая, как бразилец играл в Каталонии. После этого Филиппе нередко менял команды. Съездил в аренду в «Баварию» и «Астон Виллу», после чего клуб из Бирмингема выкупил его за € 20 млн. Потом — новые аренды («Аль-Духаиль» и «Васко да Гама»). В сентябре 2026-го Коутинью подписал контракт с «Сантосом», за который выступает Неймар. Экс-футболист «Ливерпуля» провёл два матча за новый клуб и пока не отметился результативными действиями.

Адаму Лаллане сейчас 38 лет, и он тренирует молодёжную команду «Саутгемптона». Полузащитник покинул «Ливерпуль» в 2020 году в статусе чемпиона АПЛ и победителя Лиги чемпионов. Поиграл за «Брайтон» и «Саутгемптон» и завершил карьеру в 2025-м. Адам занялся тренерской работой. Сначала исполнял обязанности главного тренера молодёжки «Саутгемптона», а затем его избавили от приставки и.о.

Адам Лаллана Фото: Jasper Wax/Getty Images

Спустя несколько месяцев после матча Стерлинг сменил «Ливерпуль» на «Манчестер Сити». Цена вопроса — € 63,7 млн. Рахим отыграл за новую команду 339 матчей и стал четырёхкратным чемпионом АПЛ. Потом в его биографии добавились «Челси» и «Арсенал». В феврале 2026-го англичанин оказался в «Фейеноорде», но провёл там всего восемь матчей. Сейчас 31-летний Стерлинг находится в статусе безработного.

Тренер Брендан Роджерс покинул «Ливерпуль» в октябре 2015 года. Как раз ему на смену пришёл Клопп. После этого британский тренер поработал с «Селтиком» (в два захода) и «Лестером», стал четырёхкратным чемпионом Шотландии. Сейчас Роджерс трудится в Саудовской Аравии с клубом «Аль-Кадисия».

Ворота «Манчестер Сити» в матче 2015 года защищал Джо Харт. В 2016-м англичанин уехал в аренду в «Торино», потом — в «Вест Хэм». Далее его купил «Бёрнли», а ещё Джон поиграл за «Тоттенхэм» и «Селтик». Вратарь завершил карьеру в 2024 году, а затем стал экспертом на британском телевидении.

Фланговый защитник Пабло Сабалета отыграл за «Сити» 333 матча, после чего ушёл в «Вест Хэм» (это произошло в 2017 году). Пабло завершил профессиональную карьеру в 2020-м. С 2023-го по 2026-й занимал должность помощника главного тренера сборной Албании Силвиньо.

О том, чем сейчас занимается Венсан Компани, вы и сами прекрасно знаете. Бельгиец отыграл 360 матчей в футболке «Манчестер Сити», а завершил карьеру в составе «Андерлехта». После этого Венсан пошёл в тренеры. Сначала поработал в «Андерлехте», затем — в «Бёрнли». С 2024 года работает в «Баварии».

Венсан Компани Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

247 матчей — столько провёл Александар Коларов в форме «Манчестер Сити». Серб покинул английский клуб в 2017 году и переехал в Италию. Сначала поиграл за «Рому», потом — за «Интер». Летом 2025 года вошёл в тренерский штаб Кристиана Киву в чёрном-синем клубе из Милана, где и работает сейчас.

В центре поля «Манчестер Сити» на «Энфилде» играли Яя Туре и Фернандиньо. Первый ушёл из клуба в 2018 году — перебрался в греческий «Олимпиакос». Ещё в карьере африканца была китайская команда «Цинадао». После окончания игровой карьеры Туре поработал в тренерском штабе Андрея Талалаева в «Ахмате» (это было в 2021 году). Аналогичную должность он занимал в «Стандарде» и сборной Саудовской Аравии (там помогал Роберто Манчини). Прошедшим летом возглавил «Слован», который выступает в Лиге чемпионов.

Яя Туре Фото: Nathan Zentveld — UEFA/UEFA via Getty Images

Фернандиньо, в отличие от Туре, пока никого не тренирует. Он провёл 378 матчей в составе «Манчестер Сити» и покинул клуб в статусе свободного агента в 2022 году. Остаток карьеры бразилец отыграл на родине, где представлял «Атлетико Паранаэнсе». Фернандиньо завершил карьеру в 2025 году и объявил, что хотел бы сосредоточиться на отдыхе и жизни со своими близкими.

Самир Насри ушёл из «Манчестер Сити» в 2016 году — его арендовала «Севилья». Француз вернулся в английский клуб спустя сезон, однако его продали в «Антальяспор». Помимо этого, он поиграл за «Вест Хэм» и «Андекрлехт». Завершил карьеру в 2021 году, после чего стал экспертом на французском телевидении.

Давид Сильва ушёл из «Ман Сити» в 2020 году после того, как провёл за команду 436 матчей. В Испании он отыграл до 2023-го и после этого завершил карьеру. Причина — тяжёлая травма крестообразной связки колена. Впрочем, 40-летний испанец так соскучился по футболу, что недавно подписал краткосрочный контракт с клубом «Ша Тин» из Гонконга.

Эдин Джеко всё ещё играет. Да, 40-летний нападающий попрощался со сборной Боснии и Герцеговины, однако его контракт с «Шальке» рассчитан до конца сезона. В 2015 году «Сити» отправил Джеко в «Рому» на правах аренды, а потом продал его в римский клуб. После этого босниец поиграл за «Интер», «Фенербахче» и «Фиорентину».

Эдин Джеко после заключительного матча за боснийскую сборную Фото: Samir Jordamovic/Anadolu via Getty Images

В карьере Серхио Агуэро было всего три клуба не из Аргентины: «Атлетико», «Манчестер Сити» и «Барселона». Он провёл 390 матчей в составе английского клуба — самый высокий показатель в карьере нападающего. Серхио завершил карьеру в 2021 году из-за проблем с сердцем. Сейчас Агуэро занимается развитием собственных предпринимательских проектов. По словам бывшего футболиста, он не намерен заниматься тренерской деятельностью, поскольку она отнимает много сил.

Тренер Мануэль Пеллегрини работал в «Манчестер Сити» с 2013 по 2016 год. Потом он съездил на заработки в Китай в клуб «Хэбэй Чайна Форчун». В 2018-м чилиец вернулся в Европу. Он тренировал «Вест Хэм», а в 2020 году возглавил «Бетис». 73-летний тренер по-прежнему работает с клубом из Севильи, с которым в этом сезоне выступает в Лиге чемпионов.