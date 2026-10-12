15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Ницца. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Европейский футбол, обзор матчей 9-11 октября 2026: АПЛ, Ла Лига, Серия А, МЮ — Тоттенхэм, Реал, Бавария, ПСЖ, Ливерпуль — Сити

Антирекорд «Баварии», Хендерсон — в огне, сенсации в Италии. Главное в еврофутболе
Артём Никулин
Еврофутбол, обзор матчей 9-11 октября 2026 года
Комментарии
«Сити» уничтожил «Ливерпуль» на выезде, Винисиуса удалили, Захарян забил «Депортиво», а у Головина — очередной ассист!

Международная пауза наконец-то закончилась — футбол вернулся в наши дома. Зрителей мгновенно порадовали английской классикой, потерей очков «Баварии», скандалом с Винисиусом и подвигами российских футболистов. Забил даже Захарян!

Англия: разгром «Ливерпуля», антирекордный «МЮ», крутой Хендерсон

У Арбелоа дела идут неважно: «Фулхэм» уступил «Ипсвичу» (1:2), хотя побеждал до 87-й минуты. «Брайтон» одолел «Сандерленд», доигрывая в меньшинстве (2:0). «Астон Вилла» потеряла очки с «Брентфордом» (2:2), с таким же счётом сыграли между собой «Халл» и «Эвертон». «Ноттингем Форест» забил «Кристал Пэласу» на третьей минуте, но всё равно проиграл – 1:3.

Англия — Премьер-лига . 6-й тур
10 октября 2026, суббота. 14:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
2 : 1
Лидс Юнайтед
Лидс
0:1 Джастин – 55'     1:1 Калафьори – 62'     2:1 Гимарайнс – 70'    
Бруно Гимарайнс

Бруно Гимарайнс

Фото: Julian Finney/Getty Images

«Арсенал» ушёл на международную паузу, будучи внезапно разгромленным «Брайтоном» – 3:0. А возвращение едва не отметил поражением от «Лидса»! Команда Фарке сенсационно стартовала в АПЛ (две победы и три ничьих) и на «Эмирейтс» забила первой. Лондонцы быстро ответили: Калафьори сравнял счёт после скидки Уайта, а через восемь минут забил вышедший на замену Гимарайнс. В концовке могли досрочно забирать победу, однако Сака и Эдегор промахнулись из выгодных позиций.

Англия — Премьер-лига . 6-й тур
10 октября 2026, суббота. 17:00 МСК
Челси
Лондон
Окончен
5 : 1
Борнмут
Борнмут
1:0 Дж. Хендерсон – 2'     2:0 Роджерс – 3'     3:0 Педро – 46'     3:1 Эванилсон – 51'     4:1 Педро – 67'     5:1 Дж. Хендерсон – 70'    
Жоао Педро

Жоао Педро

Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Лондонцы мощнейше начали игру – 2:0 к третьей минуте. Что ещё важнее: не расслабились и довели дело до разгрома. Главный герой, разумеется, 36-летний Хендерсон. У Джордана 2+1, один из мячей забил прямым ударом со штрафного. Также дублем разразился Жоао Педро: отличился ударом под перекладину, а потом замкнул прострел Чаварриа. «Борнмут» ответил лишь одним голом: Эванилсон забил после углового, когда его команда уже горела 0:3.

Англия — Премьер-лига . 6-й тур
10 октября 2026, суббота. 19:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
1 : 1
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
1:0 Мбемо – 73'     1:1 Соланке – 90+2'    
Удаления: нет / Бентанкур – 78'

У «Юнайтед» худший старт в чемпионате за последние 40 лет. После ничьей с «Тоттенхэмом» у команды Кэррика всего шесть очков после шести туров. Причём хозяева не смогли победить, играя в большинстве: Бентанкура удалили после стычки с Шоу. А перед этим Мбемо открыл счёт, забив с разворота — достаточно было просто не пропустить. Гостей спас Соланке, спасший гостей от поражения после навеса Тонали.

«Юнайтед» даже на ничью наиграл со скрипом:
«МЮ» и «Тоттенхэм» выдали чудовищный матч. Будто проиграли обе команды
«МЮ» и «Тоттенхэм» выдали чудовищный матч. Будто проиграли обе команды
Англия — Премьер-лига . 6-й тур
11 октября 2026, воскресенье. 18:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
0 : 3
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Холанд – 65'     0:2 Доку – 68'     0:3 Шерки – 78'    
Удаления: Гравенберх – 62' / нет

Кошмарный по содержанию первый тайм и однобокий результат во втором. Веселье началось с удаления Гравенберха: нидерландец сбил Доку и получил вторую жёлтую. Через три минуты Холанд подкараулил рикошет и открыл счёт. Ещё через три минуты мини-шедевр сотворил тот же Доку, попав в девятку. Последний гвоздь вбил Шерки: на замахе убрал Фримпонга и пробил в угол. Самый яркий эпизод со стороны «Ливерпуля»: перформансы болельщиков на тему финансовых махинаций «Сити».

Акции фанатов хозяев, посвящённые 114 нарушениям «Сити»

Акции фанатов хозяев, посвящённые 114 нарушениям «Сити»

Фото: Alex Pantling/Getty Images

С бананами вышло красиво!
«Ливерпуль» после удаления развалился за три минуты! Последний гол «Сити» — издевательство
«Ливерпуль» после удаления развалился за три минуты! Последний гол «Сити» — издевательство
У «Сити» всё ещё 100-процентный результат. Таблица АПЛ
«Ковентри» Лэмпарда и «Ньюкасл» сыграют в понедельник, а что дальше? Расписание АПЛ

Испания: гол Захаряна, Винисиус снова в центре скандала

Матч «Райо Вальекано» — «Атлетик» в Ла Лиге был прерван судьёй по рекомендации полиции: болельщики бросали на поле посторонние предметы. «Бетис» разгромил «Осасуну» – 5:2, у легендарного Иско – дубль!

Испания — Ла Лига . 8-й тур
10 октября 2026, суббота. 17:15 МСК
Алавес
Витория
Окончен
1 : 2
Атлетико М
Мадрид
0:1 Гримальдо – 33'     1:1 Бойе – 45+6'     1:2 Ромеро – 87'    
Удаления: Перес – 61' / нет
Кристиан Ромеро

Кристиан Ромеро

Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

Тяжёлый матч для «Атлетико». Вратарь Антонио Сивера провёл великолепную игру, вложив в голову болельщиков «Алавеса» мысль, что хозяева могут отобрать очки у мадридцев. Они ответили на гол Гримальдо точным ударом с пенальти, а потом из последних сил обороняли ничью. Гостям помогло удаление Анхеля Переса на 61-й: мадридцы устроили навал, и Ромеро ударом головой добил аутсайдера.

Испания — Ла Лига . 8-й тур
10 октября 2026, суббота. 19:30 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
3 : 0
Хетафе
Хетафе
1:0 Гордон – 2'     2:0 Жезус – 30'     3:0 Кунде – 73'    

Флик предоставил отдых Педри и Кубарси (Рафинья не сыграл из-за травмы), но даже так одержал крупную победу. Кажется, не сосчитать, сколько их в каталонской карьере Ханси. За хозяев забивали Гордон (с линии штрафной положил свой дебютный мяч за клуб), Жезус и Кунде. Даже проигрывая 0:2, Бордалас не разрешал своим футболистам выходить в атаку: «Хетафе» создал всего 0,12 xG.

Флик успел выпустить на поле 18-летнего египтянина:
«Барселона» снова шикарна. Даже без Рафиньи
«Барселона» снова шикарна. Даже без Рафиньи
Испания — Ла Лига . 8-й тур
10 октября 2026, суббота. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
1 : 0
Вильярреал
Вильярреал
1:0 Диоманде – 62'    
Удаления: Винисиус Жуниор – 73' / нет

Отставить теории заговора: Винисиус – настоящий! Бразилец впервые в сезоне остался в запасе, вышел на второй тайм, организовал гол «Реала», но видеоассистенты арбитра углядели, что в начале атаки Вини схватил Салибу за «гриву». Итог: мяч отменён, вингера удалили. От потери очков хозяев спас Диоманде: ещё в равных составах Ян пробил в дальний угол, избежав офсайда.

Винисиус рискует пропустить «класико»:
Концертище после мяча Винисиуса! Отпраздновал с Моуринью, но вместо гола получил красную!
Концертище после мяча Винисиуса! Отпраздновал с Моуринью, но вместо гола получил красную!
Испания — Ла Лига . 8-й тур
11 октября 2026, воскресенье. 17:15 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Окончен
3 : 2
Депортиво
Ла-Корунья
1:0 Мартин – 29'     2:0 Захарян – 34'     3:0 Гедеш – 54'     3:1 Сориано – 61'     3:2 Эрнандес – 69'    
Удаления: Марин – 66' / Аматуччи – 90'

Захарян впервые в этом сезоне вышел в стартовом составе и – внимание – забил! Арсен подобрал мяч у линии штрафной и попал в дальний угол. Всего Захарян сыграл 56 минут, с поля ушёл при счёте 3:0 и заработал вторую самую высокую оценку в матче. После ухода россиянина «Сосьедад» расклеился и едва не упустил победу.

Подробности:
Случилось! Захарян вышел в старте в Ла Лиге — и забил первый гол за полтора года!
Случилось! Захарян вышел в старте в Ла Лиге — и забил первый гол за полтора года!
«Бетис» всё ещё выше «Реала». Таблица Ла Лиги
Не забываем следить за расписанием игр

Италия: внезапно результативный «Наполи», «Рома» потеряла лидерство

«Фиорентина» проиграла «Дженоа» – 1:2. «Лацио» Гаттузо великолепно идёт в чемпионате: римляне обыграли «Монцу» – 3:1 и поднялись на второе место – вполне себе сенсационный результат!

Италия — Серия А . 6-й тур
10 октября 2026, суббота. 19:00 МСК
Интер М
Милан
Окончен
3 : 0
Парма
Парма
1:0 Сучич – 13'     2:0 Чалханоглу – 18'     3:0 Тюрам – 31'    
ФК «Интер»

ФК «Интер»

Фото: Marco Luzzani/Getty Images

Киву оказался беспощаден к своей бывшей команде. Сучич положил начало разгрому абсолютно внезапно: режиссёр в момент гола ещё крутил повторы предыдущего момента. Гости ошиблись при выводе мяча из обороны, Петар обокрал опорника и зарядил под перекладину. Затем Чалханоглу забил классическим ударом с пенальти, а ещё через несколько минут Тюрам отметился после не менее классической вертикальной атаки «Интера».

Италия — Серия А . 6-й тур
10 октября 2026, суббота. 21:45 МСК
Наполи
Неаполь
Окончен
3 : 0
Фрозиноне
Фрозиноне
1:0 Де Брёйне – 29'     2:0 Ланг – 32'     3:0 Де Брёйне – 90+4'    

Вау: команда Аллегри умеет побеждать с крупным счётом! Де Брёйне оформил дубль и даже замахивался на хет-трик, но попал во вратаря. Бельгийца подстраховал Ноа Ланг, он и добил мяч в ворота. Интересно, что первый гол должен был забить не Кевин, а Хойлунд. Расмусу доверили пенальти – удар датчанина отразил Пальмизани. Но вратарь не удержался на линии ворот, решили перебить — Де Брёйне уже не промахнулся.

Италия — Серия А . 6-й тур
11 октября 2026, воскресенье. 13:30 МСК
Комо
Комо
Окончен
0 : 0
Рома
Рим
Удаления: нет / Мален – 53'
«Комо» — «Рома»

«Комо» — «Рома»

Фото: Marco Luzzani/Getty Images

Одна из самых громких вывесок уикенда голами не порадовала. Этому есть объяснение: в начале второго тайма «Рома» из-за удаления потеряла Малена, который набрал сумасшедшую форму. Форвард прямой ногой въехал в соперника. Так что эта ничья – в пользу римлян. Единственный серьёзный голевой момент: попадание Пеллегрини в штангу в начале матча.

Италия — Серия А . 6-й тур
11 октября 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Сассуоло
Сассуоло
Окончен
1 : 1
Милан
Милан
0:1 Рабьо – 63'     1:1 Одентал – 68'    

Если болельщики «Милана» чем-то и могут гордиться, вспоминая о прошлом сезоне, так это селекцией. Переход Модрича с Рабьо кажется настоящей удачей. Тем более этот дуэт создал единственный гол «Милана» в ворота «Сассуоло». Лука в касание направил мяч в штрафную на француза, а тот забил мощнейшим ударом. Но победу Адриен не принёс: через пять минут гости сравняли счёт с углового.

Италия — Серия А . 6-й тур
11 октября 2026, воскресенье. 21:45 МСК
Кальяри
Кальяри
Окончен
1 : 1
Ювентус
Турин
1:0 Мальдини – 20'     1:1 Коло Муани – 81'    
«Кальяри» – «Ювентус»

«Кальяри» – «Ювентус»

Фото: Getty Images

Это легко было упустить, но «Кальяри» сенсационно начал сезон и попал в топ-4. После игры с туринцами команда Фабио Пизакане никуда не упала, она всего на три очка отстаёт от лидирующего «Интера». Была близка к победе: на 20-й минуте Даниэль Мальдини открыл счёт, пробив Викарио с пары метров. Дальше на первый план вышел Элия Каприле, оформивший семь сейвов. Пробить вратаря удалось только Коло Муани, откликнувшегося на подачу Алайбеговича. После финального свистка градус напряжения только повысился: Спаллетти повздорил с судьями и тренерским штабом хозяев и получил красную карточку.

Что творит «Кальяри»! Таблица Серии А
«Аталанта» играет в понедельник. Календарь Серии А

Германия: исторический матч «Баварии», тотальное невезение дортмундской «Боруссии»

«Байер» обыграл «Майнц» в голевом триллере — 4:3. «Гамбург» на последних минутах выцарапал победу в матче с «Хоффенхаймом». «Фрайбург» одолел «Шальке» – 2:1 и застолбил за собой первую строчку в таблице.

Германия — Бундеслига . 5-й тур
09 октября 2026, пятница. 21:30 МСК
Боруссия Д
Дортмунд
Окончен
2 : 2
Вердер
Бремен
1:0 Свенссон – 80'     2:0 Шлоттербек – 85'     2:1 Рейс – 88'     2:2 Фюллькруг – 90+2'    

Чудовищное невезение «Боруссии». Дортмундцы весь матч напрягали соперника, наиграли по xG почти на три мяча, долго не могли забить. Повезло в концовке: Свенссон и Шлоттербек отличились после 80-й минуты и должны были закрепиться вместе с командой на первом месте. Но произошло чудо: Рейс сократил отставание ударом из-за штрафной, а в компенсированное Фюллькруг сравнял счёт после стандарта. За весь матч бременцы создали моментов на 0,32 xG. Вот и думайте, как говорится.

Германия — Бундеслига . 5-й тур
10 октября 2026, суббота. 16:30 МСК
Аугсбург
Аугсбург
Окончен
2 : 2
Бавария
Мюнхен
1:0 Фелльхауэр – 1'     1:1 Сайбари – 55'     2:1 Рибейру – 64'     2:2 Браун – 80'    
ФК «Бавария»

ФК «Бавария»

Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

«Бавария» решила не вгонять дортмундцев в депрессию и тоже потеряла очки. И как! Мюнхенцы пропустили уже на шестой секунде из-за ошибки Нойера – Ману попал в соперника, и тот пробил в пустые. Это самый быстрый гол в истории Бундеслиги! В обычной ситуации «Бавария», конечно, спасла бы матч. У них 4,58 по xG. Однако «Аугсбург» ещё раз забил во втором тайме и героически отстоял ничью.

Германия — Бундеслига . 5-й тур
10 октября 2026, суббота. 19:30 МСК
РБ Лейпциг
Лейпциг
Окончен
6 : 0
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
1:0 Банзюзи – 1'     2:0 Нкунку – 5'     3:0 Нкунку – 41'     4:0 Нкунку – 44'     5:0 Нуса – 54'     6:0 Гомис – 89'    

«Лейпциг» не оставил живого места от франкфуртцев. Главным негодяем стал Нкунку, оформивший хет-трик. Француз отлично читал тайминги и оказывался в нужных местах — все мячи положил из вратарской, отреагировав на отскоки от соперника. Самое удивительное, что «Айнтрахт» не был ужасен: создал уйму моментов, Вандевордт закончил матч с девятью сэйвами. Но с такой обороной было сложно на что-то рассчитывать.

На каком месте «Бавария»? Таблица Бундеслиги
В следующем туре «Лейпцигу» будет трудно. Расписание Бундеслиги

Франция: Сафонов готовится к «Сити», «Монако» упустил победу после 2:0

«Ланс» обыграл «Лион» – 2:1, хотя в концовке остался в меньшинстве. «Лилль» Анчелотти-младшего с минимальным счётом одолел «Гавр» — 1:0. «Марсель» разделался с «Труа» – 2:0.

Франция — Лига 1 . 6-й тур
10 октября 2026, суббота. 21:45 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
3 : 1
Ле-Ман
Ле-Ман
1:0 Бералдо – 19'     1:1 Мафута – 54'     2:1 Кварацхелия – 61'     3:1 Аклиуш – 68'    

Парижане вышли на игру полуторным составом. В старте очутились Забарный, Динь, Эрнандес и Дро Фернандес — очевидно, Энрике держит в уме ближайший матч с «Сити» в ЛЧ. Впрочем, этого хватило для победы во встрече с «Ле-Маном». Хотя легко не было: гости создали несколько впечатляющих моментов, Сафонов записал на свой счёт суперсейв, но всё равно пропустил. Мафута в упор расстрелял Матвея – шансов спасти не было. У «ПСЖ» отличились Бералдо (с пенальти), Кварацхелия и Аклиуш (это его первый гол за парижан).

Сафонов реально один из лучших в матче!
Вечер Сафонова в Париже удался! Он спас «ПСЖ», а у Хвичи – победный!
Вечер Сафонова в Париже удался! Он спас «ПСЖ», а у Хвичи – победный!
Франция — Лига 1 . 6-й тур
10 октября 2026, суббота. 21:45 МСК
Монако
Монако
Окончен
2 : 2
Тулуза
Тулуза
1:0 Диоп – 29'     2:0 Аблин – 38'     2:1 Тенгстедт – 48'     2:2 Оппонг – 59'    
Александр Головин

Александр Головин

Фото: Icon Sport/Sipa USA/ТАСС

Обидная потеря очков для «Монако». Хозяева завершили первый тайм, ведя со счётом 2:0. Эдан Диоп из ниоткуда сотворил 1+1, Головин тоже не остался в стороне и отметился голевой передачей. У него уже 1+3 в этом сезоне по по системе «гол+пас». Во втором тайме «Тулуза» спаслась, отыгравшись за 11 минут. Головин вполне мог вернуть преимущество монегаскам, но его удар со штрафного отразил вратарь. Впрочем, «Монако» всё равно остаётся на первом месте.

Как долго продержится «Монако»? Таблица Лиги 1
«ПСЖ» скоро играть со «Страсбургом». Календарь Лиги 1

Остальные лиги

  • Батраков помог «Галатасараю» обыграть «Касымпашу» – 3:1. Алексей вышел в старте и отдал голевую передачу со стандарта. Хавбек ограничился 67 минутами, поскольку у стамбульцев удалили Торрейру — пришлось укреплять оборону. «Фенербахче» разгромил «Ризеспор» – 3:0, а «Бешикташ» с минимальным преимуществом одолел «Коджаэлиспор» – 2:1.
  • ПСВ одолел «Херенвен» – 2:0. «Фейеноорд» обыграл лидера чемпионата АЗ – 2:0 и занял престол. «Аякс» сыграл вничью с НЕКом — 1:1.
  • «Спортинг» одержал волевую победу в матче с «Брагой» – 3:1, пропустив из-за автогола вратаря. «Порту» также добыл волевую победу во встрече с «Маритиму» – 2:1, оставшись на первом месте. Выиграла и «Бенфика» – 2:0 с  «Виторией Гимарайнш».
Подробно об игре Лёши:
Батраков был лучшим в матче! Сделал второй ассист в Турции — и вновь на того же игрока
Батраков был лучшим в матче! Сделал второй ассист в Турции — и вновь на того же игрока
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android