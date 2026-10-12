Спасители «Спартака», Глушенков, Обляков или герои «Локо»? Кто лучший в 10-м туре РПЛ

Выходные без Альфа-Банк РПЛ не выходные. В этом мы убеждались предыдущие три недели. А теперь пора выбирать главного героя 10-го тура. Особенно ярко проявили себя игроки «Локомотива» (5:0 в Воронеже), «Оренбурга» (негостеприимные 4:0 с Махачкалой) и «Зенита» (выездная победа в матче тура с «Краснодаром»). Но и конкуренция у них достойная. За кого голосуем?

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