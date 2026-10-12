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РПЛ, сезон-2026/2027, лучший футболист 10-го тура: Зенит, Локомотив, Спартак, Ростов, Глушенков, Педро, Угальде, Обляков, Пиняев

Спасители «Спартака», Глушенков, Обляков или герои «Локо»? Кто лучший в 10-м туре РПЛ
Георгий Илющенко
Лучшие игроки 10-го тура РПЛ
Комментарии
Большой и сложный выбор.

Выходные без Альфа-Банк РПЛ не выходные. В этом мы убеждались предыдущие три недели. А теперь пора выбирать главного героя 10-го тура. Особенно ярко проявили себя игроки «Локомотива» (5:0 в Воронеже), «Оренбурга» (негостеприимные 4:0 с Махачкалой) и «Зенита» (выездная победа в матче тура с «Краснодаром»). Но и конкуренция у них достойная. За кого голосуем?

Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

  • Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
  • Если хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.
Рейтинг: лучший игрок 10-го тура РПЛ
Иван Обляков
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
1 место

Иван Обляков (ЦСКА)

Пока у ЦСКА нет результативного форварда, его функции на себя берёт Обляков. И забивает он не только с пенальти. «Родину» Иван деклассировал тремя результативными действиями. Во-первых, отдал чёткую разрезающую передачу из середины поля. Данилу Круговому оставалось только выбежать на ворота и забить. Во-вторых, завершил в касание в дальний угол. В-третьих, положил издали красоту от штанги. Тут и без статистики понятно: сыграл Обляков по-царски.

Максим Глушенков
Фото: ФК «Зенит»
2 место

Максим Глушенков («Зенит»)

Глушенков не всегда стабилен. Но когда он в прайме, остановить его невозможно. По крайней мере, в рамках РПЛ. Максим положил дубль в важнейшем выездном матче с «Краснодаром», и ему хватило для этого первого тайма. Мягко подсечь мяч над Станиславом Агкацевым? Есть. Сместиться влево и пробить в дальний угол из-за штрафной? А почему нет? Теперь он лучший бомбардир РПЛ с восемью голами. Шесть ударов, семь касаний в чужой штрафной, три заработанных на себе фола – браво.

Илья Помазун
Фото: ФК «Крылья Советов»
3 место

Илья Помазун («Спартак»)

«Да придёт спаситель» – не только одна из частей долгоиграющей франшизы про «Терминатора», но и мысли Хуана Карлоса Карседо при вынужденном выходе Ильи Помазуна из-за удаления Александра Максименко. Если бы не великолепная реакция Помазуна, «Спартак» остался бы в Самаре ни с чем. Илья совершил четыре спасения, в том числе потащив удары в упор от Никиты Чернова и Юрия Горшкова. В следующем туре запасному вратарю красно-белых выходить уже в старте. Ждём новых геройств?

Манфред Угальде
Фото: РИА Новости
4 место

Манфред Угальде («Спартак»)

«Спартак» терпел в меньшинстве в Самаре. А потом внезапно забил первым благодаря индивидуальному мастерству Угальде. Манфред ушёл от двоих, обыгрался с Игорем Дмитриевым и с линии штрафной поразил правый угол. Да, помог рикошет, но он не отменяет способности костариканца зарешать в ключевом эпизоде. Ещё Угальде заработал на себе аж шесть нарушений и совершил два отбора. В общем, был максимально полезен. Пока на скамейке скучал Мирлинд Даку.

ФК «Крылья Советов»
Фото: ФК «Крылья Советов»
5 место

Кто-то из «Крыльев Советов»

Пожалуй, такое у нас впервые. Обычно в рейтинге лучших мы выделяем кого-то конкретного, а здесь назвать такового у самарцев ну очень сложно. При этом они не проиграли «Спартаку» и временами его откровенно возили. Да, в большинстве, но попробуй его ещё заработай. Возможно, вы считаете лучшим Никиту Кокарева? Вратарь сделал два важнейших выноса: на гол и на удаление. Или вонзившего ответный гол Мартина Крамарича? Или Николая Рассказова с его четырьмя обводками и перехватами? Пишите в комментариях.

Николай Комличенко
Фото: ФК «Локомотив»
6 место

Николай Комличенко («Локомотив»)

И как «Локомотив» жил без Комличенко раньше? Вернее, выживал – внизу таблицы. Но вот в распоряжении Михаила Галактионова появился профильный форвард, и команда заметно взбодрилась. За 281 минуту на поле у Николая 2+2. Дубль отсюда – в ворота «Факела». Комличенко чувствовал себя хозяином в штрафной воронежцев, сделав там шесть касаний. Не только дважды замкнул закидушки Зелимхана Бакаева, но и отдал две передачи в финальную треть плюс заработал два нарушения.

Педро
Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»
7 место

Педро («Зенит»)

Когда кто-нибудь скажет, что при Сергее Семаке никто в «Зените» не прогрессирует, в первую очередь укажите на Педро. Из вингера с зачастую стерильным, пусть и красивым дриблингом бразилец трансформировался в отменного плеймейкера и лучшего диспетчера РПЛ. Пятый и шестой ассисты в сезоне он сделал против «Краснодара». Особенно показателен тот, что на Александра Соболева, ведь Педро запустил голевую атаку отбором у Александра Черникова возле своей штрафной. И в целом создал семь опасных моментов.

Сергей Пиняев
Фото: ФК «Локомотив»
8 место

Сергей Пиняев («Локомотив»)

Если верить рейтингу портала Fotmob, Пиняев не играл так здорово с мая 2025 года. «Факел» ведь хоть и пропустил пять безответных голов, однако поначалу смотрелся куда интереснее. А потом Сергей результативно нашёл на дальней штанге Николая Титкова, и понеслось. Шесть касаний в чужой штрафной, четыре удара, два заработанных на себе фола – отменный набор. Подкрепил его Пиняев и вторым голевым навесом – уже на Егора Погостнова. Играй он так каждый матч – и можно устроиться в «Ман Юнайтед» не только на стажировку.

Хорди Томпсон
Фото: ФК «Оренбург»
9 место

Хорди Томпсон («Оренбург»)

Отпуск Томпсона подзатянулся: чилиец подъехал только к 7-му туру. Извиняется перед оренбургскими болельщиками он результативными действиями. Был ничейный ассист с «Акроном», а теперь Хорди прибил дублем махачкалинское «Динамо». Да, второй гол он положил с пенальти. Но в случае «Оренбурга» с его проблемой при реализации 11-метровых – это даже фактор повышенной сложности. А к первому привёл навес: Гедеон Гузина до мяча не достал, зато отвлёк вратаря. Отметился Томпсон и тремя удачными обводками. Хай-класс.

Зелимхан Бакаев
Фото: ФК «Локомотив»
10 место

Зелимхан Бакаев («Локомотив»)

Бакаев натурально измотал «Факел»: создал пять голевых моментов и трижды удачно пошёл в дриблинг. Оба показателя – лучшие в воронежском матче. Два ассиста отдал не только Зелимхан, и это удивительно, но не отметить его нельзя. Тем более результативно забрасывал на Николая Комличенко он с обоих краёв. Форвард в благодарность аж изобразил, как полирует бутсу партнёра. Если Бакаев продолжит так сиять, то на подобную чистку соберётся огромная очередь.

Иван Комаров
Фото: ФК «Ростов»
11 место

Иван Комаров («Ростов»)

«Ростов» не стал откладывать первую победу после тренерской перестановки. Опасных моментов в матче дончан с «Акроном» было немного. В таких ситуациях на передний план выходит индивидуальное мастерство, и Комаров им как следует блеснул. Дальний штрафной перед самым перерывом. Казалось бы, что ловить? А Иван взял и укусил тольяттинцев красивым кручёным ударом. Так 0,07 ожидаемого гола превратились в один реальный. И, как выяснилось, трёхочковый.

Лучшие игроки 10-го тура РПЛ
Фото: ФК «Оренбург»/ФК «Локомотив»/ФК «Зенит»/«Чемпионат»
12 место

Кто-то другой

При желании отдельную номинацию можно было бы выдать практически всем игрокам «Оренбурга» и «Локомотива». Но тогда список получился бы слишком массивным. Выделим здесь результативных защитников Сесара Монтеса и Егора Погостнова плюс забившего первый после переезда гол за «Локо» Николая Титкова. Ну и Гедеона Гузину, который и пенальти заработал, и сам Махачкале забил, и без касания сделал навес Хорди Томпсона результативным. Отличный матч провёл вратарь «Ростова» Артём Петров. Не пропускали также Евгений Латышонок и Вадим Ульянов во встрече «Ахмата» с «Балтикой». Голами отметились Александр Соболев и Данил Круговой. Форвард «Зенита» ещё и заработал удаление для Витора Тормены.

Джон Паласиос
Фото: ФК «Оренбург»
13 место

Джон Паласиос («Оренбург»)

Ранее махачкалинское «Динамо» не забило в чемпионате только «Краснодару». Теперь в почётном кремень-списке и «Оренбург». Паласиос совершил 11 оборонительных действий: девять выносов, перехват и отбор. Выиграл шесть из восьми единоборств, в том числе четыре верховых. А заодно и удачно в чужую штрафную сходил, вколотив головой после подачи Руслана Куля на дальнюю штангу. Джон и на дубль метил, но его удар на последних минутах эффектно потащил вратарь.

Данил Глебов
Фото: ФК «Динамо»
14 место

Данил Глебов («Динамо» Москва)

Шок, но «Рубин» не скатал ничью 1:1. Спасибо автоголу и оказавшемуся не в то время и не в том месте Жахонгиру Урозову. Сказалось и удаление Ильи Самошникова. Тем не менее за результат ответственен и Данил Глебов. Он рулил динамовской игрой и отдал 72 точные передачи из 77 (94%). В копилку также три перехвата и в целом девять оборонительных действий. «Динамо» не лидировало в чемпионате 874 дня. Длительная серия прервалась благодаря шести победам кряду. Мощь!

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