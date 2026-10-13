Кому Кубок России важен, а для кого – эксперимент? У «Спартака» и «Зенита» разный подход

В Фонбет Кубке России стартует второй круг группового этапа Пути РПЛ. Первые три тура выявили не только фаворитов и аутсайдеров квартетов, но и отношение тренеров к данной стадии турнира. Для одних это поле для экспериментов и проверки запаса, другие же в стремлении достичь результата избегают масштабной ротации. Опираясь на статистику, рассказываем, насколько важен групповой этап для каждого клуба. Главный показатель – как много игроков, выходивших в стартовом составе на матчи Кубка России, появлялись в основе и в следующем туре РПЛ.

Для кого Кубок России – поле для экспериментов

У «Крыльев Советов» и «Оренбурга» – по пять футболистов, сыгравших в основе в Кубке России и в следующем туре РПЛ. У «Зенита» и «Ростова» – по шесть.

Четыре тренера либо воспринимают групповой этап Кубка России как возможность обеспечить игровой практикой запасных, либо просто махнули рукой на турнир, сделав ставку на РПЛ. Это Сергей Булатов из «Крыльев Советов», Ильдар Ахметзянов из «Оренбурга», Сергей Семак из «Зенита» и уже ушедший из «Ростова» Джонатан Альба. За три тура у них набралось всего по пять-шесть случаев, когда в кубковой встрече в стартовом составе задействовали игрока, попавшего затем в основу и в матче чемпионата. То есть в среднем – не более двух таких футболистов. Интересно, что при этом «Зенит» и «Ростов» лидируют в своих квартетах, а «Крылья Советов» входят в топ-2.

Семаку, конечно, попроще – у сине-бело-голубых глубокая, классная скамейка. И второй состав сильнее, чем у многих первый. В 1-м туре Кубка России с «Балтикой» тренер сине-бело-голубых включил в основу Романа Вегу и Фелипе Аугусто. Через четыре дня аргентинец и бразилец появились в стартовом составе и во встрече с «Родиной» в чемпионате. Затем перед матчем в РПЛ со «Спартаком» Семак вообще не выпустил с первых минут в кубковой игре с «Крыльями Советов» никого из тех, кого поставил в Москве. Наименьшую ротацию тренер «Зенита» провёл в 3-м туре Кубка России. И с махачкалинским «Динамо», и с ЦСКА спустя три дня сыграли Кевин Андраде, Джон Джон, Максим Глушенков и Александр Соболев.

Самое удивительное, что Семаку такой подход, позволяющий, по идее, сохранить свежими ведущих игроков, абсолютно не помогает в РПЛ. «Зенит» проиграл все три матча, состоявшихся после кубковых! «Родине» и ЦСКА – дома с одинаковым счётом 1:2, а «Спартаку» – на выезде 0:2.

Сергей Семак Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Между тем 100-процентная ротация состава в этом розыгрыше Кубка России была ещё только однажды. Булатов выпустил в матче 3-го тура с «Балтикой» одну основу, а через три дня в игре РПЛ с «Краснодаром» (2:2) – совершенно другую. У «Ростова» же, несмотря на масштабные перестановки, есть свой железный человек – Виктор Мелёхин: защитник сборной России каждый раз выходил с первых минут в кубковом турнире, и после этого в игре чемпионата. А у Игора Ногейры из «Ростова» и Егора Назаренко из «Оренбурга» по два выступления в режиме еврокубковой недели.

У каких ещё команд большая ротация

У махачкалинского «Динамо» – семь человек, сыгравших в основе в Кубке России и в следующем туре РПЛ. У «Акрона», «Балтики», московского «Динамо» и «Краснодара» – по восемь.

Ещё в пяти командах ситуация не сильно отличается. Вадим Евсеев, Срджан Благоевич, Андрей Талалаев, Сандро Шварц и Мурад Мусаев задействовали в среднем за матч Кубка России больше двух, но меньше трёх игроков, которых готовили в основу к следующему туру РПЛ. «Краснодару» серьёзная ротация не помешала захватить лидерство в группе, да и в чемпионате «быки», в отличие от «Зенита», потом не проигрывали.

Перед матчем со «Спартаком» в РПЛ Мусаев поставил в основу на кубковую игру с «Ахматом» Витора Тормену, Илью Ваханию и Кристиана. Перед встречей с махачкалинским «Динамо» в чемпионате включил в стартовый состав того же Тормену, Жубала, Даниила Уткина и Жоау Батчи. А вот в преддверии игры с «Крыльями Советов», тренер нагрузил в кубковой встрече с «Факелом» только Батчи. Ведущих футболистов приберёг. Видимо, потому что выезд в Воронеж особенно сложен с точки зрения логистики.

Мурад Мусаев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

У Евсеева при всей ротации дважды на неделе в основе появлялись Андрес Аларкон, Егор Смелов и Даниил Лесовой. У «Балтики» – Сергей Варатынов. А Шварцу статистику подпортила подготовка к битве со «Спартаком». За три дня до дерби в РПЛ московское «Динамо» играло в Кубке России с «Ахматом». В обеих встречах с первых минут на поле вышел только Луис Чавес.

Кто меньше ротирует состав

У «Факела» – 12 игроков, сыгравших в основе в Кубке России и в следующем туре РПЛ. У ЦСКА – 13, у «Родины» – 14.

Далее выделяем три клуба, у которых ротация в кубковом турнире и РПЛ не настолько большая. В среднем четыре игрока сохраняют место в основе. Впрочем, «Родина» попала в этот список фактически благодаря одной игре. На матч с «Зенитом» в Санкт-Петербурге, в котором столичная команда одержала сенсационную победу, Хуан Диас наигрывал стартовый состав в кубковой встрече с «Рубином». Вышли с первых минут и поучаствовали в разгроме казанцев (5:0) Сергей Волков, Станислав Бессмертный, Дмитрий Тананеев, Артём Мещанинов, Лео Гогличидзе, Руслан Фищенко, Икер Посо, Артём Максименко и Магомедхабиб Абдусаламов. Эти девять футболистов вышли в старте и с «Зенитом». Но в следующих турах Диас почему-то не использовал сработавший ход. Повторял только две-три позиции (Волкова и Мещанинова задействовал дважды), а «Родина» кубковые матчи проигрывала. Любопытно, что изменится при Альбе.

Джонатан Альба Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

У ЦСКА, как и у «Ростова», тоже есть свой железный человек – Кирилл Глебов. Вингер трижды выходил в стартовом составе в Кубке России перед тем, как сыграть с первых минут в чемпионате. Матвей Кисляк и Матеус Рейс – дважды. В двух случаях Дмитрий Игдисамов менял только полкоманды, а вот готовясь к дерби с «Локомотивом» в РПЛ, пошёл на серьёзную ротацию – сохранил лишь две позиции. Решение сработало – ЦСКА победил. Главный на тот момент тренер «Факела» Олег Василенко по паре раз задействовал в стартовом составе в Кубке России и в следующем туре чемпионата Матвея Бардачёва и Вячеслава Якимова.

Для кого Кубок России особенно важен

У «Спартака» – 15 человек, сыгравших в основе в Кубке России и в следующем туре РПЛ, у «Локомотива» – 16, у «Ахмата» – 17, у «Рубина» – 19.

А вот и квартет команд, у которых в среднем по пять-шесть игроков, выходящих в стартовом составе в РПЛ, включаются до этого в основу и в Кубке России. Судя по всему, Хуан Карлос Карседо, Михаил Галактионов, Станислав Черчесов и Франк Артига особенно ответственно относятся к кубковому турниру. Правда, результаты всё равно разные: если «Спартак» лидер своей группы, то «Локомотив» – аутсайдер.

Причём у Карседо был реально тяжёлый календарь. Кубковые игры проводились перед топ-матчами с «Краснодаром», «Зенитом» и московским «Динамо» в чемпионате. Тем не менее испанский тренер повторял в первых двух случаях по четыре позиции, а в последнем – и вовсе семь. Возможно, это отразилось на результате. Динамовцам красно-белые уступили. Кристофер Ву, как и Мелёхин с Глебовым, трижды включался в основу в Кубке России перед тем, как выйти в стартовом составе в РПЛ. Роман Зобнин и Пабло Солари – по два раза.

Галактионов в похожем стиле готовился к завершившемуся поражением дерби в чемпионате с ЦСКА. Четырьмя днями ранее включил в Ростове-на-Дону в основу семь футболистов, сыгравших с первых минут и с армейцами – Антона Митрюшкина, Александра Сильянова, Жерзино Ньямси, Лукаса Фассона, Александра Коваленко, Александра Руденко и Руслана Мялковского. «Репетиция», к слову, завершилось тем же, чем и главное представление. Поражением. Вообще, тренер «Локо» дважды ставил в стартовый состав и после этого выпускал в РПЛ Евгения Морозова, Сильянова и Руденко.

У Черчесова стабильно пять-семь футболистов получают место в основе два раза на неделе. Железный человек у «Ахмата» – Мирослав Богосавац, который во всех трёх турах Кубка России играл с первых минут перед тем, как выйти в основе в РПЛ. Турпал-Али Ибишев, Клисман Цаке и Эгаш Касинтура – дважды.

Меньше остальных тасует состав Артига. Относительная стабильность основы помогает «Рубину» в Кубке России – команда занимает второе место в группе. Впрочем, в 1-м туре с «Родиной» испанский тренер выпустил с самого начала только трёх игроков, которых готовил к матчу чемпионата с «Оренбургом». Но, получив 0:5 в Химках, задумался о целесообразности ротации. Затем в двух случаях у «Рубина» повторялось сразу восемь позиций.

Некоторые футболисты казанской команды два раза на неделе выходили с первых минут в Кубке России и в РПЛ – Илья Рожков, Жахонгир Урозов, Андерсон Арройо, Велдин Ходжа и Жак-Жюльен Сиве. Видимо, Артига вспомнил или ему подсказали, что Рашида Рахимова отправили в отставку в том числе из-за неудач в кубковом турнире.