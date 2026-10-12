Спасители «Спартака», Глушенков, Обляков или герои «Локо»? Кто лучший в 10-м туре РПЛ

Выходные без Альфа-Банк РПЛ не выходные. В этом мы убеждались предыдущие три недели. А теперь пора выбирать главного героя 10-го тура. Особенно ярко проявили себя игроки «Локомотива» (5:0 в Воронеже), «Оренбурга» (негостеприимные 4:0 с Махачкалой) и «Зенита» (выездная победа в матче тура с «Краснодаром»). Но и конкуренция у них достойная. За кого голосуем?
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Иван Обляков (ЦСКА)
Пока у ЦСКА нет результативного форварда, его функции на себя берёт Обляков. И забивает он не только с пенальти. «Родину» Иван деклассировал тремя результативными действиями. Во-первых, отдал чёткую разрезающую передачу из середины поля. Данилу Круговому оставалось только выбежать на ворота и забить. Во-вторых, завершил в касание в дальний угол. В-третьих, положил издали красоту от штанги. Тут и без статистики понятно: сыграл Обляков по-царски.
Максим Глушенков («Зенит»)
Глушенков не всегда стабилен. Но когда он в прайме, остановить его невозможно. По крайней мере, в рамках РПЛ. Максим положил дубль в важнейшем выездном матче с «Краснодаром», и ему хватило для этого первого тайма. Мягко подсечь мяч над Станиславом Агкацевым? Есть. Сместиться влево и пробить в дальний угол из-за штрафной? А почему нет? Теперь он лучший бомбардир РПЛ с восемью голами. Шесть ударов, семь касаний в чужой штрафной, три заработанных на себе фола – браво.
Илья Помазун («Спартак»)
«Да придёт спаситель» – не только одна из частей долгоиграющей франшизы про «Терминатора», но и мысли Хуана Карлоса Карседо при вынужденном выходе Ильи Помазуна из-за удаления Александра Максименко. Если бы не великолепная реакция Помазуна, «Спартак» остался бы в Самаре ни с чем. Илья совершил четыре спасения, в том числе потащив удары в упор от Никиты Чернова и Юрия Горшкова. В следующем туре запасному вратарю красно-белых выходить уже в старте. Ждём новых геройств?
Манфред Угальде («Спартак»)
«Спартак» терпел в меньшинстве в Самаре. А потом внезапно забил первым благодаря индивидуальному мастерству Угальде. Манфред ушёл от двоих, обыгрался с Игорем Дмитриевым и с линии штрафной поразил правый угол. Да, помог рикошет, но он не отменяет способности костариканца зарешать в ключевом эпизоде. Ещё Угальде заработал на себе аж шесть нарушений и совершил два отбора. В общем, был максимально полезен. Пока на скамейке скучал Мирлинд Даку.
Кто-то из «Крыльев Советов»
Пожалуй, такое у нас впервые. Обычно в рейтинге лучших мы выделяем кого-то конкретного, а здесь назвать такового у самарцев ну очень сложно. При этом они не проиграли «Спартаку» и временами его откровенно возили. Да, в большинстве, но попробуй его ещё заработай. Возможно, вы считаете лучшим Никиту Кокарева? Вратарь сделал два важнейших выноса: на гол и на удаление. Или вонзившего ответный гол Мартина Крамарича? Или Николая Рассказова с его четырьмя обводками и перехватами? Пишите в комментариях.
Николай Комличенко («Локомотив»)
И как «Локомотив» жил без Комличенко раньше? Вернее, выживал – внизу таблицы. Но вот в распоряжении Михаила Галактионова появился профильный форвард, и команда заметно взбодрилась. За 281 минуту на поле у Николая 2+2. Дубль отсюда – в ворота «Факела». Комличенко чувствовал себя хозяином в штрафной воронежцев, сделав там шесть касаний. Не только дважды замкнул закидушки Зелимхана Бакаева, но и отдал две передачи в финальную треть плюс заработал два нарушения.
Педро («Зенит»)
Когда кто-нибудь скажет, что при Сергее Семаке никто в «Зените» не прогрессирует, в первую очередь укажите на Педро. Из вингера с зачастую стерильным, пусть и красивым дриблингом бразилец трансформировался в отменного плеймейкера и лучшего диспетчера РПЛ. Пятый и шестой ассисты в сезоне он сделал против «Краснодара». Особенно показателен тот, что на Александра Соболева, ведь Педро запустил голевую атаку отбором у Александра Черникова возле своей штрафной. И в целом создал семь опасных моментов.
Сергей Пиняев («Локомотив»)
Если верить рейтингу портала Fotmob, Пиняев не играл так здорово с мая 2025 года. «Факел» ведь хоть и пропустил пять безответных голов, однако поначалу смотрелся куда интереснее. А потом Сергей результативно нашёл на дальней штанге Николая Титкова, и понеслось. Шесть касаний в чужой штрафной, четыре удара, два заработанных на себе фола – отменный набор. Подкрепил его Пиняев и вторым голевым навесом – уже на Егора Погостнова. Играй он так каждый матч – и можно устроиться в «Ман Юнайтед» не только на стажировку.
Хорди Томпсон («Оренбург»)
Отпуск Томпсона подзатянулся: чилиец подъехал только к 7-му туру. Извиняется перед оренбургскими болельщиками он результативными действиями. Был ничейный ассист с «Акроном», а теперь Хорди прибил дублем махачкалинское «Динамо». Да, второй гол он положил с пенальти. Но в случае «Оренбурга» с его проблемой при реализации 11-метровых – это даже фактор повышенной сложности. А к первому привёл навес: Гедеон Гузина до мяча не достал, зато отвлёк вратаря. Отметился Томпсон и тремя удачными обводками. Хай-класс.
Зелимхан Бакаев («Локомотив»)
Бакаев натурально измотал «Факел»: создал пять голевых моментов и трижды удачно пошёл в дриблинг. Оба показателя – лучшие в воронежском матче. Два ассиста отдал не только Зелимхан, и это удивительно, но не отметить его нельзя. Тем более результативно забрасывал на Николая Комличенко он с обоих краёв. Форвард в благодарность аж изобразил, как полирует бутсу партнёра. Если Бакаев продолжит так сиять, то на подобную чистку соберётся огромная очередь.
Иван Комаров («Ростов»)
«Ростов» не стал откладывать первую победу после тренерской перестановки. Опасных моментов в матче дончан с «Акроном» было немного. В таких ситуациях на передний план выходит индивидуальное мастерство, и Комаров им как следует блеснул. Дальний штрафной перед самым перерывом. Казалось бы, что ловить? А Иван взял и укусил тольяттинцев красивым кручёным ударом. Так 0,07 ожидаемого гола превратились в один реальный. И, как выяснилось, трёхочковый.
Кто-то другой
При желании отдельную номинацию можно было бы выдать практически всем игрокам «Оренбурга» и «Локомотива». Но тогда список получился бы слишком массивным. Выделим здесь результативных защитников Сесара Монтеса и Егора Погостнова плюс забившего первый после переезда гол за «Локо» Николая Титкова. Ну и Гедеона Гузину, который и пенальти заработал, и сам Махачкале забил, и без касания сделал навес Хорди Томпсона результативным. Отличный матч провёл вратарь «Ростова» Артём Петров. Не пропускали также Евгений Латышонок и Вадим Ульянов во встрече «Ахмата» с «Балтикой». Голами отметились Александр Соболев и Данил Круговой. Форвард «Зенита» ещё и заработал удаление для Витора Тормены.
Джон Паласиос («Оренбург»)
Ранее махачкалинское «Динамо» не забило в чемпионате только «Краснодару». Теперь в почётном кремень-списке и «Оренбург». Паласиос совершил 11 оборонительных действий: девять выносов, перехват и отбор. Выиграл шесть из восьми единоборств, в том числе четыре верховых. А заодно и удачно в чужую штрафную сходил, вколотив головой после подачи Руслана Куля на дальнюю штангу. Джон и на дубль метил, но его удар на последних минутах эффектно потащил вратарь.
Данил Глебов («Динамо» Москва)
Шок, но «Рубин» не скатал ничью 1:1. Спасибо автоголу и оказавшемуся не в то время и не в том месте Жахонгиру Урозову. Сказалось и удаление Ильи Самошникова. Тем не менее за результат ответственен и Данил Глебов. Он рулил динамовской игрой и отдал 72 точные передачи из 77 (94%). В копилку также три перехвата и в целом девять оборонительных действий. «Динамо» не лидировало в чемпионате 874 дня. Длительная серия прервалась благодаря шести победам кряду. Мощь!