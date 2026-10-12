У Дмитрия Пятибратова завяли уши в Ярославле, а в первой тройке – перемены.

Топ-старт Аленичева, претензии Юрана и пять от «Нижнего». Обзор самого голевого тура ФНЛ

Бесконечная международная пауза закончилась, теперь можно снова насладиться премиальным футболом. Причём Лига PARI иногда напоминала о себе – за эти три недели команды успели доиграть огрызок 7-го тура, плюс «Велес» и «Волга» пораньше скатали свой зимний матч.

Полноценный выход из сумрака получился мощным – подъехал новый рекорд результативности: 36 мячей в девяти матчах. В 5-м туре был 31 гол. Так что деталей много – расскажем и покажем в традиционном обзоре.

Праздник жизни в паузу на матчи сборных

«Велес» и «Волга» – единственные, кто перенёс с декабря на октябрь матч 21-го тура, сыграли в паузу на сборные. Вывеска отличная – обе команды при любом удобном случае уходят от духоты, порадовали футболом и сейчас.

Начали с быстрых атак в обе стороны без центра поля. Убойный момент упустил опорник «Волги» Руслан Шагиахметов – после прострела Кирилла Фольмера он с 11-метровой отметки попал себе же в ногу. В конце первого тайма Ульяновск всё-таки открыл счёт. Сработали домашние заготовки Александра Грищенко на стандартах – Фольмер отличился после хитрого розыгрыша углового.

Перед перерывом «Волга» поймала «Велес» на контратаке – Денис Рахманов убежал за спину и пробил вратаря. Причём Сергей Самок отбил удар, однако мяч всё равно залетел в ворота.

«Велес» погубила слабая реализация. Олег Смирнов в первом тайме попал в перекладину. Захар Тарасенко угодил в нос вратарю Андрею Ходановичу. Дмитрий Кучугура из хорошей позиции ударил выше ворот. Один мяч отыграл всё тот же Смирнов – после подачи Кирилла Королькова пробил «ножницами». На 87-й минуте второе предупреждение получил центрдеф «Волги» Камиль Ибрагимов. Однако валидольная концовка осталась за жёлто-чёрными.

После матча Грищенко похвалил «Велес» и выразил недовольство действиями своей команды, мол, хорошо играли 65 минут, но поплыли в концовке. Хотя жаловаться не на что – «Волга» забрала три очка в матче с одним из лидеров лиги.

Урванцев уничтожил «Нефтехимик»

А вот Роберт Евдокимов свои первые 65 минут провалил. «Нефтехимик» абсолютно не включился в игру. «Челябинск» сразу забрал мяч и активно полез в атаку. Уже на 13-й минуте Рамазан Гаджимурадов забил прямым ударом со штрафного – поднял мяч над стенкой и закинул прямо в девятку. В середине первого тайма Матвей Урванцев показал, за что «Нижний Новгород» заплатил около 70 млн рублей (летом форвард вернулся в «Челябинск» на правах аренды). Нападающий протащил мяч, стянул на себя трёх защитников, столкнув их лбами, и точно пробил в дальний угол.

После перерыва картина игры не изменилась. На 64-й минуте после заброса Дениса Покотыло и скидки Георгия Борисова за мяч в штрафной зацепился всё тот же Урванцев, который пробил в падении через себя под перекладину.

«Нефтехимик» ожил только после замен. Не совсем понятно, почему Евдокимов тянул с ними до 60-й минуты. Появившийся на поле Платон Платонов организовал голевую атаку, которую завершил Данила Сухомлинов. На 83-й минуте левый фулбек Станислав Пузанов ударом из-за штрафной влепил без шансов для Ильи Тусеева.

Неожиданный камбэк «Нефтехимика» закончил тот же Урванцев. На последней минуте убежал в контратаку, прокатил на спине защитника Александра Кахидзе и в третий раз переиграл вратаря Артёма Исмагилова. На счету Матвея уже семь голов в сезоне!

«Челябинск» сыграл пятый матч без поражений и закрепился в середине таблицы. «Нефтехимик» продолжил отрицательный рост – осталось два очка до зоны вылета.

Аленичев начал с победы

И кто говорил, что Дмитрий Аленичев уже закончился? В первом же матче во главе «Арсенала» новый старый главный тренер пошёл на неожиданный тактический ход – выкатил схему 3-5-2, в тройку центральных защитников засунул правого фулбека Даниила Пенчикова и опорника Ивана Енина плюс вернул Кирилла Гоцука. Атакующий хавбек Даниил Шамкин стал опорником. Пару форвардов составили Рашид Магомедов и Тимур Мелекесцев.

Впрочем, лучшее решение Аленичева – перевод Даниила Плотникова на позицию латераля. В этой роли он результативно действовал в дзержинском «Химике» (5+4 в 20 матчах LEON-Второй лиги «Б»). И сразу же сделал три голевые передачи в матче с костромским «Спартаком».

На пятой минуте Плотников лихо сместился в центр и кинул мяч в штрафную между ног центрдефу Марко Бугарину. Мелекесцев воспользовался подарком и переиграл вратаря Михаила Гайдаша. Через 15 минут уже Артём Бирюков пробросил между ног Бугарину, вошёл в штрафную и «шведкой» катнул в дальний угол.

Дмитрий Аленичев Фото: ФК «Арсенал»

Казалось, «Спартак» улетел в глубокий нокаут, однако гости буквально за минуту перевернули игру. Центрхав Владислав Камилов заработал пенальти – Амур Калмыков уверенно пробил с «точки» и забил свой 12-й гол в сезоне. Через 30 секунд форвард «Спартака» выступил уже в роли ассистента. Свалился на фланг и прострелил в штрафную, где передачу замкнул Максим Никифоров.

Концовка осталась за «Арсеналом». Дважды со штрафных мощно бил вышедший на замену Милош Брнович. На 75-й минуте Мелекесцев ударом головой снова вывел туляков вперёд после радиоуправляемого кросса Плотникова. В концовке форвард мог сделать хет-трик, но Гайдаш вытащил его удар из-под перекладины, а потом ещё и спас после выхода Бирюкова один на один.

«Арсенал» вышел на 10-е место. «Спартак» потерпел второе поражение подряд и выпал из топ-4. В следующем туре Кострома сыграет без Владислава Камилова – опорник уже после финального свистка получил второе предупреждение. В протоколе записано «за неспортивное поведение».

Аутсайдеры остались в зоне вылета

«СКА-Хабаровск» и «КАМАЗ» подарили зрителями утренний триллер. Дальневосточники набирают форму – такими темпами должны выбраться из подвала. Очки идут тяжёло, но они хотя бы есть.

Первые 20 минут СКА кружил возле штрафной соперника – Аршак Корян в итоге заработал пенальти. Защитник Роман Ткачук сыграл рукой. Корян сам подошёл к «точке» и переиграл Артура Анисимова.

На 35-й минуте Аршак отдал голевую передачу – Максим Максимов сыграл на опережение и забил первый гол за «СКА-Хабаровск». На тот момент казалось, что игра осталась за хозяевами, а гости не справились с джетлагом. Однако защитник Александр Жиров кинул «КАМАЗу» спасательный круг прямо перед перерывом – проиграл два единоборства подряд. Роман Акбашев оформил ассист – Виталий Семёнов забил головой.

Во втором тайме «КАМАЗ» уже полноценно вернулся на поле. Наступило время Акбашева – 34-летний хавбек сначала забил сам, а потом заработал пенальти для Максима Ласкина. С 0:2 на 3:2 – настоящий подвиг челнинцев! Увы, волевую победу забрал Степан Глотов – молодой форвард вышел на замену и спас СКА от поражения.

Ни себе, ни конкурентам – «СКА-Хабаровск» и «КАМАЗ» остались в зоне вылета. Впрочем, команды не проигрывают уже четыре и три матча подряд соответственно.

«Велес» не стал благодарить «Урал» за чартер

Сенсация случилась там, где не ждали. Из-за атак БПЛА небо над Москвой закрыли почти на два дня с редкими коридорами на вылет/приём самолётов. «Велес» провёл целые сутки в аэропорту. Лига не стала переносить игру, а с вылетом помог…«Урал». Клуб нашёл чартер. Правда, затраты в итоге упали на «Велес». Команда прибыла в Екатеринбург за четыре часа до игры и к 23-й минуте уже вела 2:0. Сила томатного сока.

Главный тренер «Велеса» Алексей Стукалов сделал ставку на стремительный старт. На 10-й минуте Кирилл Корольков головой пробил под перекладину – спас Александр Селихов. Через шесть минут навес Владислава Галкина застал защитников «Урала» врасплох – Дмитрий Тихий выиграл верх у Тарасенко, но перевёл мяч в свои ворота. Затем центрдеф, который работал в «Серик Беледиеспор» с Сергеем Юраном, допустил ещё одну ошибку. Илья Ишков потерял мяч в центре поля, Корольков сразу влетел в штрафную и получил подсечку от Тихого. Защитник «Велеса» Артур Колосков уверенно развёл мяч и вратаря по разным углам, забив уже третий мяч в сезоне.

Во втором тайме гости закрылись у своих ворот. «Урал» сразу после перерыва требовал пенальти – Ишков зашёл в штрафную и упал на газон в борьбе с Корольковым.

Сергей Юран главный тренер «Урала» – на пресс-конференции после матча «Мы посмотрели повтор эпизода с Ишковым. На мой взгляд, там был наступ. Судья объяснил, что не увидел момент до конца. Некоторые решения арбитра мне непонятны».

Игроки «Урала» кипели весь матч и выплёскивали эмоции в каждом стыке. Судья Виталий Молдован выдал пять жёлтых в обе стороны за неспортивное поведение. Обошлось без красных карточек.

«Урал» забил лишь однажды. На 66-й минуте двухметровый центрдеф Силвие Бегич неожиданно подключился по флангу и мощным ударом в касание прошил вратаря! Не головой, а ногой!

Благодаря этой победе «Велес» обошёл «Урал» и вырвался на третье место. Юран потерпел первое поражение за 11 игр.

Уверенная победа «Торпедо»

Несмотря на дисквалификацию вратаря «Торпедо» Ростислава Солдатенко, в Рощине никто не ждал интриги. Главный тренер Александр Сторожук выпустил голкипера молодёжной сборной России Данила Ладоху, а в атаку отправил сразу двух нападающих – Алексея Каштанова и Джонатана Окоронкво. Нигериец отличился уже на третьей минуте. Степан Оганесян сделал передачу с фланга, Окоронкво убежал от защитника Никиты Калугина и точно пробил между ног вратарю Алексею Кузнецову. В середине тайма Оганесян и Окоронкво снова разыграли красивую комбинацию – её завершил Артём Погосов.

В середине тайма главный тренер «Ленинградца» Александр Шмарко перестроил игру – убрал правого фулбека Сергея Николаева и выпустил Кирилла Морозова. Хозяева сразу же забили – впрочем, гол отменили из-за офсайда. Именно Морозов мощно приложился издали, а Ладоха отбил перед собой. Артём Кулишев успел на добивание, но не успел выйти из положения вне игры.

В начале второго тайма «Ленинградец» всё-таки пробил Ладоху – Роман Кудрявцев головой воткнул мяч в ворота после подачи Анатолия Макарова со штрафного. Гости быстро восстановили разницу в счёте. Через 10 минут Погосов оформил дубль, мощно пробив издали – Кузнецов не спас. Зато спас Ладоха – потащил опасный удар Дмитрия Яковлева. «Ленинградец» приблизился к зоне вылета. Автозаводцы снова пошли на штурм топ-4 – всё это происходит на фоне судебных разборок по договорным матчам.

Пять голов Гаранину уже мало

Очередная победа «Нижнего Новгорода» на классе. У «Енисея» было только два момента – в первом тайме Андрей Окладников шарахнул в штангу с близкого расстояния, а во втором Никита Медведев ногами отбил удар Александра Ломакина.

В атаке «Нижний» снова устроил феерию. На старте игры Андрей Ивлев замкнул подачу Яна Гудкова. Вскоре после прострела Глеба Пополитова отличился Вячеслав Грулёв. Во втором тайме воспитанник московского «Динамо» забил ещё один гол. На счету Грулёва уже 16 мячей в сезоне. Есть ещё 25 матчей, чтобы замахнуться на рекорд Ивана Сергеева (забил 40 голов в сезоне-2020/2021 за «Крылья Советов»).

Также по голу забили Владислав Сарвели и Пополитов. Удачный результат омрачила лишь травма Ивлева (на 36-й минуте его заменил Никита Ермаков). Гаранин катком идёт по соперникам – 41 мяч в 13 матчах. После матча главный тренер «Нижнего» сказал, что рассчитывал видеть больше результативности в первом тайме. С такими амбициями «Нижний Новгород» надо пустить в РПЛ ещё до окончания сезона.

Пятибратов против мата в Ярославле

«Шинник» сделал игру с «Текстильщиком» в первые 15 минут. После подачи Дмитрия Самойлова со штрафного головой забил центрдеф Никита Котин. Затем ярославцы усыпили соперника через долгий розыгрыш углового – Никита Чистяков подловил Семёна Фадеева и мощно выстрелил в девятку с 25 метров. При этом главный тренер «Текстильщика» Дмитрий Пятибратов был удивлён не ярким стартом «Шинника», а его болельщиками.

Дмитрий Пятибратов главный тренер «Текстильщика» – на пресс-конференции после матча «Дико поражён, весь матч болельщики вашей команды позволяли себе матом… Ребята, это надо прекращать. Есть культура боления. Когда сплошной мат… Надо, чтобы клуб на это реагировал. На трибунах дети и женщины… Две команды сегодня показали высокое качество игры. Да, мы пропустили в начале матча необязательные мячи, однако играли с позиции силы против высококвалифицированной команды. Создавали моменты, играли через пас и контроль мяча. Мы не заслуживали проигрывать 0:2. Такие матчи – украшение чемпионата. Но такое боление – непозволительно для клуба с такой историей».

«Текстильщик» много владел мячом и мог вернуть интригу. Несколько раз на добивании в штрафной опасно появлялся Николай Ищенко. На 72-й минуте он зарядил в перекладину. Затем несколько раз ярославцев спас Никита Янович – напомним, его экстренно привезли из «Тюмени» после отъезда Тимофея Митрова в «Сочи».

«Текстильщик» остался на последнем месте, а «Шинник» вплотную подобрался к топ-6.

Парфёнов упустил победу в матче с «Волгой»

Главный тренер «Ротора» Дмитрий Парфёнов окончательно забыл про схему с «ромбом» и перешёл на 3-5-2. Номинальный защитник Руслан Байтуков вышел в опорной зоне, а латералями стали Ираклий Манелов и Илья Родионов.

Эффект неожиданности обнулил Фольмер. На третьей минуте шарахнул издали и переиграл Никиту Чагрова с помощью рикошета. «Ротор» в итоге забрал инициативу и пошёл на камбэк. Абу-Саид Эльдарушев пробил в штангу после розыгрыша штрафного. В конце тайма он же бил головой после навеса Родионова, но попал прямо в руки вратарю. Также «Ротор» угрожал через стандарты – вратарь «Волги» Андрей Ходанович нервничал на выходах (он неожиданно выиграл конкуренцию у Рената Шакерова после травмы Егора Бабурина).

Сразу после перерыва «Ротор» всё-таки забил. После прострела Манелова отличился Артём Симонян – на его счету уже 4+5 в 13 матчах. На 70-й минуте Манелов отдал ещё одну голевую передачу – выполнил идеальный наброс на дальнюю штангу, откуда в ближний угол головой пробил Эльдарушев.

Поведя в счёте, Парфёнов не стал добавлять свежести, сделав ставку на готовность стартового состава. Первые замены главный тренер произвёл, когда «Волга» уже отыгралась. На 80-й минуте ульяновцы забили после розыгрыша штрафного. Александр Саплинов закрутил в створ – после серии рикошетов мяч закатился в ворота. Гол записали на Луку Багателию, хотя после коленки «ульяновского Хвичи» мяч коснулся ещё как минимум двух игроков «Ротора».

Ничья «Ротора» и «Волги» не повлияла на общие расклады в таблице – обе команды остались в середине.

Минимальная победа «Сочи»

«Уфа» снова дала бой. Против вчерашнего участника РПЛ команда Омари Тетрадзе периодически даже переходила в затяжной контроль мяча и чувствовала себя довольно уверенно. И это при том, что Дилана Ортиса на острие атаки заменил Георгий Гонгадзе.

В первом тайме «Сочи» нацедил лишь два полумомента – Захар Фёдоров и Руслан Магаль могли забить, но потонули в борьбе. «Уфа» ответила симпатичной комбинацией, которую едва не завершил Данил Липовой.

После перерыва команды двигались уже бодрее – даже пустили кровь. Магаль пострадал в единоборстве с Зауром Тарбой, получив серьёзное рассечение – пришлось замотать всю голову. Пауза пошла на пользу хозяевам – после подачи со штрафного они заработали пенальти. Вячеслав Литвинов удачно зацепился за мяч, а Артур Гилязетдинов слишком неосторожно пошёл в отбор. Фёдоров переиграл Беленова, который угадал направление удара и даже зацепил мяч кончиками пальцев.

Всю оставшуюся часть игры «Уфа» пыталась отыграться, много контролировала мяч, но «Сочи» атаковал опаснее – Михаил Игнатов попал в перекладину. В концовке Рамиль Шейдаев создал шикарный шанс для партнёра, однако Олег Кожемякин с близкого расстояния пробил выше ворот. Перед финальным свистком уже сам Шейдаев бил из-за штрафной по пустым воротам (Беленов не успел вернуться после углового в атаке), но не попал.

«Уфа», несмотря на поражение, остаётся в середине таблицы. «Сочи» идёт на втором месте.