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Лига чемпионов, сезон-2026/2027, интриги 2-го тура, 13-14 октября, Барса, Реал, ПСЖ, Ливерпуль, Арсенал, Сити, Батраков, Сафонов

Батраков против «Барсы», битва «Сити» и «ПСЖ», Моуринью и «бывшие». Интриги 2-го тура ЛЧ
Никита Паглазов
Лига чемпионов — 2026/2027: интриги 2-го тура
Комментарии
«МЮ» едет в гости к «Атлетико», Хайкина ждёт ещё одна топ-проверка, а «Сабах» может набрать первые очки.

С возвращением клубного футбола оформляет камбэк и наша любимая Лига чемпионов! В ближайшие два дня нас ждёт парочка шикарных матчей. Мы выделили 10 топ-встреч и главные интриги в них.

«Сабах» наберёт первые очки в Лиге чемпионов?

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
13 октября 2026, вторник. 19:45 МСК
Сабах
Баку, Азербайджан
Окончен
2 : 0
Славия П
Прага, Чехия
1:0 Пэррис – 49'     2:0 Миккельс – 88'    

«Сабах» в первом в своей истории матче основного раунда Лиги чемпионов уступил в гостях «Манчестер Юнайтед» (0:4). Теперь же азербайджанцы сыграют дома, да ещё и с пражской «Славией». Шансов на набор очков намного больше, чем во встрече в Англии. Хотя «Славия» в 1-м туре зацепилась дома с крепким «Лансом» (2:3), но упустила победу, пропустив на 90+1-й и 90+4-й минутах. Ну а «Сабах», добираясь до основного этапа ЛЧ, забил 12 голов дома. И забивал в каждом матче! Вряд ли продлить серию будет очень сложно.

А как вам такое?
«Сабах» вошёл в историю ЛЧ из-за необычного достижения
Истории
«Сабах» вошёл в историю ЛЧ из-за необычного достижения

Сколько мячей «Бавария» забьёт в Норвегии?

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
13 октября 2026, вторник. 22:00 МСК
Викинг
Ставангер, Норвегия
Окончен
3 : 3
Бавария
Мюнхен, Германия
1:0 Стенснесс – 2'     2:0 Кристиансен – 38'     2:1 Кейн – 54'     2:2 Кейн – 60'     2:3 Диас – 71'     3:3 Haugen – 90'    
Удаления: нет / Олисе – 74'

В 1-м туре общего этапа «Бавария» покуражилась дома с «Будё-Глимт» (5:0). Впереди – ещё одна встреча с клубом из Норвегии. Но на этот раз мюнхенцы сами едут в гости к «Викингу». А норвежцы проведут уже вторую подряд встречу с представителем Германии! До этого «Викинг» уступил на чужом поле «Штутгарту» (1:3). Чем закончится для команд вторая серия немецко-норвежского противостояния?

Игроки «Баварии»

Игроки «Баварии»

Фото: Adam Pretty/Getty Images

Конечно, «Бавария» – фаворит встречи. И от неё ждут уверенных 4-5 забитых мячей. Только вот на выходных команда Венсана Компани потеряла очки в Бундеслиге с «Аугсбургом» (2:2), причём первый мяч пропустила уже на 6-й секунде. «Викингу», конечно, нельзя терять веру в хороший результат преждевременно, но есть небольшое ощущение, что голов будет много. Если, конечно, гости не станут играть совсем пешком.

«Атлетико» прихлопнет кризисный «МЮ»?

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
13 октября 2026, вторник. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
2 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
1:0 Барриос – 1'     2:0 Лукман – 79'    
Удаления: нет / Йоро – 74'

В стартовом туре «Атлетико» уступил «Ливерпулю» (1:2), а «Манчестер Юнайтед» разгромил «Сабах» (4:0). Но результаты не отражают состояние команд. «Атлетико» провёл классный матч, «МЮ» же разнёс намного менее статусного соперника. Зато в чемпионате манкунианцы показали худший старт за всю историю АПЛ: после шести туров у команды всего шесть очков и 12-е место в таблице. «Атлетико» же идёт на втором месте в Ла Лиге.

Поэтому в предстоящем очном матче «Атлетико» – большой фаворит. Тут и фактор своего поля, и намного более цельная игра в исполнении команды Диего Симеоне. Трудно представить, с помощью чего «МЮ» может одержать победу. Только счастливое стечение обстоятельств позволит команде Майкла Кэррика набрать три очка. Да и вероятность ничьи не очень высока. Ранее команды играли между собой в ЛЧ в 2022-м – в Мадриде были 1:1 (забивали Жоао Феликс и Эланга), а в Манчестере «Атлетико» выиграл благодаря голу Лоди.

Последний матч «МЮ» – тоска:
«МЮ» и «Тоттенхэм» выдали чудовищный матч. Будто проиграли обе команды
«МЮ» и «Тоттенхэм» выдали чудовищный матч. Будто проиграли обе команды

Будет ли чудо «Галатасарая» с «Барселоной»?

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
13 октября 2026, вторник. 22:00 МСК
Галатасарай
Стамбул, Турция
Окончен
1 : 4
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Батраков – 28'     1:1 Канселу – 43'     1:2 Лопес – 50'     1:3 Гордон – 53'     1:4 Адейеми – 65'    

«Галатасарай» ожидает грандиозный матч в Стамбуле! В гости к команде Окана Бурука приедет «Барселона». Каталонцы сносят соперника за соперником: в Ла Лиге одержали восемь побед с общим счётом 34:7, а в 1-м туре ЛЧ уничтожен дома «Фейеноорд» (5:1). Трудно представить, как остановить эту машину. Но звёздный «Галатасарай» постарается. Хотя в 1-м туре стамбульцы «сгорели» в гостях «Спортингу» (1:3).

Алексей Батраков Подробнее

Для нас главный сюжет: что покажет против «Барсы» Алексей Батраков? Мало сомнений, что россиянин выйдет в стартовом составе. Очень хочется, чтобы наш легионер выдал топ-выступление. Тем более, на выходных Батраков был лучшим в составе «Галатасарая» в матче Суперлиги с «Касымпашой» (3:1) и отметился голевой передачей. Теперь ждём подобного перформанса с «Барселоной». Хороший матч от Алексея усилит внимание к нему со стороны европейских топов.

«Интер» исправится за поражение в 1-м туре?

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
13 октября 2026, вторник. 22:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
3 : 4
Брюгге
Брюгге, Бельгия
0:1 Трезольди – 30'     1:1 Мартинес – 44'     1:2 Трезольди – 63'     1:3 Трезольди – 74'     2:3 Мартинес – 81'     2:4 Верман – 87'     3:4 Бонни – 90+3'    

На старте Лиги чемпионов «Интер» потерпел поражение от мадридского «Реала» (1:2). Хотя по игре миланцы вполне могли претендовать минимум на ничью. Но не повезло. «Брюгге» же не справился дома с «Астон Виллой» (2:3). Теперь бельгийцев ждёт ещё более тяжёлый матч. «Интеру» же нельзя терять очки во втором туре подряд, если команда рассчитывает на финиш в топ-8. На выходных команда Кристиана Киву уверенно прихлопнула в Серии А «Парму» (3:0). Международная пауза не сильно ударила по форме команды. Теперь нужно перенести её на Лигу чемпионов. Все домашние матчи в этом сезоне «Интер», кстати, выигрывал. А «Брюгге» – забивал во всех девяти матчах сезона. Так что ждём голов.

«Арсенал» разберётся с крепким «Лиллем»?

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
13 октября 2026, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
3 : 0
Лилль
Лилль, Франция
1:0 Тимбер – 64'     2:0 Эзе – 67'     3:0 Сака – 71'    

Финалист прошлого розыгрыша Лиги чемпионов начал новый сезон с тяжёлой победы над «Наполи» (1:0). Теперь команда Микеля Артеты примет дома «Лилль». И вряд ли будет простой матч: «Лилль» занимает второе место в Лиге 1, всего на одно очко отставая от «Монако». Да, в 1-м туре ЛЧ французы уступили дома «Бетису» (2:3), но на исход повлияло удаление Этана Мбаппе.

ФК «Арсенал»

ФК «Арсенал»

Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Теперь же «Лилль» постарается совершить мини-чудо в Лондоне. Тем более, на выходных «Арсенал» дома мучился с «Лидсом»: пропустил первым и только потом забил дважды. И да, французский клуб забивал в каждой игре этого сезона.

Ещё один сюжет – возможная игра Виктора Дьёкереша. Хаверц – травмирован, а швед в пазу на сборные забивал в каждом из четырёх (!) мачтей – Румынии, Польше, Боснии и снова Румынии.

«Ливерпуль» не испытает проблем в Австрии?

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
14 октября 2026, среда. 19:45 МСК
ЛАСК
Линц, Австрия
Окончен
3 : 6
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
0:1 Араухо – 22'     0:2 Баркола – 24'     0:3 Баркола – 37'     0:4 Фримпонг – 51'     1:4 Любичич – 63'     1:5 Баркола – 66'     1:6 Кумас – 72'     2:6 Флеккер – 74'     3:6 Флеккер – 77'    

«Ливерпуль» в 1-м туре Лиги чемпионов обыграл дома «Атлетико» (2:1). Встреча получилась непростой: англичане пропустили первым от Маркоса Льоренте, но затем перевернули ход матча. ЛАСК же не справился в гостях с АЕКом Марко Николича (0:1). От австрийцев не ждут больших свершений в Лиге чемпионов. Но в этом есть определённый плюс. Тот же расслабленный «Ливерпуль» может попасть в ловушку в гостях. Наверняка Андони Ираола прибегнет к ротации после рубки с «Манчестер Сити», ещё и впереди на выходных выезд к «Брентфорду». Пожалуй, только в этом шан ЛАСКа зацепить хотя бы ничью.

Моуринью огорчит бывший клуб?

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
14 октября 2026, среда. 22:00 МСК
Рома
Рим, Италия
Окончен
3 : 4
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 де Рон – 20'     1:1 Мбаппе – 25'     2:1 Мален – 51'     3:1 Мален – 57'     3:2 Эспи – 82'     3:3 Эндрик – 85'     3:4 Рюдигер – 90'    

Жозе Моуринью возвращается в Рим! Уже вторая встреча Жозе с бывшим клубом в этой ЛЧ, только теперь – не из Милана, а из столицы Италии. Португалец работал в «Роме» с 2021 по 2024 год. Теперь же он везёт в Италию на матч Лиги чемпионов «Реал». Мадридцы в 1-м туре разобрались с «Интером» (2:1), «Рома» же увезла ничью из Стамбула по итогам матча с «Фенербахче» (1:1). Однако в нынешнем сезоне команда Джан Пьеро Гасперини показывает качественный футбол. И дома может даже обыграть даже проблемный «Реал»!

Жозе Моуринью Подробнее

В Мадриде всё неспокойно: Моуринью ругает Мбаппе за езду на велосипеде, а Винисиус получил глупую красную карточку в матче с «Вильярреалом». Вокруг команды сформировался не самый здоровый информационный фон. Да и по игре «Реал» Моуринью пока не убеждает. Поэтому не факт, что Жозе огорчит «бывших». Вполне возможна обратная история. До этого команды играли между собой в ЛЧ целых 8 лет назад – «Реал» обыграл римлян и дома (3:0) и в гостях (2:0). Тогда ещё забивали Бэйл и Иско…

Подробности истории с Винисиусом:
Концертище после мяча Винисиуса! Отпраздновал с Моуринью, но вместо гола получил красную!
Концертище после мяча Винисиуса! Отпраздновал с Моуринью, но вместо гола получил красную!

Хайкин поймает кураж ещё против одной топ-команды?

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
14 октября 2026, среда. 22:00 МСК
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Окончен
1 : 0
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
1:0 Шёвольд – 52'    

«Будё-Глимт» в стартовом матче Лиги чемпионов отлетел в Мюнхене от «Баварии» со счётом 0:5. Однако в первом тайме норвежцы не пропустили: большая заслуга принадлежит российскому голкиперу Никите Хайкину. Всего за матч он совершил пять сейвов. Если бы не он, то «Будё-Глимт» мог уехать из Германии с неприличным счётом.

Никита Хайкин

Никита Хайкин

Фото: ANP via Getty Images

Впереди норвежцев ждёт домашний матч с ещё одним немецким грандом – «Боруссией» Дортмунд. Команда Нико Ковача в 1-м туре обыграла «Вильярреал» (3:2). Но вспоминая подвиги «Будё-Глимт» в прошлом сезоне (одержали победы над «Атлетико», «Манчестер Сити» и прошли в плей-офф «Интер»), дортмундцы вряд ли сильно испугают их. Тем более дома. Также ждёт ещё один крутой перфоманс от Хайкина.

Новый эпизод мегабитвы «ПСЖ» и «Манчестер Сити»

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
14 октября 2026, среда. 22:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
2 : 4
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Дуэ – 13'     0:2 Дембеле – 15'     0:3 Витинья – 32'     1:3 Холанд – 53'     1:4 Аклиуш – 63'     2:4 Холанд – 75'    

Главный матч 2-го тура общего этапа состоится в Манчестере. Команде Энцо Марески предстоит жизнь с осознанием, что нынешний розыгрыш Лиги чемпионов может стать последним на ближайшие годы. Всё зависит от окончательного вердикта АПЛ по ситуации с нарушением клубом финансовых правил. Поэтому для «Манчестер Сити» каждый матч ЛЧ ощущается как мини-финал.

Вдвойне важнее предстоящая игра с «ПСЖ», забравшим трофей в последних двух сезонах. Зимой 2025-го команды встретились на общем этапе: тогда парижане перевернули домашнюю встречу и одержали победу (4:2). И после этого «ПСЖ» выиграл две Лиги чемпионов. А «Манчестер Сити» мечтает о своём втором трофее в коллекции.

Матвей Сафонов Подробнее

На этот раз на поле в составе «ПСЖ» выйдет российский голкипер Матвей Сафонов. Справится ли он с давлением «Этихада» и элитной атакой англичан? Придётся останавливать Эрлинга Холанда, Райана Шерки и компанию. На фоне не самого убедительного старта сезона Парижу важно обыграть топ-соперника. Впрочем, статистика против «ПСЖ»: в XXI веке команда ни разу не увезла победу с гостевого матча с «Манчестер Сити».

Важная победа парижан в Лиге 1:
Вечер Сафонова в Париже удался! Он спас «ПСЖ», а у Хвичи – победный!
Вечер Сафонова в Париже удался! Он спас «ПСЖ», а у Хвичи – победный!

Другие матчи

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
13 октября 2026, вторник. 19:45 МСК
Ланс
Ланс, Франция
Окончен
0 : 2
Спортинг
Лиссабон, Португалия
0:1 Суарес – 22'     0:2 Думбия – 74'    
Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
13 октября 2026, вторник. 22:00 МСК
Вильярреал
Вильярреал, Испания
Окончен
3 : 1
Наполи
Неаполь, Италия
0:1 Ррахмани – 8'     1:1 Микаутадзе – 23'     2:1 Моуриньо – 26'     3:1 Олувасейи – 86'    
Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
13 октября 2026, вторник. 22:00 МСК
РБ Лейпциг
Лейпциг, Германия
Окончен
1 : 0
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
1:0 Груда – 75'    
Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
14 октября 2026, среда. 19:45 МСК
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
Окончен
3 : 2
Комо
Комо, Италия
0:1 Диао – 18'     1:1 Зехиэль – 20'     2:1 Хадж Мусса – 52'     3:1 Санчес – 81'     3:2 Дувикас – 90+3'    
Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
14 октября 2026, среда. 22:00 МСК
Бетис
Севилья, Испания
Окончен
3 : 2
Порту
Порту, Португалия
1:0 Эззалзули – 47'     1:1 Вейга – 54'     1:2 Агехова – 61'     2:2 Эрнандес – 74'     3:2 Иско – 84'    
Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
14 октября 2026, среда. 22:00 МСК
Шахтёр
Украина
Окончен
3 : 1
АЕК Афины
Афины, Греция
0:1 Майер – 28'     1:1 Педриньо – 34'     2:1 Аугусто – 80'     3:1 Мендоса – 86'    
Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
14 октября 2026, среда. 22:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Окончен
6 : 0
Фенербахче
Стамбул, Турция
1:0 Манзамби – 12'     2:0 Джексон – 31'     3:0 Джексон – 39'     4:0 Баркли – 68'     5:0 Баркли – 72'     6:0 Абрахам – 90'    
Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
14 октября 2026, среда. 22:00 МСК
Слован Бр
Братислава, Словакия
Окончен
0 : 3
Штутгарт
Штутгарт, Германия
0:1 Ундав – 29'     0:2 Круш – 65'     0:3 Демирович – 90'    
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