Батраков против «Барсы», битва «Сити» и «ПСЖ», Моуринью и «бывшие». Интриги 2-го тура ЛЧ

С возвращением клубного футбола оформляет камбэк и наша любимая Лига чемпионов! В ближайшие два дня нас ждёт парочка шикарных матчей. Мы выделили 10 топ-встреч и главные интриги в них.

«Сабах» наберёт первые очки в Лиге чемпионов?

«Сабах» в первом в своей истории матче основного раунда Лиги чемпионов уступил в гостях «Манчестер Юнайтед» (0:4). Теперь же азербайджанцы сыграют дома, да ещё и с пражской «Славией». Шансов на набор очков намного больше, чем во встрече в Англии. Хотя «Славия» в 1-м туре зацепилась дома с крепким «Лансом» (2:3), но упустила победу, пропустив на 90+1-й и 90+4-й минутах. Ну а «Сабах», добираясь до основного этапа ЛЧ, забил 12 голов дома. И забивал в каждом матче! Вряд ли продлить серию будет очень сложно.

Сколько мячей «Бавария» забьёт в Норвегии?

В 1-м туре общего этапа «Бавария» покуражилась дома с «Будё-Глимт» (5:0). Впереди – ещё одна встреча с клубом из Норвегии. Но на этот раз мюнхенцы сами едут в гости к «Викингу». А норвежцы проведут уже вторую подряд встречу с представителем Германии! До этого «Викинг» уступил на чужом поле «Штутгарту» (1:3). Чем закончится для команд вторая серия немецко-норвежского противостояния?

Игроки «Баварии» Фото: Adam Pretty/Getty Images

Конечно, «Бавария» – фаворит встречи. И от неё ждут уверенных 4-5 забитых мячей. Только вот на выходных команда Венсана Компани потеряла очки в Бундеслиге с «Аугсбургом» (2:2), причём первый мяч пропустила уже на 6-й секунде. «Викингу», конечно, нельзя терять веру в хороший результат преждевременно, но есть небольшое ощущение, что голов будет много. Если, конечно, гости не станут играть совсем пешком.

«Атлетико» прихлопнет кризисный «МЮ»?

В стартовом туре «Атлетико» уступил «Ливерпулю» (1:2), а «Манчестер Юнайтед» разгромил «Сабах» (4:0). Но результаты не отражают состояние команд. «Атлетико» провёл классный матч, «МЮ» же разнёс намного менее статусного соперника. Зато в чемпионате манкунианцы показали худший старт за всю историю АПЛ: после шести туров у команды всего шесть очков и 12-е место в таблице. «Атлетико» же идёт на втором месте в Ла Лиге.

Поэтому в предстоящем очном матче «Атлетико» – большой фаворит. Тут и фактор своего поля, и намного более цельная игра в исполнении команды Диего Симеоне. Трудно представить, с помощью чего «МЮ» может одержать победу. Только счастливое стечение обстоятельств позволит команде Майкла Кэррика набрать три очка. Да и вероятность ничьи не очень высока. Ранее команды играли между собой в ЛЧ в 2022-м – в Мадриде были 1:1 (забивали Жоао Феликс и Эланга), а в Манчестере «Атлетико» выиграл благодаря голу Лоди.

Будет ли чудо «Галатасарая» с «Барселоной»?

«Галатасарай» ожидает грандиозный матч в Стамбуле! В гости к команде Окана Бурука приедет «Барселона». Каталонцы сносят соперника за соперником: в Ла Лиге одержали восемь побед с общим счётом 34:7, а в 1-м туре ЛЧ уничтожен дома «Фейеноорд» (5:1). Трудно представить, как остановить эту машину. Но звёздный «Галатасарай» постарается. Хотя в 1-м туре стамбульцы «сгорели» в гостях «Спортингу» (1:3).

Для нас главный сюжет: что покажет против «Барсы» Алексей Батраков? Мало сомнений, что россиянин выйдет в стартовом составе. Очень хочется, чтобы наш легионер выдал топ-выступление. Тем более, на выходных Батраков был лучшим в составе «Галатасарая» в матче Суперлиги с «Касымпашой» (3:1) и отметился голевой передачей. Теперь ждём подобного перформанса с «Барселоной». Хороший матч от Алексея усилит внимание к нему со стороны европейских топов.

«Интер» исправится за поражение в 1-м туре?

На старте Лиги чемпионов «Интер» потерпел поражение от мадридского «Реала» (1:2). Хотя по игре миланцы вполне могли претендовать минимум на ничью. Но не повезло. «Брюгге» же не справился дома с «Астон Виллой» (2:3). Теперь бельгийцев ждёт ещё более тяжёлый матч. «Интеру» же нельзя терять очки во втором туре подряд, если команда рассчитывает на финиш в топ-8. На выходных команда Кристиана Киву уверенно прихлопнула в Серии А «Парму» (3:0). Международная пауза не сильно ударила по форме команды. Теперь нужно перенести её на Лигу чемпионов. Все домашние матчи в этом сезоне «Интер», кстати, выигрывал. А «Брюгге» – забивал во всех девяти матчах сезона. Так что ждём голов.

«Арсенал» разберётся с крепким «Лиллем»?

Финалист прошлого розыгрыша Лиги чемпионов начал новый сезон с тяжёлой победы над «Наполи» (1:0). Теперь команда Микеля Артеты примет дома «Лилль». И вряд ли будет простой матч: «Лилль» занимает второе место в Лиге 1, всего на одно очко отставая от «Монако». Да, в 1-м туре ЛЧ французы уступили дома «Бетису» (2:3), но на исход повлияло удаление Этана Мбаппе.

ФК «Арсенал» Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Теперь же «Лилль» постарается совершить мини-чудо в Лондоне. Тем более, на выходных «Арсенал» дома мучился с «Лидсом»: пропустил первым и только потом забил дважды. И да, французский клуб забивал в каждой игре этого сезона.

Ещё один сюжет – возможная игра Виктора Дьёкереша. Хаверц – травмирован, а швед в пазу на сборные забивал в каждом из четырёх (!) мачтей – Румынии, Польше, Боснии и снова Румынии.

«Ливерпуль» не испытает проблем в Австрии?

«Ливерпуль» в 1-м туре Лиги чемпионов обыграл дома «Атлетико» (2:1). Встреча получилась непростой: англичане пропустили первым от Маркоса Льоренте, но затем перевернули ход матча. ЛАСК же не справился в гостях с АЕКом Марко Николича (0:1). От австрийцев не ждут больших свершений в Лиге чемпионов. Но в этом есть определённый плюс. Тот же расслабленный «Ливерпуль» может попасть в ловушку в гостях. Наверняка Андони Ираола прибегнет к ротации после рубки с «Манчестер Сити», ещё и впереди на выходных выезд к «Брентфорду». Пожалуй, только в этом шан ЛАСКа зацепить хотя бы ничью.

Моуринью огорчит бывший клуб?

Жозе Моуринью возвращается в Рим! Уже вторая встреча Жозе с бывшим клубом в этой ЛЧ, только теперь – не из Милана, а из столицы Италии. Португалец работал в «Роме» с 2021 по 2024 год. Теперь же он везёт в Италию на матч Лиги чемпионов «Реал». Мадридцы в 1-м туре разобрались с «Интером» (2:1), «Рома» же увезла ничью из Стамбула по итогам матча с «Фенербахче» (1:1). Однако в нынешнем сезоне команда Джан Пьеро Гасперини показывает качественный футбол. И дома может даже обыграть даже проблемный «Реал»!

В Мадриде всё неспокойно: Моуринью ругает Мбаппе за езду на велосипеде, а Винисиус получил глупую красную карточку в матче с «Вильярреалом». Вокруг команды сформировался не самый здоровый информационный фон. Да и по игре «Реал» Моуринью пока не убеждает. Поэтому не факт, что Жозе огорчит «бывших». Вполне возможна обратная история. До этого команды играли между собой в ЛЧ целых 8 лет назад – «Реал» обыграл римлян и дома (3:0) и в гостях (2:0). Тогда ещё забивали Бэйл и Иско…

Хайкин поймает кураж ещё против одной топ-команды?

«Будё-Глимт» в стартовом матче Лиги чемпионов отлетел в Мюнхене от «Баварии» со счётом 0:5. Однако в первом тайме норвежцы не пропустили: большая заслуга принадлежит российскому голкиперу Никите Хайкину. Всего за матч он совершил пять сейвов. Если бы не он, то «Будё-Глимт» мог уехать из Германии с неприличным счётом.

Никита Хайкин Фото: ANP via Getty Images

Впереди норвежцев ждёт домашний матч с ещё одним немецким грандом – «Боруссией» Дортмунд. Команда Нико Ковача в 1-м туре обыграла «Вильярреал» (3:2). Но вспоминая подвиги «Будё-Глимт» в прошлом сезоне (одержали победы над «Атлетико», «Манчестер Сити» и прошли в плей-офф «Интер»), дортмундцы вряд ли сильно испугают их. Тем более дома. Также ждёт ещё один крутой перфоманс от Хайкина.

Новый эпизод мегабитвы «ПСЖ» и «Манчестер Сити»

Главный матч 2-го тура общего этапа состоится в Манчестере. Команде Энцо Марески предстоит жизнь с осознанием, что нынешний розыгрыш Лиги чемпионов может стать последним на ближайшие годы. Всё зависит от окончательного вердикта АПЛ по ситуации с нарушением клубом финансовых правил. Поэтому для «Манчестер Сити» каждый матч ЛЧ ощущается как мини-финал.

Вдвойне важнее предстоящая игра с «ПСЖ», забравшим трофей в последних двух сезонах. Зимой 2025-го команды встретились на общем этапе: тогда парижане перевернули домашнюю встречу и одержали победу (4:2). И после этого «ПСЖ» выиграл две Лиги чемпионов. А «Манчестер Сити» мечтает о своём втором трофее в коллекции.

На этот раз на поле в составе «ПСЖ» выйдет российский голкипер Матвей Сафонов. Справится ли он с давлением «Этихада» и элитной атакой англичан? Придётся останавливать Эрлинга Холанда, Райана Шерки и компанию. На фоне не самого убедительного старта сезона Парижу важно обыграть топ-соперника. Впрочем, статистика против «ПСЖ»: в XXI веке команда ни разу не увезла победу с гостевого матча с «Манчестер Сити».

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