Антирекорд «Баварии», Хендерсон — в огне, сенсации в Италии. Главное в еврофутболе

Международная пауза наконец-то закончилась — футбол вернулся в наши дома. Зрителей мгновенно порадовали английской классикой, потерей очков «Баварии», скандалом с Винисиусом и подвигами российских футболистов. Забил даже Захарян!

Англия: разгром «Ливерпуля», антирекордный «МЮ», крутой Хендерсон

У Арбелоа дела идут неважно: «Фулхэм» уступил «Ипсвичу» (1:2), хотя побеждал до 87-й минуты. «Брайтон» одолел «Сандерленд», доигрывая в меньшинстве (2:0). «Астон Вилла» потеряла очки с «Брентфордом» (2:2), с таким же счётом сыграли между собой «Халл» и «Эвертон». «Ноттингем Форест» забил «Кристал Пэласу» на третьей минуте, но всё равно проиграл – 1:3.

Бруно Гимарайнс Фото: Julian Finney/Getty Images

«Арсенал» ушёл на международную паузу, будучи внезапно разгромленным «Брайтоном» – 3:0. А возвращение едва не отметил поражением от «Лидса»! Команда Фарке сенсационно стартовала в АПЛ (две победы и три ничьих) и на «Эмирейтс» забила первой. Лондонцы быстро ответили: Калафьори сравнял счёт после скидки Уайта, а через восемь минут забил вышедший на замену Гимарайнс. В концовке могли досрочно забирать победу, однако Сака и Эдегор промахнулись из выгодных позиций.

Жоао Педро Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Лондонцы мощнейше начали игру – 2:0 к третьей минуте. Что ещё важнее: не расслабились и довели дело до разгрома. Главный герой, разумеется, 36-летний Хендерсон. У Джордана 2+1, один из мячей забил прямым ударом со штрафного. Также дублем разразился Жоао Педро: отличился ударом под перекладину, а потом замкнул прострел Чаварриа. «Борнмут» ответил лишь одним голом: Эванилсон забил после углового, когда его команда уже горела 0:3.

У «Юнайтед» худший старт в чемпионате за последние 40 лет. После ничьей с «Тоттенхэмом» у команды Кэррика всего шесть очков после шести туров. Причём хозяева не смогли победить, играя в большинстве: Бентанкура удалили после стычки с Шоу. А перед этим Мбемо открыл счёт, забив с разворота — достаточно было просто не пропустить. Гостей спас Соланке, спасший гостей от поражения после навеса Тонали.

Кошмарный по содержанию первый тайм и однобокий результат во втором. Веселье началось с удаления Гравенберха: нидерландец сбил Доку и получил вторую жёлтую. Через три минуты Холанд подкараулил рикошет и открыл счёт. Ещё через три минуты мини-шедевр сотворил тот же Доку, попав в девятку. Последний гвоздь вбил Шерки: на замахе убрал Фримпонга и пробил в угол. Самый яркий эпизод со стороны «Ливерпуля»: перформансы болельщиков на тему финансовых махинаций «Сити».

Акции фанатов хозяев, посвящённые 114 нарушениям «Сити» Фото: Alex Pantling/Getty Images

Испания: гол Захаряна, Винисиус снова в центре скандала

Матч «Райо Вальекано» — «Атлетик» в Ла Лиге был прерван судьёй по рекомендации полиции: болельщики бросали на поле посторонние предметы. «Бетис» разгромил «Осасуну» – 5:2, у легендарного Иско – дубль!

Кристиан Ромеро Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

Тяжёлый матч для «Атлетико». Вратарь Антонио Сивера провёл великолепную игру, вложив в голову болельщиков «Алавеса» мысль, что хозяева могут отобрать очки у мадридцев. Они ответили на гол Гримальдо точным ударом с пенальти, а потом из последних сил обороняли ничью. Гостям помогло удаление Анхеля Переса на 61-й: мадридцы устроили навал, и Ромеро ударом головой добил аутсайдера.

Флик предоставил отдых Педри и Кубарси (Рафинья не сыграл из-за травмы), но даже так одержал крупную победу. Кажется, не сосчитать, сколько их в каталонской карьере Ханси. За хозяев забивали Гордон (с линии штрафной положил свой дебютный мяч за клуб), Жезус и Кунде. Даже проигрывая 0:2, Бордалас не разрешал своим футболистам выходить в атаку: «Хетафе» создал всего 0,12 xG.

Отставить теории заговора: Винисиус – настоящий! Бразилец впервые в сезоне остался в запасе, вышел на второй тайм, организовал гол «Реала», но видеоассистенты арбитра углядели, что в начале атаки Вини схватил Салибу за «гриву». Итог: мяч отменён, вингера удалили. От потери очков хозяев спас Диоманде: ещё в равных составах Ян пробил в дальний угол, избежав офсайда.

Захарян впервые в этом сезоне вышел в стартовом составе и – внимание – забил! Арсен подобрал мяч у линии штрафной и попал в дальний угол. Всего Захарян сыграл 56 минут, с поля ушёл при счёте 3:0 и заработал вторую самую высокую оценку в матче. После ухода россиянина «Сосьедад» расклеился и едва не упустил победу.

Италия: внезапно результативный «Наполи», «Рома» потеряла лидерство

«Фиорентина» проиграла «Дженоа» – 1:2. «Лацио» Гаттузо великолепно идёт в чемпионате: римляне обыграли «Монцу» – 3:1 и поднялись на второе место – вполне себе сенсационный результат!

ФК «Интер» Фото: Marco Luzzani/Getty Images

Киву оказался беспощаден к своей бывшей команде. Сучич положил начало разгрому абсолютно внезапно: режиссёр в момент гола ещё крутил повторы предыдущего момента. Гости ошиблись при выводе мяча из обороны, Петар обокрал опорника и зарядил под перекладину. Затем Чалханоглу забил классическим ударом с пенальти, а ещё через несколько минут Тюрам отметился после не менее классической вертикальной атаки «Интера».

Вау: команда Аллегри умеет побеждать с крупным счётом! Де Брёйне оформил дубль и даже замахивался на хет-трик, но попал во вратаря. Бельгийца подстраховал Ноа Ланг, он и добил мяч в ворота. Интересно, что первый гол должен был забить не Кевин, а Хойлунд. Расмусу доверили пенальти – удар датчанина отразил Пальмизани. Но вратарь не удержался на линии ворот, решили перебить — Де Брёйне уже не промахнулся.

«Комо» — «Рома» Фото: Marco Luzzani/Getty Images

Одна из самых громких вывесок уикенда голами не порадовала. Этому есть объяснение: в начале второго тайма «Рома» из-за удаления потеряла Малена, который набрал сумасшедшую форму. Форвард прямой ногой въехал в соперника. Так что эта ничья – в пользу римлян. Единственный серьёзный голевой момент: попадание Пеллегрини в штангу в начале матча.

Если болельщики «Милана» чем-то и могут гордиться, вспоминая о прошлом сезоне, так это селекцией. Переход Модрича с Рабьо кажется настоящей удачей. Тем более этот дуэт создал единственный гол «Милана» в ворота «Сассуоло». Лука в касание направил мяч в штрафную на француза, а тот забил мощнейшим ударом. Но победу Адриен не принёс: через пять минут гости сравняли счёт с углового.

«Кальяри» – «Ювентус» Фото: Getty Images

Это легко было упустить, но «Кальяри» сенсационно начал сезон и попал в топ-4. После игры с туринцами команда Фабио Пизакане никуда не упала, она всего на три очка отстаёт от лидирующего «Интера». Была близка к победе: на 20-й минуте Даниэль Мальдини открыл счёт, пробив Викарио с пары метров. Дальше на первый план вышел Элия Каприле, оформивший семь сейвов. Пробить вратаря удалось только Коло Муани, откликнувшегося на подачу Алайбеговича. После финального свистка градус напряжения только повысился: Спаллетти повздорил с судьями и тренерским штабом хозяев и получил красную карточку.

Германия: исторический матч «Баварии», тотальное невезение дортмундской «Боруссии»

«Байер» обыграл «Майнц» в голевом триллере — 4:3. «Гамбург» на последних минутах выцарапал победу в матче с «Хоффенхаймом». «Фрайбург» одолел «Шальке» – 2:1 и застолбил за собой первую строчку в таблице.

Чудовищное невезение «Боруссии». Дортмундцы весь матч напрягали соперника, наиграли по xG почти на три мяча, долго не могли забить. Повезло в концовке: Свенссон и Шлоттербек отличились после 80-й минуты и должны были закрепиться вместе с командой на первом месте. Но произошло чудо: Рейс сократил отставание ударом из-за штрафной, а в компенсированное Фюллькруг сравнял счёт после стандарта. За весь матч бременцы создали моментов на 0,32 xG. Вот и думайте, как говорится.

ФК «Бавария» Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

«Бавария» решила не вгонять дортмундцев в депрессию и тоже потеряла очки. И как! Мюнхенцы пропустили уже на шестой секунде из-за ошибки Нойера – Ману попал в соперника, и тот пробил в пустые. Это самый быстрый гол в истории Бундеслиги! В обычной ситуации «Бавария», конечно, спасла бы матч. У них 4,58 по xG. Однако «Аугсбург» ещё раз забил во втором тайме и героически отстоял ничью.

«Лейпциг» не оставил живого места от франкфуртцев. Главным негодяем стал Нкунку, оформивший хет-трик. Француз отлично читал тайминги и оказывался в нужных местах — все мячи положил из вратарской, отреагировав на отскоки от соперника. Самое удивительное, что «Айнтрахт» не был ужасен: создал уйму моментов, Вандевордт закончил матч с девятью сэйвами. Но с такой обороной было сложно на что-то рассчитывать.

Франция: Сафонов готовится к «Сити», «Монако» упустил победу после 2:0

«Ланс» обыграл «Лион» – 2:1, хотя в концовке остался в меньшинстве. «Лилль» Анчелотти-младшего с минимальным счётом одолел «Гавр» — 1:0. «Марсель» разделался с «Труа» – 2:0.

Парижане вышли на игру полуторным составом. В старте очутились Забарный, Динь, Эрнандес и Дро Фернандес — очевидно, Энрике держит в уме ближайший матч с «Сити» в ЛЧ. Впрочем, этого хватило для победы во встрече с «Ле-Маном». Хотя легко не было: гости создали несколько впечатляющих моментов, Сафонов записал на свой счёт суперсейв, но всё равно пропустил. Мафута в упор расстрелял Матвея – шансов спасти не было. У «ПСЖ» отличились Бералдо (с пенальти), Кварацхелия и Аклиуш (это его первый гол за парижан).

Александр Головин Фото: Icon Sport/Sipa USA/ТАСС

Обидная потеря очков для «Монако». Хозяева завершили первый тайм, ведя со счётом 2:0. Эдан Диоп из ниоткуда сотворил 1+1, Головин тоже не остался в стороне и отметился голевой передачей. У него уже 1+3 в этом сезоне по по системе «гол+пас». Во втором тайме «Тулуза» спаслась, отыгравшись за 11 минут. Головин вполне мог вернуть преимущество монегаскам, но его удар со штрафного отразил вратарь. Впрочем, «Монако» всё равно остаётся на первом месте.

Остальные лиги